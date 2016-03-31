Планы на неделю: чем заняться 9-11 января

Концерт «Битва органов»

Выставка «Жан-Мари Перье. Кутюрье французской фотографии»

Выставка «Неожиданный Малевич»

Прогулки по субтропикам в Ботаническом саду

Фестиваль ледовых скульптур

Выставка «Сад сновидений»

Выставка «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи»

Новогодний арт-маркет

Выставка «Возрожденные из пепла. Шедевры Помпей и Геркуланума»

Выставка Паши 183 в Музее стрит-арта

Выставка «Платки и шали в России XVIII–XXI веков»

Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»

Выставка фотографий Энни Лейбовиц

Выставка «Страшные сказки Босха и Брейгеля»

Выставка «Если верить, сказка оживет»

Органный концерт в формате музыкального поединка позволит слушателям насладиться звучанием бессмертных шедевров в центре Санкт-Петербурга. Лютеранская церковь Петрикирхе на Невском проспекте может похвастаться не одним, а двумя органами в своих пределах. Для России это фантастическая редкость! Это значит, что в рамках одного концерта могут выступить сразу два органиста, соревнуясь в исполнительском мастерстве и удивляя слушателей богатством тембров короля инструментов. «Битва органов» позволяет продолжить старинную европейскую традицию музыкальных поединков и свежим взглядом оценить вершинные творения органной музыки. Стоимость билетов от 700 до 1400 рублей.9 января, 20:00Петрикирхе — кафедральный собор святых Петра и Павла, Невский проспект, 22–24В музее современного искусства «Эрарта» работает фотовыставка Жана-Мари Перье. Знаменитый фотограф сотрудничал со звездами кино и музыки, а также снимал для популярных глянцевых журналов. В объектив его фотоаппарата попадали The Beatles и The Rolling Stones, Моника Беллучи и Катрин Денев, Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо, Софи Лорен и Натали Портман. Но в экспозицию «Кутюрье французской фотографии» вошли уникальные снимки из серии «Мир дизайнеров моды». Зрители увидят Ив Сен-Лорана, Жана-Поля Готье, Джона Гальяно, Вивьен Вествуд и Кензо.14 сентября — 13 январяМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В.О., 2Русский музей всегда славился своей коллекцией живописи Казимира Малевича, но вот собранием графики сильно похвалиться не мог. До последнего времени: не так давно он принял в дар 117 рисунков великого супрематиста. Всё это время они хранились в частной коллекции дочери художника Н. Н. Суетина, а теперь выставляются на всеобщее обозрение.15 ноября — 14 января 2019 годаМихайловский замок, Садовая улица, 2В Ботсаду вновь открылся субтропический маршрут, благодаря которому каждый может почувствовать себя на островке лета в самый разгар зимы. Во время экскурсии можно будет увидеть цветущие японские камелии и гнущиеся под тяжестью плодов цитрусовые деревья, побывать в Америке, Африке, Австралии и Новой Зеландии, Японии и Китае. Вход — 300 рублей для взрослых и 200 рублей для детей.до 31 январяБотанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова, 2В Петропавловской крепости проходит фестиваль «Ice Fantasy». Темой этого года стало «Путешествие вокруг света». Шатер-холодильник площадью в тысячу квадратных метров поставили у стен Нарышкина бастиона. Внутри можно увидеть работы мастеров из разных стран. В частности, здесь находится статуя Свободы, статуи египетских фараонов, индейские тотемы, изваяния венецианских гондольеров и прочие скульптуры — все изо льда, конечно. Стоимость билета — 470 рублей.до 10 февраляПетропавловская крепостьВ «Люмьер-холле» открывается интерактивная выставка, посвященная сновидениям. Использование 3D-графики, видеомаппинга и звуковых эффектов позволит посетителям погрузиться в мир грез и фантазий — то светлых и приятных, а то и пугающих. Выставка будет разделена на несколько зон, посвященных сну определенного персонажа. Современные технологии будут дополнены текстовыми блоками, посвященными исследованиям сновидений. Вход — от 400 рублей.1 января — 10 мартаКреативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74ЦВ Эрмитаже открылась временная выставка, посвященная одному из важнейших художников итальянского Ренессанса — Пьеро делла Франческа. Выходец из небольшого селения Борго Сан Сеполькро, он знакомится с новейшими достижениями архитектуры и живописи в главном культурном центре XV века — Флоренции. Однако на этом его обучение не заканчивается: так, спустя годы, в Ферраре он знакомится с произведениями нидерландских живописцев, и перенимает у них точность в передаче природы, а вместе с тем и новую для Италии технику масляной живописи. Вершиной творчества художника стал цикл фресок «История Истинного Креста» в церкви святого Франциска в Ареццо. Кроме картин на богословские сюжеты, делла Франческа занимался портретами (например, двойной портрет Федерико да Монтефельтро с супругой). На склоне лет ослепший художник занимался теоретическими изысканиями с математике и геометрии; прославился он также как один из первооткрывателей законов перспективы. Эрмитажная выставка позволит петербуржцам впервые увидеть столько