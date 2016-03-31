Планы на выходные: чем заняться 4-5 августа

Фестиваль St. Petersburg Harley Days

VIII Фестиваль уличных театров «Елагин парк»

День рождения Ленобласти

«Скрипка на Невском»

Выставка «Петербургские лилии»

Музыкальный фестиваль «Дым над водой. От классики до рока»

Шоу самодельных плавательных конструкций «Заплыв»

Театральный фестиваль «Точка доступа»

Выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты»

Показы кинофестиваля «Garage Screen Film Festival»

Выставка в честь 80-летия телевидения

Фестиваль песчаных скульптур «Мировые шедевры»

Выставка «В садах Тимура»

Выставка к 140-летию со дня рождения Кузьмы Петрова-Водкина

Выставка «Скульптуры Сальвадора Дали»

В который раз уже в Петербурге проводится ежегодный мотофестиваль St. Petersburg Harley Days. С четверга и до вечера воскресенья на площади Островского будет звучать рев моторов — и не только. В программе фестиваля — выступления музыкальных коллективов (помимо российских, ожидаются финские и даже китайские), разнообразные конкурсы (от тату до мотошлемов), соревнования, работа интерактивных площадок (в том числе, детских) и, безусловно, большой мотопарад. Сотни байкеров проедут по Невскому проспекту от Дворцовой площади к площади Островского в эту субботу, 4 августа (старт — в 13:00, но построение участников начнется двумя часами раньше). Закрытие фестиваля состоится 5 августа в 21:00.2-5 августаПлощадь ОстровскогоВ начале августа Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова прератится в театр под открытым небом, в котором выступят кукловоды, мимы, клоуны, фокусники, уличные музыканты и танцоры. Зрителей ожидают семейные представления, экспериментальные постановки, импровизации и масштабные спектакли. Программу поддержат музыканты разных жанров от этно до хип-хопа.3-5 августаЦПКиО имени С. М. Кирова, Елагин остров, 4Празднование 91-го Дня рождения Ленинградской области в этом году состоится в Выборге. День начнется в 11:45 костюмированным шествием с участием губернатора региона и почетных гостей; участники пройдут от Ленинградского проспекта через набережную 40-летия ВЛКСМ к Рыночной площади. По прибытии на площадь в 12:30 устроят дефиле «Ожившие гербы», после чего посменно на Красной и Рыночной площадях проведут концерты. Ожидается участие Дениса Майданова, Василия Герелло, Александри Панайотова, «Фабрики» и других артистов. С 11:00 до 21:00 на набережной 40-летия ВЛКСМ развернется гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса» с продуктами, выращенными местными фермерами, и кулинарными мастер-классами, а с 10:00 до 20:00 на проспекте Ленина откроется Город мастеров. Завершится праздник в 22:00 фейерверком.4 августаГород ВыборгУличный фестиваль «Скрипка на Невском» в этом году приурочили к 300-летию Невского проспекта. На фестивале выступят Симфонический оркестр Санкт-Петербурга, оркестр «Таврический» и Creato Project, а также солисты Дмитрий Стопичев, Алла Островская, Любовь Стекольщикова, Елизавета Глазунова и другие. За четыре концертных дня они дадут 44 концерта на разных площадках вблизи главной улицы города. Концерты состоятся в субботу и воскресенье, причем субботний посвятят музыке Иоганна Штрауса. Основную сцену установят на площади Искусств, где она будет открыта с 12:00 до 21:00. Кроме того, по Невскому будет перемещаться дополнительная сцена на колесах с остановками на Малой Конюшенной улице (13:00), на углу Малой Садовой и Итальянской улиц (15:00) и в Александровском саду (17:00).4 августа, 12:00-21:00площадь Искусств, Александровский сад, Малая Конюшенная улица, Малая Садовая улицаВ Ботаническом саду открывается выставка лилий, на которой вниманию публики предложат цветы самых разных сортов и расцветок. В выставочном павильоне растения покажут в срезке, а на площади перед павильоном устроят продажу посадочного материала, предоставленного кураторами выставки. Вход: 200 рублей для взрослых, 100 рублей для детей старше четырех лет.4-12 августаБотанический сад имени Петра Великого, улица Профессора Попова, 2В Ленинградской области прозвучат классические произведения и кавер-версии мировых хитов. Симфонический оркестр и рок-исполнители дадут бесплатные концерты на фестивале «Дым над водой. От классики до рока». Среди участников фестиваля — симфонический оркестр Ленинградской области под управлением Михаила Голикова, пианист-виртуоз Дмитрий Гайворонский и исполнитель партии Орфея в советской рок-опере «Орфей и Эвридика» Альберт Асадуллин.3-5 августаЛенинградская