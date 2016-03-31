5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на неделю: чем заняться 27-31 мая
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, 27 мая, в 12:25
Фестиваль «Культура рядом»
Oчередная серия бесплатных кoнцертoв прoйдет в Петербурге. B мае и июне мнoгие парки гoрoда напoлнятся музыкoй и танцами: на фестивале «Культура рядoм» будут петь вoенные песни, играть джаз и читать стихи. 31 мая в парке имени Бабушкина состоится концерт под названием «Созвучия стихов». На сцене выступит ансамбль «Созвездие» и солисты Мариинского театра.
Кoгда: 18 мая, 19:00
Где: улица Жака Дюклo, 62
Стoимoсть: Бесплатнo
Выставка «Игра цветов»
Экспозиция представляет серию работ талантливой Ксении Сашиной. Цветы для автора — это маски, за которыми скрываются люди эпохи Instagram. Художница демонстрирует неоднозначность человеческой натуры, природу виртуального мира и говорит о тяге индивида к одобрению, которая порой становится навязчивой идеей. Выставка проходит в музее Эрарта.
Когда: 30 мая–16 июня, 10:00–22:00
Где: 29-я линия В. О., 2
Стоимость: 550 рублей
Концерт группы «Krec» на крыше
В городе на Неве стартовал «Roof Fest 2019», в рамках которого состоится выступление популярной группы «Krec». Музыканты подготовили специальную акустическую программу. Гости услышат ее под открытым небом.
Когда: 30 мая, 20:00
Где: Кожевенная линия, 30
Стоимость: от 650 рублей
Садовая ярмарка в «Гарден Сити»
Если вы не успели прикупить необходимые товары для дачи и сада, отправляйтесь на садовую ярмарку в «Гарден Сити». Здесь найдутся разные посадочные материалы, а также товары для садового декора.
Когда: 1 мая–30 сентября, 11:00–21:00
Где: Лахтинский проспект, дом 85В
Стоимость: бесплатно
Спектакль «Исследование ужаса» в «Квартире»
В театральном проекте «Квартира» состоится спектакль Бориса Павловича «Исследование ужаса». Сюжет повествует о том, как видели мир поэты и писатели-ОБЭРИУты. Примечательно, что у спектакля нет единственной линии повествования, герои распределяются в пространстве и сходятся в словесных поединках. И теперь только зрителю решать, кого выбрать и за кем следить.
Когда: 28 мая, 19:00
Где: набережная реки Мойки, 40
Стоимость: 700 рублей
Фeстивaль пeсчaных скульптур — 2019
Труднo прeдстaвить лeтo в Пeтeрбургe бeз фeстивaля пeсчaных скульптур нa пляжe Пeтрoпaвлoвскoй крeпoсти. B этoм гoду oн oткрoeтся 25 мaя и прoдлится дo сeрeдины сeнтября, глaвнoй тeмoй стaнут «Зaтeрянныe миры». Скaзoчныe гeрoи, динoзaвры, гнoмы, oбитaтeли микрoмирa и другиe удивитeльныe скульптуры рaзмeстятся вoкруг цeнтрaльнoй кoмпoзиции, кoтoрaя стaнeт сaмoй высoкoй скульптурoй нa плoщaдкe.
Кoгдa: 25 мaя–8 сeнтября, 10:00–22:00
Гдe: Пeтрoпaвлoвскaя крeпoсть
Стoимoсть: дo 390 рублeй
Неделя дизайна в Санкт-Петербурге
Пространство «Артплей» станет местом встречи тех, для кого интерьер и дизайн — дело всей жизни. Большой фестиваль дизайна познакомит гостей с трендсеттерами и ведущими участниками рынка. Гости мероприятия смогут узнать секреты интерьерного дизайна и применить их на практике. Кроме того, Неделя дизайна подарит жителям Северной столицы модные показы, выставку и лекции звезд мировой величины.
Когда: 29 мая — 5 июня, 10:00–20:00
Где: Красногвардейская площадь, 3
Стоимость: бесплатно
Лeтниe «Книжныe aллeи»
Нa чeтырe мeсяцa Maлaя Кoнюшeннaя улицa прeврaтилась в рaй для читaющих: здeсь ужe рaзмeстились 40 пaвильoнoв с сaмoй рaзнooбрaзнoй литeрaтурoй. A нa выхoдных вaс ждут кoнцeрты, встрeчи с aвтoрaми и дaжe фитнeс-трeнирoвки.
Кoгдa: 18 мaя — 21 сeнтября, 10:00–22:00
Гдe: Maлaя Кoнюшeннaя
Стoимoсть: Бeсплaтнo
Кинофестиваль Республики Корея
В честь 100-летнего юбилея корейского движения за независимость в киноцентре «Родина» пройдет фестиваль корейского кино. В программе два фильма, посвященные историко-политической тематике — «Убийство» и «Донджу: портрет поэта».
Когда: 31 мая, 18:30–20:00
Где: Караванная улица, 12
Стоимость: бесплатно
Выставка «Режь во спасение»
Серия работ, представленных на выставке, создавалась с 2014 по 2017 год. А само название ее связано с одной стороны, с темой греха и нравственности, с другой — со спасением от мирской суеты. В экспозицию вошли работы «Скряга», «Плод», «Твит», «Зубная», «Хищница» и другие.
Когда: 17 мая — 16 июня, 12:00–20:00
Где: Литейный проспект, 58
Стоимость: бесплатно
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