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Планы на выходные: чем заняться 10-11 августа
0% М, 0% Ж добавил akazarlyga, 8 августа, в 14:55
В эти выходные петербуржцев ждут фестиваль музыки и экологии c «Мумий Троллем», Иваном Дорном и французской певицей Zaz, или же бесплатный фестиваль с Noize MC, Anacondaz, STIGMATA и Animal ДжаZ, мрачные фотографии настоящего Чернобыля, а также картины Константина Сомина. Об этих и других событиях читайте в нашей подборке.
Фестиваль экологии и музыки ZAVTRA
Это не очередной музыкальный фестиваль, а настоящий манифест к окружающему миру. Музыканты собрались вместе, чтобы опять заявить — только бережное обращение к природе убережет нас от страшных последствий. На фестивале будут работать две площадки — музыка и знания. Для гостей выступят «Мумий Тролль», Therr Maitz, Иван Дорн, французская певица ZAZ.
Когда: 10-11 августа
Где: «Севкабель Порт», Кожевенная линия, 40
Стоимость: от 2400 рублей
Фотовыставка «Строители нового Петербурга»
Ко Дню строителя на Малой Конюшенной улице открылась городская фотовыставка «Строители нового Петербурга» от РСТИ (Росстройинвест). Это 68 фотографий, посвящённых тем, кто строит современный город. Автор кадров — Валентин Видякин, профессиональный строитель и фотограф. Его снимки отражают новый взгляд на жизнь тех людей, кто в ответе за внешний облик наших городов. Девиз выставки звучит так: «Мы хотим рассказать о настоящих героях стройки — тех людях, кто глотает бетонную пыль, мокнет под внезапным дождем».
Когда: до 18 августа
Где: Малая Конюшенная улица
Стоимость: бесплатно
Фестиваль музыки «ЖИВОЙ!»
Крупнейший некоммерческий музыкальный фестиваль Петербурга «ЖИВОЙ!» пройдёт в XII раз. На сцене в этом году выступят Noize MC, Anacondaz, STIGMATA, Animal ДжаZ, Аффинаж и еще более 20 артистов. Хотя лето нас подводит погодой, но на фестивале будет жарко. Для всех, кто чувствует, что живой.
Когда: 10-11 августа
Где: ТРК «Лето», Пулковское шоссе, 25, корпус 1, литера А
Стоимость: бесплатно
Всероссийский фестиваль корейской культуры ASIA SPACE
Любители экзотики смогут посетить масштабный фестиваль корейской культуры. Желающие почувствуют себя жителями Сеула, Пусана, Инчхона и других корейских городов, поиграть в настолки и виртуальные игры, посмотреть дорамы, почитать манхву, спеть в караоке, прикупить корейской одежды и косметики. Будет весело.
Когда: 10-11 августа
Где: Центр дизайна Artplay, Красногвардейская площадь, 3
Стоимость: от 800 рублей
Вечер живого джаза JazzLike в Музее советских игровых автоматов
В Музее советских игровых автоматов пройдет вечер живого джаза JazzLike. Будет атмосферно и очень лампово — по крайней мере, так утверждают организаторы. А вы можете проверить. Искренняя, душевная и эмоциональная музыка наполнит яркими впечатлениями и перенесет из пасмурного Петербурга в нуарный Нью-Йорк 70-х годов. Для настоящих людей.
Когда: 10 августа, 20:30
Где: Музей советских игровых автоматов, Конюшенная площадь, 2, литера В
Стоимость: от 650 рублей
Квартирник в арт-кафе «Триzет»
В конце прошлого столетия квартирники начали проводить повсеместно. Потом запал утих, а теперь подобные мероприятия переживают вторую волну. Дружеская компания, русский рок под гитару, неформальное общение и хорошее общество... Все это вас ждет в арт-кафе «Триzет» уже в эту субботу. С программой каверов для гостей выступят Константин Грибулис, Любовь Круче и Тарас Петриченка.
Когда: 10 августа, 20:00
Где: Арт-кафе «Триzет», Бронницкая улица, 10
Стоимость: бесплатно
Концерт Дженнифер Лопес
Спустя семь лет после последнего визита в Петербург возвращается американская поп-дива Дженнифер Лопес. Поклонников ждет новая программа с умопомрачительными костюмами, зажигательными танцами и невероятным драйвом ждет. Джей Ло исполнит как и старые хиты времен «Jenny from the block», так и новые синглы.
Когда: 11 августа
Где: СКК «Петербургский», проспект Юрия Гагарина, 8
Стоимость: от 4000 рублей
Выставка Константина Сомова
К 150-летию Константина Сомова в Русском музее откроется выставка художника. В Инженерном замке покажут более ста произведений автора. Художник писал портреты, натюрморты, активно занимался книжной графикой. Он создал известные иллюстрации к пушкинскому «Графу Нулину», гоголевским «Носу» и «Невскому проспекту», титул книги Блока «Театр», «Портрет Анны Карловны Бенуа», «В боскете», «Портрет А. П. Остроумовой», «Осмеянный поцелуй», «Зима. Каток», «Язычок Коломбины и другие. В новейшее время картины Сомова дважды устанавливали рекорды стоимости среди работ русских художников.
Когда: 8 августа — 4 ноября
Где: Русский музей, Инженерный замок, Садовая улица, 2
Стоимость: от 200 рублей
Выставка серий фотографий настоящего Чернобыля Герда Людвига «Длинная тень»
Петербуржцы смогут увидеть всемирно известные серии фотожурналