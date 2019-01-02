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Планы на выходные: чем заняться 22-23 декабря
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, 12:05
Новый год уже совсем на носу! В эту субботу в 18:00 на Дворцовой площади появится Дед Мороз из Великого Устюга, который зажжет главную городскую елку, а заодно даст старт забегу Дедов Морозов — не пропустите этот праздник! Кроме того, в Русском музее можно посетить выставку платков и шалей, в Анненкирхе открывается рождественская ярмарка, а Ботанический сад приглашает почувствовать лето посреди холодной петербургской зимы.
Забег Дедов Морозов
В эту субботу сразу пять тысяч Дедов Морозов пробегут по улицам Петербурга. Место сбора назначено на Дворцовой площади, откуда бегуны направятся по Миллионной улице до Аптекарского переулка, а затем вернутся по набережной Мойки назад на Дворцовую — всего получается два километра. Старт забегу даст лично главный Дед Мороз страны: в 18:00 он пожалует на площадь, а в 18:10 первые бегуны уже отправятся в путь. Стартовую зону откроют уже в 15:00, в 15:30 начнется концертная программа, а в 16:30 побегут самые маленькие участники (их дистанция составляет 300 метров). Чтобы принять участие в забеге, следует зарегистрироваться и заплатить (500 рублей для детей, 1250 рублей для взрослых).
Когда: 22 декабря
Где: Дворцовая площадь и прилегающие улицы
Выставка «Возрожденные из пепла. Шедевры Помпей и Геркуланума»
До конца марта в Римском дворике Нового Эрмитажа можно увидеть фрески «Дионис и Ариадна», «Александр и Роксана», «Ахилл на Скиросе» и «Геракл и Омфала», камею «Вакх и Ариадна», бронзовый кратер, бюст императора Тиберия, а также мраморная статуя Конкордии августы — яркий образчик римского скульптурного портрета. Экспонаты для выставки передали археологический парк Помпеи и Национальный археологический музей Неаполя.
Когда: до 24 марта 2019 года
Где: Государственный Эрмитаж, Миллионная улица, 35
Международная выставка кукол и мишек Тедди «Время кукол»
На традиционной выставке «Время кукол» представлены настоящие шедевры кукольного искусства и прелестные медвежата Тедди. В экспозицию вошли арт-куклы, текстильные работы, графика, фотографии и инсталляции более 30 художников.
Когда: 19–23 декабря, 12:00–19:00
Где: Выставочный центр Санкт-Петербургского отделения Союза художников России, Большая Морская улица, 38
Концерт Tesla Boy
В это воскресенье в «Космонавте» Антон Севидов и компания презентуют свою новую, третью по счету пластинку Remedy. Этот альбом отличается от предыдущих: если прежде из динамиков разносился эстетский электроклэш и электропоп, то сейчас звук стал более разнообразным — от электрофанка до джаза, да еще и с симфоническими нотками (за это стоит благодарить Пражский симфонический оркестр). Билеты — от 1000 рублей.
Когда: 23 декабря, 20:00
Где: Клуб «Космонавт», Бронницкая улица, 24
Зимний фестиваль «Площадь Искусств»
Девятнадцатый по счету международный фестиваль «Площадь Искусств» в этом году посвящен Юрию Темирканову: 10 декабря известный дирижер отметил свое 80-летие. В субботу в 20:00 Заслуженный коллектив России под управлением Игната Солженицына (сына знаменитого писателя) исполнит Третью «Героическую» симфонию Бетховена и Концерт № 4 для скрипки с оркестром Альфреда Шнитке. В воскресенье в 15:00 в Большом зале устроят концерт для детей и родителей: актриса Анна Михалкова и Академический симфонический оркестр филармонии исполнят сказку «Щелкунчик и Мышиный король». Билеты — от 400 рублей.
Когда: 22-23 декабря
Где: Большой зал Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича, Михайловская улица, 2
Выставка «Платки и шали в России XVIII–XXI веков»
В Русском музее открылась выставка платков и шалей, созданных отечественными мастерицами от XVIII века до наших дней. Экспозиция состоит из 600 произведений разных видов текстильного искусства, живописи, графики, декоративно-прикладного и древнерусского искусства, а также более 30 комплексов костюмов, включающих платки, шали, шарфы и палантины. Вниманию посетителей представят колокольцевские шали, оренбургские пуховые платки, вологодские кружевные косынки, нижегородские, каргопольские золотошвейные платки, а также изделия Павловопосадской платочной мануфактуры. Вход — от 170 рублей.
Когда: 19 декабря — 11 марта
Где: Государственный Русский музей, Инженерная улица, 4
Christmas Charity Market в Анненкирхе
Свечи, елочные украшения, милые сувениры, запах печенья — все это ждет посетителей под сводами Анненкирхе в преддверии главного праздника года. Помимо рождественской и новогодней атрибутики, гости ярмарки порадуются выступлению музыкантов, исполняющих рождественские песни (кстати, можно будет им подпевать, это только приветствуется)! Кроме того, можно будет присоединиться к мини-экскурсии по самой Анненкирхе и сделать фото на память с Санта-Клаусом.
