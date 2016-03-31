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Планы на выходные: чем заняться 18-19 августа
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, Вчера, в 14:05
Рассказываем о событиях грядущих выходных. Фестиваль Geek Picnic, День города в Выборге, парусные гонки перед Петропавловской крепостью, средневековый праздник на берегу Финского залива и многое другое — от выставок до концертов.
Фестиваль Geek Picnic
Geek Picnic проходит в Петербурге уже не впервые. В течение двух дней гостей будут радовать научными выставками, лекциями, встречами со знаменитыми учеными и популяризаторами науки. Среди приглашенных спикеров — Александр Панчин, Никита Ванчагов, Джо Дэвис, Лиза Рэндалл и другие. Из развлечений запланированы косплей-шоу, мобильный планетарий, стимпанк-лаборатория, игровая зона и многое другое. Билеты — от 1000 рублей.
Когда: 18-19 августа
Где: ЦПКиО имени Кирова, Елагин остров, 4
Фестиваль «Ленинградские мосты»
С 17 по 19 августа в городе на Неве в третий раз пройдет бесплатный музыкальный фестиваль «Ленинградские мосты». В рамках фестиваля состоятся бесплатные концерты музыкальных коллективов на Итальянском и Мало-Конюшенном мостах, а также в «Порту Севкабель». На пешеходных мостах выступят «Сансара», Sirotkin, Наадя, VLNY, «Пролетарское танго» и другие артисты. Завершаться фестивальные дни будут большим концертом в «Порту Севкабель» в 21:30.
Когда: 17-19 августа
Где: Итальянский, Мало-Конюшенный мосты; «Порт Севкабель», Кожевенная линия, 40
Театральные выступления на Малой Конюшенной улице
До начала сентября на пешеходной улице в самом центре Петербурга будут разыгрываться уличные представления. В постановках примут участие различные театры города, а сам фестиваль приурочен к открытию нового театрального сезона. Всего в проекте «Театральный Петербург на «Книжных аллеях» примут участие 15 театральных коллективов, которые покажут постановки в различных жанрах — от клоунады до драмы. На этих выходных под открытым небом выступят артисты театра «Мимигранты», J&M Show представит отрывки из мюзиклов, а Тадас Шимилёв исполнит известные композиции.
Когда: 18 августа, 14:00
Где: Малая Конюшенная улица
Празднование Дня города в Выборге
В эту субботу в Выборге на разных площадках состоится празднование Дня города. Торжества начнутся в 11:00 в парке Ленина — здесь перед публикой будут выступать местные коллективы. Чуть позже, в 13:00, у библиотеки А. Аалто развернется интерактивная площадка «Территория молодёжи» (будет работать до 18:00). Основные мероприятия начнутся несколько позже, в 16:00, сразу на набережной 40-летия комсомола и на Рыночной площади. На набережной устроят выставку спортивных автомобилей — участников ралли «Выборг-2018», а на площади — концерт с участием Orchestra Beat, Ska Piter Band, «Градусов» и других групп. Завершатся торжества в 22:00 праздничным фейерверком.
Когда: 18 августа
Где: город Выборг
День тельняшки на ледоколе «Красин»
В воскресенье на ледоколе уже в восьмой раз отпразднуют День тельняшки. По традиции, в этот день вход для всех одетых в тельняшки посетителей сделают бесплатным. Правда, форменная одежда должна быть установленного образца: никаких логотипов и надписей, только горизонтальные полоски! В течение дня на борту ледокола проведут конкурсы и беспроигрышную лотерею, устроят «Морское Рэт-ШОУ» крыс-канатоходцев и конкурс моделей в морском стиле, а также — марафон советских мультфильмов о моряках и море. Вход на судно закроют в 17:00.
Когда: 19 августа, 11:00-18:00
Где: Ледокол «Красин», набережная Лейтенанта Шмидта, 23-я линия В. О.
Гонки «Национальной парусной Лиги»
Балтийская яхтенная неделя близится к завершению, и именно на выходных нас ожидают самые интересные мероприятия. Так, с пятницы по воскресенье в акватории Невы перед Петропавловской крепостью можно будет наблюдать парусные гонки. В субботу в полдень состоится губернаторский смотр яхт, в 18:00 — шоу кайтбордистов и виндсерфингистов. В 19:00 одновременно стартуют Парусная регата в классе Platu 25 и Регата на парусно-гребных капитанских гичках; в 22:00 начнется водно-световое шоу «Балет парусов», а завершится день праздничным фейерверком в 22:30. В воскресенье с 16:30 до 21:00 на пляже Петропавловской крепости устроят концерт, а в 18:00 вновь состоятся две регаты.
Когда: 18-19 августа
Где: Акватория Невы, пляж Петропавловской крепости
Выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты»
Посетители экспозиции увидят картины 16 представителей эпохи модернизма. На выставке представлены работы Клода Моне, Эдгара Дега, Поля Гогена, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрека, Густава Климта, Поля Синьяка, Пита Мондриана, Амедео Модильяни, Винсента Ван Гога, Пьера Огюста Ренуара, Хуана Гриса, Поля Клее, Франца Марка, Василия Кандинского и Казимира Малевича. Известные полотна оживают под музыкальное сопровождение на мультимедийной выставке под крышей старинного газгольдера.
