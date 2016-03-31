5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на неделю: чем заняться 8-12 июля
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, 8 июля, в 18:20
Фестиваль «За Россию и российское благочестие»
День воинской славы России в Петербурге отмечают фестивалем «За Россию и российское благочестие». Мероприятие пройдёт в среду в Сампсониевском саду. Перед гостями праздника выступят военные реконструкторы разных эпох. Кроме того, будет несколько дополнительных зон: игровая площадка для детей, зона мастер-классов и поле со стрельбой из лука и арбалета. Приобрести сувениры можно будет на ярмарке, а сделать памятные снимки — на выставке военной техники.
Когда: 10 июля, 12:30
Где: Сампсониевский сад, Гренадерская улица, 10Б
Стоимость: Бесплатно
Концерт группы «АукцЫон»
Одна из самых необычных команд рок-сцены покажет фееричный музыкальный спектакль под вечерним небом. Концерты коллектива давно перестали проходить по заранее составленному сценарию. Музыканты буквально живут на сцене, импровизируя по ходу действа и всякий раз предлагая публике по-новому взглянуть на любимые песни. И на этот раз группа предлагает сделать это на живописной крыше.
Когда: 10 июля, 20:00
Где: Площадка Roof Place, Кожевенная линия, 30
Стоимость: 750-1600 рублей
Фестиваль Gamma
С четверга по воскресенье в пяти индустриальных локациях, от огромного завода им. Степана Разина до газгольдеров на Обводном канале, пройдет фестиваль музыки и искусства. За время своего существования GAMMA успела превратиться в новаторское событие с необычным форматом. Откроется фестиваль концертом во главе с японским музыкантом Kazuya Nagaya и медиа-художником Ali Demirel. Основная программа фестиваля GAMMA стартует 13 июля на заводе им. Степана Разина. На семи этажах и шести сценах здесь выступят более 60 музыкантов и диджеев из 15 стран мира. Завершится GAMMA на заводе «Арсенал» в клубе BLANK 14 июля. Более подробная информация на сайте мероприятия.
Когда: 11 июля-14 июля
Где: Планетарий №1, Люмьер-Холл, Завод имени Степана Разина, клуб BLANK
Стоимость: 1200-2400 рублей
Фестиваль «Скрипка на Невском»
Вновь в Петербург вернулись ежегодные летние скрипичные концерты, которые проходят в самом центре города. Гости смогут наслаждаться прекрасными концертами на открытом воздухе в разных точках Невского проспекта. 6 июля будет концерт «До и после Моцарта».
Когда: 6-20 июля
Где: площадь Искусств, 12:00-21:00
Стоимость: Бесплатно
Фестиваль паблик-арта «Дворы капеллы»
Фестиваль паблик-арта уже завтра развернется во дворах Капеллы. Все желающие смогут полюбоваться и познакомиться с современным искусством и удивительными инсталляциями. В экспозиции участвует музей архитектурной художественной керамики «Керамарх», также свои работы готовят студенты художественно-технического института, «Живой Финский залив», «Императорские сады России».
Когда: 1 июля – 31 августа
Где: Дворы Капеллы, Большая Конюшенная улица, 11
Стоимость: Бесплатно
Фестиваль «Балтийская яхтенная неделя — 2019»
С 10 по 17 июля, состоится главный морской фестиваль Северной столицы «Балтийская яхтенная неделя». Основная программа развернется у стен Петропавловской крепости: насыщенная культурная, развлекательная, спортивная программы будут ждать гостей на воде и на суше. Фестиваль раскрывает тему паруса с самых разных ракурсов.
Когда: 10-17 июля
Где: Петропавловская крепость, 3
Стоимость: Бесплатно
Экскурсия в Кронштадт
На пристани участников экскурсии встретят военные корабли, а дальнейшая прогулка включит посещение Петровского парка, Якорной площади и последней морской церкви Российской империи — Морского Никольского собора. Среди других любопытных объектов, предусмотренных в маршруте мини-путешествия, стоит выделить футшток, а также деревянный маяк XIX века и знаменитые форты.
Когда: 27 июня – 27 июля, чт–вс 12:30
Где: Причал «Кунсткамера», Университетская набережная, 3
Стоимость: 900-2700 рублей
Летние «Книжные аллеи»
На четыре месяца Малая Конюшенная улица превратилась в рай для читающих: здесь разместились 40 павильонов с самой разнообразной литературой — детективы, романы, фантастика и многое другое. По выходным здест также проходят концерты, встречи с авторами и даже фитнес-тренировки.
Когда: 18 мая — 21 сентября, 10:00–22:00
Где: Малая Конюшенная
Стоимость: Бесплатно
«Поющие мосты»
Каждую ночь Дворцовый мост оживает. Все потому, что здесь проходит шоу «Поющие мосты». Для зрителей транслируют музыку русских композиторов: Петра Чайковского, Александра Бородина, Николая Римского-Корсакова и других мэтров. В этом сезоне будет даже несколько премьер. Обещают особую программу ко дню начала Великой Отечественной войны, неделю музыки Олега Каравайчука и Исаака Шварца, а также живые выступления артистов балета.
Когда: 27 мая – 8 сентября, 1:10–1:30
Где: Дворцовый мост
Стоимость: Бесплатно
Выставка «Застывшие во времени»
В «Росфото» проходит выставка, посвященная Арктике и Антарктике. Серия снимков американского фотографа Дианы Тафт передает всю красоту местных ландшафтов. Девушка несколько раз совершала экспедиции в Арктику, успела побывать у горных ледников Шпицбергена, увидеть льдины Северного Ледовитого океана и даже посетила районы вечной мерзлоты.
Когда: 7 июня – 28 июля, пн, ср, сб-вс 11:00–19:00, вт, чт, пт 12:00–21:00
Где: Музейно-выставочный центр РОСФОТО, Большая Морская улица, 35
Стоимость: до 150 рублей
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