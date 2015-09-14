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Планы на выходные: чем заняться 15-16 сентября
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, Вчера, в 13:30
Театральный марафон в осенней Гатчине, открытие фестиваля «Послание к человеку» на Дворцовой площади, немое кино в «Родине» и другие события наступающих выходных.
XXVIII кинофестиваль «Послание к человеку»
Ежегодный фестиваль документальных, анимационных и экспериментальных фильмов откроется в эту субботу в 18:30 на Дворцовой площади. На открытии выступит «Симфоническое Кино» с участием гитариста «Кино» Юрия Каспаряна, а также покажут фильм «Молодость» почетного гостя фестиваля — итальянского режиссера Паоло Соррентино. В течение следующей недели на различных площадках города состоятся кинопоказы, открытые лекции, мастер-классы и выставки. Помимо конкурсных лент (которые представят в категориях «Игровое», «Документальное», «Анимационное», «Экспериментальное короткометражное кино» и «Национальный конкурс»), в рамках кинофестиваля представят спецпрограммы. Завершится «Послание к человеку» в следующую субботу, 22 сентября.
Когда: 15-22 сентября
Где: Дворцовая площадь
Выставка Бэнкси
68 работ известного (и при этом анонимного) уличного художника можно увидеть в Манеже Конюшенного ведомства до начала ноября. Справедливости ради стоит отметить, что оригинальными являются только 27 из общего числа — все остальные экспонаты (числом 41) относятся к тиражным работам. Помимо работ Бэнкси, на выставке установлена мультимедийная инсталляция, посвященная личности художника, а также 50 фотографий его граффити, сделанных на улицах Лондона. Экспонаты для выставки были предоставлены частными коллекционерами со всего мира. Перед этим работы Бэнкси три месяца выставлялись в Москве, где посмотреть на них пришли более 300 тысяч человек.
Когда: 14 сентября — 5 ноября
Где: Манеж Конюшенного ведомства, Конюшенная площадь, 1
«Большой джем» в Сестрорецке
На два дня растянется джазовый марафон на территории пространства «Петровский арсенал», что в Сестрорецке. Организаторы уверяют, что нас ждет «самый продолжительный джазовый опен-эйр джем в мире». Хедлайнерами мероприятия заявлены Billy’s Band, Игорь Бутман со своим квинтетом, а также «Петербургский Джазовый Актив» Билли Новика, который по совместительству является идеологом всего проекта. Кроме того, перед гостями выступят и другие джазовые коллективы из Петербурга и Москвы. Помимо музыки посетителей ждут художественные выставки, библиотека под открытым небом, специальная площадка для детей и многое другое. Вход свободный.
Когда: 14-15 сентября
Где: город Сестрорецк, улица Воскова, 2
Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»
Картины знаменитых голландцев XVII века продемонстрируют в Николаевском зале Эрмитажа. Основу экспозиции составила так называемая Лейденская коллекция — собрание живописи, принадлежащее американской чете Каплан. Супруги положили основу коллекции в 2003 году, ретиво принявшись скупать произведения старых голландских мастеров. В результате за полтора десятилетия они скопили порядка 250 полотен, 82 из которых можно будет увидеть в главном музее Петербурга, в том числе 12 работ Рембрандта. Кроме того, в экспозицию вошли полотна Вермеера, Франса Халса, учеников Рембрандта, а вместе с ними рисунок Леонардо да Винчи и восемь картин голландцев из собрания Эрмитажа.
Когда: 5 сентября — 13 января
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Фестиваль домашних животных Petshop Days
На этих выходных в пространстве Artplay развернется большая (и бесплатная) выставка домашних животных. Гости смогут побывать на выступлениях известных блогеров, узнать новое в лектории, сделать снимки в фотозоне, получить консультации экспертов по уходу за своими любимцами и прикупить необходимые вещицы в открытом здесь маркете. Кроме того, организаторы обещают котокафе, зону виртуальной реальности и многое другое. Вход на территорию для четвероногих — исключительно при наличии ветпаспорта.
Когда: 15-16 сентября, 11:00-21:00
Где: Центр дизайна Artplay, Красногвардейская площадь, 3
Выставка Владимира Конашевича в Русском музее
Владимир Конашевич в первую очередь известен аудитории благодаря своим иллюстрациям к произведениям детской литературы. Он оформлял сказки А. Пушкина и Х. К. Андерсена, книги Ю. Олеши, К. Чуковского и С. Маршака. Менее известна его станковая живопись, хотя Конашевич рано сложился как художник. В годы Великой Отечественной войны он переехал из Слуцка (так в ту пору назывался Павловск) в блокадный Ленинград, где погиб почти весь его архив. Нынешняя выставка возвращает зрителю творчество замечательного художника — в нее вошли произведения из коллекции Русского музея, семейного архива и частных собраний.
Когда: 30 августа — 1 октября
Где: Михайловский замок, Садовая улица, 2
«Немое кино и оркестр: За экраном»
16 сентября в киноцентре «Родина» покажут три комедийных ленты времен немого кино под аккомпанемент джазового ансамбля. На большом экране покажут картины Чарли Чаплина и Бастера Китона, а за музыкальное сопровождение будет отвечать The Easy Winners Ragtime Band, участники которого играют на самых невообразимых инструментах. Всего для зрителей подготовили три короткометражки: «За экраном» (1916), «Одну неделю» (1920) и «Лавку ростовщика» (1916). Стоимость билета — 400 рублей.
