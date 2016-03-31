Планы на выходные: чем заняться 20-21 июля

VK Fest

Фестиваль «Скрипка на Невском»

Международный джазовый фестиваль «Бродский DRIVE-2019»

Выставка «AES+F. Предсказания и откровения»

Турнир по пляжному волейболу MODELBALL

Концерт Кристины Агилеры

Экстремальный забег с препятствиями «Гонка Героев»

Ярмарка «Букинисты на Фонтанке»

Городской фестиваль «День Ч»

Бесплатная летняя программа в Зоопарке

В этом году VK Fest состоится в пятый раз. В программе фестиваля — всё самое актуальное: от музыки, искусства и блогинга до видеоигр и новых технологий. Гостей ждут выступления звёзд, встречи с популярными блогерами, игры, конкурсы, мастер-классы, инсталляции. Среди хэдлайнеров — Тима Белорусских, Монеточка, HammAli & Navai, Feduk, Little Big и многие другие. Кроме того, гости VK Fest заглянут на лекции известных журналистов и писателей, оценят мультимедийные презентации от лучших вузов и музеев и даже поиграют в уникальные игры, которые предоставит Музей советских игровых автоматов.20–21 июля, 12:00Парк 300-летия, Приморский проспект, 74750-5500 рублейНа площади Искусств состоятся четыре концерта-марафона, а по Невскому проедет автосцена с остановками у достопримечательностей. В субботу прозвучат пьесы для скрипки композиторов разных эпох — от Паганини до Пярта. А автосцена будет останавливаться на площади Островского, у Малой Садовой и Казанского собора. Завершится фестиваль 27 июля.20 июля, 12:00–21:00площадь Искусств, Итальянская улицаБесплатно«Бродский DRIVE» — фестиваль, который будет длиться целый месяц. Каждые выходные в саду Фонтанного дома будут выступать лучшие джазмены из России и из-за рубежа. Всего — десять ярких выступлений в тени деревьев на свежем воздухе: вас ждут выступления трио KLE2GO, MUSSORGSKY JAZZ ORCHESTRA, квартета Жени Пономарёва и других музыкантов.20 и 21 июля, 19:00Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Литейный просп., д. 53400-500 рублейЦентральный выставочный зал «Манеж» и галерея «Триумф» представят большую выставку работ, выполненных на стыке различных жанров и видов искусства. Художники создают свои работы на стыке живописи, скульптуры, архитектуры и фотографии, а также новейших информационных технологий. В экспозицию выставки «Предсказания и откровения» войдут главные магистральные проекты, например, трилогия «Последнее восстание», серии скульптур 2005-2012-х годов, запись оперы «Турандот», цифровые инсталляции и даже ковры.19 июля – 22 сентября, 11:00–20:00Центральный выставочный зал «Манеж», Исаакиевская площадь, 1до 300 рублейЭтим летом устроят турнир MODELBALL — соревнования по пляжному волейболу, для которых отбирают самых спортивных участниц. Понаблюдать за турниром можно гостям любого пола и возраста, а вот к участию допускаются только девушки от 18 лет. Поучаствовать в соревнованиях можно бесплатно, необходимо лишь загрузить своё фото в бикини с ФИО в подписи в специальный альбом «ВКонтакте» и ждать звонка ведущего Радио ENERGY.20 июля, 13:00–20:00Парк 300-летия Санкт-Петербурга, Приморский проспект, 74БесплатноКристина Агилера прилетает в Петербург, чтобы впервые порадовать фанатов своим творчеством. Одна из главных поп-икон эпохи рубежа тысячелетий за свою карьеру продала более 43 миллионов копий пластинок и шесть раз удостаивалась «Грэмми». 21 июля талантливая исполнительница даст концерт в «Ледовом двореце», сет-лист которого включит все хиты за 20 лет.21 июля, 19:00Спортивно-концертный комплекс «Ледовый дворец», проспект Пятилеток, 13800-4500 рублейБольшая гонка по необычной трассе, где найдётся место и для новичка, и для профессионального атлета. На трассе участников ждут глубокие рвы, опасные участки, колючая проволока, ручные переправы и много чего ещё. Но самое главное — преодолеть полосу препятствий и присоединиться к забегу будет по силам любому желающему. На всём протяжении трассы вас будут ждать тренеры, готовые помочь в преодолении особо сложных испытаний.21 июля, 9:00–20:00Всесезонный курорт «Игора», Приозерское шоссе, 54-й километр1500-3500 рублейИскать книжные раритеты стоит прямо напротив галереи искусств KGallery, которая и организует это событие совместно с петербургскими букинистами. Формат ярмарки предполагается достаточно свободный, здесь можно будет не только приобрести, обменять книги или просто познакомиться с редкими изданиями художественной литературы, но и посетить лекции и дискуссии по книжной торговле и букинистике.19–21 июля, 10:00–19:00Галерея искусств KGallery, набережная Фонтанки, 24БесплатноВ «День Ч» откроет серия театральных постановок, объединённых сложным названием «Ритуально-перформативный акт по выявлению духа Чехова». По сути, это игра с образами и предметами, а также поиск в них параллелей с творчеством писателя. В концертном зале покажут немое кино «Чины и люди» по рассказам Антона Павловича, после пройдёт игра на эрудицию: посмейтесь над анекдотами, которые веселили Чехова, или вспомните забавные факты из его биографии. Также вас ждут мастер-классы по комиксу и каллиграфии, квесты, экскурсии.20 июля, 12:00–20:00Библиотечная система Фрунзенского района, улица Турку, 11, к. 1БесплатноЗоопарк запустил на летний период интересную программу для посетителей. Гости смогут принять участие в экскурсиях, посмотреть познавательное шоу и отправиться в путешествие особыми тропами совершенно бесплатно. Заплатить надо будет лишь за входной билет. С полной программой можно ознакомиться на сайте зоопарка.1 июня — 31 августа, 10:00–20:00Ленинградский зоопарк, Александровский парк, 1входной билет: взрослые — 500 рублей, школьники — 200 рублей, дети до 7 лет — бесплатно