Планы на неделю: чем заняться 26-30 ноября

Показ фильма «Русский реактор»

Кинопоказ «Джон Леннон и Йоко Оно: Imagine»

Международный фестиваль искусств Востока DAIRAFEST

Выставка «Возрожденные из пепла. Шедевры Помпей и Геркуланума»

Выставка «Неожиданный Малевич»

Выставка Паши 183 в Музее стрит-арта

Ретроспектива фильмов Алексея Балабанова

Фотовыставка «Главные котики Петербурга»

Выставка фотографий Энни Лейбовиц

Выставка «Художники «Мира искусства»

Выставка «Мода русского модерна»

Выставка «David Bowie. Rock’n’roll with me»

Выставка «Трилобиты — первые жители Санкт-Петербурга»

Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»

Выставка «Жан-Мари Перье. Кутюрье французской фотографии»

В среду в «Ленфильм-клубе» состоится творческий вечер, на котором покажут фильм, снятый легендарным мото-клубом «Ночные волки». Специальным гостем кинопоказа может стать создатель картины Александр Хирург (это его режиссерский дебют). Кинолента повествует об истории нашей страны от Октябрьской революции и до настоящего времени. В фильм включены хроники и записи культового байк-шоу, на которое в Севастополь съезжаются со всего мира. Вход свободный по предварительной регистрации.28 ноября, 18:30Киноцентр «Ленфильм», Каменноостровский проспект, 10В конце рабочей неделе в Петербурге покажут новую версию картины 1972 года о жизни лидера группы «Beatles» и его супруги. Дополненный фильм содержит эксклюзивные материалы: студийную съемку и экстраординарное исполнение песен «How Do You Sleep?» и «Oh My Love». Цена билета: 500 рублей.29-30 ноябрякинотеатр «Аврора», Невский проспект, 60Познакомиться с достижениями иранской культуры можно в пределах Петербурга. Гости мероприятия услышат восточную музыку, посмотрят кино, познакомятся с поэзией, каллиграфией и живописью иранских мастеров. Стоимость билета: от 350 рубюлей.26, 28-30 ноябряразличные площадки Санкт-ПетербургаДо конца марта в Римском дворике Нового Эрмитажа можно увидеть фрески «Дионис и Ариадна», «Александр и Роксана», «Ахилл на Скиросе» и «Геракл и Омфала», камею «Вакх и Ариадна», бронзовый кратер, бюст императора Тиберия, а также мраморная статуя Конкордии августы — яркий образчик римского скульптурного портрета. Экспонаты для выставки передали археологический парк Помпеи и Национальный археологический музей Неаполя.до 24 марта 2019 годаГосударственный Эрмитаж, Миллионная улица, 35Русский музей всегда славился своей коллекцией живописи Казимира Малевича, но вот собранием графики сильно похвалиться не мог. До последнего времени: не так давно он принял в дар 117 рисунков великого супрематиста. Всё это время они хранились в частной коллекции дочери художника Н. Н. Суетина, а теперь выставляются на всеобщее обозрение.15 ноября — 14 января 2019 годаМихайловский замок, Садовая улица, 2В Музее стрит-арта можно посетить выставку работ Павла Пухова, всему миру известного как Паша 183. Экспозиция занимает все три этажа котельной — иначе было не уместить все главные его произведения, сделанные за недолгие 29 лет жизни (в 2013 году художник скончался, и причины смерти неизвестны до сих пор). Пашу 183 называли «русским Бэнкси» — как за талант, так и за стремление к анонимности. Впрочем, если его английский коллега попросту стремится держаться в тени, то Паша на публике появлялся (правда, исключительно в маске). К слову, Бэнкси создал работу «P183 R.I.P.», посвященную умершему коллеге. До сих пор в Музее стрит-арта находилась одна из работ Паши 183 — созданная специально для этого пространства инсталляция «Стены не спят». Теперь к ней прибавились авторские холсты и трафареты, личные вещи, фото- и видеоархивы, а вместе с ними и реконструированные арт-объекты, граффити и инсталляции.17 ноября — 28 февраля 2019 годаМузей стрит-арта, шоссе Революции, 84АБВ киноцентре «Родина» в течение двух недель будут показывать фильмы Алексея Балабанова — культового российского режиссера, который, как никто, чувствовал дыхание эпохи. Неслучайно многие россияне в качестве главной ленты 90-х называют именно его «Брата» с Сергеем Бодровым в главной роли. Начнут ретроспективу, кстати, именно с него — 24 ноября, в субботу, «Брата» покажут на большом экране. Затем, 28 ноября, настанет черед «Жмурок», 1 декабря — «Брата 2», а 5 декабря — «Груза 200». Все кинопоказы начинаются в 19:20, а билеты стоят 400 рублей за сеанс.24 ноября — 5 декабря, 19:20Киноцентр «Родина», Караванная улица, 12В «Республике