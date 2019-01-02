Планы на выходные: чем заняться 29-31 декабря

Празднование Нового года на Дворцовой площади

Фестиваль ледовых скульптур

Выставка «Возрожденные из пепла. Шедевры Помпей и Геркуланума»

Концерт «Рождественский Орган»

Фестиваль «Рождественская мистерия»

Большая Новогодняя Ярмарка в Лофт Проекте «Этажи»

Выставка «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи»

Центральный маркет в «Голицын Лофте»

Ярмарка Boom freedom Bazaar

Новогодний арт-маркет

Выставка фотографий Энни Лейбовиц

Выставка Паши 183 в Музее стрит-арта

Выставка «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена. Шедевры музейных коллекций»

Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»

Выставка «Неожиданный Малевич»

Праздничные гуляния в центре Петербурга откроются в 23:00 и продлятся до 04:00. Праздновать пришествие нового 2019-го будут перед Гостиным двором, на Малой Конюшенной улице и, безусловно, на Дворцовой площади. Сцену здесь оформят в виде ледяного замка, петербуржцев и гостей города ждет концертная программа с конкурсами и поздравлениями от других городов, а в 03:00 небо над Невой озарится красочным салютом.31 декабря — 1 январяцентр городаВ Петропавловской крепости проходит фестиваль «Ice Fantasy». Темой этого года стало «Путешествие вокруг света». Шатер-холодильник площадью в тысячу квадратных метров поставили у стен Нарышкина бастиона. Внутри можно увидеть работы мастеров из разных стран. В частности, здесь находится статуя Свободы, статуи египетских фараонов, индейские тотемы, изваяния венецианских гондольеров и прочие скульптуры — все изо льда, конечно. Стоимость билета — 470 рублей.до 10 февраля 2019 годаПетропавловская крепостьДо конца марта в Римском дворике Нового Эрмитажа можно увидеть фрески «Дионис и Ариадна», «Александр и Роксана», «Ахилл на Скиросе» и «Геракл и Омфала», камею «Вакх и Ариадна», бронзовый кратер, бюст императора Тиберия, а также мраморная статуя Конкордии августы — яркий образчик римского скульптурного портрета. Экспонаты для выставки передали археологический парк Помпеи и Национальный археологический музей Неаполя.до 24 марта 2019 годаГосударственный Эрмитаж, Миллионная улица, 35Вечером 30 декабря под сводами лютеранской Петрихирхе раздадутся торжественные звуки органа. В честь праздников зал украсят декорациями и световым оформлением, что позволит окунуться в атмосферу рождественской сказки. Билеты — 1400 рублей.30 декабря, 19:00Лютеранская церковь Святых Петра и Павла (Петрикирхе), Невский проспект, 22-24БВ Российском этнографическом музее сейчас проходит фестиваль «Рождественская мистерия», возрождающий старинную традицию рождественских вертепов — кукольных театров с представлениями о рождении Христа. В фестивале принимают участие коллективы из Петербурга и области, Москвы и других российских городов, а также Белоруссии, Латвии, Литвы и Эстонии. В субботу здесь дадут три представления: в 12:00 — «Рождественские вечера на хуторе в Латгалии» латвийской студии «Бирюльки», в 14:00 — «Рождественский вертеп» петербургского театра кукол «Четыре руки», а в 17:00 — концерт Камерного хора «Collegium Cantus» «Песня Рождества».29 декабряРоссийский этнографический музей, Инженерная улица, 4/1Ароматный мед, сувениры из дерева и кости, молодежная одежда, эко-косметика — все это будет представлено на традиционной новогодней ярмарке в «Этажах».29 декабря, 11:00–21:00«Лофт Проект Этажи», Лиговский проспект, 74В Эрмитаже открылась временная выставка, посвященная одному из важнейших художников итальянского Ренессанса — Пьеро делла Франческа. Выходец из небольшого селения Борго Сан Сеполькро, он знакомится с новейшими достижениями архитектуры и живописи в главном культурном центре XV века — Флоренции. Однако на этом его обучение не заканчивается: так, спустя годы, в Ферраре он знакомится с произведениями нидерландских живописцев, и перенимает у них точность в передаче природы, а вместе с тем и новую для Италии технику масляной живописи. Вершиной творчества художника стал цикл фресок «История Истинного Креста» в церкви святого Франциска в Ареццо. Кроме картин на богословские сюжеты, делла Франческа занимался портретами (например, двойной портрет Федерико да Монтефельтро с супругой). На склоне лет ослепший художник занимался теоретическими изысканиями с математике и геометрии; прославился