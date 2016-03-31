5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на выходные: чем заняться 20-21 октября
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, 19 октября, в 11:05
Концерт при свечах, бои за красный Петроград, выставка костюмов эпохи модерна и другие события этих выходных.
Концерт «Шесть виолончелей при свечах»
В Анненкирхе субботним вечером выступит The Cello Quartet. Шесть виолончелистов исполнят мелодии Э. Грига, Дж. Россини, Н. Паганини, Н. А. Римского-Корсакова и других композиторов. Выступать будут при свечах, что придаст концерту особое настроение и красоту. Вход — 700 рублей.
Когда: 20 октября, 19:00
Где: Анненкирхе, Кирочная улица, 8
Военно-историческая реконструкция «Отстоим Петроград!»
В это воскресенье под Красный Селом сойдутся в бою Красная гвардия и Северо-Западная армия Юденича. Белые и красные будут вновь сражаться, как и 99 лет назад, когда Юденич наступал на революционный Петроград, и его офицеры уже видели в бинокли купол Исаакиевского собора. Помимо реконструкции сражения, для гостей подготовят выставку оружия — от времен Первой мировой войны до наших дней и откроют фотозону с образцами бронетехники былых времен. Вход свободный.
Когда: 21 октября, 12:00-18:00
Где: Красное Село, 1,5 километра по Гатчинскому шоссе
Выставка «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена. Шедевры музейных коллекций»
В экспозицию вошли полотна Боттичелли, Тинторетто и Рубенса. Изюминка экспозиции в том, что Эрмитаж и Художественно-исторический музей Вены представляют по 14 картин, которые образуют пары по сходству сюжетов, времени исполнения или принадлежности одному автору.
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Когда: до 13 января 2019 года
Выставка фотографий Энни Лейбовиц
В пятницу в Главном штабе откроется экспозиция культового американского фотографа Энни Лейбовиц. Коллекция известных снимков знаменитостей будет представлена в рамках проекта «Эрмитаж 20/21», цель которого — собирать, изучать и экспонировать произведения современных художников.
Когда: 19 октября 2018 года — 21 января 2019 года
Где: Дворцовая площадь, 6-10
Выставка «Мода русского модерна»
На красивейшем вокзале Северной столицы — Витебском — откроется выставка редких женских нарядов. В экспозицию вошли несколько десятков роскошных платьев, которые модницы носили в 1890-1910-х годах. Посетители выставки увидят типичные для дамских туалетов того времени корсеты, подчеркивающие достоинства стройной фигуры, и аксессуары, дополняющие образы светских красавиц. Экспонаты для выставки предоставил известный историк моды, телеведущий и знаток фэшн-тенденций Александр Васильев.
Когда: 17 октября — 29 декабря
Где: Витебский вокзал, Загородный проспект, 52
Фестиваль американского кино Amfest
В течение недели в кинотеатре «Аврора» будут показывать свободное, независимое, экспериментальное американское кино с нестандартным сюжетом. В программу фестиваля вошли фильмы независимых режиссеров — камерные драмы, остроумные комедии и культовые ленты.
Когда: 17–23 октября, 19:00
Где: Кинотеатр «Аврора», Невский проспект, 60
Выставка Васи Ложкина «ЖЫзнь — веселый карнавал!»
Персональная выставка Васи Ложкина «ЖЫзнь — веселый карнавал!» открылась в «Артмузе». Кураторы подготовили добрую сотню новых картин и инсталляций автора, прославившегося благодаря своим наивным рыжим котикам и звероподобным буратинам. О своем творческом методе Ложкин говорит витиевато: «Я как бы выбираю цвет краски, адекватный внешнему миру, проведенному сквозь мир внутренний. Как через фильтр. Только собираю не то, что прошло через этот фильтр, а то, что в нём осталось. А потом, вот это вот всё ещё варю, добавляю специи, охлаждаю и консервирую, затем убираю в погреб и достаю только по торжественным случаям. И он наступил!» Россия Ложкина — страна сказочная, яркая, порой пугающая, но всегда незабываемая. Вход на выставку абсолютно свободный.
Когда: 3-31 октября
Где: Творческий кластер «Артмуза», галереи «Ц» и Design Club, 13 линия В. О., 70-72
Выставка «Портрет кошки»
В четверг в Северной столице откроется выставка фестиваль «Портрет кошки». Посетители экспозиции увидят картины художников со всего мира, посвященные усатым питомцам. Творцы из России, Великобритании, Германии, Финляндии, Австралии, Израиля представят более 1000 экспонатов в различных техниках: живопись, скульптура, графика, акварель, витражи, авторские ювелирные украшения и коллекционные игрушки. Кроме того, в рамках мероприятия пройдут мастер-классы и уроки живописи в выставочном центре Санкт-Петербургского союза художников.