кошек» открылась фотовыставка, посвященная (что неудивительно, учитывая название) «главным котикам Петербурга». В роли оных — усатые-полосатые-хвостатые, сидящие на руках у Сергея Шнурова, Александра Невзорова, издателя Бориса Пиотровского, рэпера ST, художников Андрея Сикорского и Дмитрия Шагина и других известных жителей Петербурга. Как надеются организаторы, проект привлечет внимание к проблемам бездомных животных.6 ноября — 6 декабряКотокафе «Республика кошек», улица Якубовича, 10Главный штаб приглашает посетить экспозицию культового американского фотографа Энни Лейбовиц. Коллекция известных снимков знаменитостей будет представлена в рамках проекта «Эрмитаж 20/21», цель которого — собирать, изучать и выставлять произведения современных художников.19 октября 2018 года — 21 января 2019 годаДворцовая площадь, 6-10«Мир искусства» — это ежемесячный художественный журнал, который выходил в Петербурге с 1898 по 1904 год. Красочное издание знакомило читателей с мировой художественной жизнью тех лет. Выставка с одноименным названием откроется в Петербурге в пятницу. В экспозиции будут представлены работы Кустодиева, Сомова, Бакста, Лансере, Серебрякова, Малявина и многих других — всего порядка 50 графических и живописных портретов.26 октября — 9 декабряШоу-пространство «Ленинград Центр», Потемкинская улица, 4На красивейшем вокзале Северной столицы — Витебском — откроется выставка редких женских нарядов. В экспозицию вошли несколько десятков роскошных платьев, которые модницы носили в 1890-1910-х годах. Посетители выставки увидят типичные для дамских туалетов того времени корсеты, подчеркивающие достоинства стройной фигуры, и аксессуары, дополняющие образы светских красавиц. Экспонаты для выставки предоставил известный историк моды, телеведущий и знаток фэшн-тенденций Александр Васильев.17 октября — 29 декабряВитебский вокзал, Загородный проспект, 52В Павильоне на острове Новая Голландия открылась выставка работ британского фотографа и продюсера Джеффа МакКормака, на которых задокументирована его дружба и совместные путешествия с Дэвидом Боуи. Именно Маккормак составил компанию Боуи во время легендарного путешествия в 1973 году из Японии в Европу — через СССР. Всего в экспозиции будет представлено порядка 70 фотографий, в том числе — сделанных во время той поездки. Также посетителям выставки покажут видеодневник путешествия на транссибирском экспрессе и другие документальные видеоролики о Дэвиде Боуи.до 16 декабряостров Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 2Название выставки не должно вводить в заблуждение: ни в каком Петербурге трилобиты не жили — хотя бы потому, что триста миллионов лет назад никакого Петербурга не было. Однако эти членистоногие весьма вольготно чувствовали себя в наших краях, чему свидетельством многочисленные находки их окаменелостей в Ленинградской области (в основном — на месте Путиловского карьера). Их-то и покажут на выставке в музее «Титикака». Вход — от 300 рублей.до 1 декабря, 10:00-21:00Музей «Титикака», Казанская улица, 7АКартины знаменитых голландцев XVII века продемонстрируют в Николаевском зале Эрмитажа. Основу экспозиции составила так называемая Лейденская коллекция — собрание живописи, принадлежащее американской чете Каплан. Супруги положили основу коллекции в 2003 году, ретиво принявшись скупать произведения старых голландских мастеров. В результате за полтора десятилетия они скопили порядка 250 полотен, 82 из которых можно будет увидеть в главном музее Петербурга, в том числе 12 работ Рембрандта. Кроме того, в экспозицию вошли полотна Вермеера, Франса Халса, учеников Рембрандта, а вместе с ними рисунок Леонардо да Винчи и восемь картин голландцев из собрания Эрмитажа.5 сентября — 13 январяГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2В музее современного искусства «Эрарта» работает фотовыставка Жана-Мари Перье. Знаменитый фотограф сотрудничал со звездами кино и музыки, а также снимал для популярных глянцевых журналов. В объектив его фотоаппарата попадали The Beatles и The Rolling Stones, Моника Беллучи и Катрин Денев, Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо, Софи Лорен и Натали Портман. Но в экспозицию «Кутюрье французской фотографии» вошли уникальные снимки из серии «Мир дизайнеров моды». Зрители увидят Ив Сен-Лорана, Жана-Поля Готье, Джона Гальяно, Вивьен Вествуд и Кензо.14 сентября — 13 январяМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В.О., 2