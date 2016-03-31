Планы на выходные: чем заняться 23-24 февраля

Творческие мастер-классы по ковке

Выставка «Николай I»

Фестиваль «Сиреневый февраль»

Выставка «Калашников: Человек. Оружие. Легенда»

Выставка «Подходящий объект»

Выставка «Гран-тур. Русская версия»

Выставка «Страшные сказки Босха и Брейгеля»

Фотовыставка «Дикая природа России»

Международный день белого медведя

V Фотобиеннале современной фотографии в Русском музее

Выставка «Сад сновидений»

Выставка «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи»

Выставка «Возрожденные из пепла. Шедевры Помпей и Геркуланума»

Выставка Паши 183 в Музее стрит-арта

Выставка «Платки и шали в России XVIII–XXI веков»

На этих выходных кузница нового поколения MOLOT устраивает необычные творческие мастер-классы по ковке. На занятиях вы сможете развить внимательность, фантазию и аккуратность. Индивидуальные и групповые уроки разной сложности проводят опытные мастера. Все инструменты, материалы и экипировку выдают на месте. Главное — надеть удобную одежду, которую не жалко прокоптить и испачкать. В течение увлекательного занятия вы научитесь работать с металлами, разжигать пламя горна, пользоваться электромолотом и слесарными инструментами. А на память вам останется уникальная вещица, выполненная своими руками от начала до конца.23-24 февраля, с 11:00поселок Лисий Нос, Аэродромная улица, 15В Русском музее (а точнее, в Михайловском замке) открылась выставка, посвященная императору Николаю I и его эпохе — к слову, весьма непростой. Правление Николая — это и процесс над декабристами, и усиление жандармского контроля за обществом, и растущая роль бюрократии — но одновременно это время, когда в России появляются первые железные дороги, а Михаил Сперанский составляет полный свод законов Империи. На выставке посетители увидят парадные портреты самого царя и его окружения, мебель, изделия из бронзы, нумизматические раритеты и многое другое.14 февраля — 20 маяМихайловский замок, Садовая улица, 2Зима в Ботаническом саду завершится ежегодным фестивалем сирени. На этот раз он будет посвящен юбилею снятия блокады Ленинграда. Гости мероприятия узнают, что к красоте люди стремились даже в военное время. В честь этого события представители Международного общества сирени преподнесут в подарок городу несколько сортов этого прекрасного растения. Кстати, на фестивале будет представлена не только сирень. Павильон «Зеленый домик» будет украшен и другими весенними цветами. На мероприятии выступят научные сотрудники из России, Белоруссии и Германии, которые расскажут, как правильно ухаживать за сиренью. Гвоздем фестиваля станет ретро-дефиле, посвященное нарядам военных лет. А сладкоежки смогут попробовать «мороженое из сирени» или согреться цветочным кофе. Для любителей рукоделия пройдут мастер-классы.23–28 февраля, 10:00–18:00Ботанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова, 2В Петербурге открылась бесплатная экспозиция, посвященная 100-летию со дня рождения легендарного оружейника Михаила Калашникова. Посетители выставки узнают все аспекты многогранного бренда «Калашников» через экспонаты, рассказывающие о конструкторе, его работе, талантах и увлечениях. Гости увидят подлинные вещи, принадлежавшие Михаилу Тимофеевичу, фотографии разных лет и, конечно, легендарное оружие — классический «АК-47» и «АК-74». Также можно будет пострелять из знаменитого автомата в пневматическом мультимедийном тире.21 февраля — 10 мартаМультимедийный музей «Россия — моя история», Бассейная улица, 32В «Артмузе» работает выставка Аси Малевич — признанной за рубежом художницы, чьи работы в стиле поп-арт выставлялись в лондонской Walton Fine Arts. Среди ее героев — Джобс, Пикассо, Уорхол и другие. До начала весны в галерее «Улица Малевича» можно будет увидеть серию «Черепа», посвященную ушедшим из жизни великим личностям. Вход — бесплатно.2 февраля — 6 мартаТворческий кластер «Артмуза», 13-я линия В.О., 70–72В «Росфото» на этой неделе открывается большая выставка, посвященная архитектуре, пейзажам и национальным типам Италии второй половины XIX века. Фотоснимки, представленные в экспозиции, были вывезены русскими путешественниками тех времен из своих вояжей в качестве сувениров. В ту пору хорошим тоном считалось возвращаться в Россию с целым «альбомом-путешествием», полным фотографий. Такие альбомы становились украшением гостиных — ну а теперь их содержимое можно увидеть на выставке. В качестве дополнения к снимкам используются фрагменты воспоминаний, путевых дневников и писем Н. Гоголя, К. Батюшкова, И. Всеволожского, С. Боткина, М. Погодина, К. Пауловича, И. Крамского и других известных деятелей.22 февраля — 7 апреляМузейно-выставочный центр «Росфото», Большая Морская улица, 35Картины экспозиций «Босх. Ожившие видения» и «Питер Брейгель. Перевернутый мир» предстанут со всеми загадочными и пугающими существами с картин великих живописцев. Гости выставки увидят фантасмагоричный мир скользких гадов, пузатых чудовищ, рыб с человеческими ногами, людей с бочками вместо животов и паукообразных существ. Стоимость билета от 350 рублей.