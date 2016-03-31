Планы на неделю: чем заняться 27-31 августа

Вечер живого джаза

Показ фильма «Настройщик»

Вечер памяти Марины Цветаевой и Анны Ахматовой

Бесплатный «Йога ланч»

Бесплатные кинопоказы «МаяковскийПлед»

Бесплатный концерт Стивена Ридли

Выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты»

Фестиваль песчаных скульптур «Мировые шедевры»

Выставка «В садах Тимура»

Выставка «Скульптуры Сальвадора Дали»

Летний фестиваль «Итальянские истории»

Выставка «Мебель для всех причуд тела»

Организаторы мероприятия придерживаются принципа, что главное — атмосфера. Поэтому музыкальная программа составлена так, чтобы гости концерта почувствовали себя в Нью-Йорке 70-х годов прошлого века, услышали характерные для того времени мелодии и погрузились на пару часов в атмосферу качественной джазовой музыки.31 августа, 20:30Музей советских игровых автоматов, Конюшенная площадь, 2, литера ВОдин из самых известных фильмов Киры Муратовой в последний день лета можно будет посмотреть в Петербурге. Картина считается одним из самых известных творений режиссера и отмечена знаковыми кинонаградами, среди которых премия «Ника» и звание лучшего режиссера, а также три награды Международного кинофестиваля «Евразия», награды Международного кинофестиваля «Стожары» и премию «Золотой Орел».31 августа, 20:30Киноцентр «Родина», Караванная улица, 12О жизнии творчестве великих поэтесс расскажут на специальном кинопоказе и экскурсии в Фонтанном доме. В кинокартине представлен анализ биографий Ахматовой и Цветаевой. также зрители узнают, как соприкасались творческие пути двух поэтесс. Фильм был снят в 1995 году Игорем Калядиным и вошел в цикл телепередач литературоведа и публициста Льва Аннинского.29 августа, 18:00Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Литейный проспект, 53Идеальный досуг для обеденного перерыва в будний день предлагает йога-центр «Сфера». Дневные занятия йогой помогут восстановить силы после интенсивной работы в первой половине дня и зарядиться энергией на оставшиеся рабочие часы.27, 29 августа, 13:00йога-центр «Сфера», Невский проспект, 114, Александровский парк, 4/3, улица Чапаева, 17По четвергам в библиотеке имени Маяковского проходят показы популярной и малоизвестной киноклассики. Перед сеансом проходят небольшие лекции. Кстати, показы проходят под открытым небом. Поэтому если погода испортится, гостям раздадут фирменные пледы с портретом Владимира Маяковского. В ближайший четверг покажут «Эд Вуд» Тима Бертана с Джонни Деппом и Сарой Джессикой Паркер в главных ролях.30 августа 20:30набережная реки Фонтанки, 46Британский пианист порадует жителей и гостей Северной столицы своим сольным выступлением в последний летний день. Стивен любит именно уличные выступления. Поэтому и в Петербурге он выступит под открытым небом.31 августа, 20:00остров Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 2Посетители экспозиции увидят картины 16 представителей эпохи модернизма. На выставке представлены работы Клода Моне, Эдгара Дега, Поля Гогена, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрека, Густава Климта, Поля Синьяка, Пита Мондриана, Амедео Модильяни, Винсента Ван Гога, Пьера Огюста Ренуара, Хуана Гриса, Поля Клее, Франца Марка, Василия Кандинского и Казимира Малевича. Известные полотна оживают под музыкальное сопровождение на мультимедийной выставке под крышей старинного газгольдера.16 июля — 2 сентябряКреативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74ЦТрадиционный Фестиваль песчаных скульптур вновь открылся на пляже у Петропавловской крепости. На этот раз скульпторы вдохновлялись всемирно известными объектами культуры — темой фестиваля заявлены «Мировые шедевры». Посетители увидят Миланский собор, пирамиду майя, храм Преображения Господня в Кижах, Колосса Родосского и другие памятники, как существующие, так и исчезнувшие в веках. Вход — 350 рублей (для детей от 5 лет — 250 рублей, для студентов, учащихся и пенсионеров — 300 рублей).25 мая — 9 сентябряПляж у Петропавловской крепостиВ Центре современного искусства им. Сергея Курехина открыта выставка «В садах Тимура», посященная Тимуру Новикову. Посетители выставки увидят экспонаты, связанные с жизнью и творчеством художника: фрагмент занавеса «Поп-механики», расписанный Новиковым вместе с группой «Новые художники», многочисленные фотографии, видеозапись Джоанны Стингрей первого неофициального праздника города, организованного в 1986 году «Новыми художниками», в котором участвовал Тимур Новиков и Сергей Курёхин и многое другое.до 14 октябряЦентр современного искусства им. Сергея Курехина, Лиговский проспект, 73В «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.25 мая — 23 сентябряМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2Петербург присоединился к фестивалю «Итальянские истории», во время которого по всей России проходят показы итальянских фильмов. В Северной столице на большом экране покажут продолжение фильма «Захочу и соскочу», авантюрную комедию «Большая афера в маленьком городе», ленту об одном из прекраснейших городов мира «Из Неаполя с любовью» и другие картины.с 19 июля по 31 августаКиноцентр «Родина», ул. Караванная, 12В главном музее города можно увидеть предметы мебели XIX века из дворцовых покоев. Посетители экспозиции увидят уникальные образцы, сохранившиеся от подлинного убранства Зимнего дворца. Всего представлено порядка 300 экспонатов, среди которых — несколько десятков хромолитографий, изданных во Франции, Англии и Германии.до 11 ноябряЭрмитаж, Дворцовая площадь, 2