Планы на выходные: чем заняться 24-25 ноября

Выставка «Возрожденные из пепла. Шедевры Помпей и Геркуланума»

Концерт God Is an Astronaut

Выставка «Неожиданный Малевич»

Фестиваль киберспорта Game Planet 3.0

Выставка Паши 183 в Музее стрит-арта

Ретроспектива фильмов Алексея Балабанова

Фотовыставка «Главные котики Петербурга»

Выставка фотографий Энни Лейбовиц

Фестиваль «Петербургская ярмарка»

Выставка «Художники «Мира искусства»

Выставка «Мода русского модерна»

Выставка «David Bowie. Rock’n’roll with me»

Выставка «Трилобиты — первые жители Санкт-Петербурга»

Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»

Выставка «Жан-Мари Перье. Кутюрье французской фотографии»

До конца марта в Римском дворике Нового Эрмитажа можно увидеть фрески «Дионис и Ариадна», «Александр и Роксана», «Ахилл на Скиросе» и «Геракл и Омфала», камею «Вакх и Ариадна», бронзовый кратер, бюст императора Тиберия, а также мраморная статуя Конкордии августы — яркий образчик римского скульптурного портрета. Экспонаты для выставки передали археологический парк Помпеи и Национальный археологический музей Неаполя.до 24 марта 2019 годаГосударственный Эрмитаж, Миллионная улица, 35Ирландские пост-рокеры дадут концерт в эту субботу. За полтора десятка лет своего пребывания на сцене «Астронавты» выпустили восемь альбомов и заслуженно получили звание корифеев жанра. В Петербурге ребята презентуют свой последний альбом Epitaph, а заодно исполнят лучшие свои композиции. Билеты — от 1 700 рублей.24 ноября, 20:00Aurora Concert Hall, Пироговская набережная, 5/2Русский музей всегда славился своей коллекцией живописи Казимира Малевича, но вот собранием графики сильно похвалиться не мог. До последнего времени: не так давно он принял в дар 117 рисунков великого супрематиста. Всё это время они хранились в частной коллекции дочери художника Н. Н. Суетина, а теперь выставляются на всеобщее обозрение. Кстати, в воскресенье в рамках акции «Культурный марафон» вход на выставку (и вообще в Михайловский замок) будет абсолютно бесплатным.15 ноября — 14 января 2019 годаМихайловский замок, Садовая улица, 2На этих выходных в СКК состоится фестиваль компьютерных игр и киберспорта. Мероприятие обещает быть по-настоящему масштабным: так, например, здесь состоится крупнейший турнир Royal Mix по игре Fortnite: сразу сто игроков будут соревноваться за денежный приз. Принять участие сможет любой желающий во время регистрации у сцены. Кроме того, организаторы обещают косплей-шоу, зону комиксов, стенды по любимым вселенным, VR-зону, турниры по Dota 2 и другим играм, и многое другое. билеты для взрослых — от 990 рублей, для детей до 12 лет — 600 рублей.24-25 ноября, 12:00-20:00СКК «Петербургский», проспект Юрия Гагарина, 8В Музее стрит-арта можно посетить выставку работ Павла Пухова, всему миру известного как Паша 183. Экспозиция занимает все три этажа котельной — иначе было не уместить все главные его произведения, сделанные за недолгие 29 лет жизни (в 2013 году художник скончался, и причины смерти неизвестны до сих пор). Пашу 183 называли «русским Бэнкси» — как за талант, так и за стремление к анонимности. Впрочем, если его английский коллега попросту стремится держаться в тени, то Паша на публике появлялся (правда, исключительно в маске). К слову, Бэнкси создал работу «P183 R.I.P.», посвященную умершему коллеге. До сих пор в Музее стрит-арта находилась одна из работ Паши 183 — созданная специально для этого пространства инсталляция «Стены не спят». Теперь к ней прибавились авторские холсты и трафареты, личные вещи, фото- и видеоархивы, а вместе с ними и реконструированные арт-объекты, граффити и инсталляции.17 ноября — 28 февраля 2019 годаМузей стрит-арта, шоссе Революции, 84АБВ киноцентре «Родина» в течение двух недель будут показывать фильмы Алексея Балабанова — культового российского режиссера, который, как никто, чувствовал дыхание эпохи. Неслучайно многие россияне в качестве главной ленты 90-х называют именно его «Брата» с Сергеем Бодровым в главной роли. Начнут ретроспективу, кстати, именно с него — 24 ноября, в субботу, «Брата» покажут на большом экране. Затем, 28 ноября, настанет черед «Жмурок», 1 декабря — «Брата 2», а 5 декабря — «Груза 200». Все кинопоказы начинаются в 19:20, а билеты стоят 400 рублей за сеанс.24 ноября — 5 декабря, 19:20Киноцентр «Родина», Караванная улица, 12В «Республике кошек» открылась фотовыставка, посвященная (что неудивительно, учитывая название) «главным котикам Петербурга». В роли оных — усатые-полосатые-хвостатые, сидящие на руках у Сергея Шнурова, Александра Невзорова, издателя Бориса Пиотровского, рэпера