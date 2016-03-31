Планы на неделю: чем заняться 19-23 ноября

XVII Международный фестиваль «Начало»

Концерт «Электроарфа и Орган»

Благотворительный концерт «Любовь спасет мир!»

Выставка «Неожиданный Малевич»

Выставка Паши 183 в Музее стрит-арта

Фотовыставка «Главные котики Петербурга»

Выставка фотографий Энни Лейбовиц

Выставка «Художники «Мира искусства»

Выставка «Мода русского модерна»

Выставка «David Bowie. Rock’n’roll with me»

Выставка «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена. Шедевры музейных коллекций»

Выставка «Трилобиты — первые жители Санкт-Петербурга»

Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»

Выставка «100+10»

Выставка «Жан-Мари Перье. Кутюрье французской фотографии»

С 20 по 23 ноября Северная столица принимает молодых кинематографистов из Южной Кореи, Испании, Казахстана, Сербии, Великобритании, Италии, Финляндии, Норвегии, Дании, Ирана и, конечно, России. XVII Международный фестиваль «Начало» собрал 30 фильмов из 18 стран. В программе мероприятия — пять номинаций, в каждой из которых будет выбран победитель: «Лучший полнометражный фильм», «Студенческие фильмы», «Лучшая режиссерская работа (полный метр)», «Лучшая операторская работа (полный метр)» и специальная номинация «Король монтажа». Возглавит большое жюри фестиваля «Начало» российский режиссер, народный артист Российской Федерации, сценарист и педагог Владимир Хотиненко. В рамках фестиваля также состоится показ ретроспективных дебютных и студенческих фильмов знаменитых режиссеров.20-23 ноября«Дом кино», Караванная, 12В понедельник в Лютеранской церкови Святых Петра и Павла выступят арфистка Олька Максимова и мультиинструменталистка Мари Говард. Концерт неоклассики в старинной кирхе в самом центре Петербурга порадует ценителей академической музыки. Девушки исполнят популярные классические произведения и собственные сочинения. Билеты от 600 рублей.19 ноября, 19:30Лютеранская церковь Святых Петра и Павла (Петрикирхе), Невский проспект, 22-24БВ пятницу в Северной столице состоится благотворительный концерт. Собранные с проданных билетов деньги поступят на счет Кочпонского психоневрологического интерната в Республике Коми. На сцену выйдут заслуженный артист России Евгений Дятлов, солист Международной Академии музыки Елены Образцовой Ханьлиня Чжана и актер Мариинского театра Ефим Завальный. В программе вечера — романсы и отрывки из популярных классических произведений. Цена билета 800 рублей.23 ноября, 19:00Санкт-Петербургский политехнический Университет Петра Великого, Политехническая улица, 29Русский музей всегда славился своей коллекцией живописи Казимира Малевича, но вот собранием графики сильно похвалиться не мог. До последнего времени: не так давно он принял в дар 117 рисунков великого супрематиста. Все это время они хранились в частной коллекции дочери художника Н. Н. Суетина, а теперь выставляются на всеобщее обозрение.15 ноября — 14 января 2019 годаМихайловский замок, Садовая улица, 2В Музее стрит-арта открылась выставка работ Павла Пухова, всему миру известного как Паша 183. Экспозиция занимает все три этажа котельной, чтобы уместить все главные его произведения, сделанные за недолгие 29 лет жизни (в 2013 году художник скончался, и причины смерти неизвестны до сих пор). Пашу 183 называли «русским Бэнкси» — как за талант, так и за стремление к анонимности. Впрочем, если его английский коллега попросту стремится держаться в тени, то Паша на публике появлялся (правда, исключительно в маске). К слову, Бэнкси создал работу «P183 R.I.P.», посвященную умершему коллеге. До сих пор в Музее стрит-арта находилась одна из работ Паши 183 — созданная специально для этого пространства инсталляция «Стены не спят». Теперь к ней прибавятся авторские холсты и трафареты, личные вещи, фото- и видеоархивы, а вместе с ними и реконструированные арт-объекты, граффити и инсталляции.17 ноября — 28 февраля 2019 годаМузей стрит-арта, шоссе Революции, 84АБВ «Республике кошек» открылась фотовыставка, посвященная (что неудивительно, учитывая название) «главным котикам Петербурга». В роли оных — усатые-полосатые-хвостатые, сидящие на руках у Сергея Шнурова, Александра Невзорова, издателя Бориса Пиотровского, рэпера ST, художников Андрея Сикорского и Дмитрия Шагина и других известных жителей Петербурга. Как надеются организаторы, проект привлечет внимание к проблемам бездомных животных.6 ноября — 6 декабряКотокафе «Республика кошек», улица Якубовича, 10Главный штаб приглашает посетить экспозицию культового американского фотографа