Планы на неделю: чем заняться 24-29 декабря

Фестиваль ледовых скульптур

Центральный маркет в «Голицын Лофте»

Ярмарка Boom freedom Bazaar

Большая Новогодняя Ярмарка в Лофт Проекте «Этажи»

Выставка «Возрожденные из пепла. Шедевры Помпей и Геркуланума»

Выставка «Платки и шали в России XVIII–XXI веков»

Выставка «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи»

Прогулки по субтропикам в Ботаническом саду

Новогодний арт-маркет

Выставка фотографий Энни Лейбовиц

Выставка Паши 183 в Музее стрит-арта

Выставка «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена. Шедевры музейных коллекций»

Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»

Выставка «Неожиданный Малевич»

В Петропавловской крепости проходит фестиваль «Ice Fantasy». Темой этого года стало «Путешествие вокруг света». Шатер-холодильник площадью в тысячу квадратных метров поставили у стен Нарышкина бастиона. Внутри можно увидеть работы мастеров из разных стран. В частности, здесь находится статуя Свободы, статуи египетских фараонов, индейские тотемы, изваяния венецианских гондольеров и прочие скульптуры — все изо льда, конечно. Стоимость билета — 470 рублей.до 10 февраля 2019 годаПетропавловская крепостьЯрмарка для тех, кто тянет с подарками до последнего. Гости смогут найти здесь украшения ручной работы, елочные игрушки, аксессуары, посуду, авторские открытки, милые безделушки и многое другое. Все это — под мерцание новогодних гирлянд и музыку от диджеев.29 декабря, 13:00–22:00; 30 декабря, 12:00–22:00«Голицын лофт», набережная реки Фонтанки, 20Эта ярмарка может стать своеобразной репетицией праздника, т.к. проходить она будет ночью. Организаторы позаботились о том, чтобы купить оригинальные презенты могли те, кто не успевает днем попать на многочисленные ярмарки из-за работы. В пространстве маркета можно будет выбрать нетривиальные подарки для друзей, попробовать согревающий глинтвейн и потанцевать под живую музыку.29–30 декабря, 15:00–3:00пространство «FREEDOM», Казанская улица, 7, 2 этажАроматный мед, сувениры из дерева и кости, молодежная одежда, эко-косметика — все это будет представлено на традиционной новогодней ярмарке в «Этажах».29 декабря, 11:00–21:00«Лофт Проект Этажи», Лиговский проспект, 74До конца марта в Римском дворике Нового Эрмитажа можно увидеть фрески «Дионис и Ариадна», «Александр и Роксана», «Ахилл на Скиросе» и «Геракл и Омфала», камею «Вакх и Ариадна», бронзовый кратер, бюст императора Тиберия, а также мраморная статуя Конкордии августы — яркий образчик римского скульптурного портрета. Экспонаты для выставки передали археологический парк Помпеи и Национальный археологический музей Неаполя.до 24 марта 2019 годаГосударственный Эрмитаж, Миллионная улица, 35В Русском музее открылась выставка платков и шалей, созданных отечественными мастерицами от XVIII века до наших дней. Экспозиция состоит из 600 произведений разных видов текстильного искусства, живописи, графики, декоративно-прикладного и древнерусского искусства, а также более 30 комплексов костюмов, включающих платки, шали, шарфы и палантины. Вниманию посетителей представят колокольцевские шали, оренбургские пуховые платки, вологодские кружевные косынки, нижегородские, каргопольские золотошвейные платки, а также изделия Павловопосадской платочной мануфактуры. Вход — от 170 рублей.19 декабря — 11 мартаГосударственный Русский музей, Инженерная улица, 4В Эрмитаже открылась временная выставка, посвященная одному из важнейших художников итальянского Ренессанса — Пьеро делла Франческа. Выходец из небольшого селения Борго Сан Сеполькро, он знакомится с новейшими достижениями архитектуры и живописи в главном культурном центре XV века — Флоренции. Однако на этом его обучение не заканчивается: так, спустя годы, в Ферраре он знакомится с произведениями нидерландских живописцев, и перенимает у них точность в передаче природы, а вместе с тем и новую для Италии технику масляной живописи. Вершиной творчества художника стал цикл фресок «История Истинного Креста» в церкви святого Франциска в Ареццо. Кроме картин на богословские сюжеты, делла Франческа занимался портретами (например, двойной портрет Федерико да Монтефельтро с