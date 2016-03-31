5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на неделю: чем заняться 3-7 сентября
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, 3 сентября, в 13:00
Начало осени — это еще и начало учебного года. Поэтому помимо развлекательных ивентов в городе проходят и образовательные мероприятия: мастер-классы, открытие уроки, бесплатные занятия. Рассказываем, чем заняться в ближайшие дни в Северной столице.
Бесплатный мастер-класс по английскому языку
В четверг в Петербурге состоится бесплатное занятие под названием «Хочу быстро заговорить на английском». Мастер-класс будет посвящен эффективной методике изучения иностранного языка, которая подойдет как начинающим, так и тем, кто уже учит или когда-то изучал английский язык.
Когда: 6 сентября, 19:00
Где: Гранд Отель «Эмеральд», Суворовский проспект, 18
День открытых дверей в Международной Школе Дизайна в Санкт-Петербурге
В четверг в Международной Школе Дизайна в Санкт-Петербурге расскажут о профессии дизайнера в целом и о форматах обучения этой перспективной профессии. В программе Дня открытых дверей — консультации с преподавателиями Школы, знакомство с успешными выпускниками, обсуждение трендов и новинок дизайнерской сферы, а также приятные сюрпризы от организаторов.
Когда: 6 сентября, 13:30
Где: Нарвский проспект, 22, офис 322
Выставка-ярмарка «Нужные вещи. Бархатный сезон»
В среду в Петербурге откроется выставка-ярмарка, в которой примут участие порядка 80 производителей одежды и обуви из России и других стран. Это мероприяие не для тех, кто слепо следует моде, а для ценителей индивидуальности, стиля и качества.
Когда: 5—9 сентября
Где: Культурно-выставочный центр «Евразия», улица Капитана Воронина, 13
Премьера фильма Александра Сокурова на Новой Голландии
В четверг на острове Новая Голландия состоится бесплатный показ нового фильма Александра Сокурова «Go. Go. Go» по пьесе Иосифа Бродского «Мрамор». Картину представит сам режиссёр. Бесплатный показ пройдёт в рамках фестиваля «Ревизия».
Когда: 6 сентября, 19:30
Где: остров Новая Голландия, Набережная Адмиралтейского канала, 2
Бесплатный танцевальный урок
Школа танцев «Vento de Forro» приглашает петербуржцев и гостей города присоединиться к новому танцевальному сезону, посетив открытое занятие форро. Это парный танец и одновременно музыкальный стиль, воплощение жизнерадостной энергии жаркой солнечной Бразилии.
Когда: 4 сентября, 20:00
Где: Тайм-кафе «ForAll», Конюшенная площадь, 2, литера В, 3 этаж
Открытие нового сезона «Ленфильм-клуба»
В среду под крышей киностудии откроется новый сезон «Ленфильм-клуба», в рамках которого горожане и гости Северной столицы познакомятся с хорошими фильмами и обсудят увиденное с творческой группой и приглашенными экспертами. Первая встреча сентября будет посвящена документальной киноленте Кирилла Серебрянникова «После лета» о поколении русского рока.
Когда: 5 сентября, 19:00
Где: Каменноостровский проспект, 10
Интерактивная выставка «Original Meet 2018»
В пятницу в Петербурге откроется яркий фестиваль уникальных автомобилей и мотоциклов от известных мастерских и коллекционеров «Original Meet». Классические раритетные и удивительные кастомные авто можно будет увидеть на фоне живописного Финского залива. В экспозиции будут представлены типичные представители золотой эпохи американской автомобильной культуры. Кроме того, в рамках выставки пройдут соревнования по скейтбордингу, выставка фотографов и художников, а также маркет с сувенирами и фуд-кортом.
