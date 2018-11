Планы на неделю: чем заняться 26-30 ноября

: Imagine

DAIRAFEST

.

183 -

David Bowie. Rocknroll with me

-

.

- .

- , , - . ( ). . -, . .28 , 18:30, , 101972 Beatles . : How Do You Sleep? Oh My Love. : 500 .29-30, , 60. , , , . : 350 .26, 28-30, , , , , , . .24 2019, , 35, . : 117 . . . , .15 14 2019, , 2- , 183. , 29 ( 2013 , ). 183 , . , , (, ). , P183 R.I.P., . - 183 . , , - , -, .17 28 2019-, , 84, , , . 90- . , , 24 , , . , 28 , , 1 2, 5 200. 19:20, 400 .24 5 , 19:20, , 12, ( , ) . --, , , , ST, . , .6 6, , 10. 20/21, , .19 2018 21 2019, 6-10, 1898 1904 . . . , , , , , 50 .26 9- , , 4. , 1890-1910- . , , , . , - .17 29, , 52, . 1973 . 70 , . .16, , 2: , . , ( ). - . 300 .1 , 10:00-21:00, , 7XVII . , . 2003 , . 250 , 82 , 12 . , , , , .5 13, , 2- . , . The Beatles The Rolling Stones, , - , . . -, - , , .14 13, 29- .., 2