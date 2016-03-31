Планы на неделю: чем заняться 3-7 сентября

Бесплатный мастер-класс по английскому языку

День открытых дверей в Международной Школе Дизайна в Санкт-Петербурге

Выставка-ярмарка «Нужные вещи. Бархатный сезон»

Премьера фильма Александра Сокурова на Новой Голландии

Бесплатный танцевальный урок

Открытие нового сезона «Ленфильм-клуба»

Интерактивная выставка «Original Meet 2018»

Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»

Показ фильма «Сальвадор Дали: в поисках бессмертия»

Бесплатный концерт Филипа Джека

Выставка Владимира Конашевича в Русском музее

Выставка «Мебель для всех причуд тела»

Фестиваль песчаных скульптур «Мировые шедевры»

Выставка «В садах Тимура»

Выставка «Скульптуры Сальвадора Дали»

В четверг в Петербурге состоится бесплатное занятие под названием «Хочу быстро заговорить на английском». Мастер-класс будет посвящен эффективной методике изучения иностранного языка, которая подойдет как начинающим, так и тем, кто уже учит или когда-то изучал английский язык.6 сентября, 19:00Гранд Отель «Эмеральд», Суворовский проспект, 18В четверг в Международной Школе Дизайна в Санкт-Петербурге расскажут о профессии дизайнера в целом и о форматах обучения этой перспективной профессии. В программе Дня открытых дверей — консультации с преподавателиями Школы, знакомство с успешными выпускниками, обсуждение трендов и новинок дизайнерской сферы, а также приятные сюрпризы от организаторов.6 сентября, 13:30Нарвский проспект, 22, офис 322В среду в Петербурге откроется выставка-ярмарка, в которой примут участие порядка 80 производителей одежды и обуви из России и других стран. Это мероприяие не для тех, кто слепо следует моде, а для ценителей индивидуальности, стиля и качества.5—9 сентябряКультурно-выставочный центр «Евразия», улица Капитана Воронина, 13В четверг на острове Новая Голландия состоится бесплатный показ нового фильма Александра Сокурова «Go. Go. Go» по пьесе Иосифа Бродского «Мрамор». Картину представит сам режиссёр. Бесплатный показ пройдёт в рамках фестиваля «Ревизия».6 сентября, 19:30остров Новая Голландия, Набережная Адмиралтейского канала, 2Школа танцев «Vento de Forro» приглашает петербуржцев и гостей города присоединиться к новому танцевальному сезону, посетив открытое занятие форро. Это парный танец и одновременно музыкальный стиль, воплощение жизнерадостной энергии жаркой солнечной Бразилии.4 сентября, 20:00Тайм-кафе «ForAll», Конюшенная площадь, 2, литера В, 3 этажВ среду под крышей киностудии откроется новый сезон «Ленфильм-клуба», в рамках которого горожане и гости Северной столицы познакомятся с хорошими фильмами и обсудят увиденное с творческой группой и приглашенными экспертами. Первая встреча сентября будет посвящена документальной киноленте Кирилла Серебрянникова «После лета» о поколении русского рока.5 сентября, 19:00Каменноостровский проспект, 10В пятницу в Петербурге откроется яркий фестиваль уникальных автомобилей и мотоциклов от известных мастерских и коллекционеров «Original Meet». Классические раритетные и удивительные кастомные авто можно будет увидеть на фоне живописного Финского залива. В экспозиции будут представлены типичные представители золотой эпохи американской автомобильной культуры. Кроме того, в рамках выставки пройдут соревнования по скейтбордингу, выставка фотографов и художников, а также маркет с сувенирами и фуд-кортом.7 сентября, 20:00Пространство «Порт Севкабель», Кожевенная линия, 40Картины знаменитых голландцев XVII века продемонстрируют в Николаевском зале Эрмитажа. Основу экспозиции составила так называемая Лейденская коллекция — собрание живописи, принадлежащее американской чете Каплан. Супруги положили основу коллекции в 2003 году, ретиво принявшись скупать произведения старых голландских мастеров. В результате за полтора десятилетия они скопили порядка 250 полотен, 82 из которых можно будет увидеть в главном музее Петербурга, в том числе 12 работ Рембрандта. Кроме того, в экспозицию вошли полотна Вермеера, Франса Халса, учеников Рембрандта — а заодно рисунок Леонардо да Винчи. Кроме того, здесь же будут представлены восемь картин голландцев из собрания Эрмитажа.5 сентября — 13 январяГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Во вторник поклонники известного художника смогут погрузиться в атмосферу сюрреализма на показе фильма о жизни и творчестве Сальвадора Дали. Авторы картины собрали много фактов из биографии творца. Особое внимание уделено музе и любимой женщине Сальвадора — Гале.4 сентября, 19:30Кинотеатр «Аврора», Невский проспект, 60В среду на острове Новая Голландия выступит британский постминималиста Филип Джек — музыкант, известный тем, как виртуозно сочетать акустику и электронику. Его музыкальные инструменты — это огромное количество проводов, старых «вертушек», пультов и прочей архивной и очень красивой аппаратуры, с помощью которой он создает необыкновенные произведения.5 сентября, 20:00остров Новая Голландия, пространство «Бутылка», Набережная Адмиралтейского канала, 2Владимир Конашевич в первую очередь известен аудитории благодаря своим иллюстрациям к произведениям детской литературы. Он оформлял сказки А. Пушкина и Х. К. Андерсена, книги Ю. Олеши, К. Чуковского и С. Маршака. Менее известна его станковая живопись, хотя Конашевич рано сложился как художник. В годы Великой Отечественной войны он переехал из Слуцка (так в ту пору назывался Павловск) в блокадный Ленинград, где погиб почти весь его архив. Нынешняя выставка возвращает зрителю творчество замечательного художника — в нее вошли произведения из коллекции Русского музея, семейного архива и частных собраний.до 1 октябряМихайловский замок, Садовая улица, 2В главном музее города можно увидеть предметы мебели XIX века из дворцовых покоев. Посетители экспозиции увидят уникальные образцы, сохранившиеся от подлинного убранства Зимнего дворца. Всего представлено порядка 300 экспонатов, среди которых — несколько десятков хромолитографий, изданных во Франции, Англии и Германии.до 11 ноябряГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Традиционный Фестиваль песчаных скульптур вновь открылся на пляже у Петропавловской крепости. На этот раз скульпторы вдохновлялись всемирно известными объектами культуры — темой фестиваля заявлены «Мировые шедевры». Посетители увидят Миланский собор, пирамиду майя, храм Преображения Господня в Кижах, Колосса Родосского и другие памятники, как существующие, так и исчезнувшие в веках. Вход — 350 рублей (для детей от 5 лет — 250 рублей, для студентов, учащихся и пенсионеров — 300 рублей).до 9 сентябряПляж у Петропавловской крепостиВ Центре современного искусства им. Сергея Курехина открыта выставка «В садах Тимура», посященная Тимуру Новикову. Посетители выставки увидят экспонаты, связанные с жизнью и творчеством художника: фрагмент занавеса «Поп-механики», расписанный Новиковым вместе с группой «Новые художники», многочисленные фотографии, видеозапись Джоанны Стингрей первого неофициального праздника города, организованного в 1986 году «Новыми художниками», в котором участвовал Тимур Новиков и Сергей Курёхин и многое другое.до 14 октябряЦентр современного искусства им. Сергея Курехина, Лиговский проспект, 73В «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.до 23 сентябряМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2