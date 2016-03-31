Планы на выходные: чем заняться 19-20 января

Военно-историческая реконструкция «За Ленинград! Красное Село!»

«Мопсоёлка» в стиле «Великого Гэтсби»

Фестиваль ледовых скульптур

Выставка «Христос в темнице»

Концерт группы «АукцЫон»

Выставка «Страшные сказки Босха и Брейгеля»

Фестиваль механических историй

Прогулки по субтропикам в Ботаническом саду

Выставка «Сад сновидений»

Выставка «Если верить, сказка оживет»

Выставка «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи»

Новогодний арт-маркет

Выставка «Возрожденные из пепла. Шедевры Помпей и Геркуланума»

Выставка Паши 183 в Музее стрит-арта

Выставка «Платки и шали в России XVIII–XXI веков»

В честь 75-летия освобождения Ленинграда от блокады в Красном Селе состоится большая военно-историческая реконструкция, повествующая о событиях тех дней. 14 января 1944 года началась операция «Январский гром», в ходе которой немецкие войска были отброшены от города, а сам Ленинград деблокирован. В ходе операции уже 19 января части Красной Армии заняли Красное Село. Этим событиям и посвящена реконструкция, которая состоится в субботу. Гостей мероприятия ждет выставка оружия и бронетехники, полевая кухня с солдатской кашей, мастер-классы и грандиозное сражение с танковыми дуэлями и сотнями солдат на поле боя. Вход бесплатный.19 января, 12:00-17:00Красное Село, Гатчинское шоссе, 54Четвертая по счету «Мопсоёлка» состоится в воскресенье в Центре дизайна ARTPLAY. Как сообщают организаторы, в этом году мероприятие пройдет «в стиле Великого PUGsby — это как Гэтсби, только с мопсами». На самом мероприятии обещают провести модельный показ и устроить конкурс костюмов для мопсов, а еще — оборудовать специальную фотозону. Кроме того, здесь же проведут мастер-классы и шоу с призами и подарками. Вход — от 500 рублей для владельцев мопсов (на входе обещают билеты по 800 рублей).20 января, 12:00-15:00Центр дизайна ARTPLAY, Красногвардейская площадь, 3В Петропавловской крепости проходит фестиваль «Ice Fantasy». Темой этого года стало «Путешествие вокруг света». Шатер-холодильник площадью в тысячу квадратных метров поставили у стен Нарышкина бастиона. Внутри можно увидеть работы мастеров из разных стран. В частности, здесь находится статуя Свободы, статуи египетских фараонов, индейские тотемы, изваяния венецианских гондольеров и прочие скульптуры — все изо льда, конечно. Стоимость билета — 470 рублей.до 10 февраляПетропавловская крепостьВ Манеже открылась выставка русской деревянной религиозной скульптуры XVII-XIX веков. «Христос в темнице», или «Спас Полунощный» — иконография для православной традиции редкая. Скульптуры изображают Христа сидящим в темнице перед восхождением на Голгофу; как правило, он в терновом венке, а одна его рука прижата к щеке. На выставке можно увидеть 30 деревянных скульптур, предоставленных четырнадцатью российскими музеями.до 10 февраляЦВЗ «Манеж», Исаакиевская площадь, 1В эту субботу легендарный «АукцЫон» даст свой Большой зимний концерт на сцене Aurora Concert Hall. За плечами у группы — вот уже четыре десятилетия, не побоимся этого слова, плодотворной творческой деятельности, и останавливаться музыканты не планируют. Каждое их выступление уникально, как и сама музыка, рожденная на стыке альтернативы и психоделики с джаз-роком и авангардом. Билеты — от 1500 рублей.19 января, 20:00Aurora Concert Hall, Пироговская набережная, 5/2Картины экспозиций «Босх. Ожившие видения» и «Питер Брейгель. Перевернутый мир» предстанут со всеми загадочными и пугающими существами с картин великих живописцев. Гости выставки увидят фантасмагоричный мир скользких гадов, пузатых чудовищ, рыб с человеческими ногами, людей с бочками вместо животов и паукообразных существ. Стоимость билета от 350 рублей.до 10 марта, 11:00-22:00Креативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74ЦВ это воскресенье в «Доме Шрёдера» состоится фестиваль стимпанка. Посетители погрузятся в викторианскую эпоху, когда джентльмены были чопорны, дамы ходили с зонтиками от солнца, а все механизмы приводились в движение при помощи пара. Гости фестиваля смогут научиться танцам тех времен, послушать музыку, выбрать понравившиеся вещицы на ярмарке или же научиться делать их на мастер-классе. Кроме того, в течение дня здесь проведут лекции, различные игры, квесты и конкурсы, а также устроят косплей-шоу. Вход — 300 рублей.20 января, 14:00-21:00Культурный центр «Дом Шрёдера», Петроградская набережная, 32В Ботсаду вновь открылся субтропический маршрут, благодаря которому каждый может почувствовать себя на островке лета в самый разгар зимы. Во время экскурсии можно будет увидеть цветущие японские камелии и гнущиеся под тяжестью плодов цитрусовые деревья, побывать в Америке, Африке, Австралии и Новой Зеландии, Японии и Китае. Вход — 300 рублей для взрослых и 200 рублей для детей.