ST, художников Андрея Сикорского и Дмитрия Шагина и других известных жителей Петербурга. Как надеются организаторы, проект привлечет внимание к проблемам бездомных животных.6 ноября — 6 декабряКотокафе «Республика кошек», улица Якубовича, 10Главный штаб приглашает посетить экспозицию культового американского фотографа Энни Лейбовиц. Коллекция известных снимков знаменитостей будет представлена в рамках проекта «Эрмитаж 20/21», цель которого — собирать, изучать и выставлять произведения современных художников.19 октября 2018 года — 21 января 2019 годаДворцовая площадь, 6-10На этих выходных в Порту «Севкабель» состоится большая ярмарка хендмейда. Сотни мастеров представят свои работы — украшения и аксессуары, одежду и керамику, предметы интерьера, эко-еду и многое другое. Кроме того, посетителей ждут лекции и мастер-классы, выступления театров, живая музыка и специальная детская программа. Вход бесплатный.24-25 ноября, 12:00-20:00Порт «Севкабель», Кожевенная линия, 40«Мир искусства» — это ежемесячный художественный журнал, который выходил в Петербурге с 1898 по 1904 год. Красочное издание знакомило читателей с мировой художественной жизнью тех лет. Выставка с одноименным названием откроется в Петербурге в пятницу. В экспозиции будут представлены работы Кустодиева, Сомова, Бакста, Лансере, Серебрякова, Малявина и многих других — всего порядка 50 графических и живописных портретов.26 октября — 9 декабряШоу-пространство «Ленинград Центр», Потемкинская улица, 4На красивейшем вокзале Северной столицы — Витебском — откроется выставка редких женских нарядов. В экспозицию вошли несколько десятков роскошных платьев, которые модницы носили в 1890-1910-х годах. Посетители выставки увидят типичные для дамских туалетов того времени корсеты, подчеркивающие достоинства стройной фигуры, и аксессуары, дополняющие образы светских красавиц. Экспонаты для выставки предоставил известный историк моды, телеведущий и знаток фэшн-тенденций Александр Васильев.17 октября — 29 декабряВитебский вокзал, Загородный проспект, 52В Павильоне на острове Новая Голландия открылась выставка работ британского фотографа и продюсера Джеффа МакКормака, на которых задокументирована его дружба и совместные путешествия с Дэвидом Боуи. Именно Маккормак составил компанию Боуи во время легендарного путешествия в 1973 году из Японии в Европу — через СССР. Всего в экспозиции будет представлено порядка 70 фотографий, в том числе — сделанных во время той поездки. Также посетителям выставки покажут видеодневник путешествия на транссибирском экспрессе и другие документальные видеоролики о Дэвиде Боуи.до 16 декабряостров Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 2Название выставки не должно вводить в заблуждение: ни в каком Петербурге трилобиты не жили — хотя бы потому, что триста миллионов лет назад никакого Петербурга не было. Однако эти членистоногие весьма вольготно чувствовали себя в наших краях, чему свидетельством многочисленные находки их окаменелостей в Ленинградской области (в основном — на месте Путиловского карьера). Их-то и покажут на выставке в музее «Титикака». Вход — от 300 рублей.до 1 декабря, 10:00-21:00Музей «Титикака», Казанская улица, 7АКартины знаменитых голландцев XVII века продемонстрируют в Николаевском зале Эрмитажа. Основу экспозиции составила так называемая Лейденская коллекция — собрание живописи, принадлежащее американской чете Каплан. Супруги положили основу коллекции в 2003 году, ретиво принявшись скупать произведения старых голландских мастеров. В результате за полтора десятилетия они скопили порядка 250 полотен, 82 из которых можно будет увидеть в главном музее Петербурга, в том числе 12 работ Рембрандта. Кроме того, в экспозицию вошли полотна Вермеера, Франса Халса, учеников Рембрандта, а вместе с ними рисунок Леонардо да Винчи и восемь картин голландцев из собрания Эрмитажа.5 сентября — 13 январяГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2В музее современного искусства «Эрарта» работает фотовыставка Жана-Мари Перье. Знаменитый фотограф сотрудничал со звездами кино и музыки, а также снимал для популярных глянцевых журналов. В объектив его фотоаппарата попадали The Beatles и The Rolling Stones, Моника Беллучи и Катрин Денев, Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо, Софи Лорен и Натали Портман. Но в экспозицию «Кутюрье французской фотографии» вошли уникальные снимки из серии «Мир дизайнеров моды». Зрители увидят Ив Сен-Лорана, Жана-Поля Готье, Джона Гальяно, Вивьен Вествуд и Кензо.14 сентября — 13 январяМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В.О., 2