Планы на неделю: чем заняться 13-17 августа

«Electricity Killed the Cat» в Новой Голландии

Open-air «Summer Music Park»

Летний фестиваль «Итальянские истории»

Бесплатные экскурсии на сегвеях

Фестиваль «Ленинградские мосты»

Бесплатные экскурсии на «Полтаве»

Танцевальный флешмоб

Фестиваль российского кино «Окно в Европу»

Выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты»

Выставка в честь 80-летия телевидения

Фестиваль песчаных скульптур «Мировые шедевры»

Выставка «В садах Тимура»

Выставка к 140-летию со дня рождения Кузьмы Петрова-Водкина

Выставка «Скульптуры Сальвадора Дали»

Выставка «Мебель для всех причуд тела»

В рамках проекта «Джазовые среды» на главной сцене Новой Голландии выступит квартет «Electricity Killed the Cat», состоящий из музыкантов «Мумий Тролль», «Ассаи» и «Меджикул». Под открытым небом прозвучат композиции в стиле fusion.15 августа, 20:00остров Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 2Музыкальный open-air «Summer Music Park» пройдет под кронами деревьев Ботанического сада. Гости мероприятия смогут прогуляться по дорожкам закрытого сада и насладиться музыкой. В 2018 году продлится 6 вечеров, каждый из которых будет отличаться особой музыкальной программой. Открытие уже в пятницу. Виолончелист Дмитрий Ганенко представит новый сольный проект «Ganenko Band» в составе электровиолончели, скрипки, клавишных инструментов и ударной установки. Репертуар — мировые хиты рока и классики: «Show Must Go On», «Shape of My Heart», «Skyfall», «Thundestruck», «Now We are Free», Вивальди и Пьяццоллу.17 августа, 21:00Ботанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова, 2Петербург присоединился к фестивалю «Итальянские истории», во время которого по всей России проходят показы итальянских фильмов. В Северной столице на большом экране покажут продолжение фильма «Захочу и соскочу», авантюрную комедию «Большая афера в маленьком городе», ленту об одном из прекраснейших городов мира «Из Неаполя с любовью» и другие картины.с 19 июля по 31 августаКиноцентр «Родина», ул. Караванная, 12В Парке Победы проходит цикл мероприятий необычного формата. По четвергам будут проходить увлекательные экскурсии на сегвеях. Маршрут построен таким образом, чтобы слушатели могли узнать историю парка, осмотрев его главные достопримечательности.16 августаПарк ПобедыВ рамках фестиваля состоятся бесплатные концерты музыкальных коллективов на Итальянском и Малоконюшенном мостах, а также в порту Севкабель. На пешеходных мостах выступят «Сансара», Sirotkin, Наадя, VLNY, «Пролетарское танго» и другие артисты. Завершаться фестивальные дни будут большим концертом в Севкабеле.17 августа, 19:00Итальянский и Малоконюшенный мосты, порт «Севкабель», Кожевенная линия, 40На следующей неделе пройдут первые экскурсии на корабль по проекту Петра I. Строить 54-пушечный линейный корабль 4 ранга «Полтава» в натуральную величину начали еще 2012 году, а закончили уже в этом — ко Дню города. Экскурсии начнутся в сентябре. Но в рамках Балтийской яхтенной недели можно будет посетить «Полтаву». Причем бесплатно.16 августа, в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00поселок Лахта, Береговая улица, 19АНеобычный dance-перфоманс с участием горожан и гостей Северной столицы организует «Ginza-Пышечка». Чтобы присоединиться, необходимо прийти в назначенное время с реквизитом — зонтом. Остальное расскажут на месте. Помимо хореографического представления, гости смогут принять участие в тематических конкурсах, а также отведать местные пышки — один из гастрономических символов Петербурга.16 августа, 18:30проспект Чернышевского, 17XVI фестиваль российского кино «Окно в Европу» посвятили памяти советского сценариста и режиссера Геннадия Шпаликова. В течение недели зрителям