до 31 январяБотанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова, 2В «Люмьер-холле» открылась интерактивная выставка, посвященная сновидениям. Использование 3D-графики, видеомаппинга и звуковых эффектов погружает посетителей в мир грез и фантазий — то светлых и приятных, а то и пугающих. Выставка разделена на несколько зон, посвященных сну определенного персонажа. Современные технологии дополняются текстовыми блоками, посвященными исследованиям сновидений. Вход — от 400 рублей.1 января — 10 мартаКреативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74ЦВ коллекции Аллы Яковлевой — более 400 экспонатов, а ведь когда-то она начиналась с маленькой фигурки буденовца. Жители и гости Северной столицы могут увидеть такие редкие серии, как «Чиполлино», «Сказка о Царе Салтане», «Ансамбль Березка» и множество других интересных экспонатов. В коллекции есть ватные и стеклянные елочные игрушки советского и дореволюционного времени, а также предметы из фондов музея, часть из которых не показывали публике ни разу. С помощью игрушек организаторы экспозиции составят своеобразный каталог, в котором укажут, о чем мечтали дети и взрослые в разные эпохи: о географических открытиях и Северном полюсе — в 1930-х, о победе — в 1940-х, об освоении космоса — в 1950–1960-х, о достижениях в спорте — в 1980-х годах. Стоимость билета 100-200 рублей.до 31 январяМузей игрушки, набережная реки Карповки, 32В Эрмитаже открылась временная выставка, посвященная одному из важнейших художников итальянского Ренессанса — Пьеро делла Франческа. Выходец из небольшого селения Борго Сан Сеполькро, он знакомится с новейшими достижениями архитектуры и живописи в главном культурном центре XV века — Флоренции. Однако на этом его обучение не заканчивается: так, спустя годы, в Ферраре он знакомится с произведениями нидерландских живописцев, и перенимает у них точность в передаче природы, а вместе с тем и новую для Италии технику масляной живописи. Вершиной творчества художника стал цикл фресок «История Истинного Креста» в церкви святого Франциска в Ареццо. Кроме картин на богословские сюжеты, делла Франческа занимался портретами (например, двойной портрет Федерико да Монтефельтро с супругой). На склоне лет ослепший художник занимался теоретическими изысканиями с математике и геометрии; прославился он также как один из первооткрывателей законов перспективы. Эрмитажная выставка позволит петербуржцам впервые увидеть столько работ мастера, собранных в одном месте. Ради нее своими экспонатами поделились художественные собрания Италии, Испании, Португалии, Великобритании.7 декабря — 10 мартаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2На Елагином острове работает большая новогодняя ярмарка. На праздничных прилавках гостей арт-маркета ждут оригинальные новогодние подарки, уникальные ёлочные игрушки, авторские сувениры, изделия ручной работы, натуральные поделки, мед и ароматные сладости. Причем магазинчики располагаются в маленьких уютных деревянных домиках.14 декабря – 27 январяЦентральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, Елагин остров, 4До конца марта в Римском дворике Нового Эрмитажа можно увидеть фрески «Дионис и Ариадна», «Александр и Роксана», «Ахилл на Скиросе» и «Геракл и Омфала», камею «Вакх и Ариадна», бронзовый кратер, бюст императора Тиберия, а также мраморная статуя Конкордии августы — яркий образчик римского скульптурного портрета. Экспонаты для выставки передали археологический парк Помпеи и Национальный археологический музей Неаполя.до 24 мартаГосударственный Эрмитаж, Миллионная улица, 35В Музее стрит-арта можно посетить выставку работ Павла Пухова, всему миру известного как Паша 183. Экспозиция занимает все три этажа котельной — иначе было не уместить все главные его произведения, сделанные за недолгие 29 лет жизни (в 2013 году художник скончался, и причины смерти неизвестны до сих пор). Пашу 183 называли «русским Бэнкси» — как за талант, так и за стремление к анонимности. Впрочем, если его английский коллега попросту стремится держаться в тени, то Паша на публике появлялся (правда, исключительно в маске). К слову, Бэнкси создал работу «P183 R.I.P.», посвященную умершему коллеге. До сих пор в Музее стрит-арта находилась одна из работ Паши 183 — созданная специально для этого пространства инсталляция «Стены не спят». Теперь к ней прибавились авторские холсты и трафареты, личные вещи, фото- и видеоархивы, а вместе с ними и реконструированные арт-объекты, граффити и инсталляции.до 28 февраляМузей стрит-арта, шоссе Революции, 84АБВ Русском музее открылась выставка платков и шалей, созданных отечественными мастерицами от XVIII века до наших дней. Экспозиция состоит из 600 произведений разных видов текстильного искусства, живописи, графики, декоративно-прикладного и древнерусского искусства, а также более 30 комплексов костюмов, включающих платки, шали, шарфы и палантины. Вниманию посетителей представят колокольцевские шали, оренбургские пуховые платки, вологодские кружевные косынки, нижегородские, каргопольские золотошвейные платки, а также изделия Павловопосадской платочной мануфактуры. Вход — от 170 рублей.19 декабря — 11 мартаГосударственный Русский музей, Инженерная улица, 4