5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на выходные: чем заняться 9-10 февраля
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, 15:25
Пятнадцать событий Петербурга, которые можно посетить в ближайшие дни! От фестиваля 3D-печати до концерта Билли Новика, от арт-барахолки до выставки дикой природы России.
Концерт «Билли Новик поёт Летова»
Вокалист Billy's Band в эту субботу поднимется на сцену, чтобы исполнить свои любимые песни «Гражданской Обороны» и выразить тем самым уважение ее покойному лидеру. Билеты — от 800 рублей.
Когда: 9 февраля, 19:00
Где: Opera Concert Club, набережная Обводного канала, 181
Фестиваль 3D-печати 3Dtoday Fest
В субботу в Петербурге состоится праздник, посвященный 3D-печати. Здесь можно будет увидеть изготовленные на 3D-принтерах предметы — от костюмов косплееров до настольных игр, от музыкальных инструментов до печатного самолета. Также на фестивале представят различные модели 3D-принтеров, в том числе и самодельные. Участники мероприятия поучаствуют в мастер-классах по изготовлению вещей при помощи технологии 3D-печати и заодно послушают выступления экспертов. Вход — 350 рублей (дети до 7 лет — бесплатно).
Когда: 9 февраля, 10:00-19:00
Где: КЦ «ПетроКонгресс», Лодейнопольская улица, 5
Выставка «Подходящий объект»
В «Артмузе» открывается выставка Аси Малевич — признанной за рубежом художницы, чьи работы в стиле поп-арт выставлялись в лондонской Walton Fine Arts. Среди ее героев — Джобс, Пикассо, Уорхол и другие. До начала весны в галерее «Улица Малевича» можно будет увидеть серию «Черепа», посвященную ушедшим из жизни великим личностям. Вход — бесплатно.
Когда: 2 февраля — 6 марта
Где: Творческий кластер «Артмуза», 13-я линия В.О., 70–72
«Фланелевый маркет»
Накануне Дня святого Валентина в Петербурге вновь распахнет свои двери арт-барахолка с винтажной одеждой и косметикой, украшениями ручной работы, посудой и предметами искусства. Здесь же будут торговать различными вкусностями, чтобы никто не ушел голодным.
Когда: 9-10 февраля, 12:00-20:00
Где: Творческое пространство «Пальма», переулок Пирогова, 18
Фотовыставка «Дикая природа России»
Журнал National Geographic подвел итоги своего восьмого по счету конкурса и представляет лучшие фотографии российской природы, сделанные в 2018 году. Победителей отобрали из 45 000 работ, присланных со всех концов нашей страны. Вход — 200 рублей (дети до 7 лет бесплатно).
Когда: 1 февраля — 31 марта
Где: Лофт Проект «Этажи», Лиговский проспект, 74
Выставка «Христос в темнице»
В Манеже открылась выставка русской деревянной религиозной скульптуры XVII-XIX веков. «Христос в темнице», или «Спас Полунощный» — иконография для православной традиции редкая. Скульптуры изображают Христа сидящим в темнице перед восхождением на Голгофу; как правило, он в терновом венке, а одна его рука прижата к щеке. На выставке можно увидеть 30 деревянных скульптур, предоставленных четырнадцатью российскими музеями.
Когда: до 10 февраля
Где: ЦВЗ «Манеж», Исаакиевская площадь, 1
Интерактивная программа «Тайна ледяных зеркал»
В воскресенье на льду «Шанс Арены» состоится интерактивное представление для опытных (и не очень) конькобежцев. По сюжету девочка Алиса оказывается на поверхности зеркала, в плену Красной Королевы. Освободиться ей помогут Кролик, Чеширский Кот и гости катаний. В программе ожидаются выступления фигуристов, а танцевальные и спортивные игры на льду помогут обрести хороший навык катания на коньках. Вход — 500 рублей.
Когда: 10 февраля, 15:30
Где: Спортивный комплекс «Шанс Арена», улица Грибалёвой, 9, корпус 2
Выставка «Страшные сказки Босха и Брейгеля»
Картины экспозиций «Босх. Ожившие видения» и «Питер Брейгель. Перевернутый мир» предстанут со всеми загадочными и пугающими существами с картин великих живописцев. Гости выставки увидят фантасмагоричный мир скользких гадов, пузатых чудовищ, рыб с человеческими ногами, людей с бочками вместо животов и паукообразных существ. Стоимость билета от 350 рублей.
Когда: до 10 марта, 11:00-22:00
Где: Креативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74Ц
V Фотобиеннале современной фотографии в Русском музее
Традиционная выставка, в которой участвуют как профессионалы, так и любители, впервые была представлена публике в 2009 году. На этот раз свои работы покажут 295 авторов из 71 населенного пункта России. Вход — от 170 рублей.
