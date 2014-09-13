5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на неделю: чем заняться 10-14 сентября
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, Вчера, в 14:10
Наступающая неделя в культурной столице вновь будет богата на развлекательные и образовательные мероприятия. Петербуржцы и гости города смогут посетить выставки, фестивали, концерты, лекции и дискуссионные площадки.
Бесплатное выступление танцевального коллектива катхак «Аанарт»
Во вторник на сцене концертного зала «Колизей» в рамках фестиваля «Индия 2018-2019» выступит танцевальный коллектив катхак «Аанарт». В репертуаре хореографической группы — классические танцы и современные постановки.
Когда: 11 сентября, 19:00
Где: Концертный зал «Колизей», Невский проспект, 100
XXVI Международный фестиваль искусств «Мастер-класс-2018»
На этот раз фестиваль искусств приурочен сразу нескольким знаковым для истории России событиям: 200-летняя годовщина начала возведения Исаакиевского собора, всероссийский Год добровольчества, 100-летие завершения Первой мировой войны и 100-летняя годовщина со дня убийства Николая II и его семьи. Именно этим событиям посвящены кинопоказы, лекции, образовательные мероприятия и пленэры
Когда: 7–16 сентября, 12:00
Где: улица Маяковского, 41 / улица Рылеева, 6
День Чайковского
В четверг в Петербурге пройдет фестиваль «День П. И. Чайковского — 2018». Мероприятие приурочено к 140-летию создания оперы «Евгений Онегин». На фестивале прозвучат арии из этого произведения в исполнении оперных певцов и певиц под аккомпонимент струнного ансамбля.
Когда: 13 сентября, 16:00
Где: Государственный музей городской скульптуры, Невский проспект, 179
Встреча «Ленфильм-клуба»
В среду под крышей киностудии пройдет очередная встреча «Ленфильм-клуба». На этот раз вечер будет посвящен известному режиссеру Евгению Татарскому и его картине «Пьющие кровь». В мероприятии примут участие родные, друзья и коллеги режиссера.
Когда: 12 сентября, 19:00
Где: Каменноостровский проспект, 10
Выставка «Жан-Мари Перье. Кутюрье французской фотографии»
В пятницу в музее современного искусства «Эрарта» откроется фотовыставка Жана-Мари Перье. Знаменитый фотограф сотрудничал со звездами кино и музыки, а также снимал для популярных глянцевых журналов. В объектив его фотоаппарата попадали «The Beatles» и «The Rolling Stones», Моника Беллучи и Катрин Денев, Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо, Софи Лорен и Натали Портман. Но в экспозицию «Кутюрье французской фотографии» вошли уникальные снимки из серии «Мир дизайнеров моды». Зрители цвидят Ив Сен-Лорана, Жана-Поля Готье, Джона Гальяно, Вивьен Вествуд и Кензо.
Когда: 14 сентября — 13 января
Где: музей современного искусства «Эрарта», 29-я линия Васильевского острова, 2
Встреча с Ником Перумовым
В понедельник жители и гости Северной столице смогут встретиться с писателем-фантастом Ником Перумовым на презентации его новой книги — роман «Орел и Дракон» из цикла «Гибель богов — 2».
Когда: 10 сентября, 19:00
Где: Парк культуры и чтения, Невский проспект, 46
Фестиваль «Center Festival»
В Новой Голландии на большом экране бесплатно покажут кино о городской культуре и жизни современного общества. Среди фестивальных картин — новый документальный фильм Кирилла Серебренникова «После лета», история о кибербуллинге «Жители Сети», а также картина Криса Маркера «Без солнца».
Когда: 13-14 сентября, 20:00
Где: остров Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 2
Джазовый фестиваль «Большой джем»
Ежегодный бесплатный музыкальный фестиваль откроется в Сестрорецке в ближайшую пятницу. Для гостей мероприятия выступят лучшие джазовые коллективы и музыканты из Москвы и Петербурга.
