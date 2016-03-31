Планы на выходные: чем заняться 12-13 января

Выставка-ретропроезд по центральным улицам Петербурга

Концерт группы «Отава Ё»

Фестиваль ледовых скульптур

Bushido Fest

Выставка «Страшные сказки Босха и Брейгеля»

Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»

Прогулки по субтропикам в Ботаническом саду

Выставка «Сад сновидений»

Выставка «Если верить, сказка оживет»

Выставка «Неожиданный Малевич»

Выставка «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи»

Новогодний арт-маркет

Выставка «Возрожденные из пепла. Шедевры Помпей и Геркуланума»

Выставка Паши 183 в Музее стрит-арта

Выставка «Платки и шали в России XVIII–XXI веков»

В это воскресенье по центральным улицам Петербурга проедет колонна старой авто- и бронетехники. Выставка-ретропроезд «Машины Победы на Дороге Жизни» приурочена к грядущему 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Петербуржцы увидят ГАЗ-АА, ЗИС-5, ГАЗ-М1, БА-20м, ГАЗ-67, БА-64, Виллис, Додж 3/4 и Студебеккер — всего 15 образцов старого транспорта. Также в мероприятии примут участие 200 членов исторических и военно-патриотических клубов. Завершится проезд на Дворцовой площади, где в 13:00 откроется стационарная выставка ретротехники. Здесь же всех желающих накормят солдатской кашей с тушенкой.13 января, 13:00-15:00Центральные улицы города, Дворцовая площадьВечером в воскресенье в Opera Concert Club соберутся любители фолка, чтобы вместе отметить окончание новогодних праздников. А помогать им в этом будут весельчаки «Отава Ё» — герои русского YouTube, чьи клипы набирают миллионы просмотров (причем среди зрителей отнюдь не только россияне). Кроме самих ребят, на сцену также поднимутся актёры театра «Странствующие куклы господина Пэжо» и музыканты коллектива «Василиса». Цена — от 600 рублей.13 января, 19:00Opera Concert Club, набережная Обводного канала, 181В Петропавловской крепости проходит фестиваль «Ice Fantasy». Темой этого года стало «Путешествие вокруг света». Шатер-холодильник площадью в тысячу квадратных метров поставили у стен Нарышкина бастиона. Внутри можно увидеть работы мастеров из разных стран. В частности, здесь находится статуя Свободы, статуи египетских фараонов, индейские тотемы, изваяния венецианских гондольеров и прочие скульптуры — все изо льда, конечно. Стоимость билета — 470 рублей.до 10 февраляПетропавловская крепостьВ воскресенье в пространстве «Ткачи» состоится фестиваль японской культуры Bushido Fest. В программе — лекции и интерактивы о классической и современной Японии, видеогейминг на олдовых приставках, мастер-классы по облачению в кимоно, бою на палках и прочему. Вход — от 200 рублей.13 января, 12:00-21:00Креативное пространство «Ткачи», набережная Обводного канала, 60Картины экспозиций «Босх. Ожившие видения» и «Питер Брейгель. Перевернутый мир» предстанут со всеми загадочными и пугающими существами с картин великих живописцев. Гости выставки увидят фантасмагоричный мир скользких гадов, пузатых чудовищ, рыб с человеческими ногами, людей с бочками вместо животов и паукообразных существ. Стоимость билета от 350 рублей.до 10 марта, 11:00-22:00Креативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74ЦПоследний шанс увидеть картины знаменитых голландцев XVII века! Основу экспозиции составила так называемая Лейденская коллекция — собрание живописи, принадлежащее американской чете Каплан. Супруги положили основу коллекции в 2003 году, ретиво принявшись скупать произведения старых голландских мастеров. В результате за полтора десятилетия они скопили порядка 250 полотен, 82 из которых можно будет увидеть в главном музее Петербурга, в том числе 12 работ Рембрандта. Кроме того, в экспозицию вошли полотна Вермеера, Франса Халса, учеников Рембрандта, а вместе с ними рисунок Леонардо да Винчи и восемь картин голландцев из собрания Эрмитажа.5 сентября — 13 январяГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2В Ботсаду вновь открылся субтропический маршрут, благодаря которому каждый может почувствовать себя на островке лета в самый разгар зимы. Во время экскурсии можно будет увидеть цветущие японские камелии и гнущиеся под тяжестью плодов цитрусовые деревья, побывать в Америке, Африке, Австралии и Новой Зеландии, Японии и Китае. Вход — 300 рублей для взрослых и 200 рублей для детей.