16 июня, воскресенье
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Планы на выходные: чем заняться 15-16 июня

0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, 14 июня, в 11:15



Всероссийский фестиваль красок




В выходные пройдет самое яркое событие года — Всероссийский фестиваль красок. Три дня летнего драйва в лучших традициях open-air вечеринок: вас ждут популярные хиты от известных диджеев, пенная дискотека, море развлечений и тонны разноцветной краски! Вход по краске #ВФК.

Когда: 14–16 июня, 16:00–19:00
Где: стадион «Кировец», улица Перекопская, 6/8
Стоимость: от 300 до 500 рублей


Фестиваль «Летний сад 315»





Летний сад отмечает день рождения! В этом году одной из главных достопримечательностей города исполняется 315 лет, и Русский музей приглашает отпраздновать этот праздник всем вместе. На три дня сад украсят цветами, растениями и уникальными ландшафтными композициями. Кроме того, гостей ждет обширная программа: инсталляции, выставки, тематические спектакли, зажигательные танцы и многое другое.

Когда: 14–16 июня, 10:00–22:00
Где: Летний сад, набережная Лебяжьей канавки
Стоимость: от 50 до 600 рублей


Фестиваль «Папин день»





Большой семейный праздник пройдет в это воскресенье в Приморском парке Победы. Фестиваль приурочен ко Дню отца, и вновь собирает самых смелых, сильных и прекрасных пап Петербурга. Гости целый день будут играть, участвовать в мастер-классах и шоу-программе. Но главным событием дня станут «Папа-старты», где отцы со своими детьми сразятся с другими участниками в спортивных и интеллектуальных состязаниях. Мамы же будут активно болеть за своих героев. Для участия в стартах необходима регистрация на сайте журнала «Мамин/Папин».

Когда: 16 июня, 11:00–18:00
Где: Приморский парк Победы, Крестовский проспект, 23
Стоимость: Бесплатно


Торжественное открытие Театральной олимпиады




В субботу площадь Островского превратится в настоящий театр. Ведь там пройдёт торжественное открытие Театральной олимпиады. С балконов Александринского театра прозвучат приветствия первых лиц страны, также отсюда будет дан старт олимпиаде 2019 года. Церемония будет сопровождаться спектаклями лучших уличных театров всего мира.

Когда: 15 июня, 18:00
Где: площадь Островского
Стоимость: Бесплатно


StandUp фестиваль SPB 2K19





Фестиваль смеха и юмора начинается. Комики со всех уголков мира выступят с юмористическим монологом и подарят публике заряд положительных эмоций. Импровизация, сет-лист, прожарка, камеди-баттл — у номеров нет ограничений по жанру и формату. Главное, чтобы было смешно всем! Помимо выступлений юмористов, гостей ждут арт-объекты и уличные спектакли, шоу иллюзионистов и кинопоказы под открытым небом.

Когда: 14–16 июня, 16:00–22:30
Где: Манежная площадь и улица Рубинштейна
Стоимость: активности бесплатно, билеты на выступления комиков от 500 рублей


Музыкальное событие Day Off x Secretsundaze





Субботний день наполнится светом, улыбками и нескончаемым потоком музыки. Все потому, что 15 июня в Петербурге пройдет грандиозная вечеринка Day Off x Secretsundaze. В «Севкабель Порт» гости будут танцевать, наслаждаться музыкой, общением и летом. Если устанете, отдышаться можно в специальных чилаут-зонах или подкрепиться на фудкорте.

Когда: 15 июня, 16:00–0:00
Где: «Севкабель Порт», Кожевенная линия, 40
Стоимость: 1800 рублей


Выставка «Первозданная Россия»





В пространстве «Росфото» предлагают совершить путешествие по самым удивительным и прекрасным уголкам России. На выставке собраны лучшие снимки участников фестиваля «Первозданная Россия». Фотографии Байкала, Камчатки, Кавказа и не только ждут вас до 21 июля.

Когда: 28 мая – 21 июля
Где: «Росфото», Большая Морская улица, 35
Стоимость: до 300 рублей


Интеллектуально-развлекательная игра Squiz




Посидеть в баре с друзьями — хорошо. А параллельно провести время с пользой — вдвойне хорошо! Для тех, кто устал от обыденных посиделок, в субботу и воскресенье во многих барах Петербурга пройдут интеллектуально-развлекательные игры «Сквиз». В каждой команде может быть от 2 до 8 человек. Конечно, победителям игры вручают приятные призы от организаторов.

Когда: 15 и 16 июня, 17:00–19:20
Где: Street Food Bar #1 на Университетской набережной, 25; Mad Max на Садовой улице, 12; Maximilian на проспекте Энгельса, 124; Dizzy на набережной канала Грибоедова, 36
Стоимость: 400 рублей


Бесплатная летняя программа в Зоопарке





Зоопарк запускает на летний период интересную программу для посетителей. Гости смогут принять участие в экскурсиях, посмотреть познавательное шоу и отправиться в путешествие по зоопарку особыми тропами совершенно бесплатно. Заплатить надо будет лишь за входной билет. С полной программой можно ознакомиться на сайте зоопарка.

Когда: 1 июня — 31 августа, 10:00–20:00
Где: Ленинградский зоопарк, Александровский парк, 1
Стоимость: входной билет: взрослые — 500 рублей, школьники — 200 рублей, дети до 7 лет — бесплатно


Ежегодный Петербургский Благотворительный Марафон




Пятый раз на Крестовском острове пройдёт «Ежегодный Благотворительный Марафон». Участники примут участие в забеге на различные дистанции — от 3 до 10 километров. Кстати, сделать это могут не только взрослые, но и дети до 13 лет: специально для них создан отдельный «детский» забег. Собранные средства пойдут на реализацию программ фонда «Яркая Жизнь». Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на официальном сайте марафона.

Когда: 15 июня, 9:30–14:30
Где: Приморский парк Победы, Крестовский проспект, 23
Стоимость: от 500 до 1000 рублей
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