супругой). На склоне лет ослепший художник занимался теоретическими изысканиями с математике и геометрии; прославился он также как один из первооткрывателей законов перспективы. Эрмитажная выставка позволит петербуржцам впервые увидеть столько работ мастера, собранных в одном месте. Ради нее своими экспонатами поделились художественные собрания Италии, Испании, Португалии, Великобритании.7 декабря — 10 мартаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2В Ботсаду вновь открылся тропический маршрут, благодаря которому каждый может почувствовать себя на островке лета в самый разгар зимы. Во время экскурсии можно будет увидеть цветущие японские камелии и гнущиеся под тяжестью плодов цитрусовые деревья, побывать в Америке, Африке, Австралии и Новой Зеландии, Японии и Китае. Вход — 300 рублей для взрослых и 200 рублей для детей.14 декабря – 31 январяБотанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова, 2На Елагином острове работает большая новогодняя ярмарка. На праздничных прилавках гостей арт-маркета ждут оригинальные новогодние подарки, уникальные ёлочные игрушки, авторские сувениры, изделия ручной работы, натуральные поделки, мед и ароматные сладости. Причем магазинчики располагаются в маленьких уютных деревянных домиках.14 декабря – 27 январяЦентральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, Елагин остров, 4Главный штаб приглашает посетить экспозицию культового американского фотографа Энни Лейбовиц. Коллекция известных снимков знаменитостей будет представлена в рамках проекта «Эрмитаж 20/21», цель которого — собирать, изучать и выставлять произведения современных художников.19 октября 2018 года — 21 января 2019 годаДворцовая площадь, 6-10В Музее стрит-арта можно посетить выставку работ Павла Пухова, всему миру известного как Паша 183. Экспозиция занимает все три этажа котельной — иначе было не уместить все главные его произведения, сделанные за недолгие 29 лет жизни (в 2013 году художник скончался, и причины смерти неизвестны до сих пор). Пашу 183 называли «русским Бэнкси» — как за талант, так и за стремление к анонимности. Впрочем, если его английский коллега попросту стремится держаться в тени, то Паша на публике появлялся (правда, исключительно в маске). К слову, Бэнкси создал работу «P183 R.I.P.», посвященную умершему коллеге. До сих пор в Музее стрит-арта находилась одна из работ Паши 183 — созданная специально для этого пространства инсталляция «Стены не спят». Теперь к ней прибавились авторские холсты и трафареты, личные вещи, фото- и видеоархивы, а вместе с ними и реконструированные арт-объекты, граффити и инсталляции.17 ноября — 28 февраля 2019 годаМузей стрит-арта, шоссе Революции, 84АБВ экспозицию вошли полотна Боттичелли, Тинторетто и Рубенса. Изюминка экспозиции в том, что Эрмитаж и Художественно-исторический музей Вены представляют по 14 картин, которые образуют пары по сходству сюжетов, времени исполнения или принадлежности одному автору.до 13 января 2019 годаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Картины знаменитых голландцев XVII века продемонстрируют в Николаевском зале Эрмитажа. Основу экспозиции составила так называемая Лейденская коллекция — собрание живописи, принадлежащее американской чете Каплан. Супруги положили основу коллекции в 2003 году, ретиво принявшись скупать произведения старых голландских мастеров. В результате за полтора десятилетия они скопили порядка 250 полотен, 82 из которых можно будет увидеть в главном музее Петербурга, в том числе 12 работ Рембрандта. Кроме того, в экспозицию вошли полотна Вермеера, Франса Халса, учеников Рембрандта, а вместе с ними рисунок Леонардо да Винчи и восемь картин голландцев из собрания Эрмитажа.5 сентября — 13 январяГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Русский музей всегда славился своей коллекцией живописи Казимира Малевича, но вот собранием графики сильно похвалиться не мог. До последнего времени: не так давно он принял в дар 117 рисунков великого супрематиста. Всё это время они хранились в частной коллекции дочери художника Н. Н. Суетина, а теперь выставляются на всеобщее обозрение.15 ноября — 14 января 2019 годаМихайловский замок, Садовая улица, 2