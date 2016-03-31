Планы на выходные: чем заняться 27-28 апреля

Барахолка Fashion Weekend

Вечер современной поэзии «Хватит стихам пылиться на полках!»

Шоу-спектакль «Мечты, меняющие мир»

Моноспектакль Ярослава Иванова «509-й год до нашей эры»

Выставка «Перевесы»

Благотворительный фестиваль «Жизнь прекрасна»

Концерт Джо Линна Тёрнера

Фестиваль «Epic Con»

Концерт «Французские сказки»

Пасха — 2019

Весна! Пора обновлять гардероб, и сделать это можно на барахолке Fashion Weekend. Здесь собраны брендовые, дизайнерские, винтажные вещи и аксессуары. Кстати, помогать с выбором гостям будут профессиональные стилисты.27–28 апреля, 12:00–19:00Невский проспект, 8БесплатноВ Петербурге пройдет вечер современной поэзии, где известные поэты, дебютанты и литературные гурманы смогут провести время в душевной атмосфере, поделиться своим творчеством и эмоциями. Уютный квартирник, на котором нет места политике и пафосу, но есть главное — поэзия и искренность.27 апреля, 19:00Биржевая линия, 12от 400 рублейПраздник для самых маленьких, где сбываются заветные мечты! Яркое и познавательное шоу познакомит детей и их родителей с успехами русских ученых и изобретателей, также гостей ждут лазерные эксперименты, химические опыты, роботы-трансформеры и бумажное шоу. Спектакль рекомендован детям от четырех лет.27–28 апреляпроспект Стачек, 72750-2500 рублейВ «Лофте на Обводном канале» пройдёт вечер, посвящённый событиям далёкой истории. В основу спектакля лёг художественный текст, посвящённый реальным событиям. Петербуржцы смогут побывать в Древнем Риме и понять, что люди, жившие две с половиной тысячи лет назад, гораздо ближе нам, чем мы думаем.28 апреля, 18:00–21:00набережная Обводного канала, 1361000 рублейВыставка знакомит с творчеством и работами Александра Задорина: вас ждут картины, рисунки, скульптуры, керамические объекты и инсталляции талантливого мастера. Важное место в творчестве Задорина занимает тема любви. Многогранная и всеобъемлющая, она помогает глубже постигать мир и самого себя.16 апреля – 2 июнянабережная Канала Грибоедова, 103до 150 рублейБлаготворительный фестиваль «Жизнь прекрасна» привлекает внимание к проблемам образования детей с ОВЗ. Гости мероприятия смогут не только поближе познакомиться с особенными детишками, но и помочь благотворительному проекту «Классика без границ». В программе мастер-классы, концерт, шоу мыльных пузырей и круглые столы с педагогами, где учителя и родители обсудят проблемы и перспективы детского образования.28 апреля, 12:30–17:00Бухарестская улица, 35, к. 1Бесплатно28 апреля пройдёт концерт американского рок-исполнителя Джо Линна Тёрнера. Он одинаково известен как участник Rainbow, Deep Purple, Mother’s Army и HTP, и как сольный исполнитель. Концерт артиста станет уникальным событием, так как поклонникам предоставится возможность пообщаться с легендой лично, сфотографироваться и взять автограф.28 апреля, 21:00Шведский переулок, 2от 2500 рублей«Epic Con 2019» — фестиваль фантастики, посвящённый фильмам, комиксам, компьютерным играм и сериалам. Удивительные декорации и костюмы, тематические стенды и фотозоны, встречи с актерами, художниками, и многое другое ждет гостей на мероприятии.27-28 апреляпроспект Юрия Гагарина, 8от 1200 рублейДля детей и их родителей в эту субботу прозвучат сказки в сопровождении музыки Камиля Сен-Санса и Мориса Равеля. Вас ждут известные сюиты Сен-Санса «Карнавал животных», Равеля «Матушка-гусыня» и его ранняя фортепианная пьеса «Павана усопшей инфанте».27 апреля, 12:00улица Писарева, 20400-1800 рублейСветлый православный праздник будут отмечать в Петербурге уже 28 апреля. В этот день в городе запланировано огромное количество мероприятий. А в Казанском соборе в ночь с 27 на 28 апреля пройдут всенощное бдение и пасхальная литургия. Днём можно побывать на пасхальном концерте, ярмарках, тематических выставках.28 апреляплощадки городаБесплатно