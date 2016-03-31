Планы на неделю: чем заняться 29 октября — 2 ноября

Бесплатный кинопоказ в библиотеке имени А. П. Чехова

«Открытая среда в Мариинском»

Выставка «David Bowie. Rock’n’roll with me»

Кинопрограмма «Первые...»

Выставка «Художники "Мира искусства"»

Выставка Васи Ложкина «ЖЫзнь — веселый карнавал!»

Выставка «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена. Шедевры музейных коллекций»

Выставка «Мода русского модерна»

Выставка «Трилобиты — первые жители Санкт-Петербурга»

Выставка Бэнкси

Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»

Выставка «100+10»

Выставка «Жан-Мари Перье. Кутюрье французской фотографии»

Выставка «Мебель для всех причуд тела»

Выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты»

Неделя начнется с познавательной встречи и кинопросмотра. В понедельник в Библиотеке имени Чехова состоится лекция, посвященная известному британскому писателю Джорджу Оруэллу и экранизации его произведений. После лекции гости посмотрят фильм Терри Гильяма «Бразилия». Картина снята по оригинальному сценарию, однако режиссер вдохновлялся культовым романом Оруэлла «1984».29 октябряБиблиотека имени А. П. Чехова, улица Турку, 11, корпус 1Каждую среду петербуржцы и гости Северной столицы могут бесплатно попасть на концерт академической музыка. В фойе Стравинского Мариинского театра звучат романсы с инструментальные сочинения. На этой неделе гости мероприятия услышат оригинальные композиции и джазовые обработки классических сочинений.31 октября, 14:00Мариинский-2 (Новая сцена), улица Декабристов, 34В Павильоне на острове Новая Голландия открылась выставка работ британского фотографа и продюсера Джеффа МакКормака, на которых задокументирована его дружба и совместные путешествия с Дэвидом Боуи. Именно Маккормак составил компанию Боуи во время легендарного путешествия в 1973 году из Японии в Европу — через СССР. Всего в экспозиции будет представлено порядка 70 фотографий, в том числе — сделанных во время той поездки. Также посетителям выставки покажут видеодневник путешествия на транссибирском экспрессе и другие документальные видеоролики о Дэвиде Боуи.до 16 декабряостров Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 2Петербуржцы и гости северной столицы смогут посмотреть фильмы, с которых начинался кинематограф в нашей стране. «Понизовая вольница», «Уплотнение» и другие картины покажут в стенах киностудии «Ленфильм». Вход свободный по предварительной регистрации.25 октября – 23 ноябряКаменноостровский проспект, 10«Мир искусства» — это ежемесячный художественный журнал, который выходил в Петербурге с 1898 по 1904 год. Красочное издание знакомило читателей с мировой художественной жизнью тех лет. Выставка с одноименным названием откроется в Петербурге в пятницу. В экспозиции будут представлены работы Кустодиева, Сомова, Бакста, Лансере, Серебрякова, Малявина и многих других — всего прядка 50 графических и живописных портретов.26 октября – 9 декабряШоу-пространство «Ленинград Центр», Потемкинская улица, 4Персональная выставка Васи Ложкина «ЖЫзнь — веселый карнавал!» открылась в «Артмузе». Кураторы подготовили добрую сотню новых картин и инсталляций автора, прославившегося благодаря своим наивным рыжим котикам и звероподобным буратинам. О своем творческом методе Ложкин говорит витиевато: «Я как бы выбираю цвет краски, адекватный внешнему миру, проведенному сквозь мир внутренний. Как через фильтр. Только собираю не то, что прошло через этот фильтр, а то, что в нём осталось. А потом, вот это вот всё ещё варю, добавляю специи, охлаждаю и консервирую, затем убираю в погреб и достаю только по торжественным случаям. И он наступил!» Россия Ложкина — страна сказочная, яркая, порой пугающая, но всегда незабываемая. Вход на выставку абсолютно свободный.3-31 октябряТворческий кластер «Артмуза», галереи «Ц» и Design Club, 13 линия В. О., 70-72В экспозицию вошли полотна Боттичелли, Тинторетто и Рубенса. Изюминка экспозиции в том, что Эрмитаж и Художественно-исторический музей Вены представляют по 14 картин, которые образуют пары по сходству сюжетов, времени исполнения или принадлежности одному автору.Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2до 13 января 2019 годаНа красивейшем вокзале Северной столицы — Витебском — откроется выставка редких женских нарядов. В экспозицию вошли несколько десятков роскошных платьев, которые модницы носили в 1890-1910-х годах. Посетители выставки увидят типичные для дамских туалетов того времени корсеты, подчеркивающие достоинства стройной фигуры, и аксессуары, дополняющие образы светских красавиц. Экспонаты для выставки предоставил известный историк моды, телеведущий и знаток фэшн-тенденций Александр Васильев.17 октября — 29 декабряВитебский вокзал, Загородный проспект, 52Название выставки не должно вводить в заблуждение: ни в каком Петербурге трилобиты не жили — хотя бы потому, что триста миллионов лет назад никакого Петербурга не было. Однако эти членистоногие весьма вольготно чувствовали себя в наших краях, чему свидетельством многочисленные находки их окаменелостей в Ленинградской области (в основном — на месте Путиловского карьера). Их-то и покажут на выставке в музее «Титикака». Вход — от 300 рублей.до 1 декабря, 10:00-21:00Музей «Титикака», Казанская улица, 7А68 работ известного (и при этом анонимного) уличного художника можно увидеть в Манеже Конюшенного ведомства до начала ноября. Справедливости ради стоит отметить, что оригинальными являются только 27 из общего числа — все остальные экспонаты (числом 41) относятся к тиражным работам. Помимо работ Бэнкси, на выставке установлена мультимедийная инсталляция, посвященная личности художника, а также 50 фотографий его граффити, сделанных на улицах Лондона. Экспонаты для выставки были предоставлены частными коллекционерами со всего мира. Перед этим работы Бэнкси три месяца выставлялись в Москве, где посмотреть на них пришли более 300 тысяч человек.14 сентября — 5 ноябряМанеж Конюшенного ведомства, Конюшенная площадь, 1Картины знаменитых голландцев XVII века продемонстрируют в Николаевском зале Эрмитажа. Основу экспозиции составила так называемая Лейденская коллекция — собрание живописи, принадлежащее американской чете Каплан. Супруги положили основу коллекции в 2003 году, ретиво принявшись скупать произведения старых голландских мастеров. В результате за полтора десятилетия они скопили порядка 250 полотен, 82 из которых можно будет увидеть в главном музее Петербурга, в том числе 12 работ Рембрандта. Кроме того, в экспозицию вошли полотна Вермеера, Франса Халса, учеников Рембрандта, а вместе с ними рисунок Леонардо да Винчи и восемь картин голландцев из собрания Эрмитажа.5 сентября — 13 январяГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2В Шереметевском дворце откроется выставка «100+10». Экспозиция приурочена к 110-летию Музея театрального и музыкального искусства. Посетители увидят пуанты именитых балерин, костюмы Майи Плисецкой, архивные записи Сержа Лифаря и другие уникальные экспонаты, которые музей получил в дар за последние 10 лет.20 сентября – 23 января, 11:00-19:00Шереметевский дворец, Музей музыки, набережная Фонтанки, 34В музее современного искусства «Эрарта» работает фотовыставка Жана-Мари Перье. Знаменитый фотограф сотрудничал со звездами кино и музыки, а также снимал для популярных глянцевых журналов. В объектив его фотоаппарата попадали The Beatles и The Rolling Stones, Моника Беллучи и Катрин Денев, Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо, Софи Лорен и Натали Портман. Но в экспозицию «Кутюрье французской фотографии» вошли уникальные снимки из серии «Мир дизайнеров моды». Зрители увидят Ив Сен-Лорана, Жана-Поля Готье, Джона Гальяно, Вивьен Вествуд и Кензо.14 сентября — 13 январяМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В.О., 2В главном музее города можно увидеть предметы мебели XIX века из дворцовых покоев. Посетители экспозиции увидят уникальные образцы, сохранившиеся от подлинного убранства Зимнего дворца. Всего представлено порядка 300 экспонатов, среди которых — несколько десятков хромолитографий, изданных во Франции, Англии и Германии.до 11 ноябряГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Посетители экспозиции увидят картины 16 представителей эпохи модернизма. На выставке представлены работы Клода Моне, Эдгара Дега, Поля Гогена, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрека, Густава Климта, Поля Синьяка, Пита Мондриана, Амедео Модильяни, Винсента Ван Гога, Пьера Огюста Ренуара, Хуана Гриса, Поля Клее, Франца Марка, Василия Кандинского и Казимира Малевича. Известные полотна оживают под музыкальное сопровождение на мультимедийной выставке под крышей старинного газгольдера.до 4 ноябряКреативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74Ц