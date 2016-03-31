Праздник «День Эрмитажного кота»

Выставка «Ван Гог и Гоген»

Ярмарка «Нужные вещи. Чемоданное настроение»

День Победы

Шоу Cirque du Soleil «Торук — Первый полёт»

Экскурсия «Ускользающий мир петербургских дворов и парадных»

Опера «Зори здесь тихие»

Bыставка «Живая прирoда Китая»

Bыставка «Перевесы»

Спектакль-прогулка «Весна. Город Достоевского. 730 шагов с Родионом Раскольниковым»

Ежегодно Государственный Эрмитаж отмечает день своих самых пушистых сотрудников: праздник Эрмитажного кота. Вас ждут игры, выставки, лекции, квесты для детей и родителей. И главное — встречи с милыми виновниками торжества.6–20 мая, 12:00–16:00Дворцовая площадь, 2от 300 рублей, дети — бесплатноЛофт проект «Этажи» открыл выставку «Ван Гог и Гоген», посвященную творчеству двух знаменитых художников XIX века. Рассказ о непростых взаимоотношениях гениев искусства, их работах и жизненных ситуациях. В экспозицию вошли около 100 репродукций художников.1 мая – 30 июня, 9:00–21:00Лиговский проспект, 74от 200 рублейКто еще не успел подготовиться к летнему сезону, предлагаем сделать это на ярмарке «Нужные вещи. Чемоданное настроение». Здесь можно встретить все – от предметов гардероба до товаров для дома и дачи. Также будет открыт зал со свежими продуктами от производителей.3–6 мая, 11:00–19:00улица Капитана Воронина, 13Бесплатно!Празднование Дня Победы начнется ровно в 10:00 с парада на Дворцовой Площади. В 12:00 у Казанского собора пройдет «Народный хор Победы», где вместе с артистами тысячи зрителей исполнят знаменитые военные песни. Помимо этого, по Невскому проспекту пройдет акция «Бессмертный полк». Ее возглавит колонна ретроавтомобилей, где будут сидеть ветераны Великой Отечественной войны. Также на различных площадках города пройдут концерты, памятные мероприятия, а завершится праздничный день красочным салютом в 22:00.9 маяразличные площадки городаБесплатно!Шоу по мотивам фильма Джеймса Кэмерона «АВАТАР» перенесет гостей в мир Пандоры. Cirque du Soleil расскажет историю самого первого Торук Макто, произошедшую примерно за 3000 лет до событий, показанных в фильме. Вас ждут удивительные мультимедийные технологии и сценографические решения, игра музыки и света, потрясающие костюмы и образы.8 мая, 19:009 мая, 15:00, 19:00проспект Пятилеток, 1от 2300 рублейВесь май в Петербурге будут проходить экскурсии, которые познакомят всех желающих с иной стороной Петербурга. Вы сможете посетить удивительные места, узнать об уникальных фактах Северной столицы, полюбоваться изумительными домами и не только. Сбор группы состоится на Большой Московской улице.30 апреля – 31 мая, 11:00–20:00Большая Московская улица, 2от 790 рублейВ Концертном зале Мариинского театра состоится опера «Зори здесь тихие». Сюжет основан на произведении писателя Б. Васильева, в которой рассказывается история девушек-зенитчиц. Эта книга была опубликована в 1969 году и по сей день является одной из самых известных историй о Второй мировой войне.8 мая, 19:00улица Писарева, 20от 800 рублейПoзнакoмиться с Китаем и узнать, как в стране забoтятся oб oкружающей среде, мoжнo на выставке «Живая прирoда Китая». B прoстранстве РOСФOТO представлены снимки китайских и зарубежных фoтoграфoв. Oднoй из задач прoекта сталo стремление не тoлькo пoзнакoмить зрителя с флoрoй и фаунoй страны, нo и рассказать o сoхранении мнoгих видoв, нахoдящихся пoд угрoзoй исчезнoвения.16 апреля-28 маяБoльшая Moрская улица, 35дo 150 рублейBыставка знакoмит с твoрчествoм и рабoтами Александра Задoрина: вас ждут картины, рисунки, скульптуры, керамические oбъекты и инсталляции талантливoгo мастера. Bажнoе местo в твoрчестве Задoрина занимает тема любви. Mнoгoгранная и всеoбъемлющая, oна пoмoгает глубже пoстигать мир и самoгo себя.16 апреля – 2 июнянабережная Канала Грибoедoва, 103дo 150 рублейНеобычный формат аудио спектакля-прогулки для тех, кто устал от обычных экскурсий и готов посмотреть на город под другим углом. Участники события пройдутся по местам, описанным в романе «Преступление и наказание», а аудиосопровождение поможет погрузиться в мир героев произведения. Маршрут стартует на Казначейской улице.8 мая 13:00, 18:309 мая 13:00, 18:30улица Казначейская, 7от 799 рублей