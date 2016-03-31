5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на неделю: чем заняться 6-9 ноября
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, Вчера, в 10:00
Концерты, фестивали и выставки нынешней короткой рабочей недели.
Концерт Стинга в Ледовом
Британец Стинг едет в Петербург, да не один, а в компании Шегги — регги-исполнителя родом из 90-х. Вместе они представят программу «44/876» — название здесь отнюдь не случайно, ведь это телефонные коды Великобритании и Ямайки, двух островных родин исполнителей. В итоге на концерте поклонников ждет шоу по принципу «два в одном»: два абсолютно разных музыканта, представителя двух разных стилей, будут делить одну сцену. Помимо новых песен, прозвучат и старые, проверенные временем хиты. Билеты — от 3 500 рублей.
Когда: 9 ноября, 20:00
Где: Ледовый дворец, проспект Пятилеток, 1
Фотовыставка «Главные котики Петербурга»
Вечером во вторник в «Республике кошек» откроется фотовыставка, посвященная (что неудивительно, учитывая название) «главным котикам Петербурга». В роли оных будут усатые-полосатые обитатели Эрмитажа (собственно, сама выставка проводится совместно с главным музеем города), сидящие на руках у Сергея Шнурова, Александра Невзорова, издателя Бориса Пиотровского, рэпера ST, художников Андрея Сикорского и Дмитрия Шагина и других известных жителей Петербурга. Как надеются организаторы, проект позволит привлечь внимание к проблемам бездомных животных.
Когда: 6 ноября — 6 декабря
Где: Котокафе «Республика кошек», улица Якубовича, 10
Выставка «David Bowie. Rock’n’roll with me»
В Павильоне на острове Новая Голландия открылась выставка работ британского фотографа и продюсера Джеффа МакКормака, на которых задокументирована его дружба и совместные путешествия с Дэвидом Боуи. Именно Маккормак составил компанию Боуи во время легендарного путешествия в 1973 году из Японии в Европу — через СССР. Всего в экспозиции будет представлено порядка 70 фотографий, в том числе — сделанных во время той поездки. Также посетителям выставки покажут видеодневник путешествия на транссибирском экспрессе и другие документальные видеоролики о Дэвиде Боуи.
Когда: до 16 декабря
Где: остров Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 2
Выставка фотографий Энни Лейбовиц
В пятницу в Главном штабе откроется экспозиция культового американского фотографа Энни Лейбовиц. Коллекция известных снимков знаменитостей будет представлена в рамках проекта «Эрмитаж 20/21», цель которого — собирать, изучать и экспонировать произведения современных художников.
Когда: 19 октября 2018 года — 21 января 2019 года
Где: Дворцовая площадь, 6-10
Выставка «Художники «Мира искусства»
«Мир искусства» — это ежемесячный художественный журнал, который выходил в Петербурге с 1898 по 1904 год. Красочное издание знакомило читателей с мировой художественной жизнью тех лет. Выставка с одноименным названием откроется в Петербурге в пятницу. В экспозиции будут представлены работы Кустодиева, Сомова, Бакста, Лансере, Серебрякова, Малявина и многих других — всего прядка 50 графических и живописных портретов.
Когда: 26 октября – 9 декабря
Где: Шоу-пространство «Ленинград Центр», Потемкинская улица, 4
Выставка «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена. Шедевры музейных коллекций»
В экспозицию вошли полотна Боттичелли, Тинторетто и Рубенса. Изюминка экспозиции в том, что Эрмитаж и Художественно-исторический музей Вены представляют по 14 картин, которые образуют пары по сходству сюжетов, времени исполнения или принадлежности одному автору.
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Когда: до 13 января 2019 года
Концерт Bohren & Der Club Of Gore
Легенды дарк-джаза, немецкая группа Bohren & Der Club Of Gore вновь приезжают в Петербург. Поэтому в эту пятницу в Opera Concert Club будет особенно сумрачно — и неудивительно, ведь «Борены» славятся как раз своей медленной, тягучей и поистине темной музыкой. Заметим, что приедут они не с пустыми руками: на концерте будет презентован новый альбом Beileid. Идеальное завершение пятницы для меланхоликов.
Когда: 9 ноября, 20:00
Где: Opera Concert Club, набережная Обводного канала, 181
Выставка «Мода русского модерна»
На красивейшем вокзале Северной столицы — Витебском — откроется выставка редких женских нарядов. В экспозицию вошли несколько десятков роскошных платьев, которые модницы носили в 1890-1910-х годах. Посетители выставки увидят типичные для дамских туалетов того времени корсеты, подчеркивающие достоинства стройной фигуры, и аксессуары, дополняющие образы светских красавиц. Экспонаты для выставки предоставил известный историк моды, телеведущий и знаток фэшн-тенденций Александр Васильев.
