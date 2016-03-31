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Планы на выходные: чем заняться 24-25 ноября
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, Вчера, в 09:55
На выходных в Петербург приезжают ирландцы God Is an Astronaut, в СКК «Петербургский» пройдет фестиваль Game Planet 3.0, а в «Родине» стартует ретроспектива фильмов Алексея Балабанова. Кроме того, в Эрмитаже продолжает свою работу выставка древнеримского искусства из погребенных под слоем пепла и лавы Помпей и Геркуланума, а Русский музей присоединится к акции «Культурный марафон» и на один день сделает бесплатным вход в Михайловский замок. Там, кстати, сейчас проходит большая выставка графики Казимира Малевича — так что спешите видеть!
Выставка «Возрожденные из пепла. Шедевры Помпей и Геркуланума»
До конца марта в Римском дворике Нового Эрмитажа можно увидеть фрески «Дионис и Ариадна», «Александр и Роксана», «Ахилл на Скиросе» и «Геракл и Омфала», камею «Вакх и Ариадна», бронзовый кратер, бюст императора Тиберия, а также мраморная статуя Конкордии августы — яркий образчик римского скульптурного портрета. Экспонаты для выставки передали археологический парк Помпеи и Национальный археологический музей Неаполя.
Когда: до 24 марта 2019 года
Где: Государственный Эрмитаж, Миллионная улица, 35
Концерт God Is an Astronaut
Ирландские пост-рокеры дадут концерт в эту субботу. За полтора десятка лет своего пребывания на сцене «Астронавты» выпустили восемь альбомов и заслуженно получили звание корифеев жанра. В Петербурге ребята презентуют свой последний альбом Epitaph, а заодно исполнят лучшие свои композиции. Билеты — от 1 700 рублей.
Когда: 24 ноября, 20:00
Где: Aurora Concert Hall, Пироговская набережная, 5/2
Выставка «Неожиданный Малевич»
Русский музей всегда славился своей коллекцией живописи Казимира Малевича, но вот собранием графики сильно похвалиться не мог. До последнего времени: не так давно он принял в дар 117 рисунков великого супрематиста. Всё это время они хранились в частной коллекции дочери художника Н. Н. Суетина, а теперь выставляются на всеобщее обозрение. Кстати, в воскресенье в рамках акции «Культурный марафон» вход на выставку (и вообще в Михайловский замок) будет абсолютно бесплатным.
Когда: 15 ноября — 14 января 2019 года
Где: Михайловский замок, Садовая улица, 2
Фестиваль киберспорта Game Planet 3.0
На этих выходных в СКК состоится фестиваль компьютерных игр и киберспорта. Мероприятие обещает быть по-настоящему масштабным: так, например, здесь состоится крупнейший турнир Royal Mix по игре Fortnite: сразу сто игроков будут соревноваться за денежный приз. Принять участие сможет любой желающий во время регистрации у сцены. Кроме того, организаторы обещают косплей-шоу, зону комиксов, стенды по любимым вселенным, VR-зону, турниры по Dota 2 и другим играм, и многое другое. билеты для взрослых — от 990 рублей, для детей до 12 лет — 600 рублей.
Когда: 24-25 ноября, 12:00-20:00
Где: СКК «Петербургский», проспект Юрия Гагарина, 8
Выставка Паши 183 в Музее стрит-арта
В Музее стрит-арта можно посетить выставку работ Павла Пухова, всему миру известного как Паша 183. Экспозиция занимает все три этажа котельной — иначе было не уместить все главные его произведения, сделанные за недолгие 29 лет жизни (в 2013 году художник скончался, и причины смерти неизвестны до сих пор). Пашу 183 называли «русским Бэнкси» — как за талант, так и за стремление к анонимности. Впрочем, если его английский коллега попросту стремится держаться в тени, то Паша на публике появлялся (правда, исключительно в маске). К слову, Бэнкси создал работу «P183 R.I.P.», посвященную умершему коллеге. До сих пор в Музее стрит-арта находилась одна из работ Паши 183 — созданная специально для этого пространства инсталляция «Стены не спят». Теперь к ней прибавились авторские холсты и трафареты, личные вещи, фото- и видеоархивы, а вместе с ними и реконструированные арт-объекты, граффити и инсталляции.
Когда: 17 ноября — 28 февраля 2019 года
Где: Музей стрит-арта, шоссе Революции, 84АБ
Ретроспектива фильмов Алексея Балабанова
В киноцентре «Родина» в течение двух недель будут показывать фильмы Алексея Балабанова — культового российского режиссера, который, как никто, чувствовал дыхание эпохи. Неслучайно многие россияне в качестве главной ленты 90-х называют именно его «Брата» с Сергеем Бодровым в главной роли. Начнут ретроспективу, кстати, именно с него — 24 ноября, в субботу, «Брата» покажут на большом экране. Затем, 28 ноября, настанет черед «Жмурок», 1 декабря — «Брата 2», а 5 декабря — «Груза 200». Все кинопоказы начинаются в 19:20, а билеты стоят 400 рублей за сеанс.
Когда: 24 ноября — 5 декабря, 19:20
Где: Киноцентр «Родина», Караванная улица, 12
Фотовыставка «Главные котики Петербурга»
В «Республике кошек» открылась фотовыставка, посвященная (что неудивительно, учитывая название) «главным котикам Петербурга». В роли оных — усатые-полосатые-хвостатые, сидящие на руках у Сергея Шнурова, Александра Невзорова, издателя Бориса Пиотровского, рэпера ST, художников Андрея Сикорского и Дмитрия Шагина и других известных жителей Петербурга. Как надеются организаторы, проект привлечет внимание к проблемам бездомных животных.
