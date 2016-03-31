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Планы на выходные: чем заняться 4-5 августа
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, 2 августа, в 17:20
В ближайшие выходные в городе можно будет посмотреть на мотопарад и приобщиться к байкерской культуре на фестивале St. Petersburg Harley Days, полюбоваться лилиями в Ботаническом саду, посмотреть на соревнования самодельных плавсредств в парке 300-летия Петербурга, послушать выступления скрипачей на Невском проспекте, а за городом — отпраздновать День рождения Ленобласти в старинном Выборге. Не сидите дома!
Фестиваль St. Petersburg Harley Days
В который раз уже в Петербурге проводится ежегодный мотофестиваль St. Petersburg Harley Days. С четверга и до вечера воскресенья на площади Островского будет звучать рев моторов — и не только. В программе фестиваля — выступления музыкальных коллективов (помимо российских, ожидаются финские и даже китайские), разнообразные конкурсы (от тату до мотошлемов), соревнования, работа интерактивных площадок (в том числе, детских) и, безусловно, большой мотопарад. Сотни байкеров проедут по Невскому проспекту от Дворцовой площади к площади Островского в эту субботу, 4 августа (старт — в 13:00, но построение участников начнется двумя часами раньше). Закрытие фестиваля состоится 5 августа в 21:00.
Когда: 2-5 августа
Где: Площадь Островского
VIII Фестиваль уличных театров «Елагин парк»
В начале августа Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова прератится в театр под открытым небом, в котором выступят кукловоды, мимы, клоуны, фокусники, уличные музыканты и танцоры. Зрителей ожидают семейные представления, экспериментальные постановки, импровизации и масштабные спектакли. Программу поддержат музыканты разных жанров от этно до хип-хопа.
Когда: 3-5 августа
Где: ЦПКиО имени С. М. Кирова, Елагин остров, 4
День рождения Ленобласти
Празднование 91-го Дня рождения Ленинградской области в этом году состоится в Выборге. День начнется в 11:45 костюмированным шествием с участием губернатора региона и почетных гостей; участники пройдут от Ленинградского проспекта через набережную 40-летия ВЛКСМ к Рыночной площади. По прибытии на площадь в 12:30 устроят дефиле «Ожившие гербы», после чего посменно на Красной и Рыночной площадях проведут концерты. Ожидается участие Дениса Майданова, Василия Герелло, Александри Панайотова, «Фабрики» и других артистов. С 11:00 до 21:00 на набережной 40-летия ВЛКСМ развернется гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса» с продуктами, выращенными местными фермерами, и кулинарными мастер-классами, а с 10:00 до 20:00 на проспекте Ленина откроется Город мастеров. Завершится праздник в 22:00 фейерверком.
Когда: 4 августа
Где: Город Выборг
«Скрипка на Невском»
Уличный фестиваль «Скрипка на Невском» в этом году приурочили к 300-летию Невского проспекта. На фестивале выступят Симфонический оркестр Санкт-Петербурга, оркестр «Таврический» и Creato Project, а также солисты Дмитрий Стопичев, Алла Островская, Любовь Стекольщикова, Елизавета Глазунова и другие. За четыре концертных дня они дадут 44 концерта на разных площадках вблизи главной улицы города. Концерты состоятся в субботу и воскресенье, причем субботний посвятят музыке Иоганна Штрауса. Основную сцену установят на площади Искусств, где она будет открыта с 12:00 до 21:00. Кроме того, по Невскому будет перемещаться дополнительная сцена на колесах с остановками на Малой Конюшенной улице (13:00), на углу Малой Садовой и Итальянской улиц (15:00) и в Александровском саду (17:00).
Когда: 4 августа, 12:00-21:00
Где: площадь Искусств, Александровский сад, Малая Конюшенная улица, Малая Садовая улица
Выставка «Петербургские лилии»
В Ботаническом саду открывается выставка лилий, на которой вниманию публики предложат цветы самых разных сортов и расцветок. В выставочном павильоне растения покажут в срезке, а на площади перед павильоном устроят продажу посадочного материала, предоставленного кураторами выставки. Вход: 200 рублей для взрослых, 100 рублей для детей старше четырех лет.
Когда: 4-12 августа
Где: Ботанический сад имени Петра Великого, улица Профессора Попова, 2
Музыкальный фестиваль «Дым над водой. От классики до рока»
В Ленинградской области прозвучат классические произведения и кавер-версии мировых хитов. Симфонический оркестр и рок-исполнители дадут бесплатные концерты на фестивале «Дым над водой. От классики до рока». Среди участников фестиваля — симфонический оркестр Ленинградской области под управлением Михаила Голикова, пианист-виртуоз Дмитрий Гайворонский и исполнитель партии Орфея в советской рок-опере «Орфей и Эвридика» Альберт Асадуллин.
