30 декабря Спектакль
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5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на выходные: чем заняться 15-16 декабря
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, 14:40
Новогодние ярмарки, «Ночь пожирателей рекламы» и «Бал сказок» в БКЗ «Октябрьский», выставки в Эрмитаже и не только — пятнадцать событий наступающих выходных!
«Ночь пожирателей рекламы»
Что такое «Ночь пожирателей рекламы» объяснять, пожалуй, не стоит. Проект существует уже добрых четыре десятка лет: глава проекта Жан Мари Бурсико отбирает лучшие рекламные клипы со всего мира, после чего фестиваль отправляется в турне по городам и весям. К слову, в Петербурге «Ночь» впервые показали в далеком уже 1994 году. На этих выходных петербуржцев вновь ждет длинный марафон, полный самых интересных, смешных и занятных роликов. В перерывах между сеансами посетителей ждет развлекательная программа с конкурсами, дегустациями напитков и фотосессиями. Билеты — от 2000 рублей.
Когда: 15 декабря, с 23:55
Где: БКЗ «Октябрьский», Лиговский проспект, 6
Зимний фестиваль «Площадь Искусств»
Девятнадцатый по счету международный фестиваль «Площадь Искусств» в этом году посвящен Юрию Темирканову: 10 декабря известный дирижер отметил свое 80-летие. Открытие фестиваля состоится 14 декабря в 20:00% Вадим Репин и Николай Луганский исполнят сонаты Дебюсси, Равеля и Франка. На субботу намечено главное событие фестиваля — гала-концерт, посвященный юбилею маэстро. Перед публикой выступят Академический симфонический оркестр Филармонии, а также Петербургский камерный хор, Хор Михайловского театра и Концертный хор Санкт-Петербурга. Следующий день посвятят джазу: Питер Битс и его трио (Нидерланды) представят свои обработки сочинений польского композитора-романтика Фридерика Шопена и композиции Оскара Питерсона.
Когда: 14-16 декабря
Где: Большой зал Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича, Михайловская улица, 2
Выставка «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи»
В Эрмитаже открылась временная выставка, посвященная одному из важнейших художников итальянского Ренессанса — Пьеро делла Франческа. Выходец из небольшого селения Борго Сан Сеполькро, он знакомится с новейшими достижениями архитектуры и живописи в главном культурном центре XV века — Флоренции. Однако на этом его обучение не заканчивается: так, спустя годы, в Ферраре он знакомится с произведениями нидерландских живописцев, и перенимает у них точность в передаче природы, а вместе с тем и новую для Италии технику масляной живописи. Вершиной творчества художника стал цикл фресок «История Истинного Креста» в церкви святого Франциска в Ареццо. Кроме картин на богословские сюжеты, делла Франческа занимался портретами (например, двойной портрет Федерико да Монтефельтро с супругой). На склоне лет ослепший художник занимался теоретическими изысканиями с математике и геометрии; прославился он также как один из первооткрывателей законов перспективы. Эрмитажная выставка позволит петербуржцам впервые увидеть столько работ мастера, собранных в одном месте. Ради нее своими экспонатами поделились художественные собрания Италии, Испании, Португалии, Великобритании.
Когда: 7 декабря — 10 марта
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Прогулки по субтропикам в Ботаническом саду
В Ботсаду вновь открылся тропический маршрут, благодаря которому каждый может почувствовать себя на островке лета в самый разгар зимы. Во время экскурсии можно будет увидеть цветущие японские камелии и гнущиеся под тяжестью плодов цитрусовые деревья, побывать в Америке, Африке, Австралии и Новой Зеландии, Японии и Китае. Вход — 300 рублей для взрослых и 200 рублей для детей.
Когда: 14 декабря – 31 января
Где: Ботанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова, 2
«Бал сказок»
Два вечера подряд, в пятницу и субботу, в БКЗ «Октябрьский» будут давать спектакль-феерию «Бал сказок» на музыку русских классиков. Звезды мирового балета Николай Цискаридзе и Фарух Рузиматов вместе с ведущими петербургскими танцовщиками исполнят самые запоминающиеся сцены из классических балетных постановок — «Лебединого озера», «Спящей красавицы», «Щелкунчика», «Жар-птицы» и других. Билеты — от 1000 рублей.
Когда: 14-15 декабря, 19:00
Где: БКЗ «Октябрьский», Лиговский проспект, 6
Выставка Паши 183 в Музее стрит-арта
В Музее стрит-арта можно посетить выставку работ Павла Пухова, всему миру известного как Паша 183. Экспозиция занимает все три этажа котельной — иначе было не уместить все главные его произведения, сделанные за недолгие 29 лет жизни (в 2013 году художник скончался, и причины смерти неизвестны до сих пор). Пашу 183 называли «русским Бэнкси» — как за талант, так и за стремление к анонимности. Впрочем, если его английский коллега попросту стремится держаться в тени, то Паша на публике появлялся (правда, исключительно в маске). К слову, Бэнкси создал работу «P183 R.I.P.», посвященную умершему коллеге. До сих пор в Музее стрит-арта находилась одна из работ Паши 183 — созданная специально для этого пространства инсталляция «Стены не спят». Теперь к ней прибавились авторские холсты и трафареты, личные вещи, фото- и видеоархивы, а вместе с ними и реконструированные арт-объекты, граффити и инсталляции.
