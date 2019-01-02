Планы на неделю: чем заняться 17-21 декабря

Международная выставка кукол и мишек Тедди «Время кукол»

Концерт «Shortparis»

Christmas Charity Market в Анненкирхе

Кинопоказ в «Ленфильм-клубе»

Выставка «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи»

Прогулки по субтропикам в Ботаническом саду

Выставка Паши 183 в Музее стрит-арта

Выставка «Неожиданный Малевич»

Выставка «Возрожденные из пепла. Шедевры Помпей и Геркуланума»

Новогодний арт-маркет

Выставка фотографий Энни Лейбовиц

Выставка «Мода русского модерна»

Выставка «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена. Шедевры музейных коллекций»

Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»

Выставка «Жан-Мари Перье. Кутюрье французской фотографии»

На традиционной выставке «Время кукол» будут представлены настоящие шедевры кукольного искусства и прелестные медвежата Тедди. В экспозицию войдут арт-куклы, текстильные работы, графика, фотографии и инсталляции более 30 художников.19–23 декабря, 12:00–19:00Выставочный центр Санкт-Петербургского отделения Союза художников России, Большая Морская улица, 38«Shortparis» — это не просто музыкальная группа, а целый арт-проект, который для полноты восприятия нужно обязательно видеть на сцене. Голос, звук, танец, атмосфера, взаимодействие с публикой — только в комплексе можно оценить их творчество. Такая возможность у жителей и гостей Северной столицы будет уже в четверг. Цена билета — 700 рублей.20 декабря, 20:00клуб «Космонавт», Бронницкая улица, 24Свечи, елочные украшения, милые сувениры, запах печенья — все это ждет посетителей под сводами Анненкирхе в преддверии главного праздника года. Помимо рождественской и новогодней атрибутики, гости ярмарки подаруются выступлению музыкантов, исполняющих рождественские песни (кстати, можно будет им подпевать, это не просто разрешается, а всячески приветствуется).! Кроме того, можно будет присоединиться к мини-экскурсии по самой Анненкирхе и сделать фото на память с Санта-Клаусом.20–23 декабря, 12:00–20:00Евангелическо-лютеранская церковь Святой Анны, Кирочная улица, 8вНа этой неделе в стенах известной киностулии покажут два документальных фильма. Во вторник зрители увидят «Выбор сильных» (в основу картины легла книга Сергея Галицкого «Из смерти в жизнь. Выбор сильных», посвященная героям). В среду вечер будет посвящен проекту «Зов Земли». Совместно с «Ленфильм-клубом» и представительством Ямало-Ненецкого автономного округа в Санкт-Петербурге покажут фильм Владимира Тумаева «Белый Ягель». Вход по предварительной регистрации.18-19 декабря, 18:30Киноцентр «Ленфильм», Каменноостровский проспект, 10В Эрмитаже открылась временная выставка, посвященная одному из важнейших художников итальянского Ренессанса — Пьеро делла Франческа. Выходец из небольшого селения Борго Сан Сеполькро, он знакомится с новейшими достижениями архитектуры и живописи в главном культурном центре XV века — Флоренции. Однако на этом его обучение не заканчивается: так, спустя годы, в Ферраре он знакомится с произведениями нидерландских живописцев, и перенимает у них точность в передаче природы, а вместе с тем и новую для Италии технику масляной живописи. Вершиной творчества художника стал цикл фресок «История Истинного Креста» в церкви святого Франциска в Ареццо. Кроме картин на богословские сюжеты, делла Франческа занимался портретами (например, двойной портрет Федерико да Монтефельтро с супругой). На склоне лет ослепший художник занимался теоретическими изысканиями с математике и геометрии; прославился он также как один из первооткрывателей законов перспективы. Эрмитажная выставка позволит петербуржцам впервые увидеть столько работ мастера, собранных в одном месте. Ради нее своими экспонатами поделились художественные собрания Италии, Испании, Португалии, Великобритании.7 декабря — 10 мартаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2В Ботсаду вновь открылся тропический маршрут, благодаря которому каждый может почувствовать себя на островке лета в самый разгар зимы. Во время экскурсии можно будет увидеть цветущие японские камелии и гнущиеся под тяжестью плодов цитрусовые деревья, побывать в Америке, Африке, Австралии и Новой Зеландии, Японии и Китае. Вход — 300 рублей для взрослых и 200 рублей для детей.14 декабря – 31 январяБотанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова, 2В Музее стрит-арта можно посетить выставку работ Павла Пухова, всему миру известного как Паша 183. Экспозиция занимает все три этажа котельной — иначе было не уместить все главные его произведения, сделанные за недолгие 29 лет жизни (в 2013 году