Когда: 3-5 августа
Где: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Коробицыно, курорт «Красное Озеро»
Шоу самодельных плавательных конструкций «Заплыв»
В воскресенье в парке 300-летия Петербурга состоится шоу самодельных плавательных конструкций «Заплыв». Смысл затеи прост: участники объединяются в команды (не больше десяти человек), строят свое плавсредство (чем удивительнее, тем лучше) и пытаются преодолеть на нем стометровку по водам Финского залива. Победителей ждут призы — в том числе в такой номинации, как «Масштабность и оригинальность конструкции». Помимо самих соревнований, зрителей ждут десять развлекательных зон для взрослых и детей, а также фудкорт.
Когда: 5 августа, 12:00-18:00
Где: Парк 300-летия Петербурга, Приморский проспект, 74
Театральный фестиваль «Точка доступа»
Театральные постановки в рамках фестиваля «Точка доступа» пройдут на неожиданных площадках. Например, чеховский «Вишневый сад» покажут в парке на Литейном проспекте.
В программе фестиваля — перформансы от команд из Ирана, Швейцарии, Германии и Австралии. Всего будет показано девять спектаклей, которые составят единую структуру улицы и мифов Петербурга.
Когда: 19 июля — 5 августа
Где: Санкт-Петербург
Выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты»
Посетители экспозиции увидят картины 16 представителей эпохи модернизма. На выставке представлены работы Клода Моне, Эдгара Дега, Поля Гогена, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрека, Густава Климта, Поля Синьяка, Пита Мондриана, Амедео Модильяни, Винсента Ван Гога, Пьера Огюста Ренуара, Хуана Гриса, Поля Клее, Франца Марка, Василия Кандинского и Казимира Малевича. Известные полотна оживают под музыкальное сопровождение на мультимедийной выставке под крышей старинного газгольдера.
Когда: 16 июля — 2 сентября
Где: Креативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74Ц
Показы кинофестиваля «Garage Screen Film Festival»
В Новой Голландии стартует кинопрограмма от Музея современного искусства «Гараж». На большом экране покажут фильмы об искусстве и современной культуре из программы кинофестиваля «Garage Screen Film Festival». В частности, зрители увидят поэтическое видеоэссе «El Mar la Mar» об опыте длительного пребывания в пустыне, документальную хронику «Аустерлиц» Сергея Лозницы о возможности сохранения памяти о трагедии Холокоста в превращенных в музеи нацистских концлагерях. Кроме того, можно будет увидеть собранный из уникальных архивных материалов «Доусон: Застывшее время» Билла Моррисона.
Когда: 2-5 августа
Где: остров Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 2
Выставка в честь 80-летия телевидения
В Петербурге открылась выставка телевизионной техники. Экспозиция посвящена 80-летию регулярного программного вещания. Посетители увидят более 70 экспонатов, в том числе первые видеокамеры, микрофоны и старейший телевизор, выпущенный в 1934 году.
Когда: до 19 августа
Где: «Ленинград Центр», улица Потемкинская, 4
Фестиваль песчаных скульптур «Мировые шедевры»
Традиционный Фестиваль песчаных скульптур вновь открылся на пляже у Петропавловской крепости. На этот раз скульпторы вдохновлялись всемирно известными объектами культуры — темой фестиваля заявлены «Мировые шедевры». Посетители увидят Миланский собор, пирамиду майя, храм Преображения Господня в Кижах, Колосса Родосского и другие памятники, как существующие, так и исчезнувшие в веках. Вход — 350 рублей (для детей от 5 лет — 250 рублей, для студентов, учащихся и пенсионеров — 300 рублей).
Когда: 25 мая — 9 сентября
Где: Пляж у Петропавловской крепости
Выставка «В садах Тимура»
В Центре современного искусства им. Сергея Курехина открыта выставка «В садах Тимура», посященная Тимуру Новикову. Посетители выставки увидят экспонаты, связанные с жизнью и творчеством художника: фрагмент занавеса «Поп-механики», расписанный Новиковым вместе с группой «Новые художники», многочисленные фотографии, видеозапись Джоанны Стингрей первого неофициального праздника города, организованного в 1986 году «Новыми художниками», в котором участвовал Тимур Новиков и Сергей Курёхин и многое другое.
Когда: до 14 октября
Где: Центр современного искусства им. Сергея Курехина, Лиговский проспект, 73
Выставка к 140-летию со дня рождения Кузьмы Петрова-Водкина
Большую выставку работ Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина можно посетить в корпусе Бенуа. Полотна для экспозиции были специально отобраны так, чтобы посетитель смог проследить весь творческий путь живописца. Здесь будут и «Купание красного коня», и «Смерть комиссара», и «Богоматерь Умиление злых сердец», и «Тревога», и многие другие картины, собранные из больших и малых музеев России. Рядом с признанными шедеврами будут экспонироваться эскизы и этюды к ним. Это позволит воочию увидеть, как художник шел к воплощению своего замысла и как менялась идея в процессе работы.
Когда: 24 мая — 20 августа
Где: Русский музей, Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2
Выставка «Скульптуры Сальвадора Дали»
В «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.
Когда: 25 мая — 23 сентября
Где: Музей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2
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