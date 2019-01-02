Планы на выходные: чем заняться 22-23 декабря

Забег Дедов Морозов

Выставка «Возрожденные из пепла. Шедевры Помпей и Геркуланума»

Международная выставка кукол и мишек Тедди «Время кукол»

Концерт Tesla Boy

Зимний фестиваль «Площадь Искусств»

Выставка «Платки и шали в России XVIII–XXI веков»

Christmas Charity Market в Анненкирхе

Выставка «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи»

Прогулки по субтропикам в Ботаническом саду

Новогодний арт-маркет

Выставка фотографий Энни Лейбовиц

Выставка Паши 183 в Музее стрит-арта

Выставка «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена. Шедевры музейных коллекций»

Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»

Выставка «Неожиданный Малевич»

В эту субботу сразу пять тысяч Дедов Морозов пробегут по улицам Петербурга. Место сбора назначено на Дворцовой площади, откуда бегуны направятся по Миллионной улице до Аптекарского переулка, а затем вернутся по набережной Мойки назад на Дворцовую — всего получается два километра. Старт забегу даст лично главный Дед Мороз страны: в 18:00 он пожалует на площадь, а в 18:10 первые бегуны уже отправятся в путь. Стартовую зону откроют уже в 15:00, в 15:30 начнется концертная программа, а в 16:30 побегут самые маленькие участники (их дистанция составляет 300 метров). Чтобы принять участие в забеге, следует зарегистрироваться и заплатить (500 рублей для детей, 1250 рублей для взрослых).22 декабряДворцовая площадь и прилегающие улицыДо конца марта в Римском дворике Нового Эрмитажа можно увидеть фрески «Дионис и Ариадна», «Александр и Роксана», «Ахилл на Скиросе» и «Геракл и Омфала», камею «Вакх и Ариадна», бронзовый кратер, бюст императора Тиберия, а также мраморная статуя Конкордии августы — яркий образчик римского скульптурного портрета. Экспонаты для выставки передали археологический парк Помпеи и Национальный археологический музей Неаполя.до 24 марта 2019 годаГосударственный Эрмитаж, Миллионная улица, 35На традиционной выставке «Время кукол» представлены настоящие шедевры кукольного искусства и прелестные медвежата Тедди. В экспозицию вошли арт-куклы, текстильные работы, графика, фотографии и инсталляции более 30 художников.19–23 декабря, 12:00–19:00Выставочный центр Санкт-Петербургского отделения Союза художников России, Большая Морская улица, 38В это воскресенье в «Космонавте» Антон Севидов и компания презентуют свою новую, третью по счету пластинку Remedy. Этот альбом отличается от предыдущих: если прежде из динамиков разносился эстетский электроклэш и электропоп, то сейчас звук стал более разнообразным — от электрофанка до джаза, да еще и с симфоническими нотками (за это стоит благодарить Пражский симфонический оркестр). Билеты — от 1000 рублей.23 декабря, 20:00Клуб «Космонавт», Бронницкая улица, 24Девятнадцатый по счету международный фестиваль «Площадь Искусств» в этом году посвящен Юрию Темирканову: 10 декабря известный дирижер отметил свое 80-летие. В субботу в 20:00 Заслуженный коллектив России под управлением Игната Солженицына (сына знаменитого писателя) исполнит Третью «Героическую» симфонию Бетховена и Концерт № 4 для скрипки с оркестром Альфреда Шнитке. В воскресенье в 15:00 в Большом зале устроят концерт для детей и родителей: актриса Анна Михалкова и Академический симфонический оркестр филармонии исполнят сказку «Щелкунчик и Мышиный король». Билеты — от 400 рублей.22-23 декабряБольшой зал Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича, Михайловская улица, 2В Русском музее открылась выставка платков и шалей, созданных отечественными мастерицами от XVIII века до наших дней. Экспозиция состоит из 600 произведений разных видов текстильного искусства, живописи, графики, декоративно-прикладного и древнерусского искусства, а также более 30 комплексов костюмов, включающих платки, шали, шарфы и палантины. Вниманию посетителей представят колокольцевские шали, оренбургские пуховые платки, вологодские кружевные косынки, нижегородские, каргопольские золотошвейные платки, а также изделия Павловопосадской платочной мануфактуры. Вход — от 170 рублей.19 декабря — 11 мартаГосударственный Русский музей, Инженерная улица, 4Свечи, елочные украшения, милые сувениры, запах печенья — все это ждет посетителей под сводами Анненкирхе в преддверии главного праздника года. Помимо рождественской и новогодней атрибутики, гости ярмарки порадуются выступлению музыкантов, исполняющих рождественские песни (кстати, можно будет им подпевать, это только приветствуется)! Кроме того, можно будет присоединиться к мини-экскурсии по самой Анненкирхе и сделать фото на память с Санта-Клаусом.20–23 декабря, 12:00–20:00Евангелическо-лютеранская церковь Святой Анны, Кирочная улица, 8ВВ Эрмитаже открылась временная выставка, посвященная одному из важнейших художников