Когда: 17 октября — 29 декабря
Где: Витебский вокзал, Загородный проспект, 52
«Открытая среда в Мариинском»
Каждую среду этого месяца петербуржцы и гости Северной столицы могут бесплатно попасть на концерт академической музыка. В фойе Стравинского Мариинского театра звучат романсы с инструментальные сочинения. На этой неделе здесь прозвучат мелодии Андрея Чернышёва, Эдуарда Кипрского, Сергея Слонимского и Евгения Петрова.
Когда: 31 октября, 14:00
Где: Мариинский-2 (Новая сцена), улица Декабристов, 34
Фестиваль «Японская осень в Санкт-Петербурге»
Городской фестиваль «Японская осень в Санкт-Петербурге» проходит в Северной столице уже в пятнадцатый раз. Как обычно, для петербуржцев подготовили массу самых разнообразных событий: от выставок до мастер-классов, от концертов до кинопоказов. За время фестиваля горожане смогут научиться игре в японские шахматы сёги, услышать звуки флейты сякухати, познакомиться с основами чайной церемонии, побывать на мастер-классе по составлению иероглифов, посетить различные фотовыставки — и это лишь крохотная часть всех запланированных на осень событий. На этой неделе продолжает свою работы выставка фотографий японских миссий XIX-XX веков в Петербурге.
Когда: 4-18 ноября
Где: «Дом дружбы», Литейный проспект, 60
Выставка «Трилобиты — первые жители Санкт-Петербурга»
Название выставки не должно вводить в заблуждение: ни в каком Петербурге трилобиты не жили — хотя бы потому, что триста миллионов лет назад никакого Петербурга не было. Однако эти членистоногие весьма вольготно чувствовали себя в наших краях, чему свидетельством многочисленные находки их окаменелостей в Ленинградской области (в основном — на месте Путиловского карьера). Их-то и покажут на выставке в музее «Титикака». Вход — от 300 рублей.
Когда: до 1 декабря, 10:00-21:00
Где: Музей «Титикака», Казанская улица, 7А
Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»
Картины знаменитых голландцев XVII века продемонстрируют в Николаевском зале Эрмитажа. Основу экспозиции составила так называемая Лейденская коллекция — собрание живописи, принадлежащее американской чете Каплан. Супруги положили основу коллекции в 2003 году, ретиво принявшись скупать произведения старых голландских мастеров. В результате за полтора десятилетия они скопили порядка 250 полотен, 82 из которых можно будет увидеть в главном музее Петербурга, в том числе 12 работ Рембрандта. Кроме того, в экспозицию вошли полотна Вермеера, Франса Халса, учеников Рембрандта, а вместе с ними рисунок Леонардо да Винчи и восемь картин голландцев из собрания Эрмитажа.
Когда: 5 сентября — 13 января
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Выставка «100+10»
В Шереметевском дворце откроется выставка «100+10». Экспозиция приурочена к 110-летию Музея театрального и музыкального искусства. Посетители увидят пуанты именитых балерин, костюмы Майи Плисецкой, архивные записи Сержа Лифаря и другие уникальные экспонаты, которые музей получил в дар за последние 10 лет.
Когда: 20 сентября – 23 января, 11:00-19:00
Где: Шереметевский дворец, Музей музыки, набережная Фонтанки, 34
Выставка «Жан-Мари Перье. Кутюрье французской фотографии»
В музее современного искусства «Эрарта» работает фотовыставка Жана-Мари Перье. Знаменитый фотограф сотрудничал со звездами кино и музыки, а также снимал для популярных глянцевых журналов. В объектив его фотоаппарата попадали The Beatles и The Rolling Stones, Моника Беллучи и Катрин Денев, Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо, Софи Лорен и Натали Портман. Но в экспозицию «Кутюрье французской фотографии» вошли уникальные снимки из серии «Мир дизайнеров моды». Зрители увидят Ив Сен-Лорана, Жана-Поля Готье, Джона Гальяно, Вивьен Вествуд и Кензо.
Когда: 14 сентября — 13 января
Где: Музей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В.О., 2
Выставка «Мебель для всех причуд тела»
В главном музее города можно увидеть предметы мебели XIX века из дворцовых покоев. Посетители экспозиции увидят уникальные образцы, сохранившиеся от подлинного убранства Зимнего дворца. Всего представлено порядка 300 экспонатов, среди которых — несколько десятков хромолитографий, изданных во Франции, Англии и Германии.
Когда: до 11 ноября
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
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