работ мастера, собранных в одном месте. Ради нее своими экспонатами поделились художественные собрания Италии, Испании, Португалии, Великобритании.7 декабря — 10 мартаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2На Елагином острове работает большая новогодняя ярмарка. На праздничных прилавках гостей арт-маркета ждут оригинальные новогодние подарки, уникальные ёлочные игрушки, авторские сувениры, изделия ручной работы, натуральные поделки, мед и ароматные сладости. Причем магазинчики располагаются в маленьких уютных деревянных домиках.14 декабря – 27 январяЦентральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, Елагин остров, 4До конца марта в Римском дворике Нового Эрмитажа можно увидеть фрески «Дионис и Ариадна», «Александр и Роксана», «Ахилл на Скиросе» и «Геракл и Омфала», камею «Вакх и Ариадна», бронзовый кратер, бюст императора Тиберия, а также мраморная статуя Конкордии августы — яркий образчик римского скульптурного портрета. Экспонаты для выставки передали археологический парк Помпеи и Национальный археологический музей Неаполя.до 24 мартаГосударственный Эрмитаж, Миллионная улица, 35В Музее стрит-арта можно посетить выставку работ Павла Пухова, всему миру известного как Паша 183. Экспозиция занимает все три этажа котельной — иначе было не уместить все главные его произведения, сделанные за недолгие 29 лет жизни (в 2013 году художник скончался, и причины смерти неизвестны до сих пор). Пашу 183 называли «русским Бэнкси» — как за талант, так и за стремление к анонимности. Впрочем, если его английский коллега попросту стремится держаться в тени, то Паша на публике появлялся (правда, исключительно в маске). К слову, Бэнкси создал работу «P183 R.I.P.», посвященную умершему коллеге. До сих пор в Музее стрит-арта находилась одна из работ Паши 183 — созданная специально для этого пространства инсталляция «Стены не спят». Теперь к ней прибавились авторские холсты и трафареты, личные вещи, фото- и видеоархивы, а вместе с ними и реконструированные арт-объекты, граффити и инсталляции.до 28 февраляМузей стрит-арта, шоссе Революции, 84АБВ Русском музее открылась выставка платков и шалей, созданных отечественными мастерицами от XVIII века до наших дней. Экспозиция состоит из 600 произведений разных видов текстильного искусства, живописи, графики, декоративно-прикладного и древнерусского искусства, а также более 30 комплексов костюмов, включающих платки, шали, шарфы и палантины. Вниманию посетителей представят колокольцевские шали, оренбургские пуховые платки, вологодские кружевные косынки, нижегородские, каргопольские золотошвейные платки, а также изделия Павловопосадской платочной мануфактуры. Вход — от 170 рублей.19 декабря — 11 мартаГосударственный Русский музей, Инженерная улица, 4Картины знаменитых голландцев XVII века продемонстрируют в Николаевском зале Эрмитажа. Основу экспозиции составила так называемая Лейденская коллекция — собрание живописи, принадлежащее американской чете Каплан. Супруги положили основу коллекции в 2003 году, ретиво принявшись скупать произведения старых голландских мастеров. В результате за полтора десятилетия они скопили порядка 250 полотен, 82 из которых можно будет увидеть в главном музее Петербурга, в том числе 12 работ Рембрандта. Кроме того, в экспозицию вошли полотна Вермеера, Франса Халса, учеников Рембрандта, а вместе с ними рисунок Леонардо да Винчи и восемь картин голландцев из собрания Эрмитажа.5 сентября — 13 январяГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Главный штаб приглашает посетить экспозицию культового американского фотографа Энни Лейбовиц. Коллекция известных снимков знаменитостей будет представлена в рамках проекта «Эрмитаж 20/21», цель которого — собирать, изучать и выставлять произведения современных художников.до 21 января 2019Дворцовая площадь, 6-10Картины экспозиций «Босх. Ожившие видения» и «Питер Брейгель. Перевернутый мир» предстанут со всеми загадочными и пугающими существами с картин великих живописцев. Гости выставки увидят фантасмагоричный мир скользких гадов, пузатых чудовищ, рыб с человеческими ногами, людей с бочками вместо животов и паукообразных существ. Стоимость билета от 350 рублей.до 10 марта, 11:00-22:00Креативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74цВ коллекции Аллы Яковлевой — более 400 экспонатов, а ведь когда-то она начиналась с маленькой фигурки буденовца. Жители и гости Северной столицы могут увидеть такие редкие серии, как «Чиполлино», «Сказка о Царе Салтане», «Ансамбль Березка» и множество других интересных экспонатов. В коллекции есть ватные и стеклянные елочные игрушки советского и дореволюционного времени, а также предметы из фондов музея, часть из которых не показывали публике ни разу. С помощью игрушек организаторы экспозиции составят своеобразный каталог, в котором укажут, о чем мечтали дети и взрослые в разные эпохи: о географических открытиях и Северном полюсе — в 1930-х, о победе — в 1940-х, об освоении космоса — в 1950–1960-х, о достижениях в спорте — в 1980-х годах. Стоимость билета 100-200 рублей.до 31 январяМузей игрушки, набережная реки Карповки, 32