5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на неделю: чем заняться 27-31 августа
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, 27 августа, в 14:20
Последние дни уходящего лета в культурной столице будут богаты на различные события: выставки и концерты, кинопоказы и занятия йогой, фестивали и литературные вечера — в общем, каждый найдет себе занятие по душе.
Вечер живого джаза
Организаторы мероприятия придерживаются принципа, что главное — атмосфера. Поэтому музыкальная программа составлена так, чтобы гости концерта почувствовали себя в Нью-Йорке 70-х годов прошлого века, услышали характерные для того времени мелодии и погрузились на пару часов в атмосферу качественной джазовой музыки.
Когда: 31 августа, 20:30
Где: Музей советских игровых автоматов, Конюшенная площадь, 2, литера В
Показ фильма «Настройщик»
Один из самых известных фильмов Киры Муратовой в последний день лета можно будет посмотреть в Петербурге. Картина считается одним из самых известных творений режиссера и отмечена знаковыми кинонаградами, среди которых премия «Ника» и звание лучшего режиссера, а также три награды Международного кинофестиваля «Евразия», награды Международного кинофестиваля «Стожары» и премию «Золотой Орел».
Когда: 31 августа, 20:30
Где: Киноцентр «Родина», Караванная улица, 12
Вечер памяти Марины Цветаевой и Анны Ахматовой
О жизнии творчестве великих поэтесс расскажут на специальном кинопоказе и экскурсии в Фонтанном доме. В кинокартине представлен анализ биографий Ахматовой и Цветаевой. также зрители узнают, как соприкасались творческие пути двух поэтесс. Фильм был снят в 1995 году Игорем Калядиным и вошел в цикл телепередач литературоведа и публициста Льва Аннинского.
Когда: 29 августа, 18:00
Где: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Литейный проспект, 53
Бесплатный «Йога ланч»
Идеальный досуг для обеденного перерыва в будний день предлагает йога-центр «Сфера». Дневные занятия йогой помогут восстановить силы после интенсивной работы в первой половине дня и зарядиться энергией на оставшиеся рабочие часы.
Когда: 27, 29 августа, 13:00
Где: йога-центр «Сфера», Невский проспект, 114, Александровский парк, 4/3, улица Чапаева, 17
Бесплатные кинопоказы «МаяковскийПлед»
По четвергам в библиотеке имени Маяковского проходят показы популярной и малоизвестной киноклассики. Перед сеансом проходят небольшие лекции. Кстати, показы проходят под открытым небом. Поэтому если погода испортится, гостям раздадут фирменные пледы с портретом Владимира Маяковского. В ближайший четверг покажут «Эд Вуд» Тима Бертана с Джонни Деппом и Сарой Джессикой Паркер в главных ролях.
Когда: 30 августа 20:30
Где: набережная реки Фонтанки, 46
Бесплатный концерт Стивена Ридли
Британский пианист порадует жителей и гостей Северной столицы своим сольным выступлением в последний летний день. Стивен любит именно уличные выступления. Поэтому и в Петербурге он выступит под открытым небом.
Когда: 31 августа, 20:00
Где: остров Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 2
Выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты»
Посетители экспозиции увидят картины 16 представителей эпохи модернизма. На выставке представлены работы Клода Моне, Эдгара Дега, Поля Гогена, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрека, Густава Климта, Поля Синьяка, Пита Мондриана, Амедео Модильяни, Винсента Ван Гога, Пьера Огюста Ренуара, Хуана Гриса, Поля Клее, Франца Марка, Василия Кандинского и Казимира Малевича. Известные полотна оживают под музыкальное сопровождение на мультимедийной выставке под крышей старинного газгольдера.
Когда: 16 июля — 2 сентября
Где: Креативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74Ц
Фестиваль песчаных скульптур «Мировые шедевры»
Традиционный Фестиваль песчаных скульптур вновь открылся на пляже у Петропавловской крепости. На этот раз скульпторы вдохновлялись всемирно известными объектами культуры — темой фестиваля заявлены «Мировые шедевры». Посетители увидят Миланский собор, пирамиду майя, храм Преображения Господня в Кижах, Колосса Родосского и другие памятники, как существующие, так и исчезнувшие в веках. Вход — 350 рублей (для детей от 5 лет — 250 рублей, для студентов, учащихся и пенсионеров — 300 рублей).
Когда: 25 мая — 9 сентября
Где: Пляж у Петропавловской крепости
Выставка «В садах Тимура»
В Центре современного искусства им. Сергея Курехина открыта выставка «В садах Тимура», посященная Тимуру Новикову. Посетители выставки увидят экспонаты, связанные с жизнью и творчеством художника: фрагмент занавеса «Поп-механики», расписанный Новиковым вместе с группой «Новые художники», многочисленные фотографии, видеозапись Джоанны Стингрей первого неофициального праздника города, организованного в 1986 году «Новыми художниками», в котором участвовал Тимур Новиков и Сергей Курёхин и многое другое.
Когда: до 14 октября
Где: Центр современного искусства им. Сергея Курехина, Лиговский проспект, 73
Выставка «Скульптуры Сальвадора Дали»
В «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.
Когда: 25 мая — 23 сентября
Где: Музей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2
Летний фестиваль «Итальянские истории»
Петербург присоединился к фестивалю «Итальянские истории», во время которого по всей России проходят показы итальянских фильмов. В Северной столице на большом экране покажут продолжение фильма «Захочу и соскочу», авантюрную комедию «Большая афера в маленьком городе», ленту об одном из прекраснейших городов мира «Из Неаполя с любовью» и другие картины.
Когда: с 19 июля по 31 августа
Где: Киноцентр «Родина», ул. Караванная, 12
Выставка «Мебель для всех причуд тела»
В главном музее города можно увидеть предметы мебели XIX века из дворцовых покоев. Посетители экспозиции увидят уникальные образцы, сохранившиеся от подлинного убранства Зимнего дворца. Всего представлено порядка 300 экспонатов, среди которых — несколько десятков хромолитографий, изданных во Франции, Англии и Германии.
Когда: до 11 ноября
Где: Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
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