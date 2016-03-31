Планы на выходные: чем заняться 25-26 мая

День города – 2019

«МимиFEST»

Летние «Книжные аллеи»

Семейный Фестиваль Лимонада

Городской квест «Город героев»

Фестиваль «День Финляндии»

«Anyships Fest»

Дизайн-маркет «Маяк»

Фестиваль песчаных скульптур — 2019

Концерт-карнавал «Майское дерево» в Выборге

27 мая Петербургу исполнится 316 лет. В этом году город планирует попасть в Книгу рекордов Гиннеса аж трижды. И, конечно, для жителей и гостей Северной столицы на выходные приготовлена насыщенная культурная программа, с которой можно25–26 мая, 10:00различные площадки городаБесплатноПровести время со своими домашними питомцами, да к тому же еще весело и интересно, можно будет на фестивале «МимиFEST». В программе — лекции, полезные знакомства, розыгрыши призов и многое другое. Кроме того, перед гостями выступят популярные блогеры, а для детей пройдут мастер-классы и увлекательный квест.25–26 мая, 10:00–18:00Большой проспект В. О., 103от 250 до 350 рублейНа четыре месяца Малая Конюшенная улица превратится в рай для читающих: здесь уже разместились 40 павильонов с самой разнообразной литературой. А на выходных вас ждут концерты, встречи с авторами и даже фитнес-тренировки.18 мая–21 сентября, 10:00–22:00Малая КонюшеннаяБесплатноПоследние дни мая станут отличным поводом отметить начало лета и попробовать немало разных видов охлаждающего напитка. С лимоном и мятой, свежими ягодами, на основе зеленого чая или комбучи – на фестивале планируется дегустация самых необычных видов лимонада. Помимо этого, гости смогут заглянуть в конфетный бар, послушать выступления музыкантов и посетить лекции о здоровом образе жизни и воспитании детей.25–26 мая, 12:00–22:00Брантовская дорога, 3БесплатноДля жителей и гостей Северной столицы пройдет увлекательный городской квест «Город героев». Участники прогуляются по центру Петербурга и узнают много нового о городе. В список заданий организаторы включили посещение памятных мест и связанные с известными личностями головоломки.25 мая, 14:00–20:0016-я линия Васильевского острова, 75БесплатноЧтобы познакомиться с культурой Финляндии поближе, стоит посетить семейный праздник в пространстве «Севкабель Порт». В программе — Муми-Тролли, авторские зоны любимых финских брендов, мастер-классы, лекторий, музыкальные выступления и другие развлечения.25 мая, 13:00–21:00Кожевенная линия, 40БесплатноВ воскресенье пляж Петропавловской крепости станет центром водного отдыха. Гостей события ждет парад кораблей и гонки на катерах, трюки на гидроциклах, лекции, игры, квесты и многое другое. Завершится праздник концертом, где примут участие группа Burito и Антоха MC.26 мая, 12:00–22:00Петропавловская крепость, 3БесплатноВ Петербурге пройдет необычный маркет с уникальными товарами ручной работы. На протяжении двух дней гости смогут найти здесь все — от еды до одежды, также товары для интерьера, посуду необычной формы, винтажные украшения, символичные цветочные горшки из бетона и многое другое.25–26 мая, 12:00–20:00набережная реки Фонтанки, 20БесплатноТрудно представить лето в Петербурге без фестиваля песчаных скульптур на пляже Петропавловской крепости. В этом году он откроется 25 мая и продлится до середины сентября, главной темой станут «Затерянные миры». Сказочные герои, динозавры, гномы, обитатели микромира и другие удивительные скульптуры разместятся вокруг центральной композиции, которая станет самой высокой скульптурой на площадке.25 мая–8 сентября, 10:00–22:00Петропавловская крепостьдо 390 рублейВ эту субботу пройдёт концерт-карнавал «Майское дерево», на котором с размахом отпразднуют воскрешение весны. Этой традиции уже несколько веков! И уходит она корнями в седую древность. В замковых стенах будет звучать музыка в силе медивал-фолк и этно-рок. Важный момент: бесплатно попасть на мероприятие смогут только те, кто придет в костюме или маске.25 мая, 18:00Выборг, Выборгский замокБесплатно