Энни Лейбовиц. Коллекция известных снимков знаменитостей будет представлена в рамках проекта «Эрмитаж 20/21», цель которого — собирать, изучать и выставлять произведения современных художников.19 октября 2018 года — 21 января 2019 годаДворцовая площадь, 6-10«Мир искусства» — это ежемесячный художественный журнал, который выходил в Петербурге с 1898 по 1904 год. Красочное издание знакомило читателей с мировой художественной жизнью тех лет. Выставка с одноименным названием откроется в Петербурге в пятницу. В экспозиции будут представлены работы Кустодиева, Сомова, Бакста, Лансере, Серебрякова, Малявина и многих других — всего порядка 50 графических и живописных портретов.26 октября — 9 декабряШоу-пространство «Ленинград Центр», Потемкинская улица, 4На красивейшем вокзале Северной столицы — Витебском — откроется выставка редких женских нарядов. В экспозицию вошли несколько десятков роскошных платьев, которые модницы носили в 1890-1910-х годах. Посетители выставки увидят типичные для дамских туалетов того времени корсеты, подчеркивающие достоинства стройной фигуры, и аксессуары, дополняющие образы светских красавиц. Экспонаты для выставки предоставил известный историк моды, телеведущий и знаток фэшн-тенденций Александр Васильев.17 октября — 29 декабряВитебский вокзал, Загородный проспект, 52В Павильоне на острове Новая Голландия открылась выставка работ британского фотографа и продюсера Джеффа МакКормака, на которых задокументирована его дружба и совместные путешествия с Дэвидом Боуи. Именно Маккормак составил компанию Боуи во время легендарного путешествия в 1973 году из Японии в Европу — через СССР. Всего в экспозиции будет представлено порядка 70 фотографий, в том числе — сделанных во время той поездки. Также посетителям выставки покажут видеодневник путешествия на транссибирском экспрессе и другие документальные видеоролики о Дэвиде Боуи.до 16 декабряостров Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 2В экспозицию вошли полотна Боттичелли, Тинторетто и Рубенса. Изюминка экспозиции в том, что Эрмитаж и Художественно-исторический музей Вены представляют по 14 картин, которые образуют пары по сходству сюжетов, времени исполнения или принадлежности одному автору.до 13 января 2019 годаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Название выставки не должно вводить в заблуждение: ни в каком Петербурге трилобиты не жили — хотя бы потому, что триста миллионов лет назад никакого Петербурга не было. Однако эти членистоногие весьма вольготно чувствовали себя в наших краях, чему свидетельством многочисленные находки их окаменелостей в Ленинградской области (в основном — на месте Путиловского карьера). Их-то и покажут на выставке в музее «Титикака». Вход — от 300 рублей.до 1 декабря, 10:00-21:00Музей «Титикака», Казанская улица, 7АКартины знаменитых голландцев XVII века продемонстрируют в Николаевском зале Эрмитажа. Основу экспозиции составила так называемая Лейденская коллекция — собрание живописи, принадлежащее американской чете Каплан. Супруги положили основу коллекции в 2003 году, ретиво принявшись скупать произведения старых голландских мастеров. В результате за полтора десятилетия они скопили порядка 250 полотен, 82 из которых можно будет увидеть в главном музее Петербурга, в том числе 12 работ Рембрандта. Кроме того, в экспозицию вошли полотна Вермеера, Франса Халса, учеников Рембрандта, а вместе с ними рисунок Леонардо да Винчи и восемь картин голландцев из собрания Эрмитажа.5 сентября — 13 январяГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2В Шереметевском дворце откроется выставка «100+10». Экспозиция приурочена к 110-летию Музея театрального и музыкального искусства. Посетители увидят пуанты именитых балерин, костюмы Майи Плисецкой, архивные записи Сержа Лифаря и другие уникальные экспонаты, которые музей получил в дар за последние 10 лет.20 сентября — 23 января, 11:00-19:00Шереметевский дворец, Музей музыки, набережная Фонтанки, 34В музее современного искусства «Эрарта» работает фотовыставка Жана-Мари Перье. Знаменитый фотограф сотрудничал со звездами кино и музыки, а также снимал для популярных глянцевых журналов. В объектив его фотоаппарата попадали The Beatles и The Rolling Stones, Моника Беллучи и Катрин Денев, Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо, Софи Лорен и Натали Портман. Но в экспозицию «Кутюрье французской фотографии» вошли уникальные снимки из серии «Мир дизайнеров моды». Зрители увидят Ив Сен-Лорана, Жана-Поля Готье, Джона Гальяно, Вивьен Вествуд и Кензо.14 сентября — 13 январяМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В.О., 2