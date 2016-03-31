Планы на выходные: чем заняться 1-2 сентября

Фестиваль TechTrain

Праздник «Музеи — детям»

Фестиваль «Антон тут рядом»

Выставка Владимира Конашевича в Русском музее

Театральные выступления на Малой Конюшенной улице

Фестиваль «Пол-День Довлатова»

День российской гвардии

Детский праздник «Катушка!»

Закрытие «Аллеи парящих зонтиков»

Фестиваль «Павловская белка»

Выставка «Мебель для всех причуд тела»

Фестиваль песчаных скульптур «Мировые шедевры»

Выставка «В садах Тимура»

Выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты»

Выставка «Скульптуры Сальвадора Дали»

На выходных в «Экспофоруме» состоится двухдневный IT-фестиваль. В первую очередь, он ориентирован на занятых в этой сфере, однако и посторонним людям здесь будет, чем заняться. Всего за время фестиваля прозвучит в общей сложности 48 докладов от ведущих инженеров и разработчиков; ищущие работу смогут ознакомиться с вакансиями крупнейших компаний и молодых стартапов — и, возможно, принять понравившиеся предложения. Также здесь запланированы площадки развлечений с Музеем мозга, выставкой старых компьютеров, зона виртуальной реальности и другое. Вход — 900 рублей.1-2 сентябряКонгрессно-выставочный центр «Экспофорум», Петербургское шоссе, 64/1В это воскресенье в Летнем саду более двадцати больших и малых музеев Петербурга представят развивающие и образовательные программы для детей и подростков. Для посетителей праздника подготовлены разнообразные мастер-классы, конкурсы, научные шоу, интерактивные детские программы, игры, а вместе с ними — музыкальные и театрализованные представления. Вход для детей до 16 лет бесплатный, для взрослых — 250 рублей, для пенсионеров и школьников — 100 рублей.2 сентября, 12:00-18:00Летний садБлаготворительный фестиваль в поддержку людей с аутизмом состоится на территории Новой Голландии в это воскресенье. Перед гостями мероприятия выступят группы «Комсомольск», All In Orchestra, оркестр «Антон тут рядом», композиторы Настасья Хрущева и Владимир Мартынов, а также другие исполнители. Также в этот день состоится показ новой версии интерактивного спектакля «Жизнь — это совершенная разнота», созданного на основе высказываний студентов центра «Антон тут рядом». Вход — за добровольные пожертвования (рекомендуемая сумма — 200 рублей); вырученные деньги пойдут на поддержку благотворительного центра.2 сентября, 12:00-22:00остров Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 2Владимир Конашевич в первую очередь известен аудитории благодаря своим иллюстрациям к произведениям детской литературы. Он оформлял сказки А. Пушкина и Х. К. Андерсена, книги Ю. Олеши, К. Чуковского и С. Маршака. Менее известна его станковая живопись, хотя Конашевич рано сложился как художник. В годы Великой Отечественной войны он переехал из Слуцка (так в ту пору назывался Павловск) в блокадный Ленинград, где погиб почти весь его архив. Нынешняя выставка возвращает зрителю творчество замечательного художника — в нее вошли произведения из коллекции Русского музея, семейного архива и частных собраний.30 августа — 1 октябряМихайловский замок, Садовая улица, 2До начала сентября на пешеходной улице в самом центре Петербурга будут разыгрываться уличные представления. В постановках примут участие различные театры города, а сам фестиваль приурочен к открытию нового театрального сезона. Всего в проекте «Театральный Петербург на «Книжных аллеях» примут участие 15 театральных коллективов, которые покажут постановки в различных жанрах — от клоунады до драмы. На этих выходных под открытым небом выступят артисты Театра эстрады имени А. Райкина, детского музыкального театра «Зазеркалье» и Театра марионеток имени Е. С. Деммени.1 сентября, 14:00Малая Конюшенная улицаС полудня до полуночи воскресенья на улице Рубинштейна (и прилегающих окрестностях) будут отмечать грядущее 77-летие Сергея Довлатова. Изначально предполагалось, что праздновать некруглую дату петербуржцы станут на становящемся привычным «Дне Д» — однако летом стало известно, что организаторы отказались от его проведения в этом году (в следующем он, вроде бы, состоится). Что ж, поклонники писателя не растерялись — и сообразили свой собственный фестиваль с музыкой и лекциями. В течение всего дня в рамках фестиваля будут проходить открытые читки произведений Довлатова, выставки, перформансы, а заодно и выступления музыкантов: для гостей сыграют «Ленинградский диксиленд», Valery Petrov Ensemble в компании Анны Завориной, St.Petersburg Stompers Jazz Band и Валентин Колпашников с ансамблем «Доктор Джаз». В числе локаций стоит упомянуть памятник Довлатову, сквер Довлатова, а также питейные заведения