художник скончался, и причины смерти неизвестны до сих пор). Пашу 183 называли «русским Бэнкси» — как за талант, так и за стремление к анонимности. Впрочем, если его английский коллега попросту стремится держаться в тени, то Паша на публике появлялся (правда, исключительно в маске). К слову, Бэнкси создал работу «P183 R.I.P.», посвященную умершему коллеге. До сих пор в Музее стрит-арта находилась одна из работ Паши 183 — созданная специально для этого пространства инсталляция «Стены не спят». Теперь к ней прибавились авторские холсты и трафареты, личные вещи, фото- и видеоархивы, а вместе с ними и реконструированные арт-объекты, граффити и инсталляции.17 ноября — 28 февраля 2019 годаМузей стрит-арта, шоссе Революции, 84АБРусский музей всегда славился своей коллекцией живописи Казимира Малевича, но вот собранием графики сильно похвалиться не мог. До последнего времени: не так давно он принял в дар 117 рисунков великого супрематиста. Всё это время они хранились в частной коллекции дочери художника Н. Н. Суетина, а теперь выставляются на всеобщее обозрение.15 ноября — 14 января 2019 годаМихайловский замок, Садовая улица, 2До конца марта в Римском дворике Нового Эрмитажа можно увидеть фрески «Дионис и Ариадна», «Александр и Роксана», «Ахилл на Скиросе» и «Геракл и Омфала», камею «Вакх и Ариадна», бронзовый кратер, бюст императора Тиберия, а также мраморная статуя Конкордии августы — яркий образчик римского скульптурного портрета. Экспонаты для выставки передали археологический парк Помпеи и Национальный археологический музей Неаполя.до 24 марта 2019 годаГосударственный Эрмитаж, Миллионная улица, 35На Елагином острове работает большая новогодняя ярмарка. На праздничных прилавках гостей арт-маркета ждут оригинальные новогодние подарки, уникальные ёлочные игрушки, авторские сувениры, изделия ручной работы, натуральные поделки, мед и ароматные сладости. Причем магазинчики располагаются в маленьких уютных деревянных домиках.14 декабря – 27 январяЦентральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, Елагин остров, 4Главный штаб приглашает посетить экспозицию культового американского фотографа Энни Лейбовиц. Коллекция известных снимков знаменитостей будет представлена в рамках проекта «Эрмитаж 20/21», цель которого — собирать, изучать и выставлять произведения современных художников.19 октября 2018 года — 21 января 2019 годаДворцовая площадь, 6-10На красивейшем вокзале Северной столицы — Витебском — откроется выставка редких женских нарядов. В экспозицию вошли несколько десятков роскошных платьев, которые модницы носили в 1890-1910-х годах. Посетители выставки увидят типичные для дамских туалетов того времени корсеты, подчеркивающие достоинства стройной фигуры, и аксессуары, дополняющие образы светских красавиц. Экспонаты для выставки предоставил известный историк моды, телеведущий и знаток фэшн-тенденций Александр Васильев.17 октября — 29 декабряВитебский вокзал, Загородный проспект, 52В экспозицию вошли полотна Боттичелли, Тинторетто и Рубенса. Изюминка экспозиции в том, что Эрмитаж и Художественно-исторический музей Вены представляют по 14 картин, которые образуют пары по сходству сюжетов, времени исполнения или принадлежности одному автору.до 13 января 2019 годаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Картины знаменитых голландцев XVII века продемонстрируют в Николаевском зале Эрмитажа. Основу экспозиции составила так называемая Лейденская коллекция — собрание живописи, принадлежащее американской чете Каплан. Супруги положили основу коллекции в 2003 году, ретиво принявшись скупать произведения старых голландских мастеров. В результате за полтора десятилетия они скопили порядка 250 полотен, 82 из которых можно будет увидеть в главном музее Петербурга, в том числе 12 работ Рембрандта. Кроме того, в экспозицию вошли полотна Вермеера, Франса Халса, учеников Рембрандта, а вместе с ними рисунок Леонардо да Винчи и восемь картин голландцев из собрания Эрмитажа.5 сентября — 13 январяГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2В музее современного искусства «Эрарта» работает фотовыставка Жана-Мари Перье. Знаменитый фотограф сотрудничал со звездами кино и музыки, а также снимал для популярных глянцевых журналов. В объектив его фотоаппарата попадали The Beatles и The Rolling Stones, Моника Беллучи и Катрин Денев, Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо, Софи Лорен и Натали Портман. Но в экспозицию «Кутюрье французской фотографии» вошли уникальные снимки из серии «Мир дизайнеров моды». Зрители увидят Ив Сен-Лорана, Жана-Поля Готье, Джона Гальяно, Вивьен Вествуд и Кензо.14 сентября — 13 январяМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В.О., 2