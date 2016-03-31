5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на выходные: чем заняться 25-26 мая
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, Вчера, в 12:45
День города – 2019
27 мая Петербургу исполнится 316 лет. В этом году город планирует попасть в Книгу рекордов Гиннеса аж трижды. И, конечно, для жителей и гостей Северной столицы на выходные приготовлена насыщенная культурная программа, с которой можно
Когда: 25–26 мая, 10:00
Где: различные площадки города
Стоимость: Бесплатно
«МимиFEST»
Провести время со своими домашними питомцами, да к тому же еще весело и интересно, можно будет на фестивале «МимиFEST». В программе — лекции, полезные знакомства, розыгрыши призов и многое другое. Кроме того, перед гостями выступят популярные блогеры, а для детей пройдут мастер-классы и увлекательный квест.
Когда: 25–26 мая, 10:00–18:00
Где: Большой проспект В. О., 103
Стоимость: от 250 до 350 рублей
Летние «Книжные аллеи»
На четыре месяца Малая Конюшенная улица превратится в рай для читающих: здесь уже разместились 40 павильонов с самой разнообразной литературой. А на выходных вас ждут концерты, встречи с авторами и даже фитнес-тренировки.
Когда: 18 мая–21 сентября, 10:00–22:00
Где: Малая Конюшенная
Стоимость: Бесплатно
Семейный Фестиваль Лимонада
Последние дни мая станут отличным поводом отметить начало лета и попробовать немало разных видов охлаждающего напитка. С лимоном и мятой, свежими ягодами, на основе зеленого чая или комбучи – на фестивале планируется дегустация самых необычных видов лимонада. Помимо этого, гости смогут заглянуть в конфетный бар, послушать выступления музыкантов и посетить лекции о здоровом образе жизни и воспитании детей.
Когда: 25–26 мая, 12:00–22:00
Где: Брантовская дорога, 3
Стоимость: Бесплатно
Городской квест «Город героев»
Для жителей и гостей Северной столицы пройдет увлекательный городской квест «Город героев». Участники прогуляются по центру Петербурга и узнают много нового о городе. В список заданий организаторы включили посещение памятных мест и связанные с известными личностями головоломки.
Когда: 25 мая, 14:00–20:00
Где: 16-я линия Васильевского острова, 75
Стоимость: Бесплатно
Фестиваль «День Финляндии»
Чтобы познакомиться с культурой Финляндии поближе, стоит посетить семейный праздник в пространстве «Севкабель Порт». В программе — Муми-Тролли, авторские зоны любимых финских брендов, мастер-классы, лекторий, музыкальные выступления и другие развлечения.
Когда: 25 мая, 13:00–21:00
Где: Кожевенная линия, 40
Стоимость: Бесплатно
«Anyships Fest»
В воскресенье пляж Петропавловской крепости станет центром водного отдыха. Гостей события ждет парад кораблей и гонки на катерах, трюки на гидроциклах, лекции, игры, квесты и многое другое. Завершится праздник концертом, где примут участие группа Burito и Антоха MC.
Когда: 26 мая, 12:00–22:00
Где: Петропавловская крепость, 3
Стоимость: Бесплатно
Дизайн-маркет «Маяк»
В Петербурге пройдет необычный маркет с уникальными товарами ручной работы. На протяжении двух дней гости смогут найти здесь все — от еды до одежды, также товары для интерьера, посуду необычной формы, винтажные украшения, символичные цветочные горшки из бетона и многое другое.
Когда: 25–26 мая, 12:00–20:00
Где: набережная реки Фонтанки, 20
Стоимость: Бесплатно
Фестиваль песчаных скульптур — 2019
Трудно представить лето в Петербурге без фестиваля песчаных скульптур на пляже Петропавловской крепости. В этом году он откроется 25 мая и продлится до середины сентября, главной темой станут «Затерянные миры». Сказочные герои, динозавры, гномы, обитатели микромира и другие удивительные скульптуры разместятся вокруг центральной композиции, которая станет самой высокой скульптурой на площадке.
Когда: 25 мая–8 сентября, 10:00–22:00
Где: Петропавловская крепость
Стоимость: до 390 рублей
Концерт-карнавал «Майское дерево» в Выборге
В эту субботу пройдёт концерт-карнавал «Майское дерево», на котором с размахом отпразднуют воскрешение весны. Этой традиции уже несколько веков! И уходит она корнями в седую древность. В замковых стенах будет звучать музыка в силе медивал-фолк и этно-рок. Важный момент: бесплатно попасть на мероприятие смогут только те, кто придет в костюме или маске.
Когда: 25 мая, 18:00
Где: Выборг, Выборгский замок
Стоимость: Бесплатно
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Это ежегодный празник всех любителей такс, проводимый в дни города.