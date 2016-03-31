Планы на выходные: чем заняться 11-12 августа

Фестиваль сапсерфинга «Фонтанка-SUP»

Фестиваль «Питер, я люблю тебя!»

Фестиваль российского кино «Окно в Европу»

Выставка «Иппосфера-2018»

Театральные выступления на Малой Конюшенной улице

Фестиваль «Ночь света в Гатчине»

Фестиваль «БигФест Лайт 2018»

Выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты»

Флешмоб «Дирижируй мной»

Выставка «Петербургские лилии»

Выставка в честь 80-летия телевидения

Фестиваль песчаных скульптур «Мировые шедевры»

Выставка «В садах Тимура»

Выставка к 140-летию со дня рождения Кузьмы Петрова-Водкина

Выставка «Скульптуры Сальвадора Дали»

12 августа в Северной столице состоится праздник сапсерфинга. Сотни сапсерферов в ярких костюмах пройдут по Мойке, Фонтанке и каналу Грибоедова — общая протяженность маршрута составит восемь километров. По словам организаторов, в этом году разработан оптимальный маршрут, чтобы участники могли преодолеть расстояние и насладиться живописными видами Петербурга. Участники стартуют в 10:30 с набережной Мойки у Марсова поля (напротив павильона Росси) — и здесь же финишируют в 13:30. В 13:00 на Итальянском мосту у Спаса на Крови карнавал встретят Адмирал фестиваля и почетные гости праздника.12 августа, 10:30-13:30Центр ПетербургаПятый по счету фестиваль «Питер, я люблю тебя!» пройдет у стен Петропавловской крепости в эту субботу. В рамках фестиваля состоятся кинопоказы, концерты Alai Oli, ВИА «Пролетарское танго», PlusFive и мастер-классы. Кроме того, здесь обустроят детские площадки, спортивную зону и разместят фудкорт. Вход бесплатный.11 сентября, 16:00-23:55Петропавловская крепостьXVI фестиваль российского кино «Окно в Европу» посвятили памяти советского сценариста и режиссера Геннадия Шпаликова. В течение недели зрителям представят в общей сложности 130 кинолент, в том числе игровых, документальных и анимационных. На открытии фестиваля состоится премьера фильма Александра Велединского «В Кейптаунском порту». Всего же в конкурсе заявлены 14 кинокартин, среди которых — «У ангела ангина» Оксаны Карас, «Замыкание» Татьяны Эверстовой, «ВМаяковский» Александра Шейна и другие. В конкурсе неигрового кино значится 31 фильм, а в конкурсе анимации — 39 фильмов. Фильмом закрытия станет «Непрощенный» Сарика Андреасяна — его покажут 16 августа.10-16 августаГород ВыборгБолее 200 породистых лошадей в одном месте, конные соревнования по конкуру и мастерство джигитовки — все это жители и гости Северной столицы смогут увидеть на выставке «Иппосфера-2018». Здесь можно будет прокатиться в экипажах и каретах с самыми красивыми лошадьми, сфотографироваться с грациозными скакунами и поболеть за понравившуюся лошадь на конном состязании.9-12 августаКонгрессно-выставочный центр «Экспофорум», Петербургское шоссе, 64/1До начала сентября на пешеходной улице в самом центре Петербурга будут разыгрываться уличные представления. В постановках примут участие различные театры города, а сам фестиваль приурочен к открытию нового театрального сезона. Всего в проекте «Театральный Петербург на «Книжных аллеях» примут участие 15 театральных коллективов, которые покажут постановки в различных жанрах — от клоунады до драмы. На этих выходных под открытым небом выступят артисты театра «Суббота» и «Балтийского дома».11 сентября, 14:00Малая Конюшенная улицаРаз в году Гатчинский парк открывает ворота для посетителей после захода солнца — во время фестиваля «Ночь света в Гатчине». Гости мероприятия увидят потрясающие световые метаморфозы, перформансы и удивительных персонажей, гуляющих по аллеям.11 августа, 21:00-03:00город Гатчина, Красноармейский проспект, 1В Центре дизайна Artplay на этих выходных развернется масштабный фестиваль для поклонников комиксов и видеоигр. На площади 10 000 квадратных метров установят стенды различных вселенных, проведут лекции, шоу, конкурс косплееров и комикс-баттлы, а заодно организуют выступления разных музыкальных