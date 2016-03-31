Планы на неделю: чем заняться 6-10 августа

Бесплатный концерт в Павловском парке

Специальный показ фильма «Бергман»

Парусная Лига Чемпионов

Фестиваль «Ночь света в Гатчине»

Литературный вечер «Я — Гамлет»

Выставка «Иппосфера-2018»

Выставка «Петербургские лилии»

Бесплатные экскурсии на сегвеях

Выставка «Скульптуры Сальвадора Дали»

Выставка к 140-летию со дня рождения Кузьмы Петрова-Водкина

Выставка «В садах Тимура»

Фестиваль песчаных скульптур «Мировые шедевры»

Выставка в честь 80-летия телевидения

Летний фестиваль «Итальянские истории»

Выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты»

Все лето в павильоне «Круглый зал» Павловского парка проходят бесплатные концерты, на которых можно услышать музыку польских композиторов, концерты для фортепиано, романсы на стихи и вокальную музыку. На этой неделе гости мероприятия услышат классические произведения для флейты.10 июля, 14:00город Павловск, Садовая улица, 20Жители и гости города на Неве смогут увидеть на большом экране картину Яне Магнуссон, посвященную известному шведскому режиссеру. После показа состоится дискуссия с кинокритиком Василием Степановым. Фильм «Бергман» вышел к 100-летию со дня рождения легендарного режиссера.7 августа, 19:30Лиговский проспект, 30АНакануне в Петербург приехали сильнейшие яхтсмены со всего мира — три десятка яхт-клубов из 16 стран встретились на водной глади Невы. Нашу страну представляют сразу три команды — из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга. В понедельник гонка завершается квалификационным этапом, победители которого отправятся в Швейцарию на финал международной Лиги.6 августа, 10:00-16:00Петропавловская крепостьРаз в году Гатчинский парк открывает ворота для посетителей после захода солнца — во время фестиваля «Ночь света в Гатчине». Гости мероприятия увидят потрясающие световые метаморфозы, перформансы и удивительных персонажей, гуляющих по аллеям.10 августа, 21:00-2:00Музей-заповедник «Гатчина», г. Гатчина, Красноармейский проспект, 17 августа 1921 года ушел из жизни поэт Александр Блок. Ежегодно в день его кончины Музей Блока проводит памятные мероприятия. В этом году — литературный вечер с участием заслуженного артиста России Леонида Мозгового. Он прочтет стихи одной из ключевых фигур Серебряного века русской литературы.7 августа, 18:00Музей-квартира Александра Блока, ул. Декабристов, 57Более 200 породистых лошадей в одном месте, конные соревнования по конкуру и мастерство джигитовки — все это жители и гости Северной столицы смогут увидеть на выставке «Иппосфера-2018». Здесь можно будет прокатиться в экипажах и каретах с самыми красивыми лошадьми, сфотографироваться с грациозными скакунами и поболеть за понравившуюся лошадь на конном состязании.9-12 августаКонгрессно-выставочный центр «Экспофорум», Петербургское шоссе, 64/1В Ботаническом саду открывается выставка лилий, на которой вниманию публики предложат цветы самых разных сортов и расцветок. В выставочном павильоне растения покажут в срезке, а на площади перед павильоном устроят продажу посадочного материала, предоставленного кураторами выставки. Вход: 200 рублей для взрослых, 100 рублей для детей старше четырех лет.4-12 августаБотанический сад имени Петра Великого, улица Профессора Попова, 2В Парке Победы пройдет цикл мероприятий необычного формата. По четвергам будут проходить увлекательные экскурсии на сегвеях. Маршрут построен таким образом, чтобы слушатели могли узнать историю парка, осмотрев его главные достопримечательности.9 августаПарк ПобедыВ «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.25 мая — 23 сентябряМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2Большую выставку работ Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина можно посетить в корпусе Бенуа. Полотна для экспозиции были специально отобраны так, чтобы посетитель смог проследить весь творческий путь живописца. Здесь будут и «Купание красного коня», и «Смерть комиссара», и «Богоматерь Умиление злых сердец», и «Тревога», и многие другие картины, собранные из больших и малых музеев России. Рядом с признанными шедеврами будут экспонироваться эскизы и этюды к ним. Это позволит воочию увидеть, как художник шел к воплощению своего замысла и как менялась идея в процессе работы.24 мая — 20 августаРусский музей, Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2В Центре современного искусства им. Сергея Курехина открыта выставка «В садах Тимура», посященная Тимуру Новикову. Посетители выставки увидят экспонаты, связанные с жизнью и творчеством художника: фрагмент занавеса «Поп-механики», расписанный Новиковым вместе с группой «Новые художники», многочисленные фотографии, видеозапись Джоанны Стингрей первого неофициального праздника города, организованного в 1986 году «Новыми художниками», в котором участвовал Тимур Новиков и Сергей Курёхин и многое другое.до 14 октябряЦентр современного искусства им. Сергея Курехина, Лиговский проспект, 73Традиционный Фестиваль песчаных скульптур вновь открылся на пляже у Петропавловской крепости. На этот раз скульпторы вдохновлялись всемирно известными объектами культуры — темой фестиваля заявлены «Мировые шедевры». Посетители увидят Миланский собор, пирамиду майя, храм Преображения Господня в Кижах, Колосса Родосского и другие памятники, как существующие, так и исчезнувшие в веках. Вход — 350 рублей (для детей от 5 лет — 250 рублей, для студентов, учащихся и пенсионеров — 300 рублей).25 мая — 9 сентябряПляж у Петропавловской крепостиВ Петербурге открылась выставка телевизионной техники. Экспозиция посвящена 80-летию регулярного программного вещания. Посетители увидят более 70 экспонатов, в том числе первые видеокамеры, микрофоны и старейший телевизор, выпущенный в 1934 году.до 19 августа«Ленинград Центр», улица Потемкинская, 4Петербург присоединился к фестивалю «Итальянские истории», во время которого по всей России проходят показы итальянских фильмов. В Северной столице на большом экране покажут продолжение фильма «Захочу и соскочу», авантюрную комедию «Большая афера в маленьком городе», ленту об одном из прекраснейших городов мира «Из Неаполя с любовью» и другие картины.с 19 июля по 31 августаКиноцентр «Родина», ул. Караванная, 12Посетители экспозиции увидят картины 16 представителей эпохи модернизма. На выставке представлены работы Клода Моне, Эдгара Дега, Поля Гогена, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрека, Густава Климта, Поля Синьяка, Пита Мондриана, Амедео Модильяни, Винсента Ван Гога, Пьера Огюста Ренуара, Хуана Гриса, Поля Клее, Франца Марка, Василия Кандинского и Казимира Малевича. Известные полотна оживают под музыкальное сопровождение на мультимедийной выставке под крышей старинного газгольдера.16 июля — 2 сентябрякреативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74ц