30 декабря 2018 Спектакль
14:00 Спектакль
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на неделю: чем заняться 1-4 января
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, Вчера, в 13:45
Длинные выходные полны самых разных мероприятий — что и неудивительно, впрочем. Каждый день готовит что-то новое: концерты, шоу, новые выставки. Чем заняться в первые дни 2019 года — читайте в нашей подборке.
Фестиваль цветного дыма (4-5 января дата проведения)
Начните 2019 год ярко на Фестивале цветного дыма! Каждый гость фестиваля станет частью широкого кольца и по сигналу раскрасит серое небо Петербурга взрывом шашек цветного дыма! В программе фестиваля — конкурсы и интерактивы, мастер-классы и гастрономическая площадка. Стоимость входа — 100 рублей.
Когда: 4-5 января
Где: Парк имени Бабушкина
Ледовое шоу «Щелкунчик-2»
В новогодние каникулы петербургских детей ждет увлекательное представление — ледовое шоу «Щелкунчик-2» по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана на музыку Петра Ильича Чайковского. На арену под звуки симфонического оркестра выйдут звезды фигурного катания Евгений Плющенко и Аделина Сотникова. Зрителей ждут музыкальные эксперименты и интерактивные номера на льду, а 3D-эффекты и красочные декорации никого не оставят равнодушным. Также организаторы подготовили сюрпризы для публики — так, например, одними из участников представления станут сами музыканты. Они будут передвигаться по льду на самоходных фурках, а также помогать главным героям сражаться с крысиным войском и спасать Рождественскую звезду. Билеты — от 650 рублей.
Когда: 2-8 января
Где: Ледовый дворец, проспект Пятилеток, 1
Фестиваль ледовых скульптур
В Петропавловской крепости проходит фестиваль «Ice Fantasy». Темой этого года стало «Путешествие вокруг света». Шатер-холодильник площадью в тысячу квадратных метров поставили у стен Нарышкина бастиона. Внутри можно увидеть работы мастеров из разных стран. В частности, здесь находится статуя Свободы, статуи египетских фараонов, индейские тотемы, изваяния венецианских гондольеров и прочие скульптуры — все изо льда, конечно. Стоимость билета — 470 рублей.
Когда: до 10 февраля
Где: Петропавловская крепость
Frost Fest
Frost Fest возвращается в Петербург! На этот раз новогодний рок-фестиваль продлится два послепраздничных дня. 2 января выступят Louna, «Пилот», «Бригадный подряд» и «Северный Флот», а на следующий день — «Порнофильмы», «Слот», F.P.G. и «Элизиум». Билеты — от 1500 рублей.
Когда: 2-3 января
Где: Клуб А2 Green Concert, проспект Медиков, 3
Концерт ВИА «Пролетарское Танго»
Песни, которые поют эти 12 музыкантов, знакомы с детства каждому — ведь это советская эстрада 50-80-х годов. Ребята исполняют шлягеры былых времен, добавляя только свою аранжировку. Поностальгировать по былому, а заодно прийти в себя после Нового года в душевной атмосфере, получится уже 2 января
Когда: 2 января, 20:00
Где: Клуб «Космонавт», Бронницкая улица, 24
Фестиваль «Рождественская мистерия»
В Российском этнографическом музее проходит фестиваль «Рождественская мистерия», возрождающий старинную традицию рождественских вертепов — кукольных театров с постановками о рождении Христа. В фестивале принимают участие коллективы из Петербурга и области, Москвы и других российских городов, а также Белоруссии, Латвии, Литвы и Эстонии. Кроме самих постановок на фестивале выступают хоровые коллективы, а также проводятся мастер-классы и увеселения для детей.
Когда: до 8 января
Где: Российский этнографический музей, Инженерная улица, 4/1
Новогоднее шоу «Ну, погоди! Поймай звезду»
Главными героями квест-шоу станут знакомые всем Волк и Заяц. Неразлучная парочка устроит представление, участниками которого станут и сами зрители. Гостей мероприятия ждут загадки и головоломки, а вместе с ними и масштабное театрализованное представление. В результате в происходящее действо будут втянуты все присутствующие, но главное — каждый сможет окунуться в атмосферу любимого мультика и повлиять на развитие сюжета. Билеты — от 800 рублей.
Когда: 20 декабря — 6 января
Где: Многофункциональный комплекс «М-1 Арена», Приморский проспект, 80/1
Выставка «Сад сновидений»
В «Люмьер-холле» открывается интерактивная выставка, посвященная сновидениям. Использование 3D-графики, видеомаппинга и звуковых эффектов позволит посетителям погрузиться в мир грез и фантазий — то светлых и приятных, а то и пугающих. Выставка будет разделена на несколько зон, посвященных сну определенного персонажа. Современные технологии будут дополнены текстовыми блоками, посвященными исследованиям сновидений. Вход — от 400 рублей.
