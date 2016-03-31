Планы на выходные: чем заняться 8-9 сентября

День памяти жертв блокады Ленинграда

Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»

Фестиваль музыки «Части Света»

Выставка Владимира Конашевича в Русском музее

День Джорджа Мартина

День крепости Орешек

Фестиваль «Японская осень в Санкт-Петербурге»

Театральные выступления на Малой Конюшенной улице

Интерактивная выставка «Original Meet 2018»

День тельняшки в Петропавловской крепости

Выставка-ярмарка «Нужные вещи. Бархатный сезон»

Выставка «Мебель для всех причуд тела»

Фестиваль песчаных скульптур «Мировые шедевры»

Выставка «В садах Тимура»

Выставка «Скульптуры Сальвадора Дали»

8 сентября, в годовщину начала блокады, горожане будут зачитывать вслух имена ленинградцев, погибших в 1941-1944 годах. Чтение списков можно устраивать совместно с соседями и коллегами, а кроме того, их проведут в 60 точках города. О своем участии заявили Государственный Эрмитаж, Русский Музей, Российская национальная библиотека, Фонтанный дом, Михайловский театр и другие площадки. Поминальные мероприятия начнутся после полуденного выстрела пушки: сначала пройдет минута молчания, а затем начнется чтение списков. Отдельную программу подготовили в Фонтанном доме: здесь выступят артисты театра «На Литейном» и покажут отрывок из постановки «Гекатомба. Блокадный дневник».8 сентября, 12:00площадки городаКартины знаменитых голландцев XVII века продемонстрируют в Николаевском зале Эрмитажа. Основу экспозиции составила так называемая Лейденская коллекция — собрание живописи, принадлежащее американской чете Каплан. Супруги положили основу коллекции в 2003 году, ретиво принявшись скупать произведения старых голландских мастеров. В результате за полтора десятилетия они скопили порядка 250 полотен, 82 из которых можно будет увидеть в главном музее Петербурга, в том числе 12 работ Рембрандта. Кроме того, в экспозицию вошли полотна Вермеера, Франса Халса, учеников Рембрандта, а вместе с ними рисунок Леонардо да Винчи и восемь картин голландцев из собрания Эрмитажа.5 сентября — 13 январяГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2В эту субботу в Юсуповском саду вновь состоится фестиваль всемирной музыки «Части Света», созданный Борисом Гребенщиковым при посредничестве «Светлой музыки». На двух сценах выступят исполнители из разных стран мира. Не обойдется и без отечественных музыкантов: среди прочих, обещают «Мельницу» и «Аквариум International» — проект БГ с участием исполнителей из разных стран. Помимо музыки, для гостей запланировали лекционную программу с рассказами о терменвоксе, шампанском и трэвел-журналистике, а еще — мастер-классы по танцам народов мира. Стоимость билета — 1700 рублей.8 сентября, 15:00-23:00Юсуповский сад, Садовая улица, 54Владимир Конашевич в первую очередь известен аудитории благодаря своим иллюстрациям к произведениям детской литературы. Он оформлял сказки А. Пушкина и Х. К. Андерсена, книги Ю. Олеши, К. Чуковского и С. Маршака. Менее известна его станковая живопись, хотя Конашевич рано сложился как художник. В годы Великой Отечественной войны он переехал из Слуцка (так в ту пору назывался Павловск) в блокадный Ленинград, где погиб почти весь его архив. Нынешняя выставка возвращает зрителю творчество замечательного художника — в нее вошли произведения из коллекции Русского музея, семейного архива и частных собраний.30 августа — 1 октябряМихайловский замок, Садовая улица, 220 сентября автору «Песни Льда и Пламени» исполнится 70 лет. По этому случаю в Библиотеке на Типанова уже в эту субботу состоится праздник, посвященный вымышленному миру Вестероса и его создателю. В программе — выступление певицы Хисимэль и групп «Bee Celtic», «HILT!» и «ALRUNA», игры и розыгрыши призов среди участников, лекция о фехтовании от главы школы фехтования «Tramazzone» Сергея Мясищева и лекция «Игра престолов: Древняя Русь» от журналиста и экскурсовода Константина Шолмова, а также возможность отведать яства вестеросской кухни и научиться их готовить.8 сентября, 15:00-20:00Библиотека №1 ЦБС Московского района, улица Типанова, 29Несмотря на название, фестивальная программа у стен древней крепости растянется на два дня — субботу и воскресенье. Особенно насыщенной станет суббота: помимо ярмарок, интерактивных площадок и различных мастер-классов, в этот день состоятся три битвы, воссоздающие осаду крепости войсками XVI, XVII и XVIII веков, а также обучение рекрутов и хороводная программа. В воскресенье продолжат работу ярмарки и прочие увеселения, но