Когда: 20–23 декабря, 12:00–20:00
Где: Евангелическо-лютеранская церковь Святой Анны, Кирочная улица, 8В
Выставка «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи»
В Эрмитаже открылась временная выставка, посвященная одному из важнейших художников итальянского Ренессанса — Пьеро делла Франческа. Выходец из небольшого селения Борго Сан Сеполькро, он знакомится с новейшими достижениями архитектуры и живописи в главном культурном центре XV века — Флоренции. Однако на этом его обучение не заканчивается: так, спустя годы, в Ферраре он знакомится с произведениями нидерландских живописцев, и перенимает у них точность в передаче природы, а вместе с тем и новую для Италии технику масляной живописи. Вершиной творчества художника стал цикл фресок «История Истинного Креста» в церкви святого Франциска в Ареццо. Кроме картин на богословские сюжеты, делла Франческа занимался портретами (например, двойной портрет Федерико да Монтефельтро с супругой). На склоне лет ослепший художник занимался теоретическими изысканиями с математике и геометрии; прославился он также как один из первооткрывателей законов перспективы. Эрмитажная выставка позволит петербуржцам впервые увидеть столько работ мастера, собранных в одном месте. Ради нее своими экспонатами поделились художественные собрания Италии, Испании, Португалии, Великобритании.
Когда: 7 декабря — 10 марта
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Прогулки по субтропикам в Ботаническом саду
В Ботсаду вновь открылся тропический маршрут, благодаря которому каждый может почувствовать себя на островке лета в самый разгар зимы. Во время экскурсии можно будет увидеть цветущие японские камелии и гнущиеся под тяжестью плодов цитрусовые деревья, побывать в Америке, Африке, Австралии и Новой Зеландии, Японии и Китае. Вход — 300 рублей для взрослых и 200 рублей для детей.
Когда: 14 декабря – 31 января
Где: Ботанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова, 2
Новогодний арт-маркет
На Елагином острове работает большая новогодняя ярмарка. На праздничных прилавках гостей арт-маркета ждут оригинальные новогодние подарки, уникальные ёлочные игрушки, авторские сувениры, изделия ручной работы, натуральные поделки, мед и ароматные сладости. Причем магазинчики располагаются в маленьких уютных деревянных домиках.
Когда: 14 декабря – 27 января
Где: Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, Елагин остров, 4
Выставка фотографий Энни Лейбовиц
Главный штаб приглашает посетить экспозицию культового американского фотографа Энни Лейбовиц. Коллекция известных снимков знаменитостей будет представлена в рамках проекта «Эрмитаж 20/21», цель которого — собирать, изучать и выставлять произведения современных художников.
Когда: 19 октября 2018 года — 21 января 2019 года
Где: Дворцовая площадь, 6-10
Выставка Паши 183 в Музее стрит-арта
В Музее стрит-арта можно посетить выставку работ Павла Пухова, всему миру известного как Паша 183. Экспозиция занимает все три этажа котельной — иначе было не уместить все главные его произведения, сделанные за недолгие 29 лет жизни (в 2013 году художник скончался, и причины смерти неизвестны до сих пор). Пашу 183 называли «русским Бэнкси» — как за талант, так и за стремление к анонимности. Впрочем, если его английский коллега попросту стремится держаться в тени, то Паша на публике появлялся (правда, исключительно в маске). К слову, Бэнкси создал работу «P183 R.I.P.», посвященную умершему коллеге. До сих пор в Музее стрит-арта находилась одна из работ Паши 183 — созданная специально для этого пространства инсталляция «Стены не спят». Теперь к ней прибавились авторские холсты и трафареты, личные вещи, фото- и видеоархивы, а вместе с ними и реконструированные арт-объекты, граффити и инсталляции.
Когда: 17 ноября — 28 февраля 2019 года
Где: Музей стрит-арта, шоссе Революции, 84АБ
Выставка «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена. Шедевры музейных коллекций»
В экспозицию вошли полотна Боттичелли, Тинторетто и Рубенса. Изюминка экспозиции в том, что Эрмитаж и Художественно-исторический музей Вены представляют по 14 картин, которые образуют пары по сходству сюжетов, времени исполнения или принадлежности одному автору.
Когда: до 13 января 2019 года
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»
Картины знаменитых голландцев XVII века продемонстрируют в Николаевском зале Эрмитажа. Основу экспозиции составила так называемая Лейденская коллекция — собрание живописи, принадлежащее американской чете Каплан. Супруги положили основу коллекции в 2003 году, ретиво принявшись скупать произведения старых голландских мастеров. В результате за полтора десятилетия они скопили порядка 250 полотен, 82 из которых можно будет увидеть в главном музее Петербурга, в том числе 12 работ Рембрандта. Кроме того, в экспозицию вошли полотна Вермеера, Франса Халса, учеников Рембрандта, а вместе с ними рисунок Леонардо да Винчи и восемь картин голландцев из собрания Эрмитажа.
Когда: 5 сентября — 13 января
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Выставка «Неожиданный Малевич»
Русский музей всегда славился своей коллекцией живописи Казимира Малевича, но вот собранием графики сильно похвалиться не мог. До последнего времени: не так давно он принял в дар 117 рисунков великого супрематиста. Всё это время они хранились в частной коллекции дочери художника Н. Н. Суетина, а теперь выставляются на всеобщее обозрение.
Когда: 15 ноября — 14 января 2019 года
Где: Михайловский замок, Садовая улица, 2
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