Когда: 6 ноября — 6 декабря
Где: Котокафе «Республика кошек», улица Якубовича, 10
Выставка фотографий Энни Лейбовиц
Главный штаб приглашает посетить экспозицию культового американского фотографа Энни Лейбовиц. Коллекция известных снимков знаменитостей будет представлена в рамках проекта «Эрмитаж 20/21», цель которого — собирать, изучать и выставлять произведения современных художников.
Когда: 19 октября 2018 года — 21 января 2019 года
Где: Дворцовая площадь, 6-10
Фестиваль «Петербургская ярмарка»
На этих выходных в Порту «Севкабель» состоится большая ярмарка хендмейда. Сотни мастеров представят свои работы — украшения и аксессуары, одежду и керамику, предметы интерьера, эко-еду и многое другое. Кроме того, посетителей ждут лекции и мастер-классы, выступления театров, живая музыка и специальная детская программа. Вход бесплатный.
Когда: 24-25 ноября, 12:00-20:00
Где: Порт «Севкабель», Кожевенная линия, 40
Выставка «Художники «Мира искусства»
«Мир искусства» — это ежемесячный художественный журнал, который выходил в Петербурге с 1898 по 1904 год. Красочное издание знакомило читателей с мировой художественной жизнью тех лет. Выставка с одноименным названием откроется в Петербурге в пятницу. В экспозиции будут представлены работы Кустодиева, Сомова, Бакста, Лансере, Серебрякова, Малявина и многих других — всего порядка 50 графических и живописных портретов.
Когда: 26 октября — 9 декабря
Где: Шоу-пространство «Ленинград Центр», Потемкинская улица, 4
Выставка «Мода русского модерна»
На красивейшем вокзале Северной столицы — Витебском — откроется выставка редких женских нарядов. В экспозицию вошли несколько десятков роскошных платьев, которые модницы носили в 1890-1910-х годах. Посетители выставки увидят типичные для дамских туалетов того времени корсеты, подчеркивающие достоинства стройной фигуры, и аксессуары, дополняющие образы светских красавиц. Экспонаты для выставки предоставил известный историк моды, телеведущий и знаток фэшн-тенденций Александр Васильев.
Когда: 17 октября — 29 декабря
Где: Витебский вокзал, Загородный проспект, 52
Выставка «David Bowie. Rock’n’roll with me»
В Павильоне на острове Новая Голландия открылась выставка работ британского фотографа и продюсера Джеффа МакКормака, на которых задокументирована его дружба и совместные путешествия с Дэвидом Боуи. Именно Маккормак составил компанию Боуи во время легендарного путешествия в 1973 году из Японии в Европу — через СССР. Всего в экспозиции будет представлено порядка 70 фотографий, в том числе — сделанных во время той поездки. Также посетителям выставки покажут видеодневник путешествия на транссибирском экспрессе и другие документальные видеоролики о Дэвиде Боуи.
Когда: до 16 декабря
Где: остров Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 2
Выставка «Трилобиты — первые жители Санкт-Петербурга»
Название выставки не должно вводить в заблуждение: ни в каком Петербурге трилобиты не жили — хотя бы потому, что триста миллионов лет назад никакого Петербурга не было. Однако эти членистоногие весьма вольготно чувствовали себя в наших краях, чему свидетельством многочисленные находки их окаменелостей в Ленинградской области (в основном — на месте Путиловского карьера). Их-то и покажут на выставке в музее «Титикака». Вход — от 300 рублей.
Когда: до 1 декабря, 10:00-21:00
Где: Музей «Титикака», Казанская улица, 7А
Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»
Картины знаменитых голландцев XVII века продемонстрируют в Николаевском зале Эрмитажа. Основу экспозиции составила так называемая Лейденская коллекция — собрание живописи, принадлежащее американской чете Каплан. Супруги положили основу коллекции в 2003 году, ретиво принявшись скупать произведения старых голландских мастеров. В результате за полтора десятилетия они скопили порядка 250 полотен, 82 из которых можно будет увидеть в главном музее Петербурга, в том числе 12 работ Рембрандта. Кроме того, в экспозицию вошли полотна Вермеера, Франса Халса, учеников Рембрандта, а вместе с ними рисунок Леонардо да Винчи и восемь картин голландцев из собрания Эрмитажа.
Когда: 5 сентября — 13 января
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Выставка «Жан-Мари Перье. Кутюрье французской фотографии»
В музее современного искусства «Эрарта» работает фотовыставка Жана-Мари Перье. Знаменитый фотограф сотрудничал со звездами кино и музыки, а также снимал для популярных глянцевых журналов. В объектив его фотоаппарата попадали The Beatles и The Rolling Stones, Моника Беллучи и Катрин Денев, Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо, Софи Лорен и Натали Портман. Но в экспозицию «Кутюрье французской фотографии» вошли уникальные снимки из серии «Мир дизайнеров моды». Зрители увидят Ив Сен-Лорана, Жана-Поля Готье, Джона Гальяно, Вивьен Вествуд и Кензо.
Когда: 14 сентября — 13 января
Где: Музей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В.О., 2
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