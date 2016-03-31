Планы на неделю: чем заняться 25 февраля — 1 марта

Выставка «Петербургский салон "Антиквариат"»

Программа «Открытая среда в Мариинском»

Киносреда в библиотеке имени братьев Стругацких

Выставка «Летописцы подвига: кино и журналистика в осажденном городе»

Парижское кабаре «Lido» с шоу «The Legend»

Концерт в честь Дня рождения Джорджа Харрисона

XII международный фестиваль моноспектаклей «Монокль»

Праздник музыки «The Beatles»

Гала-закрытие III Международного фестиваля «Виртуозы флейты» в Концертом зале Мариинского театра

Благотворительный аукцион «Соцсбыт»

В Петербурге вновь пройдет традиционная выставка антикварного искусства, на которой будут представлены экспонаты от лучших салонов и частных коллекционеров России и зарубежья. Ценители старинного искусства увидят предметы мебели, иконы, изделия из фарфора, винтажные светильники, редкие книги, статуэтки, скульптуры, драгоценностей и многое другое. Изюминка экспозиции этого года — живопись. На выставке можно будет найти картины иностранных и русских мастеров — от XVIII века до работ известных художников советского периода.28 февраля — 2 марта, 12:00-20:00; 3 марта, 12:00-19:00Инженерная улица, 13Каждую среду у горожан и гостей Северной столицы есть возможность послушать инструментальную музыку бесплатно. В фойе Стравинского Мариинского театра проходят концерты классики. В программе этой недели — произведения Моцарта и Хофмайстера. Попасть на концерт можно, получив контрамарку для посещения прямо на входе в театр (за 30 минут до начала). Количество мест ограничено.27 февраля, 14:00Мариинский-2 (Новая сцена), улица Декабристов, 34В этом месяце в библиотеке устраивают бесплатные кинопоказы знаменитых комедий на языке оригинала. В ближайшую среду покажут известный фильм Роберта Земекиса «Кто подставил кролика Роджера» на английском языке.27 февраля, 19:00улица Типанова, 29Завтра в Петербурге пройдут однодневная выставка, посвященная военной хронике. Гости экспозиции узнают истории поэта, участника обороны полуострова Ханко и прорыва Ленинграда Михаила Дудина; альпиниста, участника маскировки доминант Ленинграда Михаила Боброва; писателя, участника войны Даниила Гранина; контрразведчика, участника боев на Невском пятачке Бориса Пидемского. Героями экспозиции также стали кинематографисты Ян Фрид, Евгений Червяков, Евгений Шапиро, Николай Лебедев, Михаил Ершов, Янина Жеймо. Репринты и фотографии покажут трудовые будни фоторепортера «Комсомолки» Бориса Кудоярова и корреспондента газеты Ростислава Июльского, которых направили в военный Ленинград. Цена билетов 100-200 рублей. Входя для блокадников свободный.25 февраля, 11:00-19:00Киноцентр «Ленфильм», Каменноостровский проспект, 10Одно из прославленных на весь мир кабаре представляет новую программу в Петербурге. Режиссер постановки — Франко Драгоне, известный по работам с «Cirque du Soleil». Перед зрителем предстанет история парижанки, рассказанная языком джазового и классического танца. Цена билетов от 2000 рублей.28 февраля, 19:00БКЗ «Октябрьский», Лиговский проспект, 6В честь Дня рождения участника культовой группы «The Beatles» в Петербурге состоится бесплатный концерт. Причем, выступить может любой желающий. Музыканты и слушатели споют любимые композиции легендарного исполнителя. В программе вечера уже заявлены группы «Freddie & the Drillers» и «The Yellow Pillow».25 февраля, 19:00Культурный центр «Сердце», Биржевая линия, 12Завтра в Петербурге начнется Форум моноспектаклей, приуроченный к Году театра в России. Всего будет представлено 27 постановок из разных стран. Спектакли пройдут на разных площадках города. В программе фестиваля-конкурса примут участие актеры и режиссеры из России и стран ближнего зарубежья — Армении, Болгарии, Молдавии, Польши, Беларуси, Словакии.25 февраля – 4 марта, 19:00театральные площадки ПетербургаЕще один концерт, приуроченный ко Дню рождения Джорджа Харрисона. Профессиональные музыканты Северной столицы отдадут дань уважения величайшей рок-группе всех времен, исполнив любимые песни.25 февраля, 20:00Концертный зал «Aurora», Пироговская набережная, 5/2Яркие музыканты выступят в сопровождении оркестра. На сцену поднимутся музыканты Берлинского филармонического оркестра Эммануэль Паю (Франция-Швейцария) и Егор Егоркин (первый россиянин в истории этого коллектива), а также флейтисты оркестра Мариинского театра и клавесинистка Елена Серова. В программе — произведения Карла Филиппа Эммануэля Баха, Теобальда Бема, Сергея Прокофьева, Андрея Эшпая, Жан-Мишеля Домаза и Гийома Коннесона. Цена билетов от 600 рублей.25 февраля, 19:00Концертный зал Мариинского театра, улица Писарева, 20Раритетные игрушки, музыкальные пластинки, техника и аксессуары советской эпохи — эти и многие другие вещи разыграют на аукционе в пятницу. Есть три минимальные ставки — 300, 500 и 1000 рублей. Половину суммы с продажи каждого лота отправят в центр «Антон тут рядом», который помогает взрослым людям с аутизмом. Остальную часть выручки получает владелец вещи.1 марта, 20:00Музей советских игровых автоматов, Конюшенная площадь, 2В