Когда: 16 сентября, 17:00
Где: Киноцентр «Родина», Караванная улица, 12
День корейской культуры
В грядущую субботу в Сестрорецке проведут фестиваль корейской культуры. В программе — традиционные танцы и музыка, показательные поединки по тхэквондо, мастер-классы от танцоров K-POP cover dance, а также занятия по изготовлению бумажных фонариков и поделок из древесной бумаги, лекции по культуре Кореи и многое другое. Вход на фестиваль бесплатный.
Когда: 15 сентября, 12:00-17:00
Где: город Сестрорецк, улица Токарева, 7
Фестиваль «Японская осень в Санкт-Петербурге»
Городской фестиваль «Японская осень в Санкт-Петербурге» проходит в Северной столице уже в пятнадцатый раз. Как обычно, для петербуржцев подготовили массу самых разнообразных событий: от выставок до мастер-классов, от концертов до кинопоказов. За время фестиваля горожане смогут научиться игре в японские шахматы сёги, услышать звуки флейты сякухати, познакомиться с основами чайной церемонии, побывать на мастер-классе по составлению иероглифов, посетить различные фотовыставки — и это лишь крохотная часть всех запланированных на осень событий. В эти выходные вы сможете посетить фотовыставки «Акира Утияма. Сияние жизни» и «Питер Миллер. Фотогравюра» в «Эрарте», выставку петербургского художника Фёдора Ковалова «В лунном свете» в гатчинской библиотеке, выставку «Романга-до: Путь русской манги» в Библиотеке комиксов, а также побывать на открытом уроке по японскому языку и лекции о битве при Сэкигахара (1600 год) в Студии экспериментальной японистики «JapanGO!», поучаствовать в квесте «Восходящее солнце» на пляже в поселке Репино, прийти на открытые уроки по японскому языку в Центре восточных культур «KITSUNE» и попробовать свои силы на пробном экзамене Норёку Сикэн в РХГА.
Когда: 15-16 сентября
Где: Музей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2; Центральная городская библиотека им. А. И. Куприна, филиал №2, город Гатчина, улица К. Подрядчикова, 13; Библиотека комиксов в Санкт-Петербурге, 7-ая Красноармейская улица, 30; Студия экспериментальной японистики «JapanGO!», 5-я линия В.О., 70, офис 33; Ленинградская область, поселок Репино; Центр восточных культур «KITSUNE», Комендантский проспект, 4А, 6 этаж; Русская христианская гуманитарная академия (РХГА), набережная реки Фонтанки, 15
Парад уличных театров в Гатчине
В честь закрытия летнего сезона ГМЗ «Гатчина» устраивает двухдневный театральный марафон. В субботу и воскресенье в разных локациях дворцового парка устроят свои представления уличные театры — «Папьемашенники», «Театр имени Которого», «Мимо», «Упсала-Цирк» и другие. Вход — 150 рублей.
Когда: 15-16 сентября, 13:00-20:00
Где: город Гатчина, Красноармейский проспект, 2
Выставка «Жан-Мари Перье. Кутюрье французской фотографии»
В музее современного искусства «Эрарта» работает фотовыставка Жана-Мари Перье. Знаменитый фотограф сотрудничал со звездами кино и музыки, а также снимал для популярных глянцевых журналов. В объектив его фотоаппарата попадали «The Beatles» и «The Rolling Stones», Моника Беллучи и Катрин Денев, Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо, Софи Лорен и Натали Портман. Но в экспозицию «Кутюрье французской фотографии» вошли уникальные снимки из серии «Мир дизайнеров моды». Зрители увидят Ив Сен-Лорана, Жана-Поля Готье, Джона Гальяно, Вивьен Вествуд и Кензо.
Когда: 14 сентября — 13 января
Где: музей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В.О., 2
XXVI Международный фестиваль искусств «Мастер-класс-2018»
На этот раз фестиваль искусств приурочен сразу нескольким знаковым для истории России событиям: 200-летняя годовщина начала возведения Исаакиевского собора, всероссийский Год добровольчества, 100-летие завершения Первой мировой войны и 100-летняя годовщина со дня убийства Николая II и его семьи. В честь этого состоятся кинопоказы, лекции, образовательные мероприятия и пленэры
Когда: 7–16 сентября, 12:00
Где: улица Маяковского, 41/улица Рылеева, 6
Выставка «Мебель для всех причуд тела»
В главном музее города можно увидеть предметы мебели XIX века из дворцовых покоев. Посетители экспозиции увидят уникальные образцы, сохранившиеся от подлинного убранства Зимнего дворца. Всего представлено порядка 300 экспонатов, среди которых — несколько десятков хромолитографий, изданных во Франции, Англии и Германии.
Когда: до 11 ноября
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Выставка «В садах Тимура»
В Центре современного искусства им. Сергея Курехина открыта выставка «В садах Тимура», посященная Тимуру Новикову. Посетители выставки увидят экспонаты, связанные с жизнью и творчеством художника: фрагмент занавеса «Поп-механики», расписанный Новиковым вместе с группой «Новые художники», многочисленные фотографии, видеозапись Джоанны Стингрей первого неофициального праздника города, организованного в 1986 году «Новыми художниками», в котором участвовал Тимур Новиков и Сергей Курёхин и многое другое.
Когда: до 14 октября
Где: Центр современного искусства им. Сергея Курехина, Лиговский проспект, 73
Выставка «Скульптуры Сальвадора Дали»
В «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.
Когда: 25 мая — 23 сентября
Где: Музей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2
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