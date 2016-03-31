5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на неделю: чем заняться 29 апреля — 3 мая
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, 11:30
Ретро-фестиваль «Ленинград фест»
В пространстве FREEDOM на один день воцарится атмосфера Советского Союза с танцами, нарядами в стиле ретро и традиционными ленинградскими угощениями. Программа фестиваля включает в себя выступления групп, которые исполнят буги-вуги, рок-н-ролл и твист. А изюминкой мероприятия станет тематический показ мод, после которого вы сможете прикупить любой понравившийся образ.
Когда: 1 мая, 13:00–23:30
Где: улица Казанская, 7
Стоимость: от 300 рублей
Концерт Hollywood Music 2.0
На концерт Hollywood Music 2.0 вас ждут популярные композиции из голливудских блокбастеров. В исполнении симфонического оркестра Singolo Orchestra прозвучат саундтреки из фильмов «Пираты Карибского моря», «Титаник», «Гладиатор» и многих других.
Когда: 29 апреля, 20:00–22:00
Где: Михайловская улица, 2
Стоимость: 700-2000 рублей
Фестиваль бесплатных экскурсий «Парадные Петроградской»
Сколько раз мы слышали про изумительные парадные Северной столицы! Теперь появился отличный шанс увидеть их своими глазами, например, на экскурсии «Парадные Петроградской». За один день посмотрите шикарные убранства исторических домов — от знаменитого Египетского дома до «Дома-корабля». Всего в один день состоится пять экскурсий с разными маршрутами.
Когда: 1 мая, 10:00–19:03
Где: Петроградская сторона
Стоимость: Бесплатно
Концерт Тимы Белорусских
Исполнитель, успешно стартовавший совсем недавно, Тима Белорусских порадует своих фанатов 30 апреля на сцене клуба А2. Поклонники услышат главные хиты певца: «Мокрые кроссы», «Витаминка», «Незабудка» и многие другие.
Когда: 30 апреля, 20:00
Где: проспект Медиков, 3
Стоимость: 3200 рублей
Фестиваль «Маркет у моря»
Полюбившийся всем гостям «Маркет у моря» возвращается. Здесь найдётся все: одежда и украшения, керамика и товары для дома, парфюм и минеральная косметика. Также вас ждет фудкорт с лучшим стритфудом, диджеи, которые заставят танцевать под лучшие миксы, мастер-классы для детей и многое другое.
Когда: 2–3 мая, 12:00–20:00
Где: Кожевенная линия, 40
Стоимость: Бесплатно
Выставка «Три петербургские коллекции»
Выставка представит произведения живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства из частных собраний Петербурга: семьи Палеевых, семьи Березовских, семьи Наумовых. Экспозиция познакомит гостей с практически незнакомыми произведениями крупнейших русских художников XIX–XX веков.
Когда: 12 апреля – 10 мая
Где: набережная канала Грибоедова, 2
Стоимость: до 500 рублей
Выставка Dividuum Скульптуры
В музее «Эрарта» проходит выставка Гургена Петросяна, в которую включены произведения из серий «Красные», «Модели Ива Кляйна» и «Герои и боги». Эти циклы объединяет тема потери человеком индивидуальности. Выставка открывает мир современного думающего скульптора, не повторяющего эталоны хорошего вкуса эпохи модернизма, ищущего свои решения, образы и метафоры.
Когда: 3 апреля — 27 мая
Где: 29-я линия В. О., 2
Стоимость: 550 рублей
Международная конная выставка «Иппосфера»
Любите лошадей? Тогда не пропустите выставку «Иппосфера». Программа мероприятия на этот раз очень насыщенная: выставки лошадей различных пород, соревнования, мастер-классы, показательные выступления, конференции и тематические экскурсии. И, конечно, гости смогут пообщаться с лошадьми, сделать памятные фото, прокатиться верхом и приобрести тематические сувениры.
Когда: 2–3 мая
Где: Петербургское шоссе, 64/1
Стоимость: от 400 рублей
Спектакль «Муха Ц» в постановке «Театра ОФ»
Спектакль по мотивам произведения Корнея Чуковского ждет детей и взрослых 1 мая. Это кукольный спектакль, который расскажет о важных для каждого человека вещах: дружбе и пути к успеху, противостоянии добра и зла, и, конечно, о любви. После спектакля Ольга Филиппова, основательница театра, проведёт для зрителей мастер-класс, на котором приоткроет тайны кукол.
Когда: 1 мая 12:30–13:20; 15:00–15:50; 17:00–17:50
Где: улица Ломоносова, 14
Стоимость: 700 рублей
Выставка «Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера. Живопись и графика из музейных и частных собраний»
Более 90 произведений эпатажной четы представят в музее Фаберже. Зрители увидят самые известные работы мексиканских художников, среди которых — «Автопортрет с обезьянкой», «Сломанная колонна» и «Больница Генри Форда». В экспозицию также войдут архивные документы, фотографии и документальные фильмы о паре.
Когда: 20 марта – 19 мая
Где: Музей Фаберже, набережная реки Фонтанки, 2
Стоимость: от 200 до 600 рублей
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