Планы на неделю: чем заняться 14-18 января

Концерт «Ко Дню снятия блокады»

Благотворительный концерт

Программа «Открытая среда в Мариинском»

Концерт «Праздник музыки The Beatles»

Фестиваль ледовых скульптур

Выставка «Страшные сказки Босха и Брейгеля»

Прогулки по субтропикам в Ботаническом саду

Выставка «Сад сновидений»

Выставка «Если верить, сказка оживет»

Выставка «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи»

Новогодний арт-маркет

Выставка «Возрожденные из пепла. Шедевры Помпей и Геркуланума»

Выставка Паши 183 в Музее стрит-арта

Выставка «Платки и шали в России XVIII–XXI веков»

В рамках цикла «Вокальные классы Петербургской консерватории» в концертном зале состоится праздничный концерт «Ко Дню снятия блокады». В 2019 году отмечается 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Концерт организован Российской национальной библиотекой совместно с Санкт-Петербургской государственной консерваторией им. Н. А. Римского-Корсакова. На концерте выступят студенты и преподаватели кафедры сольного пения. В просторном зале старинного здания традиционно проводится множество концертов, полюбившихся петербуржцам и гостям города своей уютной и в то же время возвышенной атмосферой. Не станет исключением и этот вечер.15 января, 16:00Российская национальная библиотека на Фонтанке, набережная реки Фонтанки, 36Группа «Бицикл Бабского» совместно с Благотворительным Фондом «Добрый Слон» организует встречу друзей — благотворительный концерт — все собранные средства от которого пойдут в поддержку детей и стариков, нуждающихся в помощи. Вход свободный.18 января, 19:00клуб «The Place», улица Маршала Говорова, 47Каждую среду у горожан и гостей Северной столицы есть возможность послушать инструментальную музыку бесплатно. В фойе Стравинского Мариинского театра проходят концерты классики. На этой неделе прозвучат произведения Бруха, Перселла, Баха, Сен-Санса, Генделя и Мартини. Попасть на концерт можно, получив контрамарку для посещения прямо на входе в театр на впуске зрителей (за 30 минут до начала). Количество мест ограничено.16 января, 14:00Мариинский-2 (Новая сцена), улица Декабристов, 34Выступят заслуженная артистка России Марина Капуро, Владимир Васильев и Милена Вавилова из группы «Поющие гитары», а также Because, Splash Point, Number 9, «Лондон», группа Аccordion Rock, исполняющая музыку The Beatles на баянах, художники объединения «Митьки» и другие. Также на концерте впервые вручат премию «Почетный битломан России». Цена билета 400-600 рублей.16 января, 19:00«Aurora Concert Hall», Пироговская набережная, 5, корпус 2В Петропавловской крепости проходит фестиваль «Ice Fantasy». Темой этого года стало «Путешествие вокруг света». Шатер-холодильник площадью в тысячу квадратных метров поставили у стен Нарышкина бастиона. Внутри можно увидеть работы мастеров из разных стран. В частности, здесь находится статуя Свободы, статуи египетских фараонов, индейские тотемы, изваяния венецианских гондольеров и прочие скульптуры — все изо льда, конечно. Стоимость билета — 470 рублей.до 10 февраляПетропавловская крепостьКартины экспозиций «Босх. Ожившие видения» и «Питер Брейгель. Перевернутый мир» предстанут со всеми загадочными и пугающими существами с картин великих живописцев. Гости выставки увидят фантасмагоричный мир скользких гадов, пузатых чудовищ, рыб с человеческими ногами, людей с бочками вместо животов и паукообразных существ. Стоимость билета от 350 рублей.до 10 марта, 11:00-22:00Креативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74ЦВ Ботсаду вновь открылся субтропический маршрут, благодаря которому каждый может почувствовать себя на островке лета в самый разгар зимы. Во время экскурсии можно будет увидеть цветущие японские камелии и гнущиеся под тяжестью плодов цитрусовые деревья, побывать в Америке, Африке, Австралии и Новой Зеландии, Японии и Китае. Вход — 300 рублей для взрослых и 200 рублей для детей.