он также как один из первооткрывателей законов перспективы. Эрмитажная выставка позволит петербуржцам впервые увидеть столько работ мастера, собранных в одном месте. Ради нее своими экспонатами поделились художественные собрания Италии, Испании, Португалии, Великобритании.7 декабря — 10 мартаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Ярмарка для тех, кто тянет с подарками до последнего. Гости смогут найти здесь украшения ручной работы, елочные игрушки, аксессуары, посуду, авторские открытки, милые безделушки и многое другое. Все это — под мерцание новогодних гирлянд и музыку от диджеев.29 декабря, 13:00–22:00; 30 декабря, 12:00–22:00«Голицын лофт», набережная реки Фонтанки, 20Эта ярмарка может стать своеобразной репетицией праздника, т.к. проходить она будет ночью. Организаторы позаботились о том, чтобы купить оригинальные презенты могли те, кто не успевает днем попать на многочисленные ярмарки из-за работы. В пространстве маркета можно будет выбрать нетривиальные подарки для друзей, попробовать согревающий глинтвейн и потанцевать под живую музыку.29–30 декабря, 15:00–3:00пространство «FREEDOM», Казанская улица, 7, 2 этажНа Елагином острове работает большая новогодняя ярмарка. На праздничных прилавках гостей арт-маркета ждут оригинальные новогодние подарки, уникальные ёлочные игрушки, авторские сувениры, изделия ручной работы, натуральные поделки, мед и ароматные сладости. Причем магазинчики располагаются в маленьких уютных деревянных домиках.14 декабря – 27 январяЦентральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, Елагин остров, 4Главный штаб приглашает посетить экспозицию культового американского фотографа Энни Лейбовиц. Коллекция известных снимков знаменитостей будет представлена в рамках проекта «Эрмитаж 20/21», цель которого — собирать, изучать и выставлять произведения современных художников.19 октября 2018 года — 21 января 2019 годаДворцовая площадь, 6-10В Музее стрит-арта можно посетить выставку работ Павла Пухова, всему миру известного как Паша 183. Экспозиция занимает все три этажа котельной — иначе было не уместить все главные его произведения, сделанные за недолгие 29 лет жизни (в 2013 году художник скончался, и причины смерти неизвестны до сих пор). Пашу 183 называли «русским Бэнкси» — как за талант, так и за стремление к анонимности. Впрочем, если его английский коллега попросту стремится держаться в тени, то Паша на публике появлялся (правда, исключительно в маске). К слову, Бэнкси создал работу «P183 R.I.P.», посвященную умершему коллеге. До сих пор в Музее стрит-арта находилась одна из работ Паши 183 — созданная специально для этого пространства инсталляция «Стены не спят». Теперь к ней прибавились авторские холсты и трафареты, личные вещи, фото- и видеоархивы, а вместе с ними и реконструированные арт-объекты, граффити и инсталляции.17 ноября — 28 февраля 2019 годаМузей стрит-арта, шоссе Революции, 84АБВ экспозицию вошли полотна Боттичелли, Тинторетто и Рубенса. Изюминка экспозиции в том, что Эрмитаж и Художественно-исторический музей Вены представляют по 14 картин, которые образуют пары по сходству сюжетов, времени исполнения или принадлежности одному автору.до 13 января 2019 годаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Картины знаменитых голландцев XVII века продемонстрируют в Николаевском зале Эрмитажа. Основу экспозиции составила так называемая Лейденская коллекция — собрание живописи, принадлежащее американской чете Каплан. Супруги положили основу коллекции в 2003 году, ретиво принявшись скупать произведения старых голландских мастеров. В результате за полтора десятилетия они скопили порядка 250 полотен, 82 из которых можно будет увидеть в главном музее Петербурга, в том числе 12 работ Рембрандта. Кроме того, в экспозицию вошли полотна Вермеера, Франса Халса, учеников Рембрандта, а вместе с ними рисунок Леонардо да Винчи и восемь картин голландцев из собрания Эрмитажа.5 сентября — 13 январяГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Русский музей всегда славился своей коллекцией живописи Казимира Малевича, но вот собранием графики сильно похвалиться не мог. До последнего времени: не так давно он принял в дар 117 рисунков великого супрематиста. Всё это время они хранились в частной коллекции дочери художника Н. Н. Суетина, а теперь выставляются на всеобщее обозрение.15 ноября — 14 января 2019 годаМихайловский замок, Садовая улица, 2