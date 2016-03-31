Планы на выходные: чем заняться 9-10 февраля

Концерт «Билли Новик поёт Летова»

Фестиваль 3D-печати 3Dtoday Fest

Выставка «Подходящий объект»

«Фланелевый маркет»

Фотовыставка «Дикая природа России»

Выставка «Христос в темнице»

Интерактивная программа «Тайна ледяных зеркал»

Выставка «Страшные сказки Босха и Брейгеля»

V Фотобиеннале современной фотографии в Русском музее

Выставка «Сад сновидений»

Выставка «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи»

Выставка «Возрожденные из пепла. Шедевры Помпей и Геркуланума»

Фестиваль ледовых скульптур

Выставка Паши 183 в Музее стрит-арта

Выставка «Платки и шали в России XVIII–XXI веков»

Вокалист Billy's Band в эту субботу поднимется на сцену, чтобы исполнить свои любимые песни «Гражданской Обороны» и выразить тем самым уважение ее покойному лидеру. Билеты — от 800 рублей.9 февраля, 19:00Opera Concert Club, набережная Обводного канала, 181В субботу в Петербурге состоится праздник, посвященный 3D-печати. Здесь можно будет увидеть изготовленные на 3D-принтерах предметы — от костюмов косплееров до настольных игр, от музыкальных инструментов до печатного самолета. Также на фестивале представят различные модели 3D-принтеров, в том числе и самодельные. Участники мероприятия поучаствуют в мастер-классах по изготовлению вещей при помощи технологии 3D-печати и заодно послушают выступления экспертов. Вход — 350 рублей (дети до 7 лет — бесплатно).9 февраля, 10:00-19:00КЦ «ПетроКонгресс», Лодейнопольская улица, 5В «Артмузе» открывается выставка Аси Малевич — признанной за рубежом художницы, чьи работы в стиле поп-арт выставлялись в лондонской Walton Fine Arts. Среди ее героев — Джобс, Пикассо, Уорхол и другие. До начала весны в галерее «Улица Малевича» можно будет увидеть серию «Черепа», посвященную ушедшим из жизни великим личностям. Вход — бесплатно.2 февраля — 6 мартаТворческий кластер «Артмуза», 13-я линия В.О., 70–72Накануне Дня святого Валентина в Петербурге вновь распахнет свои двери арт-барахолка с винтажной одеждой и косметикой, украшениями ручной работы, посудой и предметами искусства. Здесь же будут торговать различными вкусностями, чтобы никто не ушел голодным.9-10 февраля, 12:00-20:00Творческое пространство «Пальма», переулок Пирогова, 18Журнал National Geographic подвел итоги своего восьмого по счету конкурса и представляет лучшие фотографии российской природы, сделанные в 2018 году. Победителей отобрали из 45 000 работ, присланных со всех концов нашей страны. Вход — 200 рублей (дети до 7 лет бесплатно).1 февраля — 31 мартаЛофт Проект «Этажи», Лиговский проспект, 74В Манеже открылась выставка русской деревянной религиозной скульптуры XVII-XIX веков. «Христос в темнице», или «Спас Полунощный» — иконография для православной традиции редкая. Скульптуры изображают Христа сидящим в темнице перед восхождением на Голгофу; как правило, он в терновом венке, а одна его рука прижата к щеке. На выставке можно увидеть 30 деревянных скульптур, предоставленных четырнадцатью российскими музеями.до 10 февраляЦВЗ «Манеж», Исаакиевская площадь, 1В воскресенье на льду «Шанс Арены» состоится интерактивное представление для опытных (и не очень) конькобежцев. По сюжету девочка Алиса оказывается на поверхности зеркала, в плену Красной Королевы. Освободиться ей помогут Кролик, Чеширский Кот и гости катаний. В программе ожидаются выступления фигуристов, а танцевальные и спортивные игры на льду помогут обрести хороший навык катания на коньках. Вход — 500 рублей.10 февраля, 15:30Спортивный комплекс «Шанс Арена», улица Грибалёвой, 9, корпус 2Картины экспозиций «Босх. Ожившие видения» и «Питер Брейгель. Перевернутый мир» предстанут со всеми загадочными и пугающими существами с картин великих живописцев. Гости выставки увидят фантасмагоричный мир скользких гадов, пузатых чудовищ, рыб с человеческими ногами, людей с бочками вместо животов и паукообразных существ. Стоимость билета от 350 рублей.