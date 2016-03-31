Планы на выходные: чем заняться 18-19 августа

Фестиваль Geek Picnic

Фестиваль «Ленинградские мосты»

Театральные выступления на Малой Конюшенной улице

Празднование Дня города в Выборге

День тельняшки на ледоколе «Красин»

Гонки «Национальной парусной Лиги»

Выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты»

Summer Music Park

Бесплатный театральный фестиваль «Почерк»

День Ладоги в парке 300-летия Петербурга

Выставка в честь 80-летия телевидения

Фестиваль песчаных скульптур «Мировые шедевры»

Выставка «В садах Тимура»

Выставка к 140-летию со дня рождения Кузьмы Петрова-Водкина

Выставка «Скульптуры Сальвадора Дали»

Geek Picnic проходит в Петербурге уже не впервые. В течение двух дней гостей будут радовать научными выставками, лекциями, встречами со знаменитыми учеными и популяризаторами науки. Среди приглашенных спикеров — Александр Панчин, Никита Ванчагов, Джо Дэвис, Лиза Рэндалл и другие. Из развлечений запланированы косплей-шоу, мобильный планетарий, стимпанк-лаборатория, игровая зона и многое другое. Билеты — от 1000 рублей.18-19 августаЦПКиО имени Кирова, Елагин остров, 4С 17 по 19 августа в городе на Неве в третий раз пройдет бесплатный музыкальный фестиваль «Ленинградские мосты». В рамках фестиваля состоятся бесплатные концерты музыкальных коллективов на Итальянском и Мало-Конюшенном мостах, а также в «Порту Севкабель». На пешеходных мостах выступят «Сансара», Sirotkin, Наадя, VLNY, «Пролетарское танго» и другие артисты. Завершаться фестивальные дни будут большим концертом в «Порту Севкабель» в 21:30.17-19 августаИтальянский, Мало-Конюшенный мосты; «Порт Севкабель», Кожевенная линия, 40До начала сентября на пешеходной улице в самом центре Петербурга будут разыгрываться уличные представления. В постановках примут участие различные театры города, а сам фестиваль приурочен к открытию нового театрального сезона. Всего в проекте «Театральный Петербург на «Книжных аллеях» примут участие 15 театральных коллективов, которые покажут постановки в различных жанрах — от клоунады до драмы. На этих выходных под открытым небом выступят артисты театра «Мимигранты», J&M Show представит отрывки из мюзиклов, а Тадас Шимилёв исполнит известные композиции.18 августа, 14:00Малая Конюшенная улицаВ эту субботу в Выборге на разных площадках состоится празднование Дня города. Торжества начнутся в 11:00 в парке Ленина — здесь перед публикой будут выступать местные коллективы. Чуть позже, в 13:00, у библиотеки А. Аалто развернется интерактивная площадка «Территория молодёжи» (будет работать до 18:00). Основные мероприятия начнутся несколько позже, в 16:00, сразу на набережной 40-летия комсомола и на Рыночной площади. На набережной устроят выставку спортивных автомобилей — участников ралли «Выборг-2018», а на площади — концерт с участием Orchestra Beat, Ska Piter Band, «Градусов» и других групп. Завершатся торжества в 22:00 праздничным фейерверком.18 августагород ВыборгВ воскресенье на ледоколе уже в восьмой раз отпразднуют День тельняшки. По традиции, в этот день вход для всех одетых в тельняшки посетителей сделают бесплатным. Правда, форменная одежда должна быть установленного образца: никаких логотипов и надписей, только горизонтальные полоски! В течение дня на борту ледокола проведут конкурсы и беспроигрышную лотерею, устроят «Морское Рэт-ШОУ» крыс-канатоходцев и конкурс моделей в морском стиле, а также — марафон советских мультфильмов о моряках и море. Вход на судно закроют в 17:00.19 августа, 11:00-18:00Ледокол «Красин», набережная Лейтенанта Шмидта, 23-я линия В. О.Балтийская яхтенная неделя близится к завершению, и именно на выходных нас ожидают самые интересные мероприятия. Так, с пятницы по воскресенье в акватории Невы перед Петропавловской крепостью можно будет наблюдать парусные гонки. В субботу в полдень состоится губернаторский смотр яхт, в 18:00 — шоу кайтбордистов и виндсерфингистов. В 19:00 одновременно стартуют Парусная регата в классе Platu 25 и Регата на парусно-гребных капитанских гичках; в 22:00 начнется водно-световое шоу «Балет парусов», а завершится день праздничным фейерверком в 22:30. В воскресенье с 16:30 до 21:00 на пляже Петропавловской крепости устроят концерт, а в 18:00 вновь состоятся две регаты.18-19 августаАкватория Невы, пляж Петропавловской крепостиПосетители экспозиции увидят картины 16 представителей эпохи модернизма. На выставке представлены работы Клода Моне, Эдгара Дега, Поля