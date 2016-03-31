Планы на выходные: чем заняться 25-26 августа

Фестиваль «Живые улицы»

Парад ретроавтомобилей

Театральные выступления на Малой Конюшенной улице

Фестиваль «День русской музыки»

Выставка «Мебель для всех причуд тела»

«Выходные в стиле рок-н-ролл» в Гатчинском парке

Выставка гладиолусов и георгинов в Ботаническом саду

Карнавальный роллер-пробег по городским улицам

Summer Music Park

Всероссийская акция «Ночь кино»

Выставка «Фантазии в нитях. Кружево и стекло Западной Европы XVI-XIX веков»

Фестиваль песчаных скульптур «Мировые шедевры»

Выставка «В садах Тимура»

Выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты»

Выставка «Скульптуры Сальвадора Дали»

Фестиваль «Живые улицы» развернется в это воскресенье во внутреннем дворе Большого Гостиного двора. Весь день здесь будут проводить мастер-классы и тренинги, перформансы и спектакли, выступления музыкантов и многое другое. В рамках фестиваля предусмотрены буккроссинг, обмен одеждой и украшениями, выставки, лекции и разнообразные спортивные активности. Вход и участие свободные.26 августа, 12:00-20:00Большой Гостиный двор, Невский проспект, 35Около 40 старых авто в эту субботу прокатятся от Пулковского шоссе до Биржевого проезда на Васильевском острове. В точке финиша устроят выставку ретротранспорта, откроют киношатер и полевую кухню. Старт пробега намечен на 12:00; участники последовательно проедут по Невскому проспекту, Дворцовой площади и Дворцовому мосту к месту проведения праздничного концерта. Праздник в Биржевом проезде продлится с 14:00 до 17:00.25 августа, 12:00-17:00Пулковское шоссе — Биржевой проездДо начала сентября на пешеходной улице в самом центре Петербурга будут разыгрываться уличные представления. В постановках примут участие различные театры города, а сам фестиваль приурочен к открытию нового театрального сезона. Всего в проекте «Театральный Петербург на «Книжных аллеях» примут участие 15 театральных коллективов, которые покажут постановки в различных жанрах — от клоунады до драмы. На этих выходных под открытым небом выступят артисты театров «Приют комедианта», «Лицедеи» и «ЛДМ. Новая сцена».25 августа, 14:00Малая Конюшенная улицаЧетвертый по счету День русской музыки состоится на площади Искусств. В этом году фестиваль посвятили 145-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. В полдень откроются шатры «Романсы» и «Фортепиано», в которых будут исполнять камерную музыку великого композитора. Игру артистов сопроводят своими комментариями музыковеды. В 19:00 на площади откроется Гала-концерт с участием солистов Мариинского и Михайловского театров. Вход свободный.26 августаплощадь ИскусствВ главном музее города можно увидеть предметы мебели XIX века из дворцовых покоев. Посетители экспозиции увидят уникальные образцы, сохранившиеся от подлинного убранства Зимнего дворца. Всего представлено порядка 300 экспонатов, среди которых — несколько десятков хромолитографий, изданных во Франции, Англии и Германии.до 11 ноябряГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Все выходные в Гатчинском парке будет звучать музыка 1950-1960 годов: блюз, свинг, кантри и рок-н-ролл сыграют за два дня восемь групп. Почувствовать себя в атмосфере середины прошлого века помогут Milestones, ВИА «ЛенТвист», The BeatBoys, Las Vegas Combo и другие музыканты. Начинаться концерты будут в 13:00 у Березового домика, затем в 15:00 музыка зазвучит у Адмиралтейства, в 17:00 — у Турецкая палатка, а в 19:00 — у Амфитеатра. Вход — по билетам в парк.25-26 августаГатчинский парк, Красноармейский проспект, 1Летом в Ботаническом саду Петра Великого проходят тематические выставки цветов. На этот раз — гладиолусов и георгинов. Кроме того, в дни выставки устроят прогулки по Тропической оранжерее и откроют для посещения Ботанический музей, который бывает доступен для посещения лишь несколько раз в год.23-26 августаБотанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова, 2В субботу сотни любителей роликовых коньков отправятся в путь по проспектам и набережным центра города. Местом сбора участников станет Дворцовая площадь, где в 14:00 начнется