представят в общей сложности 130 кинолент, в том числе игровых, документальных и анимационных. На открытии фестиваля состоится премьера фильма Александра Велединского «В Кейптаунском порту». Всего же в конкурсе заявлены 14 кинокартин, среди которых — «У ангела ангина» Оксаны Карас, «Замыкание» Татьяны Эверстовой, «ВМаяковский» Александра Шейна и другие. В конкурсе неигрового кино значится 31 фильм, а в конкурсе анимации — 39 фильмов. Фильмом закрытия станет «Непрощенный» Сарика Андреасяна — его покажут 16 августа.10-16 августаГород ВыборгПосетители экспозиции увидят картины 16 представителей эпохи модернизма. На выставке представлены работы Клода Моне, Эдгара Дега, Поля Гогена, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрека, Густава Климта, Поля Синьяка, Пита Мондриана, Амедео Модильяни, Винсента Ван Гога, Пьера Огюста Ренуара, Хуана Гриса, Поля Клее, Франца Марка, Василия Кандинского и Казимира Малевича. Известные полотна оживают под музыкальное сопровождение на мультимедийной выставке под крышей старинного газгольдера.16 июля — 2 сентябряКреативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74ЦВ Петербурге открылась выставка телевизионной техники. Экспозиция посвящена 80-летию регулярного программного вещания. Посетители увидят более 70 экспонатов, в том числе первые видеокамеры, микрофоны и старейший телевизор, выпущенный в 1934 году.до 19 августа«Ленинград Центр», улица Потемкинская, 4Традиционный Фестиваль песчаных скульптур вновь открылся на пляже у Петропавловской крепости. На этот раз скульпторы вдохновлялись всемирно известными объектами культуры — темой фестиваля заявлены «Мировые шедевры». Посетители увидят Миланский собор, пирамиду майя, храм Преображения Господня в Кижах, Колосса Родосского и другие памятники, как существующие, так и исчезнувшие в веках. Вход — 350 рублей (для детей от 5 лет — 250 рублей, для студентов, учащихся и пенсионеров — 300 рублей).25 мая — 9 сентябряПляж у Петропавловской крепостиВ Центре современного искусства им. Сергея Курехина открыта выставка «В садах Тимура», посященная Тимуру Новикову. Посетители выставки увидят экспонаты, связанные с жизнью и творчеством художника: фрагмент занавеса «Поп-механики», расписанный Новиковым вместе с группой «Новые художники», многочисленные фотографии, видеозапись Джоанны Стингрей первого неофициального праздника города, организованного в 1986 году «Новыми художниками», в котором участвовал Тимур Новиков и Сергей Курёхин и многое другое.до 14 октябряЦентр современного искусства им. Сергея Курехина, Лиговский проспект, 73Большую выставку работ Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина можно посетить в корпусе Бенуа. Полотна для экспозиции были специально отобраны так, чтобы посетитель смог проследить весь творческий путь живописца. Здесь будут и «Купание красного коня», и «Смерть комиссара», и «Богоматерь Умиление злых сердец», и «Тревога», и многие другие картины, собранные из больших и малых музеев России. Рядом с признанными шедеврами будут экспонироваться эскизы и этюды к ним. Это позволит воочию увидеть, как художник шел к воплощению своего замысла и как менялась идея в процессе работы.24 мая — 20 августаРусский музей, Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2В «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.25 мая — 23 сентябряМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2В главном музее города можно увидеть предметы мебели XIX века из дворцовых покоев. Посетители экспозиции увидят уникальные образцы, сохранившиеся от подлинного убранства Зимнего дворца. Всего представлено порядка 300 экспонатов, среди которых — несколько десятков хромолитографий, изданных во Франции, Англии и Германии.до 11 ноябряЭрмитаж, Дворцовая площадь, 2