5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на выходные: чем заняться 20-21 июля
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, 12:30
VK Fest
В этом году VK Fest состоится в пятый раз. В программе фестиваля — всё самое актуальное: от музыки, искусства и блогинга до видеоигр и новых технологий. Гостей ждут выступления звёзд, встречи с популярными блогерами, игры, конкурсы, мастер-классы, инсталляции. Среди хэдлайнеров — Тима Белорусских, Монеточка, HammAli & Navai, Feduk, Little Big и многие другие. Кроме того, гости VK Fest заглянут на лекции известных журналистов и писателей, оценят мультимедийные презентации от лучших вузов и музеев и даже поиграют в уникальные игры, которые предоставит Музей советских игровых автоматов.
Когда: 20–21 июля, 12:00
Где: Парк 300-летия, Приморский проспект, 74
Стоимость: 750-5500 рублей
Фестиваль «Скрипка на Невском»
На площади Искусств состоятся четыре концерта-марафона, а по Невскому проедет автосцена с остановками у достопримечательностей. В субботу прозвучат пьесы для скрипки композиторов разных эпох — от Паганини до Пярта. А автосцена будет останавливаться на площади Островского, у Малой Садовой и Казанского собора. Завершится фестиваль 27 июля.
Когда: 20 июля, 12:00–21:00
Где: площадь Искусств, Итальянская улица
Стоимость: Бесплатно
Международный джазовый фестиваль «Бродский DRIVE-2019»
«Бродский DRIVE» — фестиваль, который будет длиться целый месяц. Каждые выходные в саду Фонтанного дома будут выступать лучшие джазмены из России и из-за рубежа. Всего — десять ярких выступлений в тени деревьев на свежем воздухе: вас ждут выступления трио KLE2GO, MUSSORGSKY JAZZ ORCHESTRA, квартета Жени Пономарёва и других музыкантов.
Когда: 20 и 21 июля, 19:00
Где: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Литейный просп., д. 53
Стоимость: 400-500 рублей
Выставка «AES+F. Предсказания и откровения»
Центральный выставочный зал «Манеж» и галерея «Триумф» представят большую выставку работ, выполненных на стыке различных жанров и видов искусства. Художники создают свои работы на стыке живописи, скульптуры, архитектуры и фотографии, а также новейших информационных технологий. В экспозицию выставки «Предсказания и откровения» войдут главные магистральные проекты, например, трилогия «Последнее восстание», серии скульптур 2005-2012-х годов, запись оперы «Турандот», цифровые инсталляции и даже ковры.
Когда: 19 июля – 22 сентября, 11:00–20:00
Где: Центральный выставочный зал «Манеж», Исаакиевская площадь, 1
Стоимость: до 300 рублей
Турнир по пляжному волейболу MODELBALL
Этим летом устроят турнир MODELBALL — соревнования по пляжному волейболу, для которых отбирают самых спортивных участниц. Понаблюдать за турниром можно гостям любого пола и возраста, а вот к участию допускаются только девушки от 18 лет. Поучаствовать в соревнованиях можно бесплатно, необходимо лишь загрузить своё фото в бикини с ФИО в подписи в специальный альбом «ВКонтакте» и ждать звонка ведущего Радио ENERGY.
Когда: 20 июля, 13:00–20:00
Где: Парк 300-летия Санкт-Петербурга, Приморский проспект, 74
Стоимость: Бесплатно
Концерт Кристины Агилеры
Кристина Агилера прилетает в Петербург, чтобы впервые порадовать фанатов своим творчеством. Одна из главных поп-икон эпохи рубежа тысячелетий за свою карьеру продала более 43 миллионов копий пластинок и шесть раз удостаивалась «Грэмми». 21 июля талантливая исполнительница даст концерт в «Ледовом двореце», сет-лист которого включит все хиты за 20 лет.
Когда: 21 июля, 19:00
Где: Спортивно-концертный комплекс «Ледовый дворец», проспект Пятилеток, 1
Стоимость: 3800-4500 рублей
Экстремальный забег с препятствиями «Гонка Героев»
Большая гонка по необычной трассе, где найдётся место и для новичка, и для профессионального атлета. На трассе участников ждут глубокие рвы, опасные участки, колючая проволока, ручные переправы и много чего ещё. Но самое главное — преодолеть полосу препятствий и присоединиться к забегу будет по силам любому желающему. На всём протяжении трассы вас будут ждать тренеры, готовые помочь в преодолении особо сложных испытаний.
Когда: 21 июля, 9:00–20:00
Где: Всесезонный курорт «Игора», Приозерское шоссе, 54-й километр
Стоимость: 1500-3500 рублей
Ярмарка «Букинисты на Фонтанке»
Искать книжные раритеты стоит прямо напротив галереи искусств KGallery, которая и организует это событие совместно с петербургскими букинистами. Формат ярмарки предполагается достаточно свободный, здесь можно будет не только приобрести, обменять книги или просто познакомиться с редкими изданиями художественной литературы, но и посетить лекции и дискуссии по книжной торговле и букинистике.
Когда: 19–21 июля, 10:00–19:00
Где: Галерея искусств KGallery, набережная Фонтанки, 24
Стоимость: Бесплатно
Городской фестиваль «День Ч»
В «День Ч» откроет серия театральных постановок, объединённых сложным названием «Ритуально-перформативный акт по выявлению духа Чехова». По сути, это игра с образами и предметами, а также поиск в них параллелей с творчеством писателя. В концертном зале покажут немое кино «Чины и люди» по рассказам Антона Павловича, после пройдёт игра на эрудицию: посмейтесь над анекдотами, которые веселили Чехова, или вспомните забавные факты из его биографии. Также вас ждут мастер-классы по комиксу и каллиграфии, квесты, экскурсии.
Когда: 20 июля, 12:00–20:00
Где: Библиотечная система Фрунзенского района, улица Турку, 11, к. 1
Стоимость: Бесплатно
Бесплатная летняя программа в Зоопарке
Зоопарк запустил на летний период интересную программу для посетителей. Гости смогут принять участие в экскурсиях, посмотреть познавательное шоу и отправиться в путешествие особыми тропами совершенно бесплатно. Заплатить надо будет лишь за входной билет. С полной программой можно ознакомиться на сайте зоопарка.
Когда: 1 июня — 31 августа, 10:00–20:00
Где: Ленинградский зоопарк, Александровский парк, 1
Стоимость: входной билет: взрослые — 500 рублей, школьники — 200 рублей, дети до 7 лет — бесплатно
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