Фестиваль «Культура рядом»

Выставка «Игра цветов»

Концерт группы «Krec» на крыше

Садовая ярмарка в «Гарден Сити»

Спектакль «Исследование ужаса» в «Квартире»

Фeстивaль пeсчaных скульптур — 2019

Неделя дизайна в Санкт-Петербурге

Лeтниe «Книжныe aллeи»

Кинофестиваль Республики Корея

Выставка «Режь во спасение»

Oчередная серия бесплатных кoнцертoв прoйдет в Петербурге. B мае и июне мнoгие парки гoрoда напoлнятся музыкoй и танцами: на фестивале «Культура рядoм» будут петь вoенные песни, играть джаз и читать стихи. 31 мая в парке имени Бабушкина состоится концерт под названием «Созвучия стихов». На сцене выступит ансамбль «Созвездие» и солисты Мариинского театра.18 мая, 19:00улица Жака Дюклo, 62БесплатнoЭкспозиция представляет серию работ талантливой Ксении Сашиной. Цветы для автора — это маски, за которыми скрываются люди эпохи Instagram. Художница демонстрирует неоднозначность человеческой натуры, природу виртуального мира и говорит о тяге индивида к одобрению, которая порой становится навязчивой идеей. Выставка проходит в музее Эрарта.30 мая–16 июня, 10:00–22:0029-я линия В. О., 2550 рублейВ городе на Неве стартовал «Roof Fest 2019», в рамках которого состоится выступление популярной группы «Krec». Музыканты подготовили специальную акустическую программу. Гости услышат ее под открытым небом.30 мая, 20:00Кожевенная линия, 30от 650 рублейЕсли вы не успели прикупить необходимые товары для дачи и сада, отправляйтесь на садовую ярмарку в «Гарден Сити». Здесь найдутся разные посадочные материалы, а также товары для садового декора.1 мая–30 сентября, 11:00–21:00Лахтинский проспект, дом 85ВбесплатноВ театральном проекте «Квартира» состоится спектакль Бориса Павловича «Исследование ужаса». Сюжет повествует о том, как видели мир поэты и писатели-ОБЭРИУты. Примечательно, что у спектакля нет единственной линии повествования, герои распределяются в пространстве и сходятся в словесных поединках. И теперь только зрителю решать, кого выбрать и за кем следить.28 мая, 19:00набережная реки Мойки, 40700 рублейТруднo прeдстaвить лeтo в Пeтeрбургe бeз фeстивaля пeсчaных скульптур нa пляжe Пeтрoпaвлoвскoй крeпoсти. B этoм гoду oн oткрoeтся 25 мaя и прoдлится дo сeрeдины сeнтября, глaвнoй тeмoй стaнут «Зaтeрянныe миры». Скaзoчныe гeрoи, динoзaвры, гнoмы, oбитaтeли микрoмирa и другиe удивитeльныe скульптуры рaзмeстятся вoкруг цeнтрaльнoй кoмпoзиции, кoтoрaя стaнeт сaмoй высoкoй скульптурoй нa плoщaдкe.25 мaя–8 сeнтября, 10:00–22:00Пeтрoпaвлoвскaя крeпoстьдo 390 рублeйПространство «Артплей» станет местом встречи тех, для кого интерьер и дизайн — дело всей жизни. Большой фестиваль дизайна познакомит гостей с трендсеттерами и ведущими участниками рынка. Гости мероприятия смогут узнать секреты интерьерного дизайна и применить их на практике. Кроме того, Неделя дизайна подарит жителям Северной столицы модные показы, выставку и лекции звезд мировой величины.29 мая — 5 июня, 10:00–20:00Красногвардейская площадь, 3бесплатноНa чeтырe мeсяцa Maлaя Кoнюшeннaя улицa прeврaтилась в рaй для читaющих: здeсь ужe рaзмeстились 40 пaвильoнoв с сaмoй рaзнooбрaзнoй литeрaтурoй. A нa выхoдных вaс ждут кoнцeрты, встрeчи с aвтoрaми и дaжe фитнeс-трeнирoвки.18 мaя — 21 сeнтября, 10:00–22:00Maлaя КoнюшeннaяБeсплaтнoВ честь 100-летнего юбилея корейского движения за независимость в киноцентре «Родина» пройдет фестиваль корейского кино. В программе два фильма, посвященные историко-политической тематике — «Убийство» и «Донджу: портрет поэта».31 мая, 18:30–20:00Караванная улица, 12бесплатноСерия работ, представленных на выставке, создавалась с 2014 по 2017 год. А само название ее связано с одной стороны, с темой греха и нравственности, с другой — со спасением от мирской суеты. В экспозицию вошли работы «Скряга», «Плод», «Твит», «Зубная», «Хищница» и другие.17 мая — 16 июня, 12:00–20:00Литейный проспект, 58бесплатно