до 10 марта, 11:00-22:00Креативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74ЦТрадиционная выставка, в которой участвуют как профессионалы, так и любители, впервые была представлена публике в 2009 году. На этот раз свои работы покажут 295 авторов из 71 населенного пункта России. Вход — от 170 рублей.31 января — 25 мартаМраморный дворец, Миллионная улица, 5/1В «Люмьер-холле» открылась интерактивная выставка, посвященная сновидениям. Использование 3D-графики, видеомаппинга и звуковых эффектов погружает посетителей в мир грез и фантазий — то светлых и приятных, а то и пугающих. Выставка разделена на несколько зон, посвященных сну определенного персонажа. Современные технологии дополняются текстовыми блоками, посвященными исследованиям сновидений. Вход — от 400 рублей.1 января — 10 мартаКреативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74ЦВ Эрмитаже работает временная выставка, посвященная одному из важнейших художников итальянского Ренессанса — Пьеро делла Франческа. Выходец из небольшого селения Борго Сан Сеполькро, он знакомится с новейшими достижениями архитектуры и живописи в главном культурном центре XV века — Флоренции. Однако на этом его обучение не заканчивается: так, спустя годы, в Ферраре он знакомится с произведениями нидерландских живописцев, и перенимает у них точность в передаче природы, а вместе с тем и новую для Италии технику масляной живописи. Вершиной творчества художника стал цикл фресок «История Истинного Креста» в церкви святого Франциска в Ареццо. Кроме картин на богословские сюжеты, делла Франческа занимался портретами (например, двойной портрет Федерико да Монтефельтро с супругой). На склоне лет ослепший художник занимался теоретическими изысканиями с математике и геометрии; прославился он также как один из первооткрывателей законов перспективы. Эрмитажная выставка позволит петербуржцам впервые увидеть столько работ мастера, собранных в одном месте. Ради нее своими экспонатами поделились художественные собрания Италии, Испании, Португалии, Великобритании.7 декабря — 10 мартаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2До конца марта в Римском дворике Нового Эрмитажа можно увидеть фрески «Дионис и Ариадна», «Александр и Роксана», «Ахилл на Скиросе» и «Геракл и Омфала», камею «Вакх и Ариадна», бронзовый кратер, бюст императора Тиберия, а также мраморная статуя Конкордии августы — яркий образчик римского скульптурного портрета. Экспонаты для выставки передали археологический парк Помпеи и Национальный археологический музей Неаполя.до 24 мартаГосударственный Эрмитаж, Миллионная улица, 35В Петропавловской крепости проходит фестиваль «Ice Fantasy». Темой этого года стало «Путешествие вокруг света». Шатер-холодильник площадью в тысячу квадратных метров поставили у стен Нарышкина бастиона. Внутри можно увидеть работы мастеров из разных стран. В частности, здесь находится статуя Свободы, статуи египетских фараонов, индейские тотемы, изваяния венецианских гондольеров и прочие скульптуры — все изо льда, конечно. Стоимость билета — 470 рублей.до 10 февраляПетропавловская крепостьВ Музее стрит-арта можно посетить выставку работ Павла Пухова, всему миру известного как Паша 183. Экспозиция занимает все три этажа котельной — иначе было не уместить все главные его произведения, сделанные за недолгие 29 лет жизни (в 2013 году художник скончался, и причины смерти неизвестны до сих пор). Пашу 183 называли «русским Бэнкси» — как за талант, так и за стремление к анонимности. Впрочем, если его английский коллега попросту стремится держаться в тени, то Паша на публике появлялся (правда, исключительно в маске). К слову, Бэнкси создал работу «P183 R.I.P.», посвященную умершему коллеге. До сих пор в Музее стрит-арта находилась одна из работ Паши 183 — созданная специально для этого пространства инсталляция «Стены не спят». Теперь к ней прибавились авторские холсты и трафареты, личные вещи, фото- и видеоархивы, а вместе с ними и реконструированные арт-объекты, граффити и инсталляции.до 28 февраляМузей стрит-арта, шоссе Революции, 84АБВ Русском музее открылась выставка платков и шалей, созданных отечественными мастерицами от XVIII века до наших дней. Экспозиция состоит из 600 произведений разных видов текстильного искусства, живописи, графики, декоративно-прикладного и древнерусского искусства, а также более 30 комплексов костюмов, включающих платки, шали, шарфы и палантины. Вниманию посетителей представят колокольцевские шали, оренбургские пуховые платки, вологодские кружевные косынки, нижегородские, каргопольские золотошвейные платки, а также изделия Павловопосадской платочной мануфактуры. Вход — от 170 рублей.19 декабря — 11 мартаГосударственный Русский музей, Инженерная улица, 4