Когда: 31 января — 25 марта
Где: Мраморный дворец, Миллионная улица, 5/1
Выставка «Сад сновидений»
В «Люмьер-холле» открылась интерактивная выставка, посвященная сновидениям. Использование 3D-графики, видеомаппинга и звуковых эффектов погружает посетителей в мир грез и фантазий — то светлых и приятных, а то и пугающих. Выставка разделена на несколько зон, посвященных сну определенного персонажа. Современные технологии дополняются текстовыми блоками, посвященными исследованиям сновидений. Вход — от 400 рублей.
Когда: 1 января — 10 марта
Где: Креативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74Ц
Выставка «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи»
В Эрмитаже работает временная выставка, посвященная одному из важнейших художников итальянского Ренессанса — Пьеро делла Франческа. Выходец из небольшого селения Борго Сан Сеполькро, он знакомится с новейшими достижениями архитектуры и живописи в главном культурном центре XV века — Флоренции. Однако на этом его обучение не заканчивается: так, спустя годы, в Ферраре он знакомится с произведениями нидерландских живописцев, и перенимает у них точность в передаче природы, а вместе с тем и новую для Италии технику масляной живописи. Вершиной творчества художника стал цикл фресок «История Истинного Креста» в церкви святого Франциска в Ареццо. Кроме картин на богословские сюжеты, делла Франческа занимался портретами (например, двойной портрет Федерико да Монтефельтро с супругой). На склоне лет ослепший художник занимался теоретическими изысканиями с математике и геометрии; прославился он также как один из первооткрывателей законов перспективы. Эрмитажная выставка позволит петербуржцам впервые увидеть столько работ мастера, собранных в одном месте. Ради нее своими экспонатами поделились художественные собрания Италии, Испании, Португалии, Великобритании.
Когда: 7 декабря — 10 марта
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Выставка «Возрожденные из пепла. Шедевры Помпей и Геркуланума»
До конца марта в Римском дворике Нового Эрмитажа можно увидеть фрески «Дионис и Ариадна», «Александр и Роксана», «Ахилл на Скиросе» и «Геракл и Омфала», камею «Вакх и Ариадна», бронзовый кратер, бюст императора Тиберия, а также мраморная статуя Конкордии августы — яркий образчик римского скульптурного портрета. Экспонаты для выставки передали археологический парк Помпеи и Национальный археологический музей Неаполя.
Когда: до 24 марта
Где: Государственный Эрмитаж, Миллионная улица, 35
Фестиваль ледовых скульптур
В Петропавловской крепости проходит фестиваль «Ice Fantasy». Темой этого года стало «Путешествие вокруг света». Шатер-холодильник площадью в тысячу квадратных метров поставили у стен Нарышкина бастиона. Внутри можно увидеть работы мастеров из разных стран. В частности, здесь находится статуя Свободы, статуи египетских фараонов, индейские тотемы, изваяния венецианских гондольеров и прочие скульптуры — все изо льда, конечно. Стоимость билета — 470 рублей.
Когда: до 10 февраля
Где: Петропавловская крепость
Выставка Паши 183 в Музее стрит-арта
В Музее стрит-арта можно посетить выставку работ Павла Пухова, всему миру известного как Паша 183. Экспозиция занимает все три этажа котельной — иначе было не уместить все главные его произведения, сделанные за недолгие 29 лет жизни (в 2013 году художник скончался, и причины смерти неизвестны до сих пор). Пашу 183 называли «русским Бэнкси» — как за талант, так и за стремление к анонимности. Впрочем, если его английский коллега попросту стремится держаться в тени, то Паша на публике появлялся (правда, исключительно в маске). К слову, Бэнкси создал работу «P183 R.I.P.», посвященную умершему коллеге. До сих пор в Музее стрит-арта находилась одна из работ Паши 183 — созданная специально для этого пространства инсталляция «Стены не спят». Теперь к ней прибавились авторские холсты и трафареты, личные вещи, фото- и видеоархивы, а вместе с ними и реконструированные арт-объекты, граффити и инсталляции.
Когда: до 28 февраля
Где: Музей стрит-арта, шоссе Революции, 84АБ
Выставка «Платки и шали в России XVIII–XXI веков»
В Русском музее открылась выставка платков и шалей, созданных отечественными мастерицами от XVIII века до наших дней. Экспозиция состоит из 600 произведений разных видов текстильного искусства, живописи, графики, декоративно-прикладного и древнерусского искусства, а также более 30 комплексов костюмов, включающих платки, шали, шарфы и палантины. Вниманию посетителей представят колокольцевские шали, оренбургские пуховые платки, вологодские кружевные косынки, нижегородские, каргопольские золотошвейные платки, а также изделия Павловопосадской платочной мануфактуры. Вход — от 170 рублей.
Когда: 19 декабря — 11 марта
Где: Государственный Русский музей, Инженерная улица, 4
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