Планы на неделю: чем заняться 29 апреля — 3 мая

Ретро-фестиваль «Ленинград фест»

Концерт Hollywood Music 2.0

Фестиваль бесплатных экскурсий «Парадные Петроградской»

Концерт Тимы Белорусских

Фестиваль «Маркет у моря»

Выставка «Три петербургские коллекции»

Выставка Dividuum Скульптуры

Международная конная выставка «Иппосфера»

Спектакль «Муха Ц» в постановке «Театра ОФ»

Выставка «Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера. Живопись и графика из музейных и частных собраний»

В пространстве FREEDOM на один день воцарится атмосфера Советского Союза с танцами, нарядами в стиле ретро и традиционными ленинградскими угощениями. Программа фестиваля включает в себя выступления групп, которые исполнят буги-вуги, рок-н-ролл и твист. А изюминкой мероприятия станет тематический показ мод, после которого вы сможете прикупить любой понравившийся образ.1 мая, 13:00–23:30улица Казанская, 7от 300 рублейНа концерт Hollywood Music 2.0 вас ждут популярные композиции из голливудских блокбастеров. В исполнении симфонического оркестра Singolo Orchestra прозвучат саундтреки из фильмов «Пираты Карибского моря», «Титаник», «Гладиатор» и многих других.29 апреля, 20:00–22:00Михайловская улица, 2700-2000 рублейСколько раз мы слышали про изумительные парадные Северной столицы! Теперь появился отличный шанс увидеть их своими глазами, например, на экскурсии «Парадные Петроградской». За один день посмотрите шикарные убранства исторических домов — от знаменитого Египетского дома до «Дома-корабля». Всего в один день состоится пять экскурсий с разными маршрутами.1 мая, 10:00–19:03Петроградская сторонаБесплатноИсполнитель, успешно стартовавший совсем недавно, Тима Белорусских порадует своих фанатов 30 апреля на сцене клуба А2. Поклонники услышат главные хиты певца: «Мокрые кроссы», «Витаминка», «Незабудка» и многие другие.30 апреля, 20:00проспект Медиков, 33200 рублейПолюбившийся всем гостям «Маркет у моря» возвращается. Здесь найдётся все: одежда и украшения, керамика и товары для дома, парфюм и минеральная косметика. Также вас ждет фудкорт с лучшим стритфудом, диджеи, которые заставят танцевать под лучшие миксы, мастер-классы для детей и многое другое.2–3 мая, 12:00–20:00Кожевенная линия, 40БесплатноВыставка представит произведения живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства из частных собраний Петербурга: семьи Палеевых, семьи Березовских, семьи Наумовых. Экспозиция познакомит гостей с практически незнакомыми произведениями крупнейших русских художников XIX–XX веков.12 апреля – 10 маянабережная канала Грибоедова, 2до 500 рублейВ музее «Эрарта» проходит выставка Гургена Петросяна, в которую включены произведения из серий «Красные», «Модели Ива Кляйна» и «Герои и боги». Эти циклы объединяет тема потери человеком индивидуальности. Выставка открывает мир современного думающего скульптора, не повторяющего эталоны хорошего вкуса эпохи модернизма, ищущего свои решения, образы и метафоры.3 апреля — 27 мая29-я линия В. О., 2550 рублейЛюбите лошадей? Тогда не пропустите выставку «Иппосфера». Программа мероприятия на этот раз очень насыщенная: выставки лошадей различных пород, соревнования, мастер-классы, показательные выступления, конференции и тематические экскурсии. И, конечно, гости смогут пообщаться с лошадьми, сделать памятные фото, прокатиться верхом и приобрести тематические сувениры.2–3 маяПетербургское шоссе, 64/1от 400 рублейСпектакль по мотивам произведения Корнея Чуковского ждет детей и взрослых 1 мая. Это кукольный спектакль, который расскажет о важных для каждого человека вещах: дружбе и пути к успеху, противостоянии добра и зла, и, конечно, о любви. После спектакля Ольга Филиппова, основательница театра, проведёт для зрителей мастер-класс, на котором приоткроет тайны кукол.1 мая 12:30–13:20; 15:00–15:50; 17:00–17:50улица Ломоносова, 14700 рублейБолее 90 произведений эпатажной четы представят в музее Фаберже. Зрители увидят самые известные работы мексиканских художников, среди которых — «Автопортрет с обезьянкой», «Сломанная колонна» и «Больница Генри Форда». В экспозицию также войдут архивные документы, фотографии и документальные фильмы о паре.20 марта – 19 маяМузей Фаберже, набережная реки Фонтанки, 2от 200 до 600 рублей