Когда: 4-21 октября
Где: Большая Морская улица, 38
Выставка «Трилобиты — первые жители Санкт-Петербурга»
Название выставки не должно вводить в заблуждение: ни в каком Петербурге трилобиты не жили — хотя бы потому, что триста миллионов лет назад никакого Петербурга не было. Однако эти членистоногие весьма вольготно чувствовали себя в наших краях, чему свидетельством многочисленные находки их окаменелостей в Ленинградской области (в основном — на месте Путиловского карьера). Их-то и покажут на выставке в музее «Титикака». Вход — от 300 рублей.
Когда: до 1 декабря, 10:00-21:00
Где: Музей «Титикака», Казанская улица, 7А
Выставка Бэнкси
68 работ известного (и при этом анонимного) уличного художника можно увидеть в Манеже Конюшенного ведомства до начала ноября. Справедливости ради стоит отметить, что оригинальными являются только 27 из общего числа — все остальные экспонаты (числом 41) относятся к тиражным работам. Помимо работ Бэнкси, на выставке установлена мультимедийная инсталляция, посвященная личности художника, а также 50 фотографий его граффити, сделанных на улицах Лондона. Экспонаты для выставки были предоставлены частными коллекционерами со всего мира. Перед этим работы Бэнкси три месяца выставлялись в Москве, где посмотреть на них пришли более 300 тысяч человек.
Когда: 14 сентября — 5 ноября
Где: Манеж Конюшенного ведомства, Конюшенная площадь, 1
Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»
Картины знаменитых голландцев XVII века продемонстрируют в Николаевском зале Эрмитажа. Основу экспозиции составила так называемая Лейденская коллекция — собрание живописи, принадлежащее американской чете Каплан. Супруги положили основу коллекции в 2003 году, ретиво принявшись скупать произведения старых голландских мастеров. В результате за полтора десятилетия они скопили порядка 250 полотен, 82 из которых можно будет увидеть в главном музее Петербурга, в том числе 12 работ Рембрандта. Кроме того, в экспозицию вошли полотна Вермеера, Франса Халса, учеников Рембрандта, а вместе с ними рисунок Леонардо да Винчи и восемь картин голландцев из собрания Эрмитажа.
Когда: 5 сентября — 13 января
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Выставка «100+10»
В Шереметевском дворце откроется выставка «100+10». Экспозиция приурочена к 110-летию Музея театрального и музыкального искусства. Посетители увидят пуанты именитых балерин, костюмы Майи Плисецкой, архивные записи Сержа Лифаря и другие уникальные экспонаты, которые музей получил в дар за последние 10 лет.
Когда: 20 сентября – 23 января, 11:00-19:00
Где: Шереметевский дворец, Музей музыки, набережная Фонтанки, 34
Выставка «Жан-Мари Перье. Кутюрье французской фотографии»
В музее современного искусства «Эрарта» работает фотовыставка Жана-Мари Перье. Знаменитый фотограф сотрудничал со звездами кино и музыки, а также снимал для популярных глянцевых журналов. В объектив его фотоаппарата попадали The Beatles и The Rolling Stones, Моника Беллучи и Катрин Денев, Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо, Софи Лорен и Натали Портман. Но в экспозицию «Кутюрье французской фотографии» вошли уникальные снимки из серии «Мир дизайнеров моды». Зрители увидят Ив Сен-Лорана, Жана-Поля Готье, Джона Гальяно, Вивьен Вествуд и Кензо.
Когда: 14 сентября — 13 января
Где: Музей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В.О., 2
Выставка «Мебель для всех причуд тела»
В главном музее города можно увидеть предметы мебели XIX века из дворцовых покоев. Посетители экспозиции увидят уникальные образцы, сохранившиеся от подлинного убранства Зимнего дворца. Всего представлено порядка 300 экспонатов, среди которых — несколько десятков хромолитографий, изданных во Франции, Англии и Германии.
Когда: до 11 ноября
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты»
Посетители экспозиции увидят картины 16 представителей эпохи модернизма. На выставке представлены работы Клода Моне, Эдгара Дега, Поля Гогена, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрека, Густава Климта, Поля Синьяка, Пита Мондриана, Амедео Модильяни, Винсента Ван Гога, Пьера Огюста Ренуара, Хуана Гриса, Поля Клее, Франца Марка, Василия Кандинского и Казимира Малевича. Известные полотна оживают под музыкальное сопровождение на мультимедийной выставке под крышей старинного газгольдера.
Когда: до 4 ноября
Где: Креативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74Ц
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