5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на выходные: чем заняться 27-28 апреля
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, 25 апреля, в 10:50
Рассказываем, как еще, кроме приятного отдыха на диване, можно провести выходные в Петербурге.
Барахолка Fashion Weekend
Весна! Пора обновлять гардероб, и сделать это можно на барахолке Fashion Weekend. Здесь собраны брендовые, дизайнерские, винтажные вещи и аксессуары. Кстати, помогать с выбором гостям будут профессиональные стилисты.
Когда: 27–28 апреля, 12:00–19:00
Где: Невский проспект, 8
Стоимость: Бесплатно
Вечер современной поэзии «Хватит стихам пылиться на полках!»
В Петербурге пройдет вечер современной поэзии, где известные поэты, дебютанты и литературные гурманы смогут провести время в душевной атмосфере, поделиться своим творчеством и эмоциями. Уютный квартирник, на котором нет места политике и пафосу, но есть главное — поэзия и искренность.
Когда: 27 апреля, 19:00
Где: Биржевая линия, 12
Стоимость: от 400 рублей
Шоу-спектакль «Мечты, меняющие мир»
Праздник для самых маленьких, где сбываются заветные мечты! Яркое и познавательное шоу познакомит детей и их родителей с успехами русских ученых и изобретателей, также гостей ждут лазерные эксперименты, химические опыты, роботы-трансформеры и бумажное шоу. Спектакль рекомендован детям от четырех лет.
Когда: 27–28 апреля
Где: проспект Стачек, 72
Стоимость: 750-2500 рублей
Моноспектакль Ярослава Иванова «509-й год до нашей эры»
В «Лофте на Обводном канале» пройдёт вечер, посвящённый событиям далёкой истории. В основу спектакля лёг художественный текст, посвящённый реальным событиям. Петербуржцы смогут побывать в Древнем Риме и понять, что люди, жившие две с половиной тысячи лет назад, гораздо ближе нам, чем мы думаем.
Когда: 28 апреля, 18:00–21:00
Где: набережная Обводного канала, 136
Стоимость: 1000 рублей
Выставка «Перевесы»
Выставка знакомит с творчеством и работами Александра Задорина: вас ждут картины, рисунки, скульптуры, керамические объекты и инсталляции талантливого мастера. Важное место в творчестве Задорина занимает тема любви. Многогранная и всеобъемлющая, она помогает глубже постигать мир и самого себя.
Когда: 16 апреля – 2 июня
Где: набережная Канала Грибоедова, 103
Стоимость: до 150 рублей
Благотворительный фестиваль «Жизнь прекрасна»
Благотворительный фестиваль «Жизнь прекрасна» привлекает внимание к проблемам образования детей с ОВЗ. Гости мероприятия смогут не только поближе познакомиться с особенными детишками, но и помочь благотворительному проекту «Классика без границ». В программе мастер-классы, концерт, шоу мыльных пузырей и круглые столы с педагогами, где учителя и родители обсудят проблемы и перспективы детского образования.
Когда: 28 апреля, 12:30–17:00
Где: Бухарестская улица, 35, к. 1
Стоимость: Бесплатно
Концерт Джо Линна Тёрнера
28 апреля пройдёт концерт американского рок-исполнителя Джо Линна Тёрнера. Он одинаково известен как участник Rainbow, Deep Purple, Mother’s Army и HTP, и как сольный исполнитель. Концерт артиста станет уникальным событием, так как поклонникам предоставится возможность пообщаться с легендой лично, сфотографироваться и взять автограф.
Когда: 28 апреля, 21:00
Где: Шведский переулок, 2
Стоимость: от 2500 рублей
Фестиваль «Epic Con»
«Epic Con 2019» — фестиваль фантастики, посвящённый фильмам, комиксам, компьютерным играм и сериалам. Удивительные декорации и костюмы, тематические стенды и фотозоны, встречи с актерами, художниками, и многое другое ждет гостей на мероприятии.
Когда: 27-28 апреля
Где: проспект Юрия Гагарина, 8
Стоимость: от 1200 рублей
Концерт «Французские сказки»
Для детей и их родителей в эту субботу прозвучат сказки в сопровождении музыки Камиля Сен-Санса и Мориса Равеля. Вас ждут известные сюиты Сен-Санса «Карнавал животных», Равеля «Матушка-гусыня» и его ранняя фортепианная пьеса «Павана усопшей инфанте».
Когда: 27 апреля, 12:00
Где: улица Писарева, 20
Стоимость: 400-1800 рублей
Пасха — 2019
Светлый православный праздник будут отмечать в Петербурге уже 28 апреля. В этот день в городе запланировано огромное количество мероприятий. А в Казанском соборе в ночь с 27 на 28 апреля пройдут всенощное бдение и пасхальная литургия. Днём можно побывать на пасхальном концерте, ярмарках, тематических выставках.
Когда: 28 апреля
Где: площадки города
Стоимость: Бесплатно
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