до 31 январяБотанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова, 2В «Люмьер-холле» открылась интерактивная выставка, посвященная сновидениям. Использование 3D-графики, видеомаппинга и звуковых эффектов погружает посетителей в мир грез и фантазий — то светлых и приятных, а то и пугающих. Выставка разделена на несколько зон, посвященных сну определенного персонажа. Современные технологии дополняются текстовыми блоками, посвященными исследованиям сновидений. Вход — от 400 рублей.1 января — 10 мартаКреативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74ЦВ коллекции Аллы Яковлевой — более 400 экспонатов, а ведь когда-то она начиналась с маленькой фигурки буденовца. Жители и гости Северной столицы могут увидеть такие редкие серии, как «Чиполлино», «Сказка о Царе Салтане», «Ансамбль Березка» и множество других интересных экспонатов. В коллекции есть ватные и стеклянные елочные игрушки советского и дореволюционного времени, а также предметы из фондов музея, часть из которых не показывали публике ни разу. С помощью игрушек организаторы экспозиции составят своеобразный каталог, в котором укажут, о чем мечтали дети и взрослые в разные эпохи: о географических открытиях и Северном полюсе — в 1930-х, о победе — в 1940-х, об освоении космоса — в 1950–1960-х, о достижениях в спорте — в 1980-х годах. Стоимость билета 100-200 рублей.до 31 январяМузей игрушки, набережная реки Карповки, 32В Эрмитаже открылась временная выставка, посвященная одному из важнейших художников итальянского Ренессанса — Пьеро делла Франческа. Выходец из небольшого селения Борго Сан Сеполькро, он знакомится с новейшими достижениями архитектуры и живописи в главном культурном центре XV века — Флоренции. Однако на этом его обучение не заканчивается: так, спустя годы, в Ферраре он знакомится с произведениями нидерландских живописцев, и перенимает у них точность в передаче природы, а вместе с тем и новую для Италии технику масляной живописи. Вершиной творчества художника стал цикл фресок «История Истинного Креста» в церкви святого Франциска в Ареццо. Кроме картин на богословские сюжеты, делла Франческа занимался портретами (например, двойной портрет Федерико да Монтефельтро с супругой). На склоне лет ослепший художник занимался теоретическими изысканиями с математике и геометрии; прославился он также как один из первооткрывателей законов перспективы. Эрмитажная выставка позволит петербуржцам впервые увидеть столько работ мастера, собранных в одном месте. Ради нее своими экспонатами поделились художественные собрания Италии, Испании, Португалии, Великобритании.7 декабря — 10 мартаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2На Елагином острове работает большая новогодняя ярмарка. На праздничных прилавках гостей арт-маркета ждут оригинальные новогодние подарки, уникальные ёлочные игрушки, авторские сувениры, изделия ручной работы, натуральные поделки, мед и ароматные сладости. Причем магазинчики располагаются в маленьких уютных деревянных домиках.14 декабря – 27 январяЦентральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, Елагин остров, 4До конца марта в Римском дворике Нового Эрмитажа можно увидеть фрески «Дионис и Ариадна», «Александр и Роксана», «Ахилл на Скиросе» и «Геракл и Омфала», камею «Вакх и Ариадна», бронзовый кратер, бюст императора Тиберия, а также мраморная статуя Конкордии августы — яркий образчик римского скульптурного портрета. Экспонаты для выставки передали археологический парк Помпеи и Национальный археологический музей Неаполя.до 24 мартаГосударственный Эрмитаж, Миллионная улица, 35В Музее стрит-арта можно посетить выставку работ Павла Пухова, всему миру известного как Паша 183. Экспозиция занимает все три этажа котельной — иначе было не уместить все главные его произведения, сделанные за недолгие 29 лет жизни (в 2013 году художник скончался, и причины смерти неизвестны до сих пор). Пашу 183 называли «русским Бэнкси» — как за талант, так и за стремление к анонимности. Впрочем, если его английский коллега попросту стремится держаться в тени, то Паша на публике появлялся (правда, исключительно в маске). К слову, Бэнкси создал работу «P183 R.I.P.», посвященную умершему коллеге. До сих пор в Музее стрит-арта находилась одна из работ Паши 183 — созданная специально для этого пространства инсталляция «Стены не спят». Теперь к ней прибавились авторские холсты и трафареты, личные вещи, фото- и видеоархивы, а вместе с ними и реконструированные арт-объекты, граффити и инсталляции.до 28 февраляМузей стрит-арта, шоссе Революции, 84АБВ Русском музее открылась выставка платков и шалей, созданных отечественными мастерицами от XVIII века до наших дней. Экспозиция состоит из 600 произведений разных видов текстильного искусства, живописи, графики, декоративно-прикладного и древнерусского искусства, а также более 30 комплексов костюмов, включающих платки, шали, шарфы и палантины. Вниманию посетителей представят колокольцевские шали, оренбургские пуховые платки, вологодские кружевные косынки, нижегородские, каргопольские золотошвейные платки, а также изделия Павловопосадской платочной мануфактуры. Вход — от 170 рублей.19 декабря — 11 мартаГосударственный Русский музей, Инженерная улица, 4