Планы на неделю: чем заняться 6-9 ноября

Концерт Стинга в Ледовом

Фотовыставка «Главные котики Петербурга»

Выставка «David Bowie. Rock’n’roll with me»

Выставка фотографий Энни Лейбовиц

Выставка «Художники «Мира искусства»

Выставка «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена. Шедевры музейных коллекций»

Концерт Bohren & Der Club Of Gore

Выставка «Мода русского модерна»

«Открытая среда в Мариинском»

Фестиваль «Японская осень в Санкт-Петербурге»

Выставка «Трилобиты — первые жители Санкт-Петербурга»

Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»

Выставка «100+10»

Выставка «Жан-Мари Перье. Кутюрье французской фотографии»

Выставка «Мебель для всех причуд тела»

Британец Стинг едет в Петербург, да не один, а в компании Шегги — регги-исполнителя родом из 90-х. Вместе они представят программу «44/876» — название здесь отнюдь не случайно, ведь это телефонные коды Великобритании и Ямайки, двух островных родин исполнителей. В итоге на концерте поклонников ждет шоу по принципу «два в одном»: два абсолютно разных музыканта, представителя двух разных стилей, будут делить одну сцену. Помимо новых песен, прозвучат и старые, проверенные временем хиты. Билеты — от 3 500 рублей.9 ноября, 20:00Ледовый дворец, проспект Пятилеток, 1Вечером во вторник в «Республике кошек» откроется фотовыставка, посвященная (что неудивительно, учитывая название) «главным котикам Петербурга». В роли оных будут усатые-полосатые обитатели Эрмитажа (собственно, сама выставка проводится совместно с главным музеем города), сидящие на руках у Сергея Шнурова, Александра Невзорова, издателя Бориса Пиотровского, рэпера ST, художников Андрея Сикорского и Дмитрия Шагина и других известных жителей Петербурга. Как надеются организаторы, проект позволит привлечь внимание к проблемам бездомных животных.6 ноября — 6 декабряКотокафе «Республика кошек», улица Якубовича, 10В Павильоне на острове Новая Голландия открылась выставка работ британского фотографа и продюсера Джеффа МакКормака, на которых задокументирована его дружба и совместные путешествия с Дэвидом Боуи. Именно Маккормак составил компанию Боуи во время легендарного путешествия в 1973 году из Японии в Европу — через СССР. Всего в экспозиции будет представлено порядка 70 фотографий, в том числе — сделанных во время той поездки. Также посетителям выставки покажут видеодневник путешествия на транссибирском экспрессе и другие документальные видеоролики о Дэвиде Боуи.до 16 декабряостров Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 2В пятницу в Главном штабе откроется экспозиция культового американского фотографа Энни Лейбовиц. Коллекция известных снимков знаменитостей будет представлена в рамках проекта «Эрмитаж 20/21», цель которого — собирать, изучать и экспонировать произведения современных художников.19 октября 2018 года — 21 января 2019 годаДворцовая площадь, 6-10«Мир искусства» — это ежемесячный художественный журнал, который выходил в Петербурге с 1898 по 1904 год. Красочное издание знакомило читателей с мировой художественной жизнью тех лет. Выставка с одноименным названием откроется в Петербурге в пятницу. В экспозиции будут представлены работы Кустодиева, Сомова, Бакста, Лансере, Серебрякова, Малявина и многих других — всего прядка 50 графических и живописных портретов.26 октября – 9 декабряШоу-пространство «Ленинград Центр», Потемкинская улица, 4В экспозицию вошли полотна Боттичелли, Тинторетто и Рубенса. Изюминка экспозиции в том, что Эрмитаж и Художественно-исторический музей Вены представляют по 14 картин, которые образуют пары по сходству сюжетов, времени исполнения или принадлежности одному автору.Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2до 13 января 2019 годаЛегенды дарк-джаза, немецкая группа Bohren & Der Club Of Gore вновь приезжают в Петербург. Поэтому в эту пятницу в Opera Concert Club будет особенно сумрачно — и неудивительно, ведь «Борены» славятся как раз своей медленной, тягучей и поистине темной музыкой. Заметим, что приедут они не с пустыми руками: на концерте будет презентован новый альбом Beileid. Идеальное завершение пятницы для меланхоликов.9 ноября, 20:00Opera Concert Club, набережная Обводного канала, 181На красивейшем вокзале Северной столицы — Витебском — откроется выставка редких женских нарядов. В экспозицию вошли несколько десятков роскошных платьев, которые модницы носили в 1890-1910-х годах. Посетители выставки увидят типичные для дамских туалетов того времени корсеты, подчеркивающие достоинства стройной фигуры, и аксессуары, дополняющие образы светских красавиц. Экспонаты для выставки предоставил известный историк моды, телеведущий и знаток фэшн-тенденций Александр Васильев.17 октября — 29 декабряВитебский вокзал, Загородный проспект, 52Каждую среду этого месяца петербуржцы и гости Северной столицы могут бесплатно попасть на концерт академической музыка. В фойе Стравинского Мариинского театра звучат романсы с инструментальные сочинения. На этой неделе здесь прозвучат мелодии Андрея Чернышёва, Эдуарда Кипрского, Сергея Слонимского и Евгения Петрова.31 октября, 14:00Мариинский-2 (Новая сцена), улица Декабристов, 34Городской фестиваль «Японская осень в Санкт-Петербурге» проходит в Северной столице уже в пятнадцатый раз. Как обычно, для петербуржцев подготовили массу самых разнообразных событий: от выставок до мастер-классов, от концертов до кинопоказов. За время фестиваля горожане смогут научиться игре в японские шахматы сёги, услышать звуки флейты сякухати, познакомиться с основами чайной церемонии, побывать на мастер-классе по составлению иероглифов, посетить различные фотовыставки — и это лишь крохотная часть всех запланированных на осень событий. На этой неделе продолжает свою работы выставка фотографий японских миссий XIX-XX веков в Петербурге.4-18 ноября«Дом дружбы», Литейный проспект, 60Название выставки не должно вводить в заблуждение: ни в каком Петербурге трилобиты не жили — хотя бы потому, что триста миллионов лет назад никакого Петербурга не было. Однако эти членистоногие весьма вольготно чувствовали себя в наших краях, чему свидетельством многочисленные находки их окаменелостей в Ленинградской области (в основном — на месте Путиловского карьера). Их-то и покажут на выставке в музее «Титикака». Вход — от 300 рублей.до 1 декабря, 10:00-21:00Музей «Титикака», Казанская улица, 7АКартины знаменитых голландцев XVII века продемонстрируют в Николаевском зале Эрмитажа. Основу экспозиции составила так называемая Лейденская коллекция — собрание живописи, принадлежащее американской чете Каплан. Супруги положили основу коллекции в 2003 году, ретиво принявшись скупать произведения старых голландских мастеров. В результате за полтора десятилетия они скопили порядка 250 полотен, 82 из которых можно будет увидеть в главном музее Петербурга, в том числе 12 работ Рембрандта. Кроме того, в экспозицию вошли полотна Вермеера, Франса Халса, учеников Рембрандта, а вместе с ними рисунок Леонардо да Винчи и восемь картин голландцев из собрания Эрмитажа.5 сентября — 13 январяГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2В Шереметевском дворце откроется выставка «100+10». Экспозиция приурочена к 110-летию Музея театрального и музыкального искусства. Посетители увидят пуанты именитых балерин, костюмы Майи Плисецкой, архивные записи Сержа Лифаря и другие уникальные экспонаты, которые музей получил в дар за последние 10 лет.20 сентября – 23 января, 11:00-19:00Шереметевский дворец, Музей музыки, набережная Фонтанки, 34В музее современного искусства «Эрарта» работает фотовыставка Жана-Мари Перье. Знаменитый фотограф сотрудничал со звездами кино и музыки, а также снимал для популярных глянцевых журналов. В объектив его фотоаппарата попадали The Beatles и The Rolling Stones, Моника Беллучи и Катрин Денев, Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо, Софи Лорен и Натали Портман. Но в экспозицию «Кутюрье французской фотографии» вошли уникальные снимки из серии «Мир дизайнеров моды». Зрители увидят Ив Сен-Лорана, Жана-Поля Готье, Джона Гальяно, Вивьен Вествуд и Кензо.14 сентября — 13 январяМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В.О., 2В главном музее города можно увидеть предметы мебели XIX века из дворцовых покоев. Посетители экспозиции увидят уникальные образцы, сохранившиеся от подлинного убранства Зимнего дворца. Всего представлено порядка 300 экспонатов, среди которых — несколько десятков хромолитографий, изданных во Франции, Англии и Германии.до 11 ноябряГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2