итальянского Ренессанса — Пьеро делла Франческа. Выходец из небольшого селения Борго Сан Сеполькро, он знакомится с новейшими достижениями архитектуры и живописи в главном культурном центре XV века — Флоренции. Однако на этом его обучение не заканчивается: так, спустя годы, в Ферраре он знакомится с произведениями нидерландских живописцев, и перенимает у них точность в передаче природы, а вместе с тем и новую для Италии технику масляной живописи. Вершиной творчества художника стал цикл фресок «История Истинного Креста» в церкви святого Франциска в Ареццо. Кроме картин на богословские сюжеты, делла Франческа занимался портретами (например, двойной портрет Федерико да Монтефельтро с супругой). На склоне лет ослепший художник занимался теоретическими изысканиями с математике и геометрии; прославился он также как один из первооткрывателей законов перспективы. Эрмитажная выставка позволит петербуржцам впервые увидеть столько работ мастера, собранных в одном месте. Ради нее своими экспонатами поделились художественные собрания Италии, Испании, Португалии, Великобритании.7 декабря — 10 мартаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2В Ботсаду вновь открылся тропический маршрут, благодаря которому каждый может почувствовать себя на островке лета в самый разгар зимы. Во время экскурсии можно будет увидеть цветущие японские камелии и гнущиеся под тяжестью плодов цитрусовые деревья, побывать в Америке, Африке, Австралии и Новой Зеландии, Японии и Китае. Вход — 300 рублей для взрослых и 200 рублей для детей.14 декабря – 31 январяБотанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова, 2На Елагином острове работает большая новогодняя ярмарка. На праздничных прилавках гостей арт-маркета ждут оригинальные новогодние подарки, уникальные ёлочные игрушки, авторские сувениры, изделия ручной работы, натуральные поделки, мед и ароматные сладости. Причем магазинчики располагаются в маленьких уютных деревянных домиках.14 декабря – 27 январяЦентральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, Елагин остров, 4Главный штаб приглашает посетить экспозицию культового американского фотографа Энни Лейбовиц. Коллекция известных снимков знаменитостей будет представлена в рамках проекта «Эрмитаж 20/21», цель которого — собирать, изучать и выставлять произведения современных художников.19 октября 2018 года — 21 января 2019 годаДворцовая площадь, 6-10В Музее стрит-арта можно посетить выставку работ Павла Пухова, всему миру известного как Паша 183. Экспозиция занимает все три этажа котельной — иначе было не уместить все главные его произведения, сделанные за недолгие 29 лет жизни (в 2013 году художник скончался, и причины смерти неизвестны до сих пор). Пашу 183 называли «русским Бэнкси» — как за талант, так и за стремление к анонимности. Впрочем, если его английский коллега попросту стремится держаться в тени, то Паша на публике появлялся (правда, исключительно в маске). К слову, Бэнкси создал работу «P183 R.I.P.», посвященную умершему коллеге. До сих пор в Музее стрит-арта находилась одна из работ Паши 183 — созданная специально для этого пространства инсталляция «Стены не спят». Теперь к ней прибавились авторские холсты и трафареты, личные вещи, фото- и видеоархивы, а вместе с ними и реконструированные арт-объекты, граффити и инсталляции.17 ноября — 28 февраля 2019 годаМузей стрит-арта, шоссе Революции, 84АБВ экспозицию вошли полотна Боттичелли, Тинторетто и Рубенса. Изюминка экспозиции в том, что Эрмитаж и Художественно-исторический музей Вены представляют по 14 картин, которые образуют пары по сходству сюжетов, времени исполнения или принадлежности одному автору.до 13 января 2019 годаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Картины знаменитых голландцев XVII века продемонстрируют в Николаевском зале Эрмитажа. Основу экспозиции составила так называемая Лейденская коллекция — собрание живописи, принадлежащее американской чете Каплан. Супруги положили основу коллекции в 2003 году, ретиво принявшись скупать произведения старых голландских мастеров. В результате за полтора десятилетия они скопили порядка 250 полотен, 82 из которых можно будет увидеть в главном музее Петербурга, в том числе 12 работ Рембрандта. Кроме того, в экспозицию вошли полотна Вермеера, Франса Халса, учеников Рембрандта, а вместе с ними рисунок Леонардо да Винчи и восемь картин голландцев из собрания Эрмитажа.5 сентября — 13 январяГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Русский музей всегда славился своей коллекцией живописи Казимира Малевича, но вот собранием графики сильно похвалиться не мог. До последнего времени: не так давно он принял в дар 117 рисунков великого супрематиста. Всё это время они хранились в частной коллекции дочери художника Н. Н. Суетина, а теперь выставляются на всеобщее обозрение.15 ноября — 14 января 2019 годаМихайловский замок, Садовая улица, 2