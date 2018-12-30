Планы на неделю: чем заняться 1-4 января

Фестиваль цветного дыма (4-5 января дата проведения)

Ледовое шоу «Щелкунчик-2»

Фестиваль ледовых скульптур

Frost Fest

Концерт ВИА «Пролетарское Танго»

Фестиваль «Рождественская мистерия»

Новогоднее шоу «Ну, погоди! Поймай звезду»

Выставка «Сад сновидений»

Выставка «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи»

Концерт группы «Каста»

Новогодний арт-маркет

Выставка «Возрожденные из пепла. Шедевры Помпей и Геркуланума»

Выставка Паши 183 в Музее стрит-арта

Выставка «Платки и шали в России XVIII–XXI веков»

Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»

Выставка фотографий Энни Лейбовиц

Начните 2019 год ярко на Фестивале цветного дыма! Каждый гость фестиваля станет частью широкого кольца и по сигналу раскрасит серое небо Петербурга взрывом шашек цветного дыма! В программе фестиваля — конкурсы и интерактивы, мастер-классы и гастрономическая площадка. Стоимость входа — 100 рублей.4-5 январяПарк имени БабушкинаВ новогодние каникулы петербургских детей ждет увлекательное представление — ледовое шоу «Щелкунчик-2» по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана на музыку Петра Ильича Чайковского. На арену под звуки симфонического оркестра выйдут звезды фигурного катания Евгений Плющенко и Аделина Сотникова. Зрителей ждут музыкальные эксперименты и интерактивные номера на льду, а 3D-эффекты и красочные декорации никого не оставят равнодушным. Также организаторы подготовили сюрпризы для публики — так, например, одними из участников представления станут сами музыканты. Они будут передвигаться по льду на самоходных фурках, а также помогать главным героям сражаться с крысиным войском и спасать Рождественскую звезду. Билеты — от 650 рублей.2-8 январяЛедовый дворец, проспект Пятилеток, 1В Петропавловской крепости проходит фестиваль «Ice Fantasy». Темой этого года стало «Путешествие вокруг света». Шатер-холодильник площадью в тысячу квадратных метров поставили у стен Нарышкина бастиона. Внутри можно увидеть работы мастеров из разных стран. В частности, здесь находится статуя Свободы, статуи египетских фараонов, индейские тотемы, изваяния венецианских гондольеров и прочие скульптуры — все изо льда, конечно. Стоимость билета — 470 рублей.до 10 февраляПетропавловская крепостьFrost Fest возвращается в Петербург! На этот раз новогодний рок-фестиваль продлится два послепраздничных дня. 2 января выступят Louna, «Пилот», «Бригадный подряд» и «Северный Флот», а на следующий день — «Порнофильмы», «Слот», F.P.G. и «Элизиум». Билеты — от 1500 рублей.2-3 январяКлуб А2 Green Concert, проспект Медиков, 3Песни, которые поют эти 12 музыкантов, знакомы с детства каждому — ведь это советская эстрада 50-80-х годов. Ребята исполняют шлягеры былых времен, добавляя только свою аранжировку. Поностальгировать по былому, а заодно прийти в себя после Нового года в душевной атмосфере, получится уже 2 января2 января, 20:00Клуб «Космонавт», Бронницкая улица, 24В Российском этнографическом музее проходит фестиваль «Рождественская мистерия», возрождающий старинную традицию рождественских вертепов — кукольных театров с постановками о рождении Христа. В фестивале принимают участие коллективы из Петербурга и области, Москвы и других российских городов, а также Белоруссии, Латвии, Литвы и Эстонии. Кроме самих постановок на фестивале выступают хоровые коллективы, а также проводятся мастер-классы и увеселения для детей.до 8 январяРоссийский этнографический музей, Инженерная улица, 4/1Главными героями квест-шоу станут знакомые всем Волк и Заяц. Неразлучная парочка устроит представление, участниками которого станут и сами зрители. Гостей мероприятия ждут загадки и головоломки, а вместе с ними и масштабное театрализованное представление. В результате в происходящее действо будут втянуты все присутствующие, но главное — каждый сможет окунуться в атмосферу любимого мультика и повлиять на развитие сюжета. Билеты — от 800 рублей.20 декабря — 6 январяМногофункциональный комплекс «М-1 Арена», Приморский проспект, 80/1В «Люмьер-холле» открывается интерактивная выставка, посвященная сновидениям. Использование 3D-графики, видеомаппинга и звуковых эффектов позволит посетителям погрузиться в мир грез и фантазий — то светлых и приятных, а то и пугающих. Выставка будет разделена на несколько зон, посвященных сну определенного персонажа. Современные технологии будут дополнены текстовыми блоками, посвященными исследованиям сновидений. Вход — от 400 рублей.1 января — 10 мартаКреативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74ЦВ Эрмитаже открылась временная выставка, посвященная одному из важнейших художников итальянского Ренессанса — Пьеро делла Франческа. Выходец из небольшого селения Борго Сан Сеполькро, он знакомится с новейшими достижениями архитектуры и живописи