Когда: 16 июля — 2 сентября
Где: Креативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74Ц
Summer Music Park
На этих выходных и следующих в Ботаническом саду будет звучать музыка. Летний опен-эйр Summer Music Park подарит возможность насладиться рок-хитами и мелодиями из саундтреков к известным фильмам в симфонической обработке, а также ариями из знаменитых опер. В пятницу для посетителей сада будет играть Ganenko Band, которые представят программу из классической и современной музыки. В субботу и воскресенье симфонический A Tempo Orchestra исполнит мелодии из «Гладиатора», «Звездных войн», «Пиратов Карибского моря» и других кинолент. Вход — от 1000 рублей.
Когда: 17-19 августа, 24-26 августа, 21:00
Где: Ботанический сад имени Петра Великого, улица Профессора Попова, 2
Бесплатный театральный фестиваль «Почерк»
17 спектаклей покажут в рамках однодневного фестиваля «Почерк». Здесь можно будет увидеть театральные коллективы из Петербурга, Москвы, Белгорода и Минска. Всего будет представлено 17 постановок в разных жанрах: драма, физический театр, пластика, музыкальный спектакль, сказки для детей и взрослых, инфернальная драма, драматический танец, экспериментальные моноспектакли, спектакль-провокация и т. д. В пространстве фестиваля будет звучать живая музыка, а для тех, кто решит посмотреть несколько спектаклей, будет организован фудкорт, где можно будет подкрепиться в перерывах. Вход свободный.
Когда: 19 августа, 13:00
Где: Международный особняк искусства «Кулуары», Биржевая линия, 10
День Ладоги в парке 300-летия Петербурга
Масштабный праздник Средневековья состоится в воскресенье в парке 300-летия. В этот день здесь будут отмечать День Ладоги, посвященный одному из старейших городов России (ныне — Старая Ладога в Ленобласти). Гостей ждут состязания реконструкторов, шоу лучников, мастер-классы по чеканке монет, стрельбе из лука и метанию копий. На берегу Финского залива реконструкторы покажут бой между русичами и викингами. В 16:00 начнется концертная программа с участием петербургских исполнителей.
Когда: 19 августа, 13:00
Где: Парк 300-летия Петербурга, Приморский проспект, 74
Выставка в честь 80-летия телевидения
В Петербурге открылась выставка телевизионной техники. Экспозиция посвящена 80-летию регулярного программного вещания. Посетители увидят более 70 экспонатов, в том числе первые видеокамеры, микрофоны и старейший телевизор, выпущенный в 1934 году.
Когда: до 19 августа
Где: «Ленинград Центр», улица Потемкинская, 4
Фестиваль песчаных скульптур «Мировые шедевры»
Традиционный Фестиваль песчаных скульптур вновь открылся на пляже у Петропавловской крепости. На этот раз скульпторы вдохновлялись всемирно известными объектами культуры — темой фестиваля заявлены «Мировые шедевры». Посетители увидят Миланский собор, пирамиду майя, храм Преображения Господня в Кижах, Колосса Родосского и другие памятники, как существующие, так и исчезнувшие в веках. Вход — 350 рублей (для детей от 5 лет — 250 рублей, для студентов, учащихся и пенсионеров — 300 рублей).
Когда: 25 мая — 9 сентября
Где: Пляж у Петропавловской крепости
Выставка «В садах Тимура»
В Центре современного искусства им. Сергея Курехина открыта выставка «В садах Тимура», посященная Тимуру Новикову. Посетители выставки увидят экспонаты, связанные с жизнью и творчеством художника: фрагмент занавеса «Поп-механики», расписанный Новиковым вместе с группой «Новые художники», многочисленные фотографии, видеозапись Джоанны Стингрей первого неофициального праздника города, организованного в 1986 году «Новыми художниками», в котором участвовал Тимур Новиков и Сергей Курёхин и многое другое.
Когда: до 14 октября
Где: Центр современного искусства им. Сергея Курехина, Лиговский проспект, 73
Выставка к 140-летию со дня рождения Кузьмы Петрова-Водкина
Большую выставку работ Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина можно посетить в корпусе Бенуа. Полотна для экспозиции были специально отобраны так, чтобы посетитель смог проследить весь творческий путь живописца. Здесь будут и «Купание красного коня», и «Смерть комиссара», и «Богоматерь Умиление злых сердец», и «Тревога», и многие другие картины, собранные из больших и малых музеев России. Рядом с признанными шедеврами будут экспонироваться эскизы и этюды к ним. Это позволит воочию увидеть, как художник шел к воплощению своего замысла и как менялась идея в процессе работы.
Когда: 24 мая — 20 августа
Где: Русский музей, Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2
Выставка «Скульптуры Сальвадора Дали»
В «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.
Когда: 25 мая — 23 сентября
Где: Музей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2
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