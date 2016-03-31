5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на неделю: чем заняться 5-9 августа
0% М, 0% Ж добавил akazarlyga, 12:25
Фестиваль паблик-арта «Дворы капеллы»
Фестиваль паблик-арта развернулся во дворах Капеллы. Все желающие смогут полюбоваться и познакомиться с современным искусством и удивительными инсталляциями. В экспозиции участвует музей архитектурной художественной керамики «Керамарх», также свои работы готовят студенты художественно-технического института, «Живой Финский залив», «Императорские сады России».
Когда: 1 июля – 31 августа
Где: Дворы Капеллы, Большая Конюшенная улица, 11
Стоимость: Бесплатно
Фестиваль «Планета Балета»
В рамках фестиваля зрители увидят более 50 классических постановок: «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Дон Кихот» и «Спящая красавица». Площадками проведения станут основные сцены Большого Драматического театра, Мариинского театра и театра Музыкальной комедии. Все балеты проходят под живую музыку симфонического оркестра.
Когда: 22 июля – 31 августа
Где: театры Петербурга
Стоимость: 700 рублей
Выставка «Мечты об Италии. Коллекция маркиза Кампаны»
Накануне в Манеже Малого Эрмитажа открылась выставка «Мечта об Италии. Коллекция маркиза Кампаны», включающая свыше 400 экспонатов. Посетители увидят живопись, шедевры ювелирного дела, скульптуру и предметы декоративно-прикладного искусства, принадлежавшие Джованни Пьетро Кампана.
Когда: 17 июля – 20 октября
Где: Эрмитаж (Главный музейный комплекс), Дворцовая площадь, 2
Стоимость: до 700 рублей
Концерт Loc-Dog
В программу «Дым и яд» вошли новые и старые песни артиста. Это будет атмосферное выступление на уютной крыше в Петроградском районе. Loc-Dog подарит поклонникам незабываемый вечер, исполнив лирические композиции.
Когда: 8 августа, 20:00
Где: Hi-Hat, Аптекарский проспект, 4
Стоимость: от 900 рублей
Чемпионат мира по парусному спорту в классе RS:X среди юниоров
Ближайшие дни Финский залив будет заполнен виндсерферами, приехавшими в Петербург побороться за мировое первенство. Соревнования такого уровня в России не проводились порядка 10 лет, а Петербург и вовсе принимает их в первый раз. В приоритете — гоночная программа. С 6 по 10 августа состязания на воде будут проходить каждый день с 11 утра. На побережье развернется развлекательная программа, детали пока не раскрывают. Точно известно, что планируется любительская регата, стать частью которой могут и дети, и взрослые. Дисциплины — кайтсерфинг, виндсерфинг и яхтинг.
Когда: 4-10 августа, 11:00
Где: Парк 300-летия Санкт-Петербурга, Приморский проспект, 74
Стоимость: Для зрителей бесплатно. От спортсменов требуется стартовый взнос от 500 до 1000 рублей — эти деньги перечислят благотворительному фонду AdVita.
Первый международный фестиваль керамического искусства «Оставь след»
В стенах Петропавловской крепости 8 и 9 августа желающие смогут узнать о керамике всё из первых уст, а следующие два дня гости и участники будут мастерить керамический земной шар, символ дружбы и мира. А с 8 по 11 августа в музее «Керамарх» будет параллельная программа — выставка приглашенных гончаров-участников фестиваля.
Когда: 8-11 августа
Где: Петропавловская крепость
Стоимость: Бесплатно
Выставка «AES+F. Предсказания и откровения»
Центральный выставочный зал «Манеж» и галерея «Триумф» представят большую выставку работ, выполненных на стыке различных жанров и видов искусства. Художники создают свои работы на стыке живописи, скульптуры, архитектуры и фотографии, а также новейших информационных технологий. В экспозицию выставки «Предсказания и откровения» войдут главные магистральные проекты, например, трилогия «Последнее восстание», серии скульптур 2005-2012-х годов, запись оперы «Турандот», цифровые инсталляции и даже ковры.
Когда: 19 июля – 22 сентября, 11:00–20:00
Где: Центральный выставочный зал «Манеж», Исаакиевская площадь, 1
Стоимость: до 300 рублей
Фестиваль песчаных скульптур — 2019
Трудно представить лето в Петербурге без фестиваля песчаных скульптур на пляже Петропавловской крепости. В этом году он открылся 25 мая и продлится до середины сентября, главной темой станут «Затерянные миры». Сказочные герои, динозавры, гномы, обитатели микромира и другие удивительные скульптуры разместились вокруг центральной композиции, которая стала самой высокой скульптурой на площадке.
Когда: 25 мая — 8 сентября, 10:00–22:00
Где: Петропавловская крепость
Стоимость: до 390 рублей
Фотовыставка «Кронштадту 315 лет»
Экспозиция-ретроспектива посвящена юбилею города-порта. Посетители выставки увидят Кронштадт в разные времена. В частности, в коллекцию вошли снимки визита императора Николая II в кронштадтский гарнизон и проводы кораблей на Великую Отечественную войну.
Когда: 30 июля – 1 сентября
Где: Петропавловская крепость, 3
Стоимость: Бесплатно
Выставка «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры»
В Главном штабе открыта выставка картин, собранных великими русскими меценатами — братьями Морозовыми. В начале XX века они первыми начали скупать живопись своих современников — Клода Моне, Пьера-Огюста Ренуара, Анри Матисса и других художников. В результате в России оказалась большая коллекция картин известных французов. После революции она была национализирована и перешла в распоряжение музеев. На проходящей в Главном штабе выставке представлены работы из собрания Эрмитажа и московского Пушкинского музея.
Когда: до 6 октября
Где: Главный штаб, Дворцовая площадь, 6/8
Стоимость: до 300 рублей
Понравилось
Не понравилось
Еще по теме
0% М, 0% Ж 29 января 2017, в 09:25
0% М, 0% Ж 26 июля 2017, в 12:25
0% М, 0% Ж 11 сентября 2017, в 11:45
0% М, 0% Ж 18 сентября 2017, в 12:05
Добавить комментарий