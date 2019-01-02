30 декабря Спектакль
2 января 2019 Спектакль
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на выходные: чем заняться 8-9 декабря
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, Вчера, в 11:35
Как провести два выходных дня? Можно спрятаться от всех с сериалами под одеялом, а можно собраться и выбраться в люди — на других посмотреть и себя показать. Выбор за вами, но если решитесь отдохнуть вне дома, наша новая подборка вам весьма пригодится.
Концерт Anacondaz
Астраханцы Anacondaz с осени этого года колесят по городам и весям во славу своего последнего альбома «Я тебя никогда». Наконец, добрались и до Северной столицы — у нас они выступят в A2 Green Concert. Как и положено, поклонников ждут песни с новой пластинки, но и без старых также не обойдется. Билеты — от 1700 рублей.
Когда: 8 декабря, 20:00
Где: A2 Green Concert, проспект Медиков, 3
Выставка Паши 183 в Музее стрит-арта
В Музее стрит-арта можно посетить выставку работ Павла Пухова, всему миру известного как Паша 183. Экспозиция занимает все три этажа котельной — иначе было не уместить все главные его произведения, сделанные за недолгие 29 лет жизни (в 2013 году художник скончался, и причины смерти неизвестны до сих пор). Пашу 183 называли «русским Бэнкси» — как за талант, так и за стремление к анонимности. Впрочем, если его английский коллега попросту стремится держаться в тени, то Паша на публике появлялся (правда, исключительно в маске). К слову, Бэнкси создал работу «P183 R.I.P.», посвященную умершему коллеге. До сих пор в Музее стрит-арта находилась одна из работ Паши 183 — созданная специально для этого пространства инсталляция «Стены не спят». Теперь к ней прибавились авторские холсты и трафареты, личные вещи, фото- и видеоархивы, а вместе с ними и реконструированные арт-объекты, граффити и инсталляции.
Когда: 17 ноября — 28 февраля 2019 года
Где: Музей стрит-арта, шоссе Революции, 84АБ
Выставка «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи»
В Эрмитаже открылась временная выставка, посвященная одному из важнейших художников итальянского Ренессанса — Пьеро делла Франческа. Выходец из небольшого селения Борго Сан Сеполькро, он знакомится с новейшими достижениями архитектуры и живописи в главном культурном центре XV века — Флоренции. Однако на этом его обучение не заканчивается: так, спустя годы, в Ферраре он знакомится с произведениями нидерландских живописцев, и перенимает у них точность в передаче природы, а вместе с тем и новую для Италии технику масляной живописи. Вершиной творчества художника стал цикл фресок «История Истинного Креста» в церкви святого Франциска в Ареццо. Кроме картин на богословские сюжеты, делла Франческа занимался портретами (например, двойной портрет Федерико да Монтефельтро с супругой). На склоне лет ослепший художник занимался теоретическими изысканиями с математике и геометрии; прославился он также как один из первооткрывателей законов перспективы. Эрмитажная выставка позволит петербуржцам впервые увидеть столько работ мастера, собранных в одном месте. Ради нее своими экспонатами поделились художественные собрания Италии, Испании, Португалии, Великобритании.
Когда: 7 декабря — 10 марта
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Выставка «Неожиданный Малевич»
Русский музей всегда славился своей коллекцией живописи Казимира Малевича, но вот собранием графики сильно похвалиться не мог. До последнего времени: не так давно он принял в дар 117 рисунков великого супрематиста. Всё это время они хранились в частной коллекции дочери художника Н. Н. Суетина, а теперь выставляются на всеобщее обозрение.
Когда: 15 ноября — 14 января 2019 года
Где: Михайловский замок, Садовая улица, 2
Концерт группы «Звери»
В эту субботу в «Юбилейном» вновь выступят Рома Зверь со товарищи. Группе в этом году исполнилось 17 лет, но уходить со сцены ребята не планируют. Более того: в этом году группа выпустила новый альбом «Вино и космос», а сам Рома отметился ролью Майка Науменко в ленте «Лето». Нынешний концерт станет завершающим в гастрольном туре «Друзья по палате»; музыканты исполнят как новые песни, так и давно всем знакомые хиты. Билеты — от 1500 рублей.
Когда: 8 декабря, 19:00
Где: СК «Юбилейный», проспект Добролюбова, 18
Выставка «Возрожденные из пепла. Шедевры Помпей и Геркуланума»
До конца марта в Римском дворике Нового Эрмитажа можно увидеть фрески «Дионис и Ариадна», «Александр и Роксана», «Ахилл на Скиросе» и «Геракл и Омфала», камею «Вакх и Ариадна», бронзовый кратер, бюст императора Тиберия, а также мраморная статуя Конкордии августы — яркий образчик римского скульптурного портрета. Экспонаты для выставки передали археологический парк Помпеи и Национальный археологический музей Неаполя.
Когда: до 24 марта 2019 года
Где: Государственный Эрмитаж, Миллионная улица, 35
Международный фестиваль искусств Востока DAIRAFEST
Познакомиться с достижениями иранской культуры можно в пределах Петербурга. Гости мероприятия услышат восточную музыку, посмотрят кино, познакомятся с поэзией, каллиграфией и живописью иранских мастеров. 8 декабря в 19:00 в Шереметевском дворце состоится концерт «Мистицизм звука» с участием музыкантов из Индии, Ирана и России, а 9 декабря — лекция-дискуссия на тему о современных течениях суфизма в Культурном центре М. Шемякина (16:00) и мастер-класс по приготовлению иранского плова (Ресторан «Караван-сарай», 19:00).