сражений уже не будет. Билеты: взрослый — 450 рублей, детский — 250 рублей (дети до 7 лет — бесплатно).8-9 сентябрягород Шлиссельбург, крепость ОрешекГородской фестиваль «Японская осень в Санкт-Петербурге» проходит в Северной столице уже в пятнадцатый раз. Как обычно, для петербуржцев подготовили массу самых разнообразных событий: от выставок до мастер-классов, от концертов до кинопоказов. За время фестиваля горожане смогут научиться игре в японские шахматы сёги, услышать звуки флейты сякухати, познакомиться с основами чайной церемонии, побывать на мастер-классе по составлению иероглифов, посетить различные фотовыставки — и это лишь крохотная часть всех запланированных на осень событий. В эти выходные вы сможете посетить фотовыставки «Акира Утияма. Сияние жизни» и «Питер Миллер. Фотогравюра» в «Эрарте», выставку петербургского художника Фёдора Ковалова «В лунном свете» в гатчинской библиотеке, а также побывать на мастер-классе по изготовлению Тэмари, который состоится в 13:00 воскресенья в кафе «Тайяки».8-9 сентябряМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2; Центральная городская библиотека им. А. И. Куприна, филиал №2, город Гатчина, улица К. Подрядчикова, 13; кафе «Тайяки», улица Марата, 57Подходит к концу сезон театральных представлений на «Книжных аллеях». Предстоящая суббота станет последней, когда еще можно будет увидеть выступления артистов под открытым небом. Завершат театральный марафон актеры Молодёжного театра на Фонтанке, Театра музыкальной комедии и Театрального товарищества «Комик-трест».8 сентября, 14:00Малая Конюшенная улицаС пятницы по воскресенье в Петербурге продлится фестиваль уникальных автомобилей и мотоциклов от известных мастерских и коллекционеров «Original Meet». Классические раритетные и удивительные кастомные авто можно будет увидеть на фоне Финского залива. В экспозиции будут представлены типичные представители золотой эпохи американской автомобильной культуры. Кроме того, в рамках выставки пройдут соревнования по скейтбордингу, выставка фотографов и художников, а также маркет с сувенирами и фуд-кортом.7 сентября, 20:00-01:00; 8-9 сентября, с 12:00Пространство «Порт Севкабель», Кожевенная линия, 40В это воскресенье на территории Петропавловской крепости во второй раз отметят День тельняшки. Тельняшку охотно носят не только моряки, но и вполне сухопутный люд, а появилась она в далеком 1874 году. Старт празднованию даст полуденный выстрел пушки с Нарышкина бастиона. Для гостей устроят концерт, поставят полевую кухню и организуют интерактивную зону с развлечениями.9 сентября, 11:00-16:00Петропавловская крепостьДо конца недели в Петербурге будет работать выставка-ярмарка, в которой примут участие порядка 80 производителей одежды и обуви из России и других стран. Это мероприятие не для тех, кто слепо следует моде, а для ценителей индивидуальности, стиля и качества.5—9 сентябряКультурно-выставочный центр «Евразия», улица Капитана Воронина, 13В главном музее города можно увидеть предметы мебели XIX века из дворцовых покоев. Посетители экспозиции увидят уникальные образцы, сохранившиеся от подлинного убранства Зимнего дворца. Всего представлено порядка 300 экспонатов, среди которых — несколько десятков хромолитографий, изданных во Франции, Англии и Германии.до 11 ноябряГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Традиционный Фестиваль песчаных скульптур вновь открылся на пляже у Петропавловской крепости. На этот раз скульпторы вдохновлялись всемирно известными объектами культуры — темой фестиваля заявлены «Мировые шедевры». Посетители увидят Миланский собор, пирамиду майя, храм Преображения Господня в Кижах, Колосса Родосского и другие памятники, как существующие, так и исчезнувшие в веках. Вход — 350 рублей (для детей от 5 лет — 250 рублей, для студентов, учащихся и пенсионеров — 300 рублей).25 мая — 9 сентябряПляж у Петропавловской крепостиВ Центре современного искусства им. Сергея Курехина открыта выставка «В садах Тимура», посященная Тимуру Новикову. Посетители выставки увидят экспонаты, связанные с жизнью и творчеством художника: фрагмент занавеса «Поп-механики», расписанный Новиковым вместе с группой «Новые художники», многочисленные фотографии, видеозапись Джоанны Стингрей первого неофициального праздника города, организованного в 1986 году «Новыми художниками», в котором участвовал Тимур Новиков и Сергей Курёхин и многое другое.до 14 октябряЦентр современного искусства им. Сергея Курехина, Лиговский проспект, 73В «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.25 мая — 23 сентябряМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2