исполнителей и коллективов. Кроме того, на фестивале выступят блогер Сыендук, Фёдор Комикс, создатель комиксов «Время Приключений» Райан Норт, художник «Черепашек-ниндзя» Крис Аллан и другие спикеры. Билеты — от 990 рублей.11-12 августаЦентр дизайна Artplay, Красногвардейская площадь, 3Посетители экспозиции увидят картины 16 представителей эпохи модернизма. На выставке представлены работы Клода Моне, Эдгара Дега, Поля Гогена, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрека, Густава Климта, Поля Синьяка, Пита Мондриана, Амедео Модильяни, Винсента Ван Гога, Пьера Огюста Ренуара, Хуана Гриса, Поля Клее, Франца Марка, Василия Кандинского и Казимира Малевича. Известные полотна оживают под музыкальное сопровождение на мультимедийной выставке под крышей старинного газгольдера.16 июля — 2 сентябряКреативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74ЦВ это воскресенье любой желающий сможет поруководить оркестром в рамках флешмоба «Дирижируй мной», который состоится у арки Главного штаба в это воскресенье. В течение часа здесь будет выступать камерный оркестр, который исполнит произведения П. И. Чайковского, Д. Д. Шостаковича, С. В. Рахманинова и других композиторов. При этом дирижерское место останется свободным — и его сможет занять любой прохожий.12 августа, 15:00-16:00Арка Главного штабаВ Ботаническом саду открывается выставка лилий, на которой вниманию публики предложат цветы самых разных сортов и расцветок. В выставочном павильоне растения покажут в срезке, а на площади перед павильоном устроят продажу посадочного материала, предоставленного кураторами выставки. Вход: 200 рублей для взрослых, 100 рублей для детей старше четырех лет.4-12 августаБотанический сад имени Петра Великого, улица Профессора Попова, 2В Петербурге открылась выставка телевизионной техники. Экспозиция посвящена 80-летию регулярного программного вещания. Посетители увидят более 70 экспонатов, в том числе первые видеокамеры, микрофоны и старейший телевизор, выпущенный в 1934 году.до 19 августа«Ленинград Центр», улица Потемкинская, 4Традиционный Фестиваль песчаных скульптур вновь открылся на пляже у Петропавловской крепости. На этот раз скульпторы вдохновлялись всемирно известными объектами культуры — темой фестиваля заявлены «Мировые шедевры». Посетители увидят Миланский собор, пирамиду майя, храм Преображения Господня в Кижах, Колосса Родосского и другие памятники, как существующие, так и исчезнувшие в веках. Вход — 350 рублей (для детей от 5 лет — 250 рублей, для студентов, учащихся и пенсионеров — 300 рублей).25 мая — 9 сентябряПляж у Петропавловской крепостиВ Центре современного искусства им. Сергея Курехина открыта выставка «В садах Тимура», посященная Тимуру Новикову. Посетители выставки увидят экспонаты, связанные с жизнью и творчеством художника: фрагмент занавеса «Поп-механики», расписанный Новиковым вместе с группой «Новые художники», многочисленные фотографии, видеозапись Джоанны Стингрей первого неофициального праздника города, организованного в 1986 году «Новыми художниками», в котором участвовал Тимур Новиков и Сергей Курёхин и многое другое.до 14 октябряЦентр современного искусства им. Сергея Курехина, Лиговский проспект, 73Большую выставку работ Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина можно посетить в корпусе Бенуа. Полотна для экспозиции были специально отобраны так, чтобы посетитель смог проследить весь творческий путь живописца. Здесь будут и «Купание красного коня», и «Смерть комиссара», и «Богоматерь Умиление злых сердец», и «Тревога», и многие другие картины, собранные из больших и малых музеев России. Рядом с признанными шедеврами будут экспонироваться эскизы и этюды к ним. Это позволит воочию увидеть, как художник шел к воплощению своего замысла и как менялась идея в процессе работы.24 мая — 20 августаРусский музей, Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2В «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.25 мая — 23 сентябряМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2