концертная программа. Старт назначен на 15:00. Роллеры последовательно проедут по Невскому и Суворовскому проспектам, немного отдохнут на площади Растрелли и вернутся к исходной точке по невским набережным. На Дворцовой их будет ждать продолжение концерта. Организаторы обещают, среди прочего, устроить конкурс костюмов, так что участникам стоит заранее продумать свой наряд.25 августа, 14:00-19:00Дворцовая площадь и улицы городаНа этих выходных в Ботаническом саду будет звучать музыка. Летний опен-эйр Summer Music Park подарит возможность насладиться самой разнообразной музыкой. В пятницу для посетителей сада будет играть Ganenko Band, которые представят программу из классической и современной музыки. В субботу солисты Мариинского театра Оксана Шилова и Александр Трофимов исполнят арии из классических опер, а в воскресенье симфонический A Tempo Orchestra исполнит мелодии из «Гладиатора», «Звездных войн», «Пиратов Карибского моря» и других кинолент. Вход — от 1000 рублей.24-26 августа, 21:00Ботанический сад имени Петра Великого, улица Профессора Попова, 2В эту субботу, 25 августа в рамках всероссийской акции «Ночь кино» состоится бесплатный показ трех российских кинолент, победивших по итогам зрительского голосования. На большом экране продемонстрируют «Последнего богатыря», «Танки» и «Рубеж». Посмотреть киноленты будет можно на «Ленфильме» и в кинотеатрах «Восход», «Родина» и «Чайка». Показы начнутся с шести часов вечера.25 августа, 18:00«Ленфильм», Каменноостровский проспект, 10; «Восход», улица Пограничника Гарькавого, 22, корп. 1; «Родина», Караванная улица, 12; «Чайка», Купчинская улица, 1/5На этих выходных завершит свою работу выставка старинных кружев и изделий из стекла, расположенная в Синей спальне Зимнего дворца. Выставка «Фантазии в нитях. Кружево и стекло Западной Европы XVI-XIX веков», кажется, соединила несоединимое, однако у 70 экспонатов есть нечто общее, благодаря чему они оказались на соседних полках. Это — орнаментальные узоры, созданные нитью. Из нитей ткались старинные кружева, и именно нить украсила стеклянные бокалы, став элементом декора. От века к веку менялась трактовка линий в кружевах и украшениях стеклянных предметов, но вне зависимости от моды нить оставалась основополагающим элементом их украшений.до 26 августаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Традиционный Фестиваль песчаных скульптур вновь открылся на пляже у Петропавловской крепости. На этот раз скульпторы вдохновлялись всемирно известными объектами культуры — темой фестиваля заявлены «Мировые шедевры». Посетители увидят Миланский собор, пирамиду майя, храм Преображения Господня в Кижах, Колосса Родосского и другие памятники, как существующие, так и исчезнувшие в веках. Вход — 350 рублей (для детей от 5 лет — 250 рублей, для студентов, учащихся и пенсионеров — 300 рублей).25 мая — 9 сентябряПляж у Петропавловской крепостиВ Центре современного искусства им. Сергея Курехина открыта выставка «В садах Тимура», посященная Тимуру Новикову. Посетители выставки увидят экспонаты, связанные с жизнью и творчеством художника: фрагмент занавеса «Поп-механики», расписанный Новиковым вместе с группой «Новые художники», многочисленные фотографии, видеозапись Джоанны Стингрей первого неофициального праздника города, организованного в 1986 году «Новыми художниками», в котором участвовал Тимур Новиков и Сергей Курёхин и многое другое.до 14 октябряЦентр современного искусства им. Сергея Курехина, Лиговский проспект, 73Посетители экспозиции увидят картины 16 представителей эпохи модернизма. На выставке представлены работы Клода Моне, Эдгара Дега, Поля Гогена, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрека, Густава Климта, Поля Синьяка, Пита Мондриана, Амедео Модильяни, Винсента Ван Гога, Пьера Огюста Ренуара, Хуана Гриса, Поля Клее, Франца Марка, Василия Кандинского и Казимира Малевича. Известные полотна оживают под музыкальное сопровождение на мультимедийной выставке под крышей старинного газгольдера.16 июля — 2 сентябряКреативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74ЦВ «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.25 мая — 23 сентябряМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2