до 31 январяБотанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова, 2В «Люмьер-холле» открылась интерактивная выставка, посвященная сновидениям. Использование 3D-графики, видеомаппинга и звуковых эффектов погружает посетителей в мир грез и фантазий — то светлых и приятных, а то и пугающих. Выставка разделена на несколько зон, посвященных сну определенного персонажа. Современные технологии дополняются текстовыми блоками, посвященными исследованиям сновидений. Вход — от 400 рублей.1 января — 10 мартаКреативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74ЦВ коллекции Аллы Яковлевой — более 400 экспонатов, а ведь когда-то она начиналась с маленькой фигурки буденовца. Жители и гости Северной столицы могут увидеть такие редкие серии, как «Чиполлино», «Сказка о Царе Салтане», «Ансамбль Березка» и множество других интересных экспонатов. В коллекции есть ватные и стеклянные елочные игрушки советского и дореволюционного времени, а также предметы из фондов музея, часть из которых не показывали публике ни разу. С помощью игрушек организаторы экспозиции составят своеобразный каталог, в котором укажут, о чем мечтали дети и взрослые в разные эпохи: о географических открытиях и Северном полюсе — в 1930-х, о победе — в 1940-х, об освоении космоса — в 1950–1960-х, о достижениях в спорте — в 1980-х годах. Стоимость билета 100-200 рублей.до 31 январяМузей игрушки, набережная реки Карповки, 32Русский музей всегда славился своей коллекцией живописи Казимира Малевича, но вот собранием графики сильно похвалиться не мог. До последнего времени: не так давно он принял в дар 117 рисунков великого супрематиста. Всё это время они хранились в частной коллекции дочери художника Н. Н. Суетина, а теперь выставляются на всеобщее обозрение.15 ноября — 14 января 2019 годаМихайловский замок, Садовая улица, 2В Эрмитаже открылась временная выставка, посвященная одному из важнейших художников итальянского Ренессанса — Пьеро делла Франческа. Выходец из небольшого селения Борго Сан Сеполькро, он знакомится с новейшими достижениями архитектуры и живописи в главном культурном центре XV века — Флоренции. Однако на этом его обучение не заканчивается: так, спустя годы, в Ферраре он знакомится с произведениями нидерландских живописцев, и перенимает у них точность в передаче природы, а вместе с тем и новую для Италии технику масляной живописи. Вершиной творчества художника стал цикл фресок «История Истинного Креста» в церкви святого Франциска в Ареццо. Кроме картин на богословские сюжеты, делла Франческа занимался портретами (например, двойной портрет Федерико да Монтефельтро с супругой). На склоне лет ослепший художник занимался теоретическими изысканиями с математике и геометрии; прославился он также как один из первооткрывателей законов перспективы. Эрмитажная выставка позволит петербуржцам впервые увидеть столько работ мастера, собранных в одном месте. Ради нее своими экспонатами поделились художественные собрания Италии, Испании, Португалии, Великобритании.7 декабря — 10 мартаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2На Елагином острове работает большая новогодняя ярмарка. На праздничных прилавках гостей арт-маркета ждут оригинальные новогодние подарки, уникальные ёлочные игрушки, авторские сувениры, изделия ручной работы, натуральные поделки, мед и ароматные сладости. Причем магазинчики располагаются в маленьких уютных деревянных домиках.14 декабря – 27 январяЦентральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, Елагин остров, 4До конца марта в Римском дворике Нового Эрмитажа можно увидеть фрески «Дионис и Ариадна», «Александр и Роксана», «Ахилл на Скиросе» и «Геракл и Омфала», камею «Вакх и Ариадна», бронзовый кратер, бюст императора Тиберия, а также мраморная статуя Конкордии августы — яркий образчик римского скульптурного портрета. Экспонаты для выставки передали археологический парк Помпеи и Национальный археологический музей Неаполя.до 24 мартаГосударственный Эрмитаж, Миллионная улица, 35В Музее стрит-арта можно посетить выставку работ Павла Пухова, всему миру известного как Паша 183. Экспозиция занимает все три этажа котельной — иначе было не уместить все главные его произведения, сделанные за недолгие 29 лет жизни (в 2013 году художник скончался, и причины смерти неизвестны до сих пор). Пашу 183 называли «русским Бэнкси» — как за талант, так и за стремление к анонимности. Впрочем, если его английский коллега попросту стремится держаться в тени, то Паша на публике появлялся (правда, исключительно в маске). К слову, Бэнкси создал работу «P183 R.I.P.», посвященную умершему коллеге. До сих пор в Музее стрит-арта находилась одна из работ Паши 183 — созданная специально для этого пространства инсталляция «Стены не спят». Теперь к ней прибавились авторские холсты и трафареты, личные вещи, фото- и видеоархивы, а вместе с ними и реконструированные арт-объекты, граффити и инсталляции.до 28 февраляМузей стрит-арта, шоссе Революции, 84АБВ Русском музее открылась выставка платков и шалей, созданных отечественными мастерицами от XVIII века до наших дней. Экспозиция состоит из 600 произведений разных видов текстильного искусства, живописи, графики, декоративно-прикладного и древнерусского искусства, а также более 30 комплексов костюмов, включающих платки, шали, шарфы и палантины. Вниманию посетителей представят колокольцевские шали, оренбургские пуховые платки, вологодские кружевные косынки, нижегородские, каргопольские золотошвейные платки, а также изделия Павловопосадской платочной мануфактуры. Вход — от 170 рублей.19 декабря — 11 мартаГосударственный Русский музей, Инженерная улица, 4