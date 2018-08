Планы на неделю: чем заняться 13-17 августа

Electricity Killed the Cat

Open-air Summer Music Park

.

80-

140- -

Electricity Killed the Cat, , . fusion.15 , 20:00, , 2open-air Summer Music Park . . 2018 6 , . . Ganenko Band , , . : Show Must Go On, Shape of My Heart, Skyfall, Thundestruck, Now We are Free, .17 , 21:00, , 2, . , , .19 31, . , 12. . , , .16, . , Sirotkin, , VLNY, . .17 , 19:00, , , 40I. 54- 4 2012 , . . . .16 , 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, , 19dance- Ginza-. , . . , , .16 , 18:30, 17XVI . 130 , , . . 14 , , , . 31 , 39 . 16 .10-1616 . , , , , -, , , , , , , , , , . .16 2-, , 74. 80- . 70 , , , 1934 .19, , 4. . , , , , , . 350 ( 5 250 , , 300 ).25 9. , . , : -, , , , 1986 , .14. , , 73- . , . , , , , , . . , .24 20, , , 2, -. , , 1934 1987 . , . ; .25 23, 29- . ., 2XIX . , . 300 , , , .11, , 2