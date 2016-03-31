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Планы на выходные: чем заняться 19-20 января
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, Вчера, в 16:40
Приближающиеся выходные приготовили для петербуржцев много интересного: от «Мопсоёлки» до военно-исторической реконструкции, от концерта «АукцЫона» до фестиваля стимпанка. Выбирайте, куда сходить, и отправляйтесь навстречу положительным эмоциям!
Военно-историческая реконструкция «За Ленинград! Красное Село!»
В честь 75-летия освобождения Ленинграда от блокады в Красном Селе состоится большая военно-историческая реконструкция, повествующая о событиях тех дней. 14 января 1944 года началась операция «Январский гром», в ходе которой немецкие войска были отброшены от города, а сам Ленинград деблокирован. В ходе операции уже 19 января части Красной Армии заняли Красное Село. Этим событиям и посвящена реконструкция, которая состоится в субботу. Гостей мероприятия ждет выставка оружия и бронетехники, полевая кухня с солдатской кашей, мастер-классы и грандиозное сражение с танковыми дуэлями и сотнями солдат на поле боя. Вход бесплатный.
Когда: 19 января, 12:00-17:00
Где: Красное Село, Гатчинское шоссе, 54
«Мопсоёлка» в стиле «Великого Гэтсби»
Четвертая по счету «Мопсоёлка» состоится в воскресенье в Центре дизайна ARTPLAY. Как сообщают организаторы, в этом году мероприятие пройдет «в стиле Великого PUGsby — это как Гэтсби, только с мопсами». На самом мероприятии обещают провести модельный показ и устроить конкурс костюмов для мопсов, а еще — оборудовать специальную фотозону. Кроме того, здесь же проведут мастер-классы и шоу с призами и подарками. Вход — от 500 рублей для владельцев мопсов (на входе обещают билеты по 800 рублей).
Когда: 20 января, 12:00-15:00
Где: Центр дизайна ARTPLAY, Красногвардейская площадь, 3
Фестиваль ледовых скульптур
В Петропавловской крепости проходит фестиваль «Ice Fantasy». Темой этого года стало «Путешествие вокруг света». Шатер-холодильник площадью в тысячу квадратных метров поставили у стен Нарышкина бастиона. Внутри можно увидеть работы мастеров из разных стран. В частности, здесь находится статуя Свободы, статуи египетских фараонов, индейские тотемы, изваяния венецианских гондольеров и прочие скульптуры — все изо льда, конечно. Стоимость билета — 470 рублей.
Когда: до 10 февраля
Где: Петропавловская крепость
Выставка «Христос в темнице»
В Манеже открылась выставка русской деревянной религиозной скульптуры XVII-XIX веков. «Христос в темнице», или «Спас Полунощный» — иконография для православной традиции редкая. Скульптуры изображают Христа сидящим в темнице перед восхождением на Голгофу; как правило, он в терновом венке, а одна его рука прижата к щеке. На выставке можно увидеть 30 деревянных скульптур, предоставленных четырнадцатью российскими музеями.
Когда: до 10 февраля
Где: ЦВЗ «Манеж», Исаакиевская площадь, 1
Концерт группы «АукцЫон»
В эту субботу легендарный «АукцЫон» даст свой Большой зимний концерт на сцене Aurora Concert Hall. За плечами у группы — вот уже четыре десятилетия, не побоимся этого слова, плодотворной творческой деятельности, и останавливаться музыканты не планируют. Каждое их выступление уникально, как и сама музыка, рожденная на стыке альтернативы и психоделики с джаз-роком и авангардом. Билеты — от 1500 рублей.
Когда: 19 января, 20:00
Где: Aurora Concert Hall, Пироговская набережная, 5/2
Выставка «Страшные сказки Босха и Брейгеля»
Картины экспозиций «Босх. Ожившие видения» и «Питер Брейгель. Перевернутый мир» предстанут со всеми загадочными и пугающими существами с картин великих живописцев. Гости выставки увидят фантасмагоричный мир скользких гадов, пузатых чудовищ, рыб с человеческими ногами, людей с бочками вместо животов и паукообразных существ. Стоимость билета от 350 рублей.
Когда: до 10 марта, 11:00-22:00
Где: Креативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74Ц
Фестиваль механических историй
В это воскресенье в «Доме Шрёдера» состоится фестиваль стимпанка. Посетители погрузятся в викторианскую эпоху, когда джентльмены были чопорны, дамы ходили с зонтиками от солнца, а все механизмы приводились в движение при помощи пара. Гости фестиваля смогут научиться танцам тех времен, послушать музыку, выбрать понравившиеся вещицы на ярмарке или же научиться делать их на мастер-классе. Кроме того, в течение дня здесь проведут лекции, различные игры, квесты и конкурсы, а также устроят косплей-шоу. Вход — 300 рублей.
Когда: 20 января, 14:00-21:00
Где: Культурный центр «Дом Шрёдера», Петроградская набережная, 32
Прогулки по субтропикам в Ботаническом саду
В Ботсаду вновь открылся субтропический маршрут, благодаря которому каждый может почувствовать себя на островке лета в самый разгар зимы. Во время экскурсии можно будет увидеть цветущие японские камелии и гнущиеся под тяжестью плодов цитрусовые деревья, побывать в Америке, Африке, Австралии и Новой Зеландии, Японии и Китае. Вход — 300 рублей для взрослых и 200 рублей для детей.
