Планы на неделю: чем заняться 18-22 февраля

Программа «Открытая среда в Мариинском»

«Kurt Cobain Birthday Fest 2019»

Концерт группы «Poets Of The Fall»

Концерт «11 лет без Егора Летова»

Выставка «Николай I»

Выставка «Подходящий объект»

Мотошоу в «Галерее»

Фотовыставка «Дикая природа России»

Выставка «Страшные сказки Босха и Брейгеля»

V Фотобиеннале современной фотографии в Русском музее

Выставка «Сад сновидений»

Выставка «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи»

Выставка «Возрожденные из пепла. Шедевры Помпей и Геркуланума»

Выставка Паши 183 в Музее стрит-арта

Выставка «Платки и шали в России XVIII–XXI веков»

Каждую среду у горожан и гостей Северной столицы есть возможность послушать инструментальную музыку бесплатно. В фойе Стравинского Мариинского театра проходят концерты классики. В программе этой недели — произведения Верачини, Витали, Чайковского, Массне и Сен-Санса. Попасть на концерт можно, получив контрамарку для посещения прямо на входе в театр (за 30 минут до начала). Количество мест ограничено.13 февраля, 14:00Мариинский-2 (Новая сцена), улица Декабристов, 34Отечественные рок-музыканты отметят День рождения Курта Дональдовича большим концертом. Хиты группы «Nirvana» исполнят коллективы «Adaen» и «Round Hills», а также Саша Растич (группа «Седьмая раса») и Блондинка Ксю. Список участников фестиваля будет дополняться. Цена билетов от 600 рублей.21 февраля, 18:00Клуб «Зал ожидания», набережная Обводного канала, 118Финские рок-музыканты представят в Петербурге свой новый альбом «Ultraviolet». Цена билетов от 2000 рублей.22 февраля, 20:00клуб «Космонавт», улица Бронницкая, 24Поклонники и музыканты, игравшие в разное время с культовым музыкантом, соберутся в годовщину смерти лидера группы «Гражданская оборона». Его песни исполнят Константин Рябинов, Александр Андрюшкин, Аркадий Кузнецов, Евгений Кокорин и другие музыканты. Специальный гость вечера — брат Егора Сергей Летов. Цена билетов от 400 рублей.19 февраля, 19:00культурный центр «Сердце», Биржевая линия, 12В Русском музее (а точнее, в Михайловском замке) открылась выставка, посвященная императору Николаю I и его эпохе — к слову, весьма непростой. Правление Николая — это и процесс над декабристами, и усиление жандармского контроля за обществом, и растущая роль бюрократии — но одновременно это время, когда в России появляются первые железные дороги, а Михаил Сперанский составляет полный свод законов Империи. На выставке посетители увидят парадные портреты самого царя и его окружения, мебель, изделия из бронзы, нумизматические раритеты и многое другое.14 февраля — 20 маяМихайловский замок, Садовая улица, 2В «Артмузе» открывается выставка Аси Малевич — признанной за рубежом художницы, чьи работы в стиле поп-арт выставлялись в лондонской Walton Fine Arts. Среди ее героев — Джобс, Пикассо, Уорхол и другие. До начала весны в галерее «Улица Малевича» можно будет увидеть серию «Черепа», посвященную ушедшим из жизни великим личностям. Вход — бесплатно.2 февраля — 6 мартаТворческий кластер «Артмуза», 13-я линия В.О., 70–72На бесплатной выставке представлены классические мотоциклы 1920–1970-х годов, спортивные, гоночные и военные модели. Также в экспозиции есть настоящая кинозвезда — мотоцикл, снимавшийся в художественных фильмах.до 3 мартаТРЦ «Галерея», Лиговский проспект, 30АЖурнал National Geographic подвел итоги своего восьмого по счету конкурса и представляет лучшие фотографии российской природы, сделанные в 2018 году. Победителей отобрали из 45 000 работ, присланных со всех концов нашей страны. Вход — 200 рублей (дети до 7 лет бесплатно).1 февраля — 31 мартаЛофт Проект «Этажи», Лиговский проспект, 74Картины экспозиций «Босх. Ожившие видения» и «Питер Брейгель. Перевернутый мир» предстанут со всеми загадочными и пугающими существами с картин великих живописцев. Гости выставки увидят фантасмагоричный мир скользких гадов, пузатых чудовищ, рыб с человеческими ногами, людей с бочками вместо животов и паукообразных существ. Стоимость билета от 350 рублей.