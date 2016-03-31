Планы на выходные: чем заняться 20-21 октября

Концерт «Шесть виолончелей при свечах»

Военно-историческая реконструкция «Отстоим Петроград!»

Выставка «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена. Шедевры музейных коллекций»

Выставка фотографий Энни Лейбовиц

Выставка «Мода русского модерна»

Фестиваль американского кино Amfest

Выставка Васи Ложкина «ЖЫзнь — веселый карнавал!»

Выставка «Портрет кошки»

Выставка «Трилобиты — первые жители Санкт-Петербурга»

Выставка Бэнкси

Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»

Выставка «100+10»

Выставка «Жан-Мари Перье. Кутюрье французской фотографии»

Выставка «Мебель для всех причуд тела»

Выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты»

В Анненкирхе субботним вечером выступит The Cello Quartet. Шесть виолончелистов исполнят мелодии Э. Грига, Дж. Россини, Н. Паганини, Н. А. Римского-Корсакова и других композиторов. Выступать будут при свечах, что придаст концерту особое настроение и красоту. Вход — 700 рублей.20 октября, 19:00Анненкирхе, Кирочная улица, 8В это воскресенье под Красный Селом сойдутся в бою Красная гвардия и Северо-Западная армия Юденича. Белые и красные будут вновь сражаться, как и 99 лет назад, когда Юденич наступал на революционный Петроград, и его офицеры уже видели в бинокли купол Исаакиевского собора. Помимо реконструкции сражения, для гостей подготовят выставку оружия — от времен Первой мировой войны до наших дней и откроют фотозону с образцами бронетехники былых времен. Вход свободный.21 октября, 12:00-18:00Красное Село, 1,5 километра по Гатчинскому шоссеВ экспозицию вошли полотна Боттичелли, Тинторетто и Рубенса. Изюминка экспозиции в том, что Эрмитаж и Художественно-исторический музей Вены представляют по 14 картин, которые образуют пары по сходству сюжетов, времени исполнения или принадлежности одному автору.Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2до 13 января 2019 годаВ пятницу в Главном штабе откроется экспозиция культового американского фотографа Энни Лейбовиц. Коллекция известных снимков знаменитостей будет представлена в рамках проекта «Эрмитаж 20/21», цель которого — собирать, изучать и экспонировать произведения современных художников.19 октября 2018 года — 21 января 2019 годаДворцовая площадь, 6-10На красивейшем вокзале Северной столицы — Витебском — откроется выставка редких женских нарядов. В экспозицию вошли несколько десятков роскошных платьев, которые модницы носили в 1890-1910-х годах. Посетители выставки увидят типичные для дамских туалетов того времени корсеты, подчеркивающие достоинства стройной фигуры, и аксессуары, дополняющие образы светских красавиц. Экспонаты для выставки предоставил известный историк моды, телеведущий и знаток фэшн-тенденций Александр Васильев.17 октября — 29 декабряВитебский вокзал, Загородный проспект, 52В течение недели в кинотеатре «Аврора» будут показывать свободное, независимое, экспериментальное американское кино с нестандартным сюжетом. В программу фестиваля вошли фильмы независимых режиссеров — камерные драмы, остроумные комедии и культовые ленты.17–23 октября, 19:00Кинотеатр «Аврора», Невский проспект, 60Персональная выставка Васи Ложкина «ЖЫзнь — веселый карнавал!» открылась в «Артмузе». Кураторы подготовили добрую сотню новых картин и инсталляций автора, прославившегося благодаря своим наивным рыжим котикам и звероподобным буратинам. О своем творческом методе Ложкин говорит витиевато: «Я как бы выбираю цвет краски, адекватный внешнему миру, проведенному сквозь мир внутренний. Как через фильтр. Только собираю не то, что прошло через этот фильтр, а то, что в нём осталось. А потом, вот это вот всё ещё варю, добавляю специи, охлаждаю и консервирую, затем убираю в погреб и достаю только по торжественным случаям. И он наступил!» Россия Ложкина — страна сказочная, яркая, порой пугающая, но всегда незабываемая. Вход на выставку абсолютно свободный.3-31 октябряТворческий кластер «Артмуза», галереи «Ц» и Design Club, 13 линия В. О., 70-72В четверг в Северной столице откроется выставка фестиваль «Портрет кошки». Посетители экспозиции увидят картины художников со всего мира, посвященные усатым питомцам. Творцы из России, Великобритании, Германии, Финляндии, Австралии, Израиля