в главном культурном центре XV века — Флоренции. Однако на этом его обучение не заканчивается: так, спустя годы, в Ферраре он знакомится с произведениями нидерландских живописцев, и перенимает у них точность в передаче природы, а вместе с тем и новую для Италии технику масляной живописи. Вершиной творчества художника стал цикл фресок «История Истинного Креста» в церкви святого Франциска в Ареццо. Кроме картин на богословские сюжеты, делла Франческа занимался портретами (например, двойной портрет Федерико да Монтефельтро с супругой). На склоне лет ослепший художник занимался теоретическими изысканиями с математике и геометрии; прославился он также как один из первооткрывателей законов перспективы. Эрмитажная выставка позволит петербуржцам впервые увидеть столько работ мастера, собранных в одном месте. Ради нее своими экспонатами поделились художественные собрания Италии, Испании, Португалии, Великобритании.7 декабря — 10 мартаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Ветераны отечественного хип-хопа нагрянут в Петербург на длинных выходных, чтобы учинить большой новогодний концерт. Ростовчане существуют на отечественной рэп-сцене уже более двух десятилетий, так что в представлении не нуждаются. Билеты — от 1400 рублей.4 января, 20:00Клуб «Космонавт», Бронницкая улица, 24На Елагином острове работает большая новогодняя ярмарка. На праздничных прилавках гостей арт-маркета ждут оригинальные новогодние подарки, уникальные ёлочные игрушки, авторские сувениры, изделия ручной работы, натуральные поделки, мед и ароматные сладости. Причем магазинчики располагаются в маленьких уютных деревянных домиках.14 декабря – 27 январяЦентральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, Елагин остров, 4До конца марта в Римском дворике Нового Эрмитажа можно увидеть фрески «Дионис и Ариадна», «Александр и Роксана», «Ахилл на Скиросе» и «Геракл и Омфала», камею «Вакх и Ариадна», бронзовый кратер, бюст императора Тиберия, а также мраморная статуя Конкордии августы — яркий образчик римского скульптурного портрета. Экспонаты для выставки передали археологический парк Помпеи и Национальный археологический музей Неаполя.до 24 мартаГосударственный Эрмитаж, Миллионная улица, 35В Музее стрит-арта можно посетить выставку работ Павла Пухова, всему миру известного как Паша 183. Экспозиция занимает все три этажа котельной — иначе было не уместить все главные его произведения, сделанные за недолгие 29 лет жизни (в 2013 году художник скончался, и причины смерти неизвестны до сих пор). Пашу 183 называли «русским Бэнкси» — как за талант, так и за стремление к анонимности. Впрочем, если его английский коллега попросту стремится держаться в тени, то Паша на публике появлялся (правда, исключительно в маске). К слову, Бэнкси создал работу «P183 R.I.P.», посвященную умершему коллеге. До сих пор в Музее стрит-арта находилась одна из работ Паши 183 — созданная специально для этого пространства инсталляция «Стены не спят». Теперь к ней прибавились авторские холсты и трафареты, личные вещи, фото- и видеоархивы, а вместе с ними и реконструированные арт-объекты, граффити и инсталляции.до 28 февраляМузей стрит-арта, шоссе Революции, 84АБВ Русском музее открылась выставка платков и шалей, созданных отечественными мастерицами от XVIII века до наших дней. Экспозиция состоит из 600 произведений разных видов текстильного искусства, живописи, графики, декоративно-прикладного и древнерусского искусства, а также более 30 комплексов костюмов, включающих платки, шали, шарфы и палантины. Вниманию посетителей представят колокольцевские шали, оренбургские пуховые платки, вологодские кружевные косынки, нижегородские, каргопольские золотошвейные платки, а также изделия Павловопосадской платочной мануфактуры. Вход — от 170 рублей.19 декабря — 11 мартаГосударственный Русский музей, Инженерная улица, 4Картины знаменитых голландцев XVII века продемонстрируют в Николаевском зале Эрмитажа. Основу экспозиции составила так называемая Лейденская коллекция — собрание живописи, принадлежащее американской чете Каплан. Супруги положили основу коллекции в 2003 году, ретиво принявшись скупать произведения старых голландских мастеров. В результате за полтора десятилетия они скопили порядка 250 полотен, 82 из которых можно будет увидеть в главном музее Петербурга, в том числе 12 работ Рембрандта. Кроме того, в экспозицию вошли полотна Вермеера, Франса Халса, учеников Рембрандта, а вместе с ними рисунок Леонардо да Винчи и восемь картин голландцев из собрания Эрмитажа.5 сентября — 13 январяГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Главный штаб приглашает посетить экспозицию культового американского фотографа Энни Лейбовиц. Коллекция известных снимков знаменитостей будет представлена в рамках проекта «Эрмитаж 20/21», цель которого — собирать, изучать и выставлять произведения современных художников.до 21 января 2019Дворцовая площадь, 6-10