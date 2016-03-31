Планы на неделю: чем заняться 5-9 августа

Фестиваль паблик-арта «Дворы капеллы»

Фестиваль «Планета Балета»

Выставка «Мечты об Италии. Коллекция маркиза Кампаны»

Концерт Loc-Dog

Чемпионат мира по парусному спорту в классе RS:X среди юниоров

Первый международный фестиваль керамического искусства «Оставь след»

Выставка «AES+F. Предсказания и откровения»

Фестиваль песчаных скульптур — 2019

Фотовыставка «Кронштадту 315 лет»

Выставка «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры»

Фестиваль паблик-арта развернулся во дворах Капеллы. Все желающие смогут полюбоваться и познакомиться с современным искусством и удивительными инсталляциями. В экспозиции участвует музей архитектурной художественной керамики «Керамарх», также свои работы готовят студенты художественно-технического института, «Живой Финский залив», «Императорские сады России».1 июля – 31 августаДворы Капеллы, Большая Конюшенная улица, 11БесплатноВ рамках фестиваля зрители увидят более 50 классических постановок: «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Дон Кихот» и «Спящая красавица». Площадками проведения станут основные сцены Большого Драматического театра, Мариинского театра и театра Музыкальной комедии. Все балеты проходят под живую музыку симфонического оркестра.22 июля – 31 августатеатры Петербурга700 рублейНакануне в Манеже Малого Эрмитажа открылась выставка «Мечта об Италии. Коллекция маркиза Кампаны», включающая свыше 400 экспонатов. Посетители увидят живопись, шедевры ювелирного дела, скульптуру и предметы декоративно-прикладного искусства, принадлежавшие Джованни Пьетро Кампана.17 июля – 20 октябряЭрмитаж (Главный музейный комплекс), Дворцовая площадь, 2до 700 рублейВ программу «Дым и яд» вошли новые и старые песни артиста. Это будет атмосферное выступление на уютной крыше в Петроградском районе. Loc-Dog подарит поклонникам незабываемый вечер, исполнив лирические композиции.8 августа, 20:00Hi-Hat, Аптекарский проспект, 4от 900 рублейБлижайшие дни Финский залив будет заполнен виндсерферами, приехавшими в Петербург побороться за мировое первенство. Соревнования такого уровня в России не проводились порядка 10 лет, а Петербург и вовсе принимает их в первый раз. В приоритете — гоночная программа. С 6 по 10 августа состязания на воде будут проходить каждый день с 11 утра. На побережье развернется развлекательная программа, детали пока не раскрывают. Точно известно, что планируется любительская регата, стать частью которой могут и дети, и взрослые. Дисциплины — кайтсерфинг, виндсерфинг и яхтинг.4-10 августа, 11:00Парк 300-летия Санкт-Петербурга, Приморский проспект, 74Для зрителей бесплатно. От спортсменов требуется стартовый взнос от 500 до 1000 рублей — эти деньги перечислят благотворительному фонду AdVita.В стенах Петропавловской крепости 8 и 9 августа желающие смогут узнать о керамике всё из первых уст, а следующие два дня гости и участники будут мастерить керамический земной шар, символ дружбы и мира. А с 8 по 11 августа в музее «Керамарх» будет параллельная программа — выставка приглашенных гончаров-участников фестиваля.8-11 августаПетропавловская крепостьБесплатноЦентральный выставочный зал «Манеж» и галерея «Триумф» представят большую выставку работ, выполненных на стыке различных жанров и видов искусства. Художники создают свои работы на стыке живописи, скульптуры, архитектуры и фотографии, а также новейших информационных технологий. В экспозицию выставки «Предсказания и откровения» войдут главные магистральные проекты, например, трилогия «Последнее восстание», серии скульптур 2005-2012-х годов, запись оперы «Турандот», цифровые инсталляции и даже ковры.19 июля – 22 сентября, 11:00–20:00Центральный выставочный зал «Манеж», Исаакиевская площадь, 1до 300 рублейТрудно представить лето в Петербурге без фестиваля песчаных скульптур на пляже Петропавловской крепости. В этом году он открылся 25 мая и продлится до середины сентября, главной темой станут «Затерянные миры». Сказочные герои, динозавры, гномы, обитатели микромира и другие удивительные скульптуры разместились вокруг центральной композиции, которая стала самой высокой скульптурой на площадке.25 мая — 8 сентября, 10:00–22:00Петропавловская крепостьдо 390 рублейЭкспозиция-ретроспектива посвящена юбилею города-порта. Посетители выставки увидят Кронштадт в разные времена. В частности, в коллекцию вошли снимки визита императора Николая II в кронштадтский гарнизон и проводы кораблей на Великую Отечественную войну.30 июля – 1 сентябряПетропавловская крепость, 3БесплатноВ Главном штабе открыта выставка картин, собранных великими русскими меценатами — братьями Морозовыми. В начале XX века они первыми начали скупать живопись своих современников — Клода Моне, Пьера-Огюста Ренуара, Анри Матисса и других художников. В результате в России оказалась большая коллекция картин известных французов. После революции она была национализирована и перешла в распоряжение музеев. На проходящей в Главном штабе выставке представлены работы из собрания Эрмитажа и московского Пушкинского музея.до 6 октябряГлавный штаб, Дворцовая площадь, 6/8до 300 рублей