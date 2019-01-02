Планы на выходные: чем заняться 15-16 декабря

«Ночь пожирателей рекламы»

Зимний фестиваль «Площадь Искусств»

Выставка «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи»

Прогулки по субтропикам в Ботаническом саду

«Бал сказок»

Выставка Паши 183 в Музее стрит-арта

Новогодний «Маркет у моря»

Выставка «Неожиданный Малевич»

Выставка «Возрожденные из пепла. Шедевры Помпей и Геркуланума»

Новогодний арт-маркет

Выставка фотографий Энни Лейбовиц

Выставка «Мода русского модерна»

Выставка «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена. Шедевры музейных коллекций»

Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»

Выставка «Жан-Мари Перье. Кутюрье французской фотографии»

Что такое «Ночь пожирателей рекламы» объяснять, пожалуй, не стоит. Проект существует уже добрых четыре десятка лет: глава проекта Жан Мари Бурсико отбирает лучшие рекламные клипы со всего мира, после чего фестиваль отправляется в турне по городам и весям. К слову, в Петербурге «Ночь» впервые показали в далеком уже 1994 году. На этих выходных петербуржцев вновь ждет длинный марафон, полный самых интересных, смешных и занятных роликов. В перерывах между сеансами посетителей ждет развлекательная программа с конкурсами, дегустациями напитков и фотосессиями. Билеты — от 2000 рублей.15 декабря, с 23:55БКЗ «Октябрьский», Лиговский проспект, 6Девятнадцатый по счету международный фестиваль «Площадь Искусств» в этом году посвящен Юрию Темирканову: 10 декабря известный дирижер отметил свое 80-летие. Открытие фестиваля состоится 14 декабря в 20:00% Вадим Репин и Николай Луганский исполнят сонаты Дебюсси, Равеля и Франка. На субботу намечено главное событие фестиваля — гала-концерт, посвященный юбилею маэстро. Перед публикой выступят Академический симфонический оркестр Филармонии, а также Петербургский камерный хор, Хор Михайловского театра и Концертный хор Санкт-Петербурга. Следующий день посвятят джазу: Питер Битс и его трио (Нидерланды) представят свои обработки сочинений польского композитора-романтика Фридерика Шопена и композиции Оскара Питерсона.14-16 декабряБольшой зал Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича, Михайловская улица, 2В Эрмитаже открылась временная выставка, посвященная одному из важнейших художников итальянского Ренессанса — Пьеро делла Франческа. Выходец из небольшого селения Борго Сан Сеполькро, он знакомится с новейшими достижениями архитектуры и живописи в главном культурном центре XV века — Флоренции. Однако на этом его обучение не заканчивается: так, спустя годы, в Ферраре он знакомится с произведениями нидерландских живописцев, и перенимает у них точность в передаче природы, а вместе с тем и новую для Италии технику масляной живописи. Вершиной творчества художника стал цикл фресок «История Истинного Креста» в церкви святого Франциска в Ареццо. Кроме картин на богословские сюжеты, делла Франческа занимался портретами (например, двойной портрет Федерико да Монтефельтро с супругой). На склоне лет ослепший художник занимался теоретическими изысканиями с математике и геометрии; прославился он также как один из первооткрывателей законов перспективы. Эрмитажная выставка позволит петербуржцам впервые увидеть столько работ мастера, собранных в одном месте. Ради нее своими экспонатами поделились художественные собрания Италии, Испании, Португалии, Великобритании.7 декабря — 10 мартаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2В Ботсаду вновь открылся тропический маршрут, благодаря которому каждый может почувствовать себя на островке лета в самый разгар зимы. Во время экскурсии можно будет увидеть цветущие японские камелии и гнущиеся под тяжестью плодов цитрусовые деревья, побывать в Америке, Африке, Австралии и Новой Зеландии, Японии и Китае. Вход — 300 рублей для взрослых и 200 рублей для детей.14 декабря – 31 январяБотанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова, 2Два вечера подряд, в пятницу и субботу, в БКЗ «Октябрьский» будут давать спектакль-феерию «Бал сказок» на музыку русских классиков. Звезды мирового балета Николай Цискаридзе и Фарух Рузиматов вместе с ведущими петербургскими танцовщиками исполнят самые запоминающиеся сцены из классических балетных постановок — «Лебединого озера», «Спящей красавицы», «Щелкунчика», «Жар-птицы» и других. Билеты — от 1000 рублей.14-15 декабря, 19:00БКЗ «Октябрьский», Лиговский проспект, 6В Музее стрит-арта можно посетить выставку работ Павла Пухова, всему миру известного как Паша 183. Экспозиция занимает все три этажа котельной — иначе было не уместить все главные его произведения, сделанные за недолгие 29 лет жизни (в 2013 году художник скончался, и причины смерти неизвестны до сих пор). Пашу 183 называли «русским Бэнкси» — как за талант, так и за стремление к анонимности. Впрочем, если его английский коллега попросту стремится держаться в тени, то Паша на публике появлялся (правда, исключительно в маске). К