Когда: 17 ноября — 28 февраля 2019 года
Где: Музей стрит-арта, шоссе Революции, 84АБ
Новогодний «Маркет у моря»
В «Порту Севкабель» на выходных будет работать новогодняя ярмарка с продажей одежды, украшений, подарочных наборов, кожаных сумок, необычных светильников и еще кучи других забавных вещиц. Здесь же разместится фудкорт для проголодавшихся, а за музыкальное сопровождение будут отвечать «Нескучный хор» и петербургские диджеи. Кроме того, организаторы приготовили массу мастер-классов, на которых желающих научат изготовлению стеклянных игрушек, созданию рождественского венка, росписи деревянных елочных игрушек и другим ремеслам. Вход бесплатный.
Когда: 15-16 декабря, 12:00-22:00
Где: «Порт Севкабель», Кожевенная линия, 40
Выставка «Неожиданный Малевич»
Русский музей всегда славился своей коллекцией живописи Казимира Малевича, но вот собранием графики сильно похвалиться не мог. До последнего времени: не так давно он принял в дар 117 рисунков великого супрематиста. Всё это время они хранились в частной коллекции дочери художника Н. Н. Суетина, а теперь выставляются на всеобщее обозрение.
Когда: 15 ноября — 14 января 2019 года
Где: Михайловский замок, Садовая улица, 2
Выставка «Возрожденные из пепла. Шедевры Помпей и Геркуланума»
До конца марта в Римском дворике Нового Эрмитажа можно увидеть фрески «Дионис и Ариадна», «Александр и Роксана», «Ахилл на Скиросе» и «Геракл и Омфала», камею «Вакх и Ариадна», бронзовый кратер, бюст императора Тиберия, а также мраморная статуя Конкордии августы — яркий образчик римского скульптурного портрета. Экспонаты для выставки передали археологический парк Помпеи и Национальный археологический музей Неаполя.
Когда: до 24 марта 2019 года
Где: Государственный Эрмитаж, Миллионная улица, 35
Новогодний арт-маркет
На Елагином острове работает большая новогодняя ярмарка. На праздничных прилавках гостей арт-маркета ждут оригинальные новогодние подарки, уникальные ёлочные игрушки, авторские сувениры, изделия ручной работы, натуральные поделки, мед и ароматные сладости. Причем магазинчики располагаются в маленьких уютных деревянных домиках.
Когда: 14 декабря – 27 января
Где: Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, Елагин остров, 4
Выставка фотографий Энни Лейбовиц
Главный штаб приглашает посетить экспозицию культового американского фотографа Энни Лейбовиц. Коллекция известных снимков знаменитостей будет представлена в рамках проекта «Эрмитаж 20/21», цель которого — собирать, изучать и выставлять произведения современных художников.
Когда: 19 октября 2018 года — 21 января 2019 года
Где: Дворцовая площадь, 6-10
Выставка «Мода русского модерна»
На красивейшем вокзале Северной столицы — Витебском — откроется выставка редких женских нарядов. В экспозицию вошли несколько десятков роскошных платьев, которые модницы носили в 1890-1910-х годах. Посетители выставки увидят типичные для дамских туалетов того времени корсеты, подчеркивающие достоинства стройной фигуры, и аксессуары, дополняющие образы светских красавиц. Экспонаты для выставки предоставил известный историк моды, телеведущий и знаток фэшн-тенденций Александр Васильев.
Когда: 17 октября — 29 декабря
Где: Витебский вокзал, Загородный проспект, 52
Выставка «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена. Шедевры музейных коллекций»
В экспозицию вошли полотна Боттичелли, Тинторетто и Рубенса. Изюминка экспозиции в том, что Эрмитаж и Художественно-исторический музей Вены представляют по 14 картин, которые образуют пары по сходству сюжетов, времени исполнения или принадлежности одному автору.
Когда: до 13 января 2019 года
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»
Картины знаменитых голландцев XVII века продемонстрируют в Николаевском зале Эрмитажа. Основу экспозиции составила так называемая Лейденская коллекция — собрание живописи, принадлежащее американской чете Каплан. Супруги положили основу коллекции в 2003 году, ретиво принявшись скупать произведения старых голландских мастеров. В результате за полтора десятилетия они скопили порядка 250 полотен, 82 из которых можно будет увидеть в главном музее Петербурга, в том числе 12 работ Рембрандта. Кроме того, в экспозицию вошли полотна Вермеера, Франса Халса, учеников Рембрандта, а вместе с ними рисунок Леонардо да Винчи и восемь картин голландцев из собрания Эрмитажа.
Когда: 5 сентября — 13 января
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Выставка «Жан-Мари Перье. Кутюрье французской фотографии»
В музее современного искусства «Эрарта» работает фотовыставка Жана-Мари Перье. Знаменитый фотограф сотрудничал со звездами кино и музыки, а также снимал для популярных глянцевых журналов. В объектив его фотоаппарата попадали The Beatles и The Rolling Stones, Моника Беллучи и Катрин Денев, Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо, Софи Лорен и Натали Портман. Но в экспозицию «Кутюрье французской фотографии» вошли уникальные снимки из серии «Мир дизайнеров моды». Зрители увидят Ив Сен-Лорана, Жана-Поля Готье, Джона Гальяно, Вивьен Вествуд и Кензо.
Когда: 14 сентября — 13 января
Где: Музей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В.О., 2
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