Планы на неделю: чем заняться 10-14 сентября

Бесплатное выступление танцевального коллектива катхак «Аанарт»

XXVI Международный фестиваль искусств «Мастер-класс-2018»

День Чайковского

Встреча «Ленфильм-клуба»

Выставка «Жан-Мари Перье. Кутюрье французской фотографии»

Встреча с Ником Перумовым

Фестиваль «Center Festival»

Джазовый фестиваль «Большой джем»

Фестиваль художественного творчества финно-угорских и самодийских народов

Выставка Бэнкси

Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»

Выставка Владимира Конашевича в Русском музее

Выставка «Мебель для всех причуд тела»

Выставка «В садах Тимура»

Выставка «Скульптуры Сальвадора Дали»

Во вторник на сцене концертного зала «Колизей» в рамках фестиваля «Индия 2018-2019» выступит танцевальный коллектив катхак «Аанарт». В репертуаре хореографической группы — классические танцы и современные постановки.11 сентября, 19:00Концертный зал «Колизей», Невский проспект, 100На этот раз фестиваль искусств приурочен сразу нескольким знаковым для истории России событиям: 200-летняя годовщина начала возведения Исаакиевского собора, всероссийский Год добровольчества, 100-летие завершения Первой мировой войны и 100-летняя годовщина со дня убийства Николая II и его семьи. Именно этим событиям посвящены кинопоказы, лекции, образовательные мероприятия и пленэры7–16 сентября, 12:00улица Маяковского, 41 / улица Рылеева, 6В четверг в Петербурге пройдет фестиваль «День П. И. Чайковского — 2018». Мероприятие приурочено к 140-летию создания оперы «Евгений Онегин». На фестивале прозвучат арии из этого произведения в исполнении оперных певцов и певиц под аккомпонимент струнного ансамбля.13 сентября, 16:00Государственный музей городской скульптуры, Невский проспект, 179В среду под крышей киностудии пройдет очередная встреча «Ленфильм-клуба». На этот раз вечер будет посвящен известному режиссеру Евгению Татарскому и его картине «Пьющие кровь». В мероприятии примут участие родные, друзья и коллеги режиссера.12 сентября, 19:00Каменноостровский проспект, 10В пятницу в музее современного искусства «Эрарта» откроется фотовыставка Жана-Мари Перье. Знаменитый фотограф сотрудничал со звездами кино и музыки, а также снимал для популярных глянцевых журналов. В объектив его фотоаппарата попадали «The Beatles» и «The Rolling Stones», Моника Беллучи и Катрин Денев, Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо, Софи Лорен и Натали Портман. Но в экспозицию «Кутюрье французской фотографии» вошли уникальные снимки из серии «Мир дизайнеров моды». Зрители цвидят Ив Сен-Лорана, Жана-Поля Готье, Джона Гальяно, Вивьен Вествуд и Кензо.14 сентября — 13 январямузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия Васильевского острова, 2В понедельник жители и гости Северной столице смогут встретиться с писателем-фантастом Ником Перумовым на презентации его новой книги — роман «Орел и Дракон» из цикла «Гибель богов — 2».10 сентября, 19:00Парк культуры и чтения, Невский проспект, 46В Новой Голландии на большом экране бесплатно покажут кино о городской культуре и жизни современного общества. Среди фестивальных картин — новый документальный фильм Кирилла Серебренникова «После лета», история о кибербуллинге «Жители Сети», а также картина Криса Маркера «Без солнца».13-14 сентября, 20:00остров Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 2Ежегодный бесплатный музыкальный фестиваль откроется в Сестрорецке в ближайшую пятницу. Для гостей мероприятия выступят лучшие джазовые коллективы и музыканты из Москвы и Петербурга.14 сентября, 15:00Сестрорецк, улица Воскова, 2В Северную столицу приедут более 200 представителей этнических общностей из России и зарубежья. Гости примут участие в большом концерте и выставке-ярмарке предметов народных промыслов. Бесермяне, вепсы, ингерманландские финны, манси, ненцы, саамы, селькупы, сето и ханты представят на фестивале традиционные ремесла, аутентичные предметы быта и фольклорное наследие малочисленных финно-угорских и самодийских народов.14 сентября, 12:00Петропавловская крепость68 работ известного (и при этом анонимного) уличного художника покажут петербуржцам в Манеже Конюшенного ведомства уже в ближайшую пятницу. Справедливости ради стоит отметить, что оригинальными являются только 27 из общего числа — все остальные экспонаты (числом 41) относятся к тиражным работам.14 сентября — 5 ноябряМанеж Конюшенного ведомства, Конюшенная площадь, 1Картины знаменитых голландцев XVII века продемонстрируют в Николаевском зале Эрмитажа. Основу экспозиции составила так называемая Лейденская коллекция — собрание живописи, принадлежащее американской чете Каплан. Супруги положили основу коллекции в 2003 году, ретиво принявшись скупать произведения старых голландских мастеров. В результате за полтора десятилетия они скопили порядка 250 полотен, 82 из которых можно будет увидеть в главном музее Петербурга, в том числе 12 работ Рембрандта. Кроме того, в экспозицию вошли полотна Вермеера, Франса Халса, учеников Рембрандта, а вместе с ними рисунок Леонардо да Винчи и восемь картин голландцев из собрания Эрмитажа.5 сентября — 13 январяГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Владимир Конашевич в первую очередь известен аудитории благодаря своим иллюстрациям к произведениям детской литературы. Он оформлял сказки А. Пушкина и Х. К. Андерсена, книги Ю. Олеши, К. Чуковского и С. Маршака. Менее известна его станковая живопись, хотя Конашевич рано сложился как художник. В годы Великой Отечественной войны он переехал из Слуцка (так в ту пору назывался Павловск) в блокадный Ленинград, где погиб почти весь его архив. Нынешняя выставка возвращает зрителю творчество замечательного художника — в нее вошли произведения из коллекции Русского музея, семейного архива и частных собраний.30 августа — 1 октябряМихайловский замок, Садовая улица, 2В главном музее города можно увидеть предметы мебели XIX века из дворцовых покоев. Посетители экспозиции увидят уникальные образцы, сохранившиеся от подлинного убранства Зимнего дворца. Всего представлено порядка 300 экспонатов, среди которых — несколько десятков хромолитографий, изданных во Франции, Англии и Германии.до 11 ноябряГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2В Центре современного искусства им. Сергея Курехина открыта выставка «В садах Тимура», посященная Тимуру Новикову. Посетители выставки увидят экспонаты, связанные с жизнью и творчеством художника: фрагмент занавеса «Поп-механики», расписанный Новиковым вместе с группой «Новые художники», многочисленные фотографии, видеозапись Джоанны Стингрей первого неофициального праздника города, организованного в 1986 году «Новыми художниками», в котором участвовал Тимур Новиков и Сергей Курёхин и многое другое.до 14 октябряЦентр современного искусства им. Сергея Курехина, Лиговский проспект, 73В «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.25 мая — 23 сентябряМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия Васильевского острова, 2