Когда: 14 сентября, 15:00
Где: Сестрорецк, улица Воскова, 2
Фестиваль художественного творчества финно-угорских и самодийских народов
В Северную столицу приедут более 200 представителей этнических общностей из России и зарубежья. Гости примут участие в большом концерте и выставке-ярмарке предметов народных промыслов. Бесермяне, вепсы, ингерманландские финны, манси, ненцы, саамы, селькупы, сето и ханты представят на фестивале традиционные ремесла, аутентичные предметы быта и фольклорное наследие малочисленных финно-угорских и самодийских народов.
Когда: 14 сентября, 12:00
Где: Петропавловская крепость
Выставка Бэнкси
68 работ известного (и при этом анонимного) уличного художника покажут петербуржцам в Манеже Конюшенного ведомства уже в ближайшую пятницу. Справедливости ради стоит отметить, что оригинальными являются только 27 из общего числа — все остальные экспонаты (числом 41) относятся к тиражным работам.
Когда: 14 сентября — 5 ноября
Где: Манеж Конюшенного ведомства, Конюшенная площадь, 1
Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»
Картины знаменитых голландцев XVII века продемонстрируют в Николаевском зале Эрмитажа. Основу экспозиции составила так называемая Лейденская коллекция — собрание живописи, принадлежащее американской чете Каплан. Супруги положили основу коллекции в 2003 году, ретиво принявшись скупать произведения старых голландских мастеров. В результате за полтора десятилетия они скопили порядка 250 полотен, 82 из которых можно будет увидеть в главном музее Петербурга, в том числе 12 работ Рембрандта. Кроме того, в экспозицию вошли полотна Вермеера, Франса Халса, учеников Рембрандта, а вместе с ними рисунок Леонардо да Винчи и восемь картин голландцев из собрания Эрмитажа.
Когда: 5 сентября — 13 января
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Выставка Владимира Конашевича в Русском музее
Владимир Конашевич в первую очередь известен аудитории благодаря своим иллюстрациям к произведениям детской литературы. Он оформлял сказки А. Пушкина и Х. К. Андерсена, книги Ю. Олеши, К. Чуковского и С. Маршака. Менее известна его станковая живопись, хотя Конашевич рано сложился как художник. В годы Великой Отечественной войны он переехал из Слуцка (так в ту пору назывался Павловск) в блокадный Ленинград, где погиб почти весь его архив. Нынешняя выставка возвращает зрителю творчество замечательного художника — в нее вошли произведения из коллекции Русского музея, семейного архива и частных собраний.
Когда: 30 августа — 1 октября
Где: Михайловский замок, Садовая улица, 2
Выставка «Мебель для всех причуд тела»
В главном музее города можно увидеть предметы мебели XIX века из дворцовых покоев. Посетители экспозиции увидят уникальные образцы, сохранившиеся от подлинного убранства Зимнего дворца. Всего представлено порядка 300 экспонатов, среди которых — несколько десятков хромолитографий, изданных во Франции, Англии и Германии.
Когда: до 11 ноября
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Выставка «В садах Тимура»
В Центре современного искусства им. Сергея Курехина открыта выставка «В садах Тимура», посященная Тимуру Новикову. Посетители выставки увидят экспонаты, связанные с жизнью и творчеством художника: фрагмент занавеса «Поп-механики», расписанный Новиковым вместе с группой «Новые художники», многочисленные фотографии, видеозапись Джоанны Стингрей первого неофициального праздника города, организованного в 1986 году «Новыми художниками», в котором участвовал Тимур Новиков и Сергей Курёхин и многое другое.
Когда: до 14 октября
Где: Центр современного искусства им. Сергея Курехина, Лиговский проспект, 73
Выставка «Скульптуры Сальвадора Дали»
В «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.
Когда: 25 мая — 23 сентября
Где: Музей современного искусства «Эрарта», 29-я линия Васильевского острова, 2
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