Когда: 1 января — 10 марта
Где: Креативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74Ц
Выставка «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи»
В Эрмитаже открылась временная выставка, посвященная одному из важнейших художников итальянского Ренессанса — Пьеро делла Франческа. Выходец из небольшого селения Борго Сан Сеполькро, он знакомится с новейшими достижениями архитектуры и живописи в главном культурном центре XV века — Флоренции. Однако на этом его обучение не заканчивается: так, спустя годы, в Ферраре он знакомится с произведениями нидерландских живописцев, и перенимает у них точность в передаче природы, а вместе с тем и новую для Италии технику масляной живописи. Вершиной творчества художника стал цикл фресок «История Истинного Креста» в церкви святого Франциска в Ареццо. Кроме картин на богословские сюжеты, делла Франческа занимался портретами (например, двойной портрет Федерико да Монтефельтро с супругой). На склоне лет ослепший художник занимался теоретическими изысканиями с математике и геометрии; прославился он также как один из первооткрывателей законов перспективы. Эрмитажная выставка позволит петербуржцам впервые увидеть столько работ мастера, собранных в одном месте. Ради нее своими экспонатами поделились художественные собрания Италии, Испании, Португалии, Великобритании.
Когда: 7 декабря — 10 марта
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Концерт группы «Каста»
Ветераны отечественного хип-хопа нагрянут в Петербург на длинных выходных, чтобы учинить большой новогодний концерт. Ростовчане существуют на отечественной рэп-сцене уже более двух десятилетий, так что в представлении не нуждаются. Билеты — от 1400 рублей.
Когда: 4 января, 20:00
Где: Клуб «Космонавт», Бронницкая улица, 24
Новогодний арт-маркет
На Елагином острове работает большая новогодняя ярмарка. На праздничных прилавках гостей арт-маркета ждут оригинальные новогодние подарки, уникальные ёлочные игрушки, авторские сувениры, изделия ручной работы, натуральные поделки, мед и ароматные сладости. Причем магазинчики располагаются в маленьких уютных деревянных домиках.
Когда: 14 декабря – 27 января
Где: Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, Елагин остров, 4
Выставка «Возрожденные из пепла. Шедевры Помпей и Геркуланума»
До конца марта в Римском дворике Нового Эрмитажа можно увидеть фрески «Дионис и Ариадна», «Александр и Роксана», «Ахилл на Скиросе» и «Геракл и Омфала», камею «Вакх и Ариадна», бронзовый кратер, бюст императора Тиберия, а также мраморная статуя Конкордии августы — яркий образчик римского скульптурного портрета. Экспонаты для выставки передали археологический парк Помпеи и Национальный археологический музей Неаполя.
Когда: до 24 марта
Где: Государственный Эрмитаж, Миллионная улица, 35
Выставка Паши 183 в Музее стрит-арта
В Музее стрит-арта можно посетить выставку работ Павла Пухова, всему миру известного как Паша 183. Экспозиция занимает все три этажа котельной — иначе было не уместить все главные его произведения, сделанные за недолгие 29 лет жизни (в 2013 году художник скончался, и причины смерти неизвестны до сих пор). Пашу 183 называли «русским Бэнкси» — как за талант, так и за стремление к анонимности. Впрочем, если его английский коллега попросту стремится держаться в тени, то Паша на публике появлялся (правда, исключительно в маске). К слову, Бэнкси создал работу «P183 R.I.P.», посвященную умершему коллеге. До сих пор в Музее стрит-арта находилась одна из работ Паши 183 — созданная специально для этого пространства инсталляция «Стены не спят». Теперь к ней прибавились авторские холсты и трафареты, личные вещи, фото- и видеоархивы, а вместе с ними и реконструированные арт-объекты, граффити и инсталляции.
Когда: до 28 февраля
Где: Музей стрит-арта, шоссе Революции, 84АБ
Выставка «Платки и шали в России XVIII–XXI веков»
В Русском музее открылась выставка платков и шалей, созданных отечественными мастерицами от XVIII века до наших дней. Экспозиция состоит из 600 произведений разных видов текстильного искусства, живописи, графики, декоративно-прикладного и древнерусского искусства, а также более 30 комплексов костюмов, включающих платки, шали, шарфы и палантины. Вниманию посетителей представят колокольцевские шали, оренбургские пуховые платки, вологодские кружевные косынки, нижегородские, каргопольские золотошвейные платки, а также изделия Павловопосадской платочной мануфактуры. Вход — от 170 рублей.
Когда: 19 декабря — 11 марта
Где: Государственный Русский музей, Инженерная улица, 4
Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»
Картины знаменитых голландцев XVII века продемонстрируют в Николаевском зале Эрмитажа. Основу экспозиции составила так называемая Лейденская коллекция — собрание живописи, принадлежащее американской чете Каплан. Супруги положили основу коллекции в 2003 году, ретиво принявшись скупать произведения старых голландских мастеров. В результате за полтора десятилетия они скопили порядка 250 полотен, 82 из которых можно будет увидеть в главном музее Петербурга, в том числе 12 работ Рембрандта. Кроме того, в экспозицию вошли полотна Вермеера, Франса Халса, учеников Рембрандта, а вместе с ними рисунок Леонардо да Винчи и восемь картин голландцев из собрания Эрмитажа.
Когда: 5 сентября — 13 января
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Выставка фотографий Энни Лейбовиц
Главный штаб приглашает посетить экспозицию культового американского фотографа Энни Лейбовиц. Коллекция известных снимков знаменитостей будет представлена в рамках проекта «Эрмитаж 20/21», цель которого — собирать, изучать и выставлять произведения современных художников.
Когда: до 21 января 2019
Где: Дворцовая площадь, 6-10
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