Гогена, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрека, Густава Климта, Поля Синьяка, Пита Мондриана, Амедео Модильяни, Винсента Ван Гога, Пьера Огюста Ренуара, Хуана Гриса, Поля Клее, Франца Марка, Василия Кандинского и Казимира Малевича. Известные полотна оживают под музыкальное сопровождение на мультимедийной выставке под крышей старинного газгольдера.16 июля — 2 сентябряКреативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74ЦНа этих выходных и следующих в Ботаническом саду будет звучать музыка. Летний опен-эйр Summer Music Park подарит возможность насладиться рок-хитами и мелодиями из саундтреков к известным фильмам в симфонической обработке, а также ариями из знаменитых опер. В пятницу для посетителей сада будет играть Ganenko Band, которые представят программу из классической и современной музыки. В субботу и воскресенье симфонический A Tempo Orchestra исполнит мелодии из «Гладиатора», «Звездных войн», «Пиратов Карибского моря» и других кинолент. Вход — от 1000 рублей.17-19 августа, 24-26 августа, 21:00Ботанический сад имени Петра Великого, улица Профессора Попова, 217 спектаклей покажут в рамках однодневного фестиваля «Почерк». Здесь можно будет увидеть театральные коллективы из Петербурга, Москвы, Белгорода и Минска. Всего будет представлено 17 постановок в разных жанрах: драма, физический театр, пластика, музыкальный спектакль, сказки для детей и взрослых, инфернальная драма, драматический танец, экспериментальные моноспектакли, спектакль-провокация и т. д. В пространстве фестиваля будет звучать живая музыка, а для тех, кто решит посмотреть несколько спектаклей, будет организован фудкорт, где можно будет подкрепиться в перерывах. Вход свободный.19 августа, 13:00Международный особняк искусства «Кулуары», Биржевая линия, 10Масштабный праздник Средневековья состоится в воскресенье в парке 300-летия. В этот день здесь будут отмечать День Ладоги, посвященный одному из старейших городов России (ныне — Старая Ладога в Ленобласти). Гостей ждут состязания реконструкторов, шоу лучников, мастер-классы по чеканке монет, стрельбе из лука и метанию копий. На берегу Финского залива реконструкторы покажут бой между русичами и викингами. В 16:00 начнется концертная программа с участием петербургских исполнителей.19 августа, 13:00Парк 300-летия Петербурга, Приморский проспект, 74В Петербурге открылась выставка телевизионной техники. Экспозиция посвящена 80-летию регулярного программного вещания. Посетители увидят более 70 экспонатов, в том числе первые видеокамеры, микрофоны и старейший телевизор, выпущенный в 1934 году.до 19 августа«Ленинград Центр», улица Потемкинская, 4Традиционный Фестиваль песчаных скульптур вновь открылся на пляже у Петропавловской крепости. На этот раз скульпторы вдохновлялись всемирно известными объектами культуры — темой фестиваля заявлены «Мировые шедевры». Посетители увидят Миланский собор, пирамиду майя, храм Преображения Господня в Кижах, Колосса Родосского и другие памятники, как существующие, так и исчезнувшие в веках. Вход — 350 рублей (для детей от 5 лет — 250 рублей, для студентов, учащихся и пенсионеров — 300 рублей).25 мая — 9 сентябряПляж у Петропавловской крепостиВ Центре современного искусства им. Сергея Курехина открыта выставка «В садах Тимура», посященная Тимуру Новикову. Посетители выставки увидят экспонаты, связанные с жизнью и творчеством художника: фрагмент занавеса «Поп-механики», расписанный Новиковым вместе с группой «Новые художники», многочисленные фотографии, видеозапись Джоанны Стингрей первого неофициального праздника города, организованного в 1986 году «Новыми художниками», в котором участвовал Тимур Новиков и Сергей Курёхин и многое другое.до 14 октябряЦентр современного искусства им. Сергея Курехина, Лиговский проспект, 73Большую выставку работ Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина можно посетить в корпусе Бенуа. Полотна для экспозиции были специально отобраны так, чтобы посетитель смог проследить весь творческий путь живописца. Здесь будут и «Купание красного коня», и «Смерть комиссара», и «Богоматерь Умиление злых сердец», и «Тревога», и многие другие картины, собранные из больших и малых музеев России. Рядом с признанными шедеврами будут экспонироваться эскизы и этюды к ним. Это позволит воочию увидеть, как художник шел к воплощению своего замысла и как менялась идея в процессе работы.24 мая — 20 августаРусский музей, Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2В «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.25 мая — 23 сентябряМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2