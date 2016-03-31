Планы на неделю: чем заняться 4-8 февраля

Концерт Zaz

Выставка Егора Летова и Павла Белана «Прыг-скок»

Концерт Дэвида Духовны

Программа «Открытая среда в Мариинском»

Выставка «Подходящий объект»

Фотовыставка «Дикая природа России»

Выставка «Христос в темнице»

Выставка «Страшные сказки Босха и Брейгеля»

V Фотобиеннале современной фотографии в Русском музее

Выставка «Сад сновидений»

Выставка «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи»

Выставка «Возрожденные из пепла. Шедевры Помпей и Геркуланума»

Фестиваль ледовых скульптур

Выставка Паши 183 в Музее стрит-арта

Выставка «Платки и шали в России XVIII–XXI веков»

Неподражаемая француженка с узнаваемым голосом исполнит для жителей и гостей Северной столицы. На концерте прозвучат песни в стиле джаз, фолк, шансон и эстрада. Цена билетов 2500-8000 рублей.4 февраля, 20:00БКЗ «Октябрьский», Лиговский проспект, 6Экспозиция будет посвящена памяти поэтов «сибирского андеграунда» Егора Летова, Янки Дягилевой и других артистов. На выставке представят работы скульптора Павла Белана, выполненные из металла и монтажной пены, бумаги и картона, а также сожженного дерева и воска. Вход свободный.7 февраля, 19:00Творческий кластер «Артмуза», 13-я линия В. О., 70–72Звезда «Секретных материалов» споет для петербургских поклонников. В программе концерта — композиции в стиле кантри, рок и блюз. Цена билетов 2500-5500 рублей.8 февраля, 20:00клуб «Космонавт», Бронницкая улица, 24Каждую среду у горожан и гостей Северной столицы есть возможность послушать инструментальную музыку бесплатно. В фойе Стравинского Мариинского театра проходят концерты классики. В программе этой недели — произведения Бетховена, Равеля и Сарасате. Попасть на концерт можно, получив контрамарку для посещения прямо на входе в театр на впуске зрителей (за 30 минут до начала). Количество мест ограничено.6 февраля, 14:00Мариинский-2 (Новая сцена), улица Декабристов, 34В «Артмузе» открывается выставка Аси Малевич — признанной за рубежом художницы, чьи работы в стиле поп-арт выставлялись в лондонской Walton Fine Arts. Среди ее героев — Джобс, Пикассо, Уорхол и другие. До начала весны в галерее «Улица Малевича» можно будет увидеть серию «Черепа», посвященную ушедшим из жизни великим личностям. Вход — бесплатно.2 февраля — 6 мартаТворческий кластер «Артмуза», 13-я линия В.О., 70–72Журнал National Geographic подвел итоги своего восьмого по счету конкурса и представляет лучшие фотографии российской природы, сделанные в 2018 году. Победителей отобрали из 45 000 работ, присланных со всех концов нашей страны. Вход — 200 рублей (дети до 7 лет бесплатно).1 февраля — 31 мартаЛофт Проект «Этажи», Лиговский проспект, 74В Манеже открылась выставка русской деревянной религиозной скульптуры XVII-XIX веков. «Христос в темнице», или «Спас Полунощный» — иконография для православной традиции редкая. Скульптуры изображают Христа сидящим в темнице перед восхождением на Голгофу; как правило, он в терновом венке, а одна его рука прижата к щеке. На выставке можно увидеть 30 деревянных скульптур, предоставленных четырнадцатью российскими музеями.до 10 февраляЦВЗ «Манеж», Исаакиевская площадь, 1Картины экспозиций «Босх. Ожившие видения» и «Питер Брейгель. Перевернутый мир» предстанут со всеми загадочными и пугающими существами с картин великих живописцев. Гости выставки увидят фантасмагоричный мир скользких гадов, пузатых чудовищ, рыб с человеческими ногами, людей с бочками вместо животов и паукообразных существ. Стоимость билета от 350 рублей.