Когда: 8-9 декабря
Где: Шереметевский дворец (Музей музыки), набережная реки Фонтанки, 34; Культурный центр М. Шемякина, Садовая улица, 11; Ресторан «Караван-сарай», улица Некрасова, 1/38
Выставка фотографий Энни Лейбовиц
Главный штаб приглашает посетить экспозицию культового американского фотографа Энни Лейбовиц. Коллекция известных снимков знаменитостей будет представлена в рамках проекта «Эрмитаж 20/21», цель которого — собирать, изучать и выставлять произведения современных художников.
Когда: 19 октября 2018 года — 21 января 2019 года
Где: Дворцовая площадь, 6-10
Выставка «100+10»
В Шереметевском дворце откроется выставка «100+10». Экспозиция приурочена к 110-летию Музея театрального и музыкального искусства. Посетители увидят пуанты именитых балерин, костюмы Майи Плисецкой, архивные записи Сержа Лифаря и другие уникальные экспонаты, которые музей получил в дар за последние 10 лет.
Когда: 20 сентября – 23 января, 11:00-19:00
Где: Шереметевский дворец, Музей музыки, набережная Фонтанки, 34
Выставка «Художники «Мира искусства»
«Мир искусства» — это ежемесячный художественный журнал, который выходил в Петербурге с 1898 по 1904 год. Красочное издание знакомило читателей с мировой художественной жизнью тех лет. Выставка с одноименным названием откроется в Петербурге в пятницу. В экспозиции будут представлены работы Кустодиева, Сомова, Бакста, Лансере, Серебрякова, Малявина и многих других — всего порядка 50 графических и живописных портретов.
Когда: 26 октября — 9 декабря
Где: Шоу-пространство «Ленинград Центр», Потемкинская улица, 4
Выставка «Мода русского модерна»
На красивейшем вокзале Северной столицы — Витебском — откроется выставка редких женских нарядов. В экспозицию вошли несколько десятков роскошных платьев, которые модницы носили в 1890-1910-х годах. Посетители выставки увидят типичные для дамских туалетов того времени корсеты, подчеркивающие достоинства стройной фигуры, и аксессуары, дополняющие образы светских красавиц. Экспонаты для выставки предоставил известный историк моды, телеведущий и знаток фэшн-тенденций Александр Васильев.
Когда: 17 октября — 29 декабря
Где: Витебский вокзал, Загородный проспект, 52
Выставка «David Bowie. Rock’n’roll with me»
В Павильоне на острове Новая Голландия открылась выставка работ британского фотографа и продюсера Джеффа МакКормака, на которых задокументирована его дружба и совместные путешествия с Дэвидом Боуи. Именно Маккормак составил компанию Боуи во время легендарного путешествия в 1973 году из Японии в Европу — через СССР. Всего в экспозиции будет представлено порядка 70 фотографий, в том числе — сделанных во время той поездки. Также посетителям выставки покажут видеодневник путешествия на транссибирском экспрессе и другие документальные видеоролики о Дэвиде Боуи.
Когда: до 16 декабря
Где: остров Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 2
Выставка «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена. Шедевры музейных коллекций»
В экспозицию вошли полотна Боттичелли, Тинторетто и Рубенса. Изюминка экспозиции в том, что Эрмитаж и Художественно-исторический музей Вены представляют по 14 картин, которые образуют пары по сходству сюжетов, времени исполнения или принадлежности одному автору.
Когда: до 13 января 2019 года
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»
Картины знаменитых голландцев XVII века продемонстрируют в Николаевском зале Эрмитажа. Основу экспозиции составила так называемая Лейденская коллекция — собрание живописи, принадлежащее американской чете Каплан. Супруги положили основу коллекции в 2003 году, ретиво принявшись скупать произведения старых голландских мастеров. В результате за полтора десятилетия они скопили порядка 250 полотен, 82 из которых можно будет увидеть в главном музее Петербурга, в том числе 12 работ Рембрандта. Кроме того, в экспозицию вошли полотна Вермеера, Франса Халса, учеников Рембрандта, а вместе с ними рисунок Леонардо да Винчи и восемь картин голландцев из собрания Эрмитажа.
Когда: 5 сентября — 13 января
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Выставка «Жан-Мари Перье. Кутюрье французской фотографии»
В музее современного искусства «Эрарта» работает фотовыставка Жана-Мари Перье. Знаменитый фотограф сотрудничал со звездами кино и музыки, а также снимал для популярных глянцевых журналов. В объектив его фотоаппарата попадали The Beatles и The Rolling Stones, Моника Беллучи и Катрин Денев, Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо, Софи Лорен и Натали Портман. Но в экспозицию «Кутюрье французской фотографии» вошли уникальные снимки из серии «Мир дизайнеров моды». Зрители увидят Ив Сен-Лорана, Жана-Поля Готье, Джона Гальяно, Вивьен Вествуд и Кензо.
Когда: 14 сентября — 13 января
Где: Музей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В.О., 2
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