на улице Рубинштейна и Загородном проспекте.2 сентября, 12:00-23:55улица Рубинштейна и сопредельные территорииВпервые за целое столетие на Дворцовой площади вновь затрепещут знамена легендарных Преображенского и Семеновского полков — пожалуй, самых известных гвардейских полков в российской истории. Произойдет это в рамках празднования Дня российской гвардии. Вослед знаменам строем и с песнями пройдут 30 парадных коробок военнослужащих и курсантов, после чего начнется неофициальная часть празднетства: перед собравшимися выступит группировка «Ленинград», а на самой площади откроется военно-полевая кухня и развернется выставка боевой техники.2 сентября, 11:50Дворцовая площадьС утра до вечера воскресенья в «Порту Севкабель» будет идти детский праздник с самыми разными активностями. Подрастающих петербуржцев ждут детский гараж-сейл, разнообразные мастер-классы, катания на роликовых коньках, баскетбол — а также возможность побывать на свежепостроенном деревянном маяке, созданным Обществом юных архитекторов совместно с детьми и их родителями. Кроме того, здесь же развернется фудкорт и фермерский рынок с продуктами, выращенными вблизи Петербурга.2 сентября, 11:00-22:00«Порт Севкабель», Кожевенная линия, 40Весь месяц над Соляным переулком парили разноцветные зонтики, но пришла пора попрощаться с ними до следующего года. Закрытие «Аллеи» растянется на два дня, в течение которых горожан порадуют танцевальными мастер-классами, представлением фокусника и выступлениями самых разных музыкантов — от струнного квартета до французского рэпера, от инди-попа до рока.1-2 сентябряСоляной переулокСемейный экофестиваль состоится в Павловском парке уже в девятый раз. Его цель — рассказать о сложнейшей экосистеме парка, где обитают десятки птиц и млекопитающих, а также более двух сотен травянистых растений (в том числе занесенных в Красную книгу). Но, конечно, главными героями мероприятия станут многочисленные белки, населяющие павловские рощи. В рамках праздника для посетителей проведут прогулку «Дорожками Павловского парка» с рассказом о его обитателях, устроят интерактивные игры, театрализованные постановки, мастер-классы и проведут концерт. Начнется фестиваль в 11:00 с велопарада для детей 4-10 лет «Веселые бельчата» — для участия в нем следует захватить велосипед или самокат и одеться в костюм белки. Также на фестивале состоится конкурс детских беличьих костюмов.2 сентября, 11:00-18:00Павловский парк, город Павловск, Садовая улица, 20В главном музее города можно увидеть предметы мебели XIX века из дворцовых покоев. Посетители экспозиции увидят уникальные образцы, сохранившиеся от подлинного убранства Зимнего дворца. Всего представлено порядка 300 экспонатов, среди которых — несколько десятков хромолитографий, изданных во Франции, Англии и Германии.до 11 ноябряГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Традиционный Фестиваль песчаных скульптур вновь открылся на пляже у Петропавловской крепости. На этот раз скульпторы вдохновлялись всемирно известными объектами культуры — темой фестиваля заявлены «Мировые шедевры». Посетители увидят Миланский собор, пирамиду майя, храм Преображения Господня в Кижах, Колосса Родосского и другие памятники, как существующие, так и исчезнувшие в веках. Вход — 350 рублей (для детей от 5 лет — 250 рублей, для студентов, учащихся и пенсионеров — 300 рублей).25 мая — 9 сентябряПляж у Петропавловской крепостиВ Центре современного искусства им. Сергея Курехина открыта выставка «В садах Тимура», посященная Тимуру Новикову. Посетители выставки увидят экспонаты, связанные с жизнью и творчеством художника: фрагмент занавеса «Поп-механики», расписанный Новиковым вместе с группой «Новые художники», многочисленные фотографии, видеозапись Джоанны Стингрей первого неофициального праздника города, организованного в 1986 году «Новыми художниками», в котором участвовал Тимур Новиков и Сергей Курёхин и многое другое.до 14 октябряЦентр современного искусства им. Сергея Курехина, Лиговский проспект, 73Посетители экспозиции увидят картины 16 представителей эпохи модернизма. На выставке представлены работы Клода Моне, Эдгара Дега, Поля Гогена, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрека, Густава Климта, Поля Синьяка, Пита Мондриана, Амедео Модильяни, Винсента Ван Гога, Пьера Огюста Ренуара, Хуана Гриса, Поля Клее, Франца Марка, Василия Кандинского и Казимира Малевича. Известные полотна оживают под музыкальное сопровождение на мультимедийной выставке под крышей старинного газгольдера.16 июля — 2 сентябряКреативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74ЦВ «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.25 мая — 23 сентябряМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2