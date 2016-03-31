Планы на неделю: чем заняться 20-24 августа

Фестиваль для учителей «Geek Teachers Fest»

Летний театральный фестиваль

Open-air «Summer Music Park»

Выставка гладиолусов и георгинов в Ботаническом саду

Бесплатные кинопоказы «МаяковскийПлед»

День Российского флага

Выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты»

Фестиваль песчаных скульптур «Мировые шедевры»

Выставка «В садах Тимура»

Выставка к 140-летию со дня рождения Кузьмы Петрова-Водкина

Выставка «Скульптуры Сальвадора Дали»

Летний фестиваль «Итальянские истории»

Бесплатные экскурсии на сегвеях

Выставка «Мебель для всех причуд тела»

Перед началом нового учебного года в Петербурге пройдет фестиваль для учителей. Организаторы мероприятия предусмотрели все, чтобы совместить приятное с полезным — участников ждет насыщенная и интересная познавательная программа с элементами развлечения. Их научат создавать электронные опросы, вести YouTube-каналы, создавать игровые уроки-квесты, а в завершении пригласят на вечеринку.20 августа, с 11:00Пространство «Точка кипения», проспект Медиков, 3До конца августа жители и гости Северной столицы смогут на большом экране посмотреть театральные премьеры и хиты последних лет с участием Джуда Лоу, Дэниела Редклиффа, Анны Нетребко, Элины Гаранчи и других популярных актеров. В ближайшую среду можно будет посмотреть спектакль «Загадочное ночное убийство собаки»22 августа, 18:40Кинотеатр «Аврора», Невский проспект, 60Музыкальный open-air «Summer Music Park» пройдет под кронами деревьев Ботанического сада. Гости мероприятия смогут прогуляться по дорожкам закрытого сада и насладиться музыкой. В 2018 году длится 6 вечеров, каждый из которых будет отличаться особой музыкальной программой.24 августа, 21:00Ботанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова, 2Летом в Ботаническом саду Петра Великого проходят тематические выставки цветов. На этот раз — гладиолусов и георгинов. Кроме того, в дни выставки устроят прогулки по Тропической оранжерее и откроют для посещения Ботанический музей, который бывает доступен для посещения лишь несколько раз в год.23 августаБотанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова, 2По четвергам в библиотеке имени Маяковского проходят показы популярной и малоизвестной киноклассики. Перед сеансом проходят небольшие лекции. Кстати, показы проходят под открытым небом. Поэтому если погода испортится, гостям раздадут фирменные пледы с портретом Владимира Маяковского. В ближайший четверг покажут «Наш человек в Гаване» 1959 года по роману Грэма Грина.23 августа 20:30набережная реки Фонтанки, 46Празднование Дня Государственного флага Российской Федерации начнется 21 августа. В преддверии концерта зрители смогут увидеть видеоинсталляцию «История Петербурга в стихах» с участием Андрея Мерзликина, Татьяны Булановой и других известных деятелей культуры и искусства. Затем перед Нарышкиным бастионом прозвучат современные стихи в исполнении заслуженной артистки России Галины Бокашевской, поэтов Петербурга и России. Музыкальное сопровождение обеспечит симфонический оркестр. В полнось начнется торжественная церемония поднятия Государственного флага, после которой зрители увидят лазерный спектакль «Служу тебе, Отечество мое!»21 августаПетропавловская крепостьПосетители экспозиции увидят картины 16 представителей эпохи модернизма. На выставке представлены работы Клода Моне, Эдгара Дега, Поля Гогена, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрека, Густава Климта, Поля Синьяка, Пита Мондриана, Амедео Модильяни, Винсента Ван Гога, Пьера Огюста Ренуара, Хуана Гриса, Поля Клее, Франца Марка, Василия Кандинского и Казимира Малевича. Известные полотна оживают под музыкальное сопровождение на мультимедийной выставке под крышей старинного газгольдера.16 июля — 2 сентябряКреативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74ЦТрадиционный Фестиваль песчаных скульптур вновь открылся на пляже у Петропавловской крепости. На этот раз скульпторы вдохновлялись всемирно известными объектами культуры — темой фестиваля заявлены «Мировые шедевры». Посетители увидят Миланский собор, пирамиду майя, храм Преображения Господня в Кижах, Колосса Родосского и другие памятники, как существующие, так и исчезнувшие в веках. Вход — 350 рублей (для детей от 5 лет — 250 рублей, для студентов, учащихся и пенсионеров — 300 рублей).25 мая — 9 сентябряПляж у Петропавловской крепостиВ Центре современного искусства им. Сергея Курехина открыта выставка «В садах Тимура», посященная Тимуру Новикову. Посетители выставки увидят экспонаты, связанные с жизнью и творчеством художника: фрагмент занавеса «Поп-механики», расписанный Новиковым вместе с группой «Новые художники», многочисленные фотографии, видеозапись Джоанны Стингрей первого неофициального праздника города, организованного в 1986 году «Новыми художниками», в котором участвовал Тимур Новиков и Сергей Курёхин и многое другое.до 14 октябряЦентр современного искусства им. Сергея Курехина, Лиговский проспект, 73Большую выставку работ Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина можно посетить в корпусе Бенуа. Полотна для экспозиции были специально отобраны так, чтобы посетитель смог проследить весь творческий путь живописца. Здесь будут и «Купание красного коня», и «Смерть комиссара», и «Богоматерь Умиление злых сердец», и «Тревога», и многие другие картины, собранные из больших и малых музеев России. Рядом с признанными шедеврами будут экспонироваться эскизы и этюды к ним. Это позволит воочию увидеть, как художник шел к воплощению своего замысла и как менялась идея в процессе работы.24 мая — 20 августаРусский музей, Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2В «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.25 мая — 23 сентябряМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О.,Петербург присоединился к фестивалю «Итальянские истории», во время которого по всей России проходят показы итальянских фильмов. В Северной столице на большом экране покажут продолжение фильма «Захочу и соскочу», авантюрную комедию «Большая афера в маленьком городе», ленту об одном из прекраснейших городов мира «Из Неаполя с любовью» и другие картины.с 19 июля по 31 августаКиноцентр «Родина», ул. Караванная, 12В Парке Победы проходит цикл мероприятий необычного формата. По четвергам будут проходить увлекательные экскурсии на сегвеях. Маршрут построен таким образом, чтобы слушатели могли узнать историю парка, осмотрев его главные достопримечательности.23 августаПарк ПобедыВ главном музее города можно увидеть предметы мебели XIX века из дворцовых покоев. Посетители экспозиции увидят уникальные образцы, сохранившиеся от подлинного убранства Зимнего дворца. Всего представлено порядка 300 экспонатов, среди которых — несколько десятков хромолитографий, изданных во Франции, Англии и Германии.до 11 ноябряЭрмитаж, Дворцовая площадь, 2