область, Приозерский район, поселок Коробицыно, курорт «Красное Озеро»В воскресенье в парке 300-летия Петербурга состоится шоу самодельных плавательных конструкций «Заплыв». Смысл затеи прост: участники объединяются в команды (не больше десяти человек), строят свое плавсредство (чем удивительнее, тем лучше) и пытаются преодолеть на нем стометровку по водам Финского залива. Победителей ждут призы — в том числе в такой номинации, как «Масштабность и оригинальность конструкции». Помимо самих соревнований, зрителей ждут десять развлекательных зон для взрослых и детей, а также фудкорт.5 августа, 12:00-18:00Парк 300-летия Петербурга, Приморский проспект, 74Театральные постановки в рамках фестиваля «Точка доступа» пройдут на неожиданных площадках. Например, чеховский «Вишневый сад» покажут в парке на Литейном проспекте.В программе фестиваля — перформансы от команд из Ирана, Швейцарии, Германии и Австралии. Всего будет показано девять спектаклей, которые составят единую структуру улицы и мифов Петербурга.19 июля — 5 августаСанкт-ПетербургПосетители экспозиции увидят картины 16 представителей эпохи модернизма. На выставке представлены работы Клода Моне, Эдгара Дега, Поля Гогена, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрека, Густава Климта, Поля Синьяка, Пита Мондриана, Амедео Модильяни, Винсента Ван Гога, Пьера Огюста Ренуара, Хуана Гриса, Поля Клее, Франца Марка, Василия Кандинского и Казимира Малевича. Известные полотна оживают под музыкальное сопровождение на мультимедийной выставке под крышей старинного газгольдера.16 июля — 2 сентябряКреативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74ЦВ Новой Голландии стартует кинопрограмма от Музея современного искусства «Гараж». На большом экране покажут фильмы об искусстве и современной культуре из программы кинофестиваля «Garage Screen Film Festival». В частности, зрители увидят поэтическое видеоэссе «El Mar la Mar» об опыте длительного пребывания в пустыне, документальную хронику «Аустерлиц» Сергея Лозницы о возможности сохранения памяти о трагедии Холокоста в превращенных в музеи нацистских концлагерях. Кроме того, можно будет увидеть собранный из уникальных архивных материалов «Доусон: Застывшее время» Билла Моррисона.2-5 августаостров Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 2В Петербурге открылась выставка телевизионной техники. Экспозиция посвящена 80-летию регулярного программного вещания. Посетители увидят более 70 экспонатов, в том числе первые видеокамеры, микрофоны и старейший телевизор, выпущенный в 1934 году.до 19 августа«Ленинград Центр», улица Потемкинская, 4Традиционный Фестиваль песчаных скульптур вновь открылся на пляже у Петропавловской крепости. На этот раз скульпторы вдохновлялись всемирно известными объектами культуры — темой фестиваля заявлены «Мировые шедевры». Посетители увидят Миланский собор, пирамиду майя, храм Преображения Господня в Кижах, Колосса Родосского и другие памятники, как существующие, так и исчезнувшие в веках. Вход — 350 рублей (для детей от 5 лет — 250 рублей, для студентов, учащихся и пенсионеров — 300 рублей).25 мая — 9 сентябряПляж у Петропавловской крепостиВ Центре современного искусства им. Сергея Курехина открыта выставка «В садах Тимура», посященная Тимуру Новикову. Посетители выставки увидят экспонаты, связанные с жизнью и творчеством художника: фрагмент занавеса «Поп-механики», расписанный Новиковым вместе с группой «Новые художники», многочисленные фотографии, видеозапись Джоанны Стингрей первого неофициального праздника города, организованного в 1986 году «Новыми художниками», в котором участвовал Тимур Новиков и Сергей Курёхин и многое другое.до 14 октябряЦентр современного искусства им. Сергея Курехина, Лиговский проспект, 73Большую выставку работ Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина можно посетить в корпусе Бенуа. Полотна для экспозиции были специально отобраны так, чтобы посетитель смог проследить весь творческий путь живописца. Здесь будут и «Купание красного коня», и «Смерть комиссара», и «Богоматерь Умиление злых сердец», и «Тревога», и многие другие картины, собранные из больших и малых музеев России. Рядом с признанными шедеврами будут экспонироваться эскизы и этюды к ним. Это позволит воочию увидеть, как художник шел к воплощению своего замысла и как менялась идея в процессе работы.24 мая — 20 августаРусский музей, Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2В «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.25 мая — 23 сентябряМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2