5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на неделю: чем заняться 6-10 мая
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, Вчера, в 10:05
Праздник «День Эрмитажного кота»
Ежегодно Государственный Эрмитаж отмечает день своих самых пушистых сотрудников: праздник Эрмитажного кота. Вас ждут игры, выставки, лекции, квесты для детей и родителей. И главное — встречи с милыми виновниками торжества.
Когда: 6–20 мая, 12:00–16:00
Где: Дворцовая площадь, 2
Стоимость: от 300 рублей, дети — бесплатно
Выставка «Ван Гог и Гоген»
Лофт проект «Этажи» открыл выставку «Ван Гог и Гоген», посвященную творчеству двух знаменитых художников XIX века. Рассказ о непростых взаимоотношениях гениев искусства, их работах и жизненных ситуациях. В экспозицию вошли около 100 репродукций художников.
Когда: 1 мая – 30 июня, 9:00–21:00
Где: Лиговский проспект, 74
Стоимость: от 200 рублей
Ярмарка «Нужные вещи. Чемоданное настроение»
Кто еще не успел подготовиться к летнему сезону, предлагаем сделать это на ярмарке «Нужные вещи. Чемоданное настроение». Здесь можно встретить все – от предметов гардероба до товаров для дома и дачи. Также будет открыт зал со свежими продуктами от производителей.
Когда: 3–6 мая, 11:00–19:00
Где: улица Капитана Воронина, 13
Стоимость: Бесплатно!
День Победы
Празднование Дня Победы начнется ровно в 10:00 с парада на Дворцовой Площади. В 12:00 у Казанского собора пройдет «Народный хор Победы», где вместе с артистами тысячи зрителей исполнят знаменитые военные песни. Помимо этого, по Невскому проспекту пройдет акция «Бессмертный полк». Ее возглавит колонна ретроавтомобилей, где будут сидеть ветераны Великой Отечественной войны. Также на различных площадках города пройдут концерты, памятные мероприятия, а завершится праздничный день красочным салютом в 22:00.
Когда: 9 мая
Где: различные площадки города
Стоимость: Бесплатно!
Шоу Cirque du Soleil «Торук — Первый полёт»
Шоу по мотивам фильма Джеймса Кэмерона «АВАТАР» перенесет гостей в мир Пандоры. Cirque du Soleil расскажет историю самого первого Торук Макто, произошедшую примерно за 3000 лет до событий, показанных в фильме. Вас ждут удивительные мультимедийные технологии и сценографические решения, игра музыки и света, потрясающие костюмы и образы.
Когда: 8 мая, 19:00
9 мая, 15:00, 19:00
Где: проспект Пятилеток, 1
Стоимость: от 2300 рублей
Экскурсия «Ускользающий мир петербургских дворов и парадных»
Весь май в Петербурге будут проходить экскурсии, которые познакомят всех желающих с иной стороной Петербурга. Вы сможете посетить удивительные места, узнать об уникальных фактах Северной столицы, полюбоваться изумительными домами и не только. Сбор группы состоится на Большой Московской улице.
Когда: 30 апреля – 31 мая, 11:00–20:00
Где: Большая Московская улица, 2
Стоимость: от 790 рублей
Опера «Зори здесь тихие»
В Концертном зале Мариинского театра состоится опера «Зори здесь тихие». Сюжет основан на произведении писателя Б. Васильева, в которой рассказывается история девушек-зенитчиц. Эта книга была опубликована в 1969 году и по сей день является одной из самых известных историй о Второй мировой войне.
Когда: 8 мая, 19:00
Где: улица Писарева, 20
Стоимость: от 800 рублей
Bыставка «Живая прирoда Китая»
Пoзнакoмиться с Китаем и узнать, как в стране забoтятся oб oкружающей среде, мoжнo на выставке «Живая прирoда Китая». B прoстранстве РOСФOТO представлены снимки китайских и зарубежных фoтoграфoв. Oднoй из задач прoекта сталo стремление не тoлькo пoзнакoмить зрителя с флoрoй и фаунoй страны, нo и рассказать o сoхранении мнoгих видoв, нахoдящихся пoд угрoзoй исчезнoвения.
Кoгда: 16 апреля-28 мая
Где: Бoльшая Moрская улица, 35
Стoимoсть: дo 150 рублей
Bыставка «Перевесы»
Bыставка знакoмит с твoрчествoм и рабoтами Александра Задoрина: вас ждут картины, рисунки, скульптуры, керамические oбъекты и инсталляции талантливoгo мастера. Bажнoе местo в твoрчестве Задoрина занимает тема любви. Mнoгoгранная и всеoбъемлющая, oна пoмoгает глубже пoстигать мир и самoгo себя.
Кoгда: 16 апреля – 2 июня
Где: набережная Канала Грибoедoва, 103
Стoимoсть: дo 150 рублей
Спектакль-прогулка «Весна. Город Достоевского. 730 шагов с Родионом Раскольниковым»
Необычный формат аудио спектакля-прогулки для тех, кто устал от обычных экскурсий и готов посмотреть на город под другим углом. Участники события пройдутся по местам, описанным в романе «Преступление и наказание», а аудиосопровождение поможет погрузиться в мир героев произведения. Маршрут стартует на Казначейской улице.
Когда: 8 мая 13:00, 18:30
9 мая 13:00, 18:30
Где: улица Казначейская, 7
Стоимость: от 799 рублей
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