слову, Бэнкси создал работу «P183 R.I.P.», посвященную умершему коллеге. До сих пор в Музее стрит-арта находилась одна из работ Паши 183 — созданная специально для этого пространства инсталляция «Стены не спят». Теперь к ней прибавились авторские холсты и трафареты, личные вещи, фото- и видеоархивы, а вместе с ними и реконструированные арт-объекты, граффити и инсталляции.17 ноября — 28 февраля 2019 годаМузей стрит-арта, шоссе Революции, 84АБВ «Порту Севкабель» на выходных будет работать новогодняя ярмарка с продажей одежды, украшений, подарочных наборов, кожаных сумок, необычных светильников и еще кучи других забавных вещиц. Здесь же разместится фудкорт для проголодавшихся, а за музыкальное сопровождение будут отвечать «Нескучный хор» и петербургские диджеи. Кроме того, организаторы приготовили массу мастер-классов, на которых желающих научат изготовлению стеклянных игрушек, созданию рождественского венка, росписи деревянных елочных игрушек и другим ремеслам. Вход бесплатный.15-16 декабря, 12:00-22:00«Порт Севкабель», Кожевенная линия, 40Русский музей всегда славился своей коллекцией живописи Казимира Малевича, но вот собранием графики сильно похвалиться не мог. До последнего времени: не так давно он принял в дар 117 рисунков великого супрематиста. Всё это время они хранились в частной коллекции дочери художника Н. Н. Суетина, а теперь выставляются на всеобщее обозрение.15 ноября — 14 января 2019 годаМихайловский замок, Садовая улица, 2До конца марта в Римском дворике Нового Эрмитажа можно увидеть фрески «Дионис и Ариадна», «Александр и Роксана», «Ахилл на Скиросе» и «Геракл и Омфала», камею «Вакх и Ариадна», бронзовый кратер, бюст императора Тиберия, а также мраморная статуя Конкордии августы — яркий образчик римского скульптурного портрета. Экспонаты для выставки передали археологический парк Помпеи и Национальный археологический музей Неаполя.до 24 марта 2019 годаГосударственный Эрмитаж, Миллионная улица, 35На Елагином острове работает большая новогодняя ярмарка. На праздничных прилавках гостей арт-маркета ждут оригинальные новогодние подарки, уникальные ёлочные игрушки, авторские сувениры, изделия ручной работы, натуральные поделки, мед и ароматные сладости. Причем магазинчики располагаются в маленьких уютных деревянных домиках.14 декабря – 27 январяЦентральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, Елагин остров, 4Главный штаб приглашает посетить экспозицию культового американского фотографа Энни Лейбовиц. Коллекция известных снимков знаменитостей будет представлена в рамках проекта «Эрмитаж 20/21», цель которого — собирать, изучать и выставлять произведения современных художников.19 октября 2018 года — 21 января 2019 годаДворцовая площадь, 6-10На красивейшем вокзале Северной столицы — Витебском — откроется выставка редких женских нарядов. В экспозицию вошли несколько десятков роскошных платьев, которые модницы носили в 1890-1910-х годах. Посетители выставки увидят типичные для дамских туалетов того времени корсеты, подчеркивающие достоинства стройной фигуры, и аксессуары, дополняющие образы светских красавиц. Экспонаты для выставки предоставил известный историк моды, телеведущий и знаток фэшн-тенденций Александр Васильев.17 октября — 29 декабряВитебский вокзал, Загородный проспект, 52В экспозицию вошли полотна Боттичелли, Тинторетто и Рубенса. Изюминка экспозиции в том, что Эрмитаж и Художественно-исторический музей Вены представляют по 14 картин, которые образуют пары по сходству сюжетов, времени исполнения или принадлежности одному автору.до 13 января 2019 годаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Картины знаменитых голландцев XVII века продемонстрируют в Николаевском зале Эрмитажа. Основу экспозиции составила так называемая Лейденская коллекция — собрание живописи, принадлежащее американской чете Каплан. Супруги положили основу коллекции в 2003 году, ретиво принявшись скупать произведения старых голландских мастеров. В результате за полтора десятилетия они скопили порядка 250 полотен, 82 из которых можно будет увидеть в главном музее Петербурга, в том числе 12 работ Рембрандта. Кроме того, в экспозицию вошли полотна Вермеера, Франса Халса, учеников Рембрандта, а вместе с ними рисунок Леонардо да Винчи и восемь картин голландцев из собрания Эрмитажа.5 сентября — 13 январяГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2В музее современного искусства «Эрарта» работает фотовыставка Жана-Мари Перье. Знаменитый фотограф сотрудничал со звездами кино и музыки, а также снимал для популярных глянцевых журналов. В объектив его фотоаппарата попадали The Beatles и The Rolling Stones, Моника Беллучи и Катрин Денев, Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо, Софи Лорен и Натали Портман. Но в экспозицию «Кутюрье французской фотографии» вошли уникальные снимки из серии «Мир дизайнеров моды». Зрители увидят Ив Сен-Лорана, Жана-Поля Готье, Джона Гальяно, Вивьен Вествуд и Кензо.14 сентября — 13 январяМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В.О., 2