Когда: до 31 января
Где: Ботанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова, 2
Выставка «Сад сновидений»
В «Люмьер-холле» открылась интерактивная выставка, посвященная сновидениям. Использование 3D-графики, видеомаппинга и звуковых эффектов погружает посетителей в мир грез и фантазий — то светлых и приятных, а то и пугающих. Выставка разделена на несколько зон, посвященных сну определенного персонажа. Современные технологии дополняются текстовыми блоками, посвященными исследованиям сновидений. Вход — от 400 рублей.
Когда: 1 января — 10 марта
Где: Креативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74Ц
Выставка «Если верить, сказка оживет»
В коллекции Аллы Яковлевой — более 400 экспонатов, а ведь когда-то она начиналась с маленькой фигурки буденовца. Жители и гости Северной столицы могут увидеть такие редкие серии, как «Чиполлино», «Сказка о Царе Салтане», «Ансамбль Березка» и множество других интересных экспонатов. В коллекции есть ватные и стеклянные елочные игрушки советского и дореволюционного времени, а также предметы из фондов музея, часть из которых не показывали публике ни разу. С помощью игрушек организаторы экспозиции составят своеобразный каталог, в котором укажут, о чем мечтали дети и взрослые в разные эпохи: о географических открытиях и Северном полюсе — в 1930-х, о победе — в 1940-х, об освоении космоса — в 1950–1960-х, о достижениях в спорте — в 1980-х годах. Стоимость билета 100-200 рублей.
Когда: до 31 января
Где: Музей игрушки, набережная реки Карповки, 32
Выставка «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи»
В Эрмитаже открылась временная выставка, посвященная одному из важнейших художников итальянского Ренессанса — Пьеро делла Франческа. Выходец из небольшого селения Борго Сан Сеполькро, он знакомится с новейшими достижениями архитектуры и живописи в главном культурном центре XV века — Флоренции. Однако на этом его обучение не заканчивается: так, спустя годы, в Ферраре он знакомится с произведениями нидерландских живописцев, и перенимает у них точность в передаче природы, а вместе с тем и новую для Италии технику масляной живописи. Вершиной творчества художника стал цикл фресок «История Истинного Креста» в церкви святого Франциска в Ареццо. Кроме картин на богословские сюжеты, делла Франческа занимался портретами (например, двойной портрет Федерико да Монтефельтро с супругой). На склоне лет ослепший художник занимался теоретическими изысканиями с математике и геометрии; прославился он также как один из первооткрывателей законов перспективы. Эрмитажная выставка позволит петербуржцам впервые увидеть столько работ мастера, собранных в одном месте. Ради нее своими экспонатами поделились художественные собрания Италии, Испании, Португалии, Великобритании.
Когда: 7 декабря — 10 марта
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Новогодний арт-маркет
На Елагином острове работает большая новогодняя ярмарка. На праздничных прилавках гостей арт-маркета ждут оригинальные новогодние подарки, уникальные ёлочные игрушки, авторские сувениры, изделия ручной работы, натуральные поделки, мед и ароматные сладости. Причем магазинчики располагаются в маленьких уютных деревянных домиках.
Когда: 14 декабря – 27 января
Где: Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, Елагин остров, 4
Выставка «Возрожденные из пепла. Шедевры Помпей и Геркуланума»
До конца марта в Римском дворике Нового Эрмитажа можно увидеть фрески «Дионис и Ариадна», «Александр и Роксана», «Ахилл на Скиросе» и «Геракл и Омфала», камею «Вакх и Ариадна», бронзовый кратер, бюст императора Тиберия, а также мраморная статуя Конкордии августы — яркий образчик римского скульптурного портрета. Экспонаты для выставки передали археологический парк Помпеи и Национальный археологический музей Неаполя.
Когда: до 24 марта
Где: Государственный Эрмитаж, Миллионная улица, 35
Выставка Паши 183 в Музее стрит-арта
В Музее стрит-арта можно посетить выставку работ Павла Пухова, всему миру известного как Паша 183. Экспозиция занимает все три этажа котельной — иначе было не уместить все главные его произведения, сделанные за недолгие 29 лет жизни (в 2013 году художник скончался, и причины смерти неизвестны до сих пор). Пашу 183 называли «русским Бэнкси» — как за талант, так и за стремление к анонимности. Впрочем, если его английский коллега попросту стремится держаться в тени, то Паша на публике появлялся (правда, исключительно в маске). К слову, Бэнкси создал работу «P183 R.I.P.», посвященную умершему коллеге. До сих пор в Музее стрит-арта находилась одна из работ Паши 183 — созданная специально для этого пространства инсталляция «Стены не спят». Теперь к ней прибавились авторские холсты и трафареты, личные вещи, фото- и видеоархивы, а вместе с ними и реконструированные арт-объекты, граффити и инсталляции.
Когда: до 28 февраля
Где: Музей стрит-арта, шоссе Революции, 84АБ
Выставка «Платки и шали в России XVIII–XXI веков»
В Русском музее открылась выставка платков и шалей, созданных отечественными мастерицами от XVIII века до наших дней. Экспозиция состоит из 600 произведений разных видов текстильного искусства, живописи, графики, декоративно-прикладного и древнерусского искусства, а также более 30 комплексов костюмов, включающих платки, шали, шарфы и палантины. Вниманию посетителей представят колокольцевские шали, оренбургские пуховые платки, вологодские кружевные косынки, нижегородские, каргопольские золотошвейные платки, а также изделия Павловопосадской платочной мануфактуры. Вход — от 170 рублей.
Когда: 19 декабря — 11 марта
Где: Государственный Русский музей, Инженерная улица, 4
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