Планы на неделю: чем заняться 8-12 июля

Фестиваль «За Россию и российское благочестие»

Концерт группы «АукцЫон»

Фестиваль Gamma

Фестиваль «Скрипка на Невском»

Фестиваль паблик-арта «Дворы капеллы»

Фестиваль «Балтийская яхтенная неделя — 2019»

Экскурсия в Кронштадт

Летние «Книжные аллеи»

«Поющие мосты»

Выставка «Застывшие во времени»

День воинской славы России в Петербурге отмечают фестивалем «За Россию и российское благочестие». Мероприятие пройдёт в среду в Сампсониевском саду. Перед гостями праздника выступят военные реконструкторы разных эпох. Кроме того, будет несколько дополнительных зон: игровая площадка для детей, зона мастер-классов и поле со стрельбой из лука и арбалета. Приобрести сувениры можно будет на ярмарке, а сделать памятные снимки — на выставке военной техники.10 июля, 12:30Сампсониевский сад, Гренадерская улица, 10ББесплатноОдна из самых необычных команд рок-сцены покажет фееричный музыкальный спектакль под вечерним небом. Концерты коллектива давно перестали проходить по заранее составленному сценарию. Музыканты буквально живут на сцене, импровизируя по ходу действа и всякий раз предлагая публике по-новому взглянуть на любимые песни. И на этот раз группа предлагает сделать это на живописной крыше.10 июля, 20:00Площадка Roof Place, Кожевенная линия, 30750-1600 рублейС четверга по воскресенье в пяти индустриальных локациях, от огромного завода им. Степана Разина до газгольдеров на Обводном канале, пройдет фестиваль музыки и искусства. За время своего существования GAMMA успела превратиться в новаторское событие с необычным форматом. Откроется фестиваль концертом во главе с японским музыкантом Kazuya Nagaya и медиа-художником Ali Demirel. Основная программа фестиваля GAMMA стартует 13 июля на заводе им. Степана Разина. На семи этажах и шести сценах здесь выступят более 60 музыкантов и диджеев из 15 стран мира. Завершится GAMMA на заводе «Арсенал» в клубе BLANK 14 июля. Более подробная информация на сайте мероприятия.11 июля-14 июляПланетарий №1, Люмьер-Холл, Завод имени Степана Разина, клуб BLANK1200-2400 рублейВновь в Петербург вернулись ежегодные летние скрипичные концерты, которые проходят в самом центре города. Гости смогут наслаждаться прекрасными концертами на открытом воздухе в разных точках Невского проспекта. 6 июля будет концерт «До и после Моцарта».6-20 июляплощадь Искусств, 12:00-21:00БесплатноФестиваль паблик-арта уже завтра развернется во дворах Капеллы. Все желающие смогут полюбоваться и познакомиться с современным искусством и удивительными инсталляциями. В экспозиции участвует музей архитектурной художественной керамики «Керамарх», также свои работы готовят студенты художественно-технического института, «Живой Финский залив», «Императорские сады России».1 июля – 31 августаДворы Капеллы, Большая Конюшенная улица, 11БесплатноС 10 по 17 июля, состоится главный морской фестиваль Северной столицы «Балтийская яхтенная неделя». Основная программа развернется у стен Петропавловской крепости: насыщенная культурная, развлекательная, спортивная программы будут ждать гостей на воде и на суше. Фестиваль раскрывает тему паруса с самых разных ракурсов.10-17 июляПетропавловская крепость, 3БесплатноНа пристани участников экскурсии встретят военные корабли, а дальнейшая прогулка включит посещение Петровского парка, Якорной площади и последней морской церкви Российской империи — Морского Никольского собора. Среди других любопытных объектов, предусмотренных в маршруте мини-путешествия, стоит выделить футшток, а также деревянный маяк XIX века и знаменитые форты.27 июня – 27 июля, чт–вс 12:30Причал «Кунсткамера», Университетская набережная, 3900-2700 рублейНа четыре месяца Малая Конюшенная улица превратилась в рай для читающих: здесь разместились 40 павильонов с самой разнообразной литературой — детективы, романы, фантастика и многое другое. По выходным здест также проходят концерты, встречи с авторами и даже фитнес-тренировки.18 мая — 21 сентября, 10:00–22:00Малая КонюшеннаяБесплатноКаждую ночь Дворцовый мост оживает. Все потому, что здесь проходит шоу «Поющие мосты». Для зрителей транслируют музыку русских композиторов: Петра Чайковского, Александра Бородина, Николая Римского-Корсакова и других мэтров. В этом сезоне будет даже несколько премьер. Обещают особую программу ко дню начала Великой Отечественной войны, неделю музыки Олега Каравайчука и Исаака Шварца, а также живые выступления артистов балета.27 мая – 8 сентября, 1:10–1:30Дворцовый мостБесплатноВ «Росфото» проходит выставка, посвященная Арктике и Антарктике. Серия снимков американского фотографа Дианы Тафт передает всю красоту местных ландшафтов. Девушка несколько раз совершала экспедиции в Арктику, успела побывать у горных ледников Шпицбергена, увидеть льдины Северного Ледовитого океана и даже посетила районы вечной мерзлоты.7 июня – 28 июля, пн, ср, сб-вс 11:00–19:00, вт, чт, пт 12:00–21:00Музейно-выставочный центр РОСФОТО, Большая Морская улица, 35до 150 рублей