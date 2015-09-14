Планы на выходные: чем заняться 15-16 сентября

XXVIII кинофестиваль «Послание к человеку»

Выставка Бэнкси

«Большой джем» в Сестрорецке

Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»

Фестиваль домашних животных Petshop Days

Выставка Владимира Конашевича в Русском музее

«Немое кино и оркестр: За экраном»

День корейской культуры

Фестиваль «Японская осень в Санкт-Петербурге»

Парад уличных театров в Гатчине

Выставка «Жан-Мари Перье. Кутюрье французской фотографии»

XXVI Международный фестиваль искусств «Мастер-класс-2018»

Выставка «Мебель для всех причуд тела»

Выставка «В садах Тимура»

Выставка «Скульптуры Сальвадора Дали»

Ежегодный фестиваль документальных, анимационных и экспериментальных фильмов откроется в эту субботу в 18:30 на Дворцовой площади. На открытии выступит «Симфоническое Кино» с участием гитариста «Кино» Юрия Каспаряна, а также покажут фильм «Молодость» почетного гостя фестиваля — итальянского режиссера Паоло Соррентино. В течение следующей недели на различных площадках города состоятся кинопоказы, открытые лекции, мастер-классы и выставки. Помимо конкурсных лент (которые представят в категориях «Игровое», «Документальное», «Анимационное», «Экспериментальное короткометражное кино» и «Национальный конкурс»), в рамках кинофестиваля представят спецпрограммы. Завершится «Послание к человеку» в следующую субботу, 22 сентября.15-22 сентябряДворцовая площадь68 работ известного (и при этом анонимного) уличного художника можно увидеть в Манеже Конюшенного ведомства до начала ноября. Справедливости ради стоит отметить, что оригинальными являются только 27 из общего числа — все остальные экспонаты (числом 41) относятся к тиражным работам. Помимо работ Бэнкси, на выставке установлена мультимедийная инсталляция, посвященная личности художника, а также 50 фотографий его граффити, сделанных на улицах Лондона. Экспонаты для выставки были предоставлены частными коллекционерами со всего мира. Перед этим работы Бэнкси три месяца выставлялись в Москве, где посмотреть на них пришли более 300 тысяч человек.14 сентября — 5 ноябряМанеж Конюшенного ведомства, Конюшенная площадь, 1На два дня растянется джазовый марафон на территории пространства «Петровский арсенал», что в Сестрорецке. Организаторы уверяют, что нас ждет «самый продолжительный джазовый опен-эйр джем в мире». Хедлайнерами мероприятия заявлены Billy’s Band, Игорь Бутман со своим квинтетом, а также «Петербургский Джазовый Актив» Билли Новика, который по совместительству является идеологом всего проекта. Кроме того, перед гостями выступят и другие джазовые коллективы из Петербурга и Москвы. Помимо музыки посетителей ждут художественные выставки, библиотека под открытым небом, специальная площадка для детей и многое другое. Вход свободный.14-15 сентябрягород Сестрорецк, улица Воскова, 2Картины знаменитых голландцев XVII века продемонстрируют в Николаевском зале Эрмитажа. Основу экспозиции составила так называемая Лейденская коллекция — собрание живописи, принадлежащее американской чете Каплан. Супруги положили основу коллекции в 2003 году, ретиво принявшись скупать произведения старых голландских мастеров. В результате за полтора десятилетия они скопили порядка 250 полотен, 82 из которых можно будет увидеть в главном музее Петербурга, в том числе 12 работ Рембрандта. Кроме того, в экспозицию вошли полотна Вермеера, Франса Халса, учеников Рембрандта, а вместе с ними рисунок Леонардо да Винчи и восемь картин голландцев из собрания Эрмитажа.5 сентября — 13 январяГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2На этих выходных в пространстве Artplay развернется большая (и бесплатная) выставка домашних животных. Гости смогут побывать на выступлениях известных блогеров, узнать новое в лектории, сделать снимки в фотозоне, получить консультации экспертов по уходу за своими любимцами и прикупить необходимые вещицы в открытом здесь маркете. Кроме того, организаторы обещают котокафе, зону виртуальной реальности и многое другое. Вход на территорию для четвероногих — исключительно при наличии ветпаспорта.15-16 сентября, 11:00-21:00Центр дизайна Artplay, Красногвардейская площадь, 3Владимир Конашевич в первую очередь известен аудитории благодаря своим иллюстрациям к произведениям детской литературы. Он оформлял сказки А. Пушкина и Х. К. Андерсена, книги Ю. Олеши, К. Чуковского и С. Маршака. Менее известна его станковая живопись, хотя Конашевич рано сложился как художник. В годы Великой Отечественной войны он переехал из Слуцка (так в ту пору назывался Павловск) в блокадный Ленинград, где погиб почти весь его архив. Нынешняя выставка возвращает зрителю творчество замечательного художника — в нее вошли произведения из коллекции Русского музея, семейного архива и частных собраний.30 августа — 1 октябряМихайловский замок, Садовая улица, 216 сентября в киноцентре «Родина» покажут три комедийных ленты времен немого кино под аккомпанемент джазового ансамбля. На большом экране покажут картины