Когда: 7 сентября, 20:00
Где: Пространство «Порт Севкабель», Кожевенная линия, 40
Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»
Картины знаменитых голландцев XVII века продемонстрируют в Николаевском зале Эрмитажа. Основу экспозиции составила так называемая Лейденская коллекция — собрание живописи, принадлежащее американской чете Каплан. Супруги положили основу коллекции в 2003 году, ретиво принявшись скупать произведения старых голландских мастеров. В результате за полтора десятилетия они скопили порядка 250 полотен, 82 из которых можно будет увидеть в главном музее Петербурга, в том числе 12 работ Рембрандта. Кроме того, в экспозицию вошли полотна Вермеера, Франса Халса, учеников Рембрандта — а заодно рисунок Леонардо да Винчи. Кроме того, здесь же будут представлены восемь картин голландцев из собрания Эрмитажа.
Когда: 5 сентября — 13 января
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Показ фильма «Сальвадор Дали: в поисках бессмертия»
Во вторник поклонники известного художника смогут погрузиться в атмосферу сюрреализма на показе фильма о жизни и творчестве Сальвадора Дали. Авторы картины собрали много фактов из биографии творца. Особое внимание уделено музе и любимой женщине Сальвадора — Гале.
Когда: 4 сентября, 19:30
Где: Кинотеатр «Аврора», Невский проспект, 60
Бесплатный концерт Филипа Джека
В среду на острове Новая Голландия выступит британский постминималиста Филип Джек — музыкант, известный тем, как виртуозно сочетать акустику и электронику. Его музыкальные инструменты — это огромное количество проводов, старых «вертушек», пультов и прочей архивной и очень красивой аппаратуры, с помощью которой он создает необыкновенные произведения.
Когда: 5 сентября, 20:00
Где: остров Новая Голландия, пространство «Бутылка», Набережная Адмиралтейского канала, 2
Выставка Владимира Конашевича в Русском музее
Владимир Конашевич в первую очередь известен аудитории благодаря своим иллюстрациям к произведениям детской литературы. Он оформлял сказки А. Пушкина и Х. К. Андерсена, книги Ю. Олеши, К. Чуковского и С. Маршака. Менее известна его станковая живопись, хотя Конашевич рано сложился как художник. В годы Великой Отечественной войны он переехал из Слуцка (так в ту пору назывался Павловск) в блокадный Ленинград, где погиб почти весь его архив. Нынешняя выставка возвращает зрителю творчество замечательного художника — в нее вошли произведения из коллекции Русского музея, семейного архива и частных собраний.
Когда: до 1 октября
Где: Михайловский замок, Садовая улица, 2
Выставка «Мебель для всех причуд тела»
В главном музее города можно увидеть предметы мебели XIX века из дворцовых покоев. Посетители экспозиции увидят уникальные образцы, сохранившиеся от подлинного убранства Зимнего дворца. Всего представлено порядка 300 экспонатов, среди которых — несколько десятков хромолитографий, изданных во Франции, Англии и Германии.
Когда: до 11 ноября
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Фестиваль песчаных скульптур «Мировые шедевры»
Традиционный Фестиваль песчаных скульптур вновь открылся на пляже у Петропавловской крепости. На этот раз скульпторы вдохновлялись всемирно известными объектами культуры — темой фестиваля заявлены «Мировые шедевры». Посетители увидят Миланский собор, пирамиду майя, храм Преображения Господня в Кижах, Колосса Родосского и другие памятники, как существующие, так и исчезнувшие в веках. Вход — 350 рублей (для детей от 5 лет — 250 рублей, для студентов, учащихся и пенсионеров — 300 рублей).
Когда: до 9 сентября
Где: Пляж у Петропавловской крепости
Выставка «В садах Тимура»
В Центре современного искусства им. Сергея Курехина открыта выставка «В садах Тимура», посященная Тимуру Новикову. Посетители выставки увидят экспонаты, связанные с жизнью и творчеством художника: фрагмент занавеса «Поп-механики», расписанный Новиковым вместе с группой «Новые художники», многочисленные фотографии, видеозапись Джоанны Стингрей первого неофициального праздника города, организованного в 1986 году «Новыми художниками», в котором участвовал Тимур Новиков и Сергей Курёхин и многое другое.
Когда: до 14 октября
Где: Центр современного искусства им. Сергея Курехина, Лиговский проспект, 73
Выставка «Скульптуры Сальвадора Дали»
В «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.
Когда: до 23 сентября
Где: Музей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2
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