до 10 марта, 11:00-22:00Креативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74ЦТрадиционная выставка, в которой участвуют как профессионалы, так и любители, впервые была представлена публике в 2009 году. На этот раз свои работы покажут 295 авторов из 71 населенного пункта России. Вход — от 170 рублей.31 января — 25 мартаМраморный дворец, Миллионная улица, 5/1В «Люмьер-холле» открылась интерактивная выставка, посвященная сновидениям. Использование 3D-графики, видеомаппинга и звуковых эффектов погружает посетителей в мир грез и фантазий — то светлых и приятных, а то и пугающих. Выставка разделена на несколько зон, посвященных сну определенного персонажа. Современные технологии дополняются текстовыми блоками, посвященными исследованиям сновидений. Вход — от 400 рублей.1 января — 10 мартаКреативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74ЦВ Эрмитаже работает временная выставка, посвященная одному из важнейших художников итальянского Ренессанса — Пьеро делла Франческа. Выходец из небольшого селения Борго Сан Сеполькро, он знакомится с новейшими достижениями архитектуры и живописи в главном культурном центре XV века — Флоренции. Однако на этом его обучение не заканчивается: так, спустя годы, в Ферраре он знакомится с произведениями нидерландских живописцев, и перенимает у них точность в передаче природы, а вместе с тем и новую для Италии технику масляной живописи. Вершиной творчества художника стал цикл фресок «История Истинного Креста» в церкви святого Франциска в Ареццо. Кроме картин на богословские сюжеты, делла Франческа занимался портретами (например, двойной портрет Федерико да Монтефельтро с супругой). На склоне лет ослепший художник занимался теоретическими изысканиями с математике и геометрии; прославился он также как один из первооткрывателей законов перспективы. Эрмитажная выставка позволит петербуржцам впервые увидеть столько работ мастера, собранных в одном месте. Ради нее своими экспонатами поделились художественные собрания Италии, Испании, Португалии, Великобритании.7 декабря — 10 мартаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2До конца марта в Римском дворике Нового Эрмитажа можно увидеть фрески «Дионис и Ариадна», «Александр и Роксана», «Ахилл на Скиросе» и «Геракл и Омфала», камею «Вакх и Ариадна», бронзовый кратер, бюст императора Тиберия, а также мраморная статуя Конкордии августы — яркий образчик римского скульптурного портрета. Экспонаты для выставки передали археологический парк Помпеи и Национальный археологический музей Неаполя.до 24 мартаГосударственный Эрмитаж, Миллионная улица, 35В Петропавловской крепости проходит фестиваль «Ice Fantasy». Темой этого года стало «Путешествие вокруг света». Шатер-холодильник площадью в тысячу квадратных метров поставили у стен Нарышкина бастиона. Внутри можно увидеть работы мастеров из разных стран. В частности, здесь находится статуя Свободы, статуи египетских фараонов, индейские тотемы, изваяния венецианских гондольеров и прочие скульптуры — все изо льда, конечно. Стоимость билета — 470 рублей.до 10 февраляПетропавловская крепостьВ Музее стрит-арта можно посетить выставку работ Павла Пухова, всему миру известного как Паша 183. Экспозиция занимает все три этажа котельной — иначе было не уместить все главные его произведения, сделанные за недолгие 29 лет жизни (в 2013 году художник скончался, и причины смерти неизвестны до сих пор). Пашу 183 называли «русским Бэнкси» — как за талант, так и за стремление к анонимности. Впрочем, если его английский коллега попросту стремится держаться в тени, то Паша на публике появлялся (правда, исключительно в маске). К слову, Бэнкси создал работу «P183 R.I.P.», посвященную умершему коллеге. До сих пор в Музее стрит-арта находилась одна из работ Паши 183 — созданная специально для этого пространства инсталляция «Стены не спят». Теперь к ней прибавились авторские холсты и трафареты, личные вещи, фото- и видеоархивы, а вместе с ними и реконструированные арт-объекты, граффити и инсталляции.до 28 февраляМузей стрит-арта, шоссе Революции, 84АБВ Русском музее открылась выставка платков и шалей, созданных отечественными мастерицами от XVIII века до наших дней. Экспозиция состоит из 600 произведений разных видов текстильного искусства, живописи, графики, декоративно-прикладного и древнерусского искусства, а также более 30 комплексов костюмов, включающих платки, шали, шарфы и палантины. Вниманию посетителей представят колокольцевские шали, оренбургские пуховые платки, вологодские кружевные косынки, нижегородские, каргопольские золотошвейные платки, а также изделия Павловопосадской платочной мануфактуры. Вход — от 170 рублей.19 декабря — 11 мартаГосударственный Русский музей, Инженерная улица, 4