представят более 1000 экспонатов в различных техниках: живопись, скульптура, графика, акварель, витражи, авторские ювелирные украшения и коллекционные игрушки. Кроме того, в рамках мероприятия пройдут мастер-классы и уроки живописи в выставочном центре Санкт-Петербургского союза художников.4-21 октябряБольшая Морская улица, 38Название выставки не должно вводить в заблуждение: ни в каком Петербурге трилобиты не жили — хотя бы потому, что триста миллионов лет назад никакого Петербурга не было. Однако эти членистоногие весьма вольготно чувствовали себя в наших краях, чему свидетельством многочисленные находки их окаменелостей в Ленинградской области (в основном — на месте Путиловского карьера). Их-то и покажут на выставке в музее «Титикака». Вход — от 300 рублей.до 1 декабря, 10:00-21:00Музей «Титикака», Казанская улица, 7А68 работ известного (и при этом анонимного) уличного художника можно увидеть в Манеже Конюшенного ведомства до начала ноября. Справедливости ради стоит отметить, что оригинальными являются только 27 из общего числа — все остальные экспонаты (числом 41) относятся к тиражным работам. Помимо работ Бэнкси, на выставке установлена мультимедийная инсталляция, посвященная личности художника, а также 50 фотографий его граффити, сделанных на улицах Лондона. Экспонаты для выставки были предоставлены частными коллекционерами со всего мира. Перед этим работы Бэнкси три месяца выставлялись в Москве, где посмотреть на них пришли более 300 тысяч человек.14 сентября — 5 ноябряМанеж Конюшенного ведомства, Конюшенная площадь, 1Картины знаменитых голландцев XVII века продемонстрируют в Николаевском зале Эрмитажа. Основу экспозиции составила так называемая Лейденская коллекция — собрание живописи, принадлежащее американской чете Каплан. Супруги положили основу коллекции в 2003 году, ретиво принявшись скупать произведения старых голландских мастеров. В результате за полтора десятилетия они скопили порядка 250 полотен, 82 из которых можно будет увидеть в главном музее Петербурга, в том числе 12 работ Рембрандта. Кроме того, в экспозицию вошли полотна Вермеера, Франса Халса, учеников Рембрандта, а вместе с ними рисунок Леонардо да Винчи и восемь картин голландцев из собрания Эрмитажа.5 сентября — 13 январяГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2В Шереметевском дворце откроется выставка «100+10». Экспозиция приурочена к 110-летию Музея театрального и музыкального искусства. Посетители увидят пуанты именитых балерин, костюмы Майи Плисецкой, архивные записи Сержа Лифаря и другие уникальные экспонаты, которые музей получил в дар за последние 10 лет.20 сентября – 23 января, 11:00-19:00Шереметевский дворец, Музей музыки, набережная Фонтанки, 34В музее современного искусства «Эрарта» работает фотовыставка Жана-Мари Перье. Знаменитый фотограф сотрудничал со звездами кино и музыки, а также снимал для популярных глянцевых журналов. В объектив его фотоаппарата попадали The Beatles и The Rolling Stones, Моника Беллучи и Катрин Денев, Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо, Софи Лорен и Натали Портман. Но в экспозицию «Кутюрье французской фотографии» вошли уникальные снимки из серии «Мир дизайнеров моды». Зрители увидят Ив Сен-Лорана, Жана-Поля Готье, Джона Гальяно, Вивьен Вествуд и Кензо.14 сентября — 13 январяМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В.О., 2В главном музее города можно увидеть предметы мебели XIX века из дворцовых покоев. Посетители экспозиции увидят уникальные образцы, сохранившиеся от подлинного убранства Зимнего дворца. Всего представлено порядка 300 экспонатов, среди которых — несколько десятков хромолитографий, изданных во Франции, Англии и Германии.до 11 ноябряГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Посетители экспозиции увидят картины 16 представителей эпохи модернизма. На выставке представлены работы Клода Моне, Эдгара Дега, Поля Гогена, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрека, Густава Климта, Поля Синьяка, Пита Мондриана, Амедео Модильяни, Винсента Ван Гога, Пьера Огюста Ренуара, Хуана Гриса, Поля Клее, Франца Марка, Василия Кандинского и Казимира Малевича. Известные полотна оживают под музыкальное сопровождение на мультимедийной выставке под крышей старинного газгольдера.до 4 ноябряКреативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74Ц