до 10 марта, 11:00-22:00Креативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74ЦТрадиционная выставка, в которой участвуют как профессионалы, так и любители, впервые была представлена публике в 2009 году. На этот раз свои работы покажут 295 авторов из 71 населенного пункта России. Вход — от 170 рублей.31 января — 25 мартаМраморный дворец, Миллионная улица, 5/1В «Люмьер-холле» открылась интерактивная выставка, посвященная сновидениям. Использование 3D-графики, видеомаппинга и звуковых эффектов погружает посетителей в мир грез и фантазий — то светлых и приятных, а то и пугающих. Выставка разделена на несколько зон, посвященных сну определенного персонажа. Современные технологии дополняются текстовыми блоками, посвященными исследованиям сновидений. Вход — от 400 рублей.1 января — 10 мартаКреативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74ЦВ Эрмитаже работает временная выставка, посвященная одному из важнейших художников итальянского Ренессанса — Пьеро делла Франческа. Выходец из небольшого селения Борго Сан Сеполькро, он знакомится с новейшими достижениями архитектуры и живописи в главном культурном центре XV века — Флоренции. Однако на этом его обучение не заканчивается: так, спустя годы, в Ферраре он знакомится с произведениями нидерландских живописцев, и перенимает у них точность в передаче природы, а вместе с тем и новую для Италии технику масляной живописи. Вершиной творчества художника стал цикл фресок «История Истинного Креста» в церкви святого Франциска в Ареццо. Кроме картин на богословские сюжеты, делла Франческа занимался портретами (например, двойной портрет Федерико да Монтефельтро с супругой). На склоне лет ослепший художник занимался теоретическими изысканиями с математике и геометрии; прославился он также как один из первооткрывателей законов перспективы. Эрмитажная выставка позволит петербуржцам впервые увидеть столько работ мастера, собранных в одном месте. Ради нее своими экспонатами поделились художественные собрания Италии, Испании, Португалии, Великобритании.7 декабря — 10 мартаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2До конца марта в Римском дворике Нового Эрмитажа можно увидеть фрески «Дионис и Ариадна», «Александр и Роксана», «Ахилл на Скиросе» и «Геракл и Омфала», камею «Вакх и Ариадна», бронзовый кратер, бюст императора Тиберия, а также мраморная статуя Конкордии августы — яркий образчик римского скульптурного портрета. Экспонаты для выставки передали археологический парк Помпеи и Национальный археологический музей Неаполя.до 24 мартаГосударственный Эрмитаж, Миллионная улица, 35В Музее стрит-арта можно посетить выставку работ Павла Пухова, всему миру известного как Паша 183. Экспозиция занимает все три этажа котельной — иначе было не уместить все главные его произведения, сделанные за недолгие 29 лет жизни (в 2013 году художник скончался, и причины смерти неизвестны до сих пор). Пашу 183 называли «русским Бэнкси» — как за талант, так и за стремление к анонимности. Впрочем, если его английский коллега попросту стремится держаться в тени, то Паша на публике появлялся (правда, исключительно в маске). К слову, Бэнкси создал работу «P183 R.I.P.», посвященную умершему коллеге. До сих пор в Музее стрит-арта находилась одна из работ Паши 183 — созданная специально для этого пространства инсталляция «Стены не спят». Теперь к ней прибавились авторские холсты и трафареты, личные вещи, фото- и видеоархивы, а вместе с ними и реконструированные арт-объекты, граффити и инсталляции.до 28 февраляМузей стрит-арта, шоссе Революции, 84АБВ Русском музее открылась выставка платков и шалей, созданных отечественными мастерицами от XVIII века до наших дней. Экспозиция состоит из 600 произведений разных видов текстильного искусства, живописи, графики, декоративно-прикладного и древнерусского искусства, а также более 30 комплексов костюмов, включающих платки, шали, шарфы и палантины. Вниманию посетителей представят колокольцевские шали, оренбургские пуховые платки, вологодские кружевные косынки, нижегородские, каргопольские золотошвейные платки, а также изделия Павловопосадской платочной мануфактуры. Вход — от 170 рублей.19 декабря — 11 мартаГосударственный Русский музей, Инженерная улица, 4