Чарли Чаплина и Бастера Китона, а за музыкальное сопровождение будет отвечать The Easy Winners Ragtime Band, участники которого играют на самых невообразимых инструментах. Всего для зрителей подготовили три короткометражки: «За экраном» (1916), «Одну неделю» (1920) и «Лавку ростовщика» (1916). Стоимость билета — 400 рублей.16 сентября, 17:00Киноцентр «Родина», Караванная улица, 12В грядущую субботу в Сестрорецке проведут фестиваль корейской культуры. В программе — традиционные танцы и музыка, показательные поединки по тхэквондо, мастер-классы от танцоров K-POP cover dance, а также занятия по изготовлению бумажных фонариков и поделок из древесной бумаги, лекции по культуре Кореи и многое другое. Вход на фестиваль бесплатный.15 сентября, 12:00-17:00город Сестрорецк, улица Токарева, 7Городской фестиваль «Японская осень в Санкт-Петербурге» проходит в Северной столице уже в пятнадцатый раз. Как обычно, для петербуржцев подготовили массу самых разнообразных событий: от выставок до мастер-классов, от концертов до кинопоказов. За время фестиваля горожане смогут научиться игре в японские шахматы сёги, услышать звуки флейты сякухати, познакомиться с основами чайной церемонии, побывать на мастер-классе по составлению иероглифов, посетить различные фотовыставки — и это лишь крохотная часть всех запланированных на осень событий. В эти выходные вы сможете посетить фотовыставки «Акира Утияма. Сияние жизни» и «Питер Миллер. Фотогравюра» в «Эрарте», выставку петербургского художника Фёдора Ковалова «В лунном свете» в гатчинской библиотеке, выставку «Романга-до: Путь русской манги» в Библиотеке комиксов, а также побывать на открытом уроке по японскому языку и лекции о битве при Сэкигахара (1600 год) в Студии экспериментальной японистики «JapanGO!», поучаствовать в квесте «Восходящее солнце» на пляже в поселке Репино, прийти на открытые уроки по японскому языку в Центре восточных культур «KITSUNE» и попробовать свои силы на пробном экзамене Норёку Сикэн в РХГА.15-16 сентябряМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2; Центральная городская библиотека им. А. И. Куприна, филиал №2, город Гатчина, улица К. Подрядчикова, 13; Библиотека комиксов в Санкт-Петербурге, 7-ая Красноармейская улица, 30; Студия экспериментальной японистики «JapanGO!», 5-я линия В.О., 70, офис 33; Ленинградская область, поселок Репино; Центр восточных культур «KITSUNE», Комендантский проспект, 4А, 6 этаж; Русская христианская гуманитарная академия (РХГА), набережная реки Фонтанки, 15В честь закрытия летнего сезона ГМЗ «Гатчина» устраивает двухдневный театральный марафон. В субботу и воскресенье в разных локациях дворцового парка устроят свои представления уличные театры — «Папьемашенники», «Театр имени Которого», «Мимо», «Упсала-Цирк» и другие. Вход — 150 рублей.15-16 сентября, 13:00-20:00город Гатчина, Красноармейский проспект, 2В музее современного искусства «Эрарта» работает фотовыставка Жана-Мари Перье. Знаменитый фотограф сотрудничал со звездами кино и музыки, а также снимал для популярных глянцевых журналов. В объектив его фотоаппарата попадали «The Beatles» и «The Rolling Stones», Моника Беллучи и Катрин Денев, Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо, Софи Лорен и Натали Портман. Но в экспозицию «Кутюрье французской фотографии» вошли уникальные снимки из серии «Мир дизайнеров моды». Зрители увидят Ив Сен-Лорана, Жана-Поля Готье, Джона Гальяно, Вивьен Вествуд и Кензо.14 сентября — 13 январямузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В.О., 2На этот раз фестиваль искусств приурочен сразу нескольким знаковым для истории России событиям: 200-летняя годовщина начала возведения Исаакиевского собора, всероссийский Год добровольчества, 100-летие завершения Первой мировой войны и 100-летняя годовщина со дня убийства Николая II и его семьи. В честь этого состоятся кинопоказы, лекции, образовательные мероприятия и пленэры7–16 сентября, 12:00улица Маяковского, 41/улица Рылеева, 6В главном музее города можно увидеть предметы мебели XIX века из дворцовых покоев. Посетители экспозиции увидят уникальные образцы, сохранившиеся от подлинного убранства Зимнего дворца. Всего представлено порядка 300 экспонатов, среди которых — несколько десятков хромолитографий, изданных во Франции, Англии и Германии.до 11 ноябряГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2В Центре современного искусства им. Сергея Курехина открыта выставка «В садах Тимура», посященная Тимуру Новикову. Посетители выставки увидят экспонаты, связанные с жизнью и творчеством художника: фрагмент занавеса «Поп-механики», расписанный Новиковым вместе с группой «Новые художники», многочисленные фотографии, видеозапись Джоанны Стингрей первого неофициального праздника города, организованного в 1986 году «Новыми художниками», в котором участвовал Тимур Новиков и Сергей Курёхин и многое другое.до 14 октябряЦентр современного искусства им. Сергея Курехина, Лиговский проспект, 73В «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.25 мая — 23 сентябряМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2