до 10 марта, 11:00-22:00Креативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74ЦЖурнал National Geographic подвел итоги своего восьмого по счету конкурса и представляет лучшие фотографии российской природы, сделанные в 2018 году. Победителей отобрали из 45 000 работ, присланных со всех концов нашей страны. Вход — 200 рублей (дети до 7 лет бесплатно).1 февраля — 31 мартаЛофт Проект «Этажи», Лиговский проспект, 74В Ленинградском зоопарке в воскресенье пройдет специальная программа, посвященная хозяевам Арктики — белым медведям. В этот день мишек накормят «праздничным тортом», а для посетителей устроят специальную программу с лекциями, мастер-классами, квестами, аквагримом и викторинами. Также желающие смогут посмотреть на показательное кормление медведей, а заодно и тигра с комментариями специалистов.24 февраля, 12:00-16:00Ленинградский зоопарк, Александровский парк, 1Традиционная выставка, в которой участвуют как профессионалы, так и любители, впервые была представлена публике в 2009 году. На этот раз свои работы покажут 295 авторов из 71 населенного пункта России. Вход — от 170 рублей.31 января — 25 мартаМраморный дворец, Миллионная улица, 5/1В «Люмьер-холле» открылась интерактивная выставка, посвященная сновидениям. Использование 3D-графики, видеомаппинга и звуковых эффектов погружает посетителей в мир грез и фантазий — то светлых и приятных, а то и пугающих. Выставка разделена на несколько зон, посвященных сну определенного персонажа. Современные технологии дополняются текстовыми блоками, посвященными исследованиям сновидений. Вход — от 400 рублей.1 января — 10 мартаКреативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74ЦВ Эрмитаже работает временная выставка, посвященная одному из важнейших художников итальянского Ренессанса — Пьеро делла Франческа. Выходец из небольшого селения Борго Сан Сеполькро, он знакомится с новейшими достижениями архитектуры и живописи в главном культурном центре XV века — Флоренции. Однако на этом его обучение не заканчивается: так, спустя годы, в Ферраре он знакомится с произведениями нидерландских живописцев, и перенимает у них точность в передаче природы, а вместе с тем и новую для Италии технику масляной живописи. Вершиной творчества художника стал цикл фресок «История Истинного Креста» в церкви святого Франциска в Ареццо. Кроме картин на богословские сюжеты, делла Франческа занимался портретами (например, двойной портрет Федерико да Монтефельтро с супругой). На склоне лет ослепший художник занимался теоретическими изысканиями с математике и геометрии; прославился он также как один из первооткрывателей законов перспективы. Эрмитажная выставка позволит петербуржцам впервые увидеть столько работ мастера, собранных в одном месте. Ради нее своими экспонатами поделились художественные собрания Италии, Испании, Португалии, Великобритании.7 декабря — 10 мартаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2До конца марта в Римском дворике Нового Эрмитажа можно увидеть фрески «Дионис и Ариадна», «Александр и Роксана», «Ахилл на Скиросе» и «Геракл и Омфала», камею «Вакх и Ариадна», бронзовый кратер, бюст императора Тиберия, а также мраморная статуя Конкордии августы — яркий образчик римского скульптурного портрета. Экспонаты для выставки передали археологический парк Помпеи и Национальный археологический музей Неаполя.до 24 мартаГосударственный Эрмитаж, Миллионная улица, 35В Музее стрит-арта можно посетить выставку работ Павла Пухова, всему миру известного как Паша 183. Экспозиция занимает все три этажа котельной — иначе было не уместить все главные его произведения, сделанные за недолгие 29 лет жизни (в 2013 году художник скончался, и причины смерти неизвестны до сих пор). Пашу 183 называли «русским Бэнкси» — как за талант, так и за стремление к анонимности. Впрочем, если его английский коллега попросту стремится держаться в тени, то Паша на публике появлялся (правда, исключительно в маске). К слову, Бэнкси создал работу «P183 R.I.P.», посвященную умершему коллеге. До сих пор в Музее стрит-арта находилась одна из работ Паши 183 — созданная специально для этого пространства инсталляция «Стены не спят». Теперь к ней прибавились авторские холсты и трафареты, личные вещи, фото- и видеоархивы, а вместе с ними и реконструированные арт-объекты, граффити и инсталляции.до 28 февраляМузей стрит-арта, шоссе Революции, 84АБВ Русском музее открылась выставка платков и шалей, созданных отечественными мастерицами от XVIII века до наших дней. Экспозиция состоит из 600 произведений разных видов текстильного искусства, живописи, графики, декоративно-прикладного и древнерусского искусства, а также более 30 комплексов костюмов, включающих платки, шали, шарфы и палантины. Вниманию посетителей представят колокольцевские шали, оренбургские пуховые платки, вологодские кружевные косынки, нижегородские, каргопольские золотошвейные платки, а также изделия Павловопосадской платочной мануфактуры. Вход — от 170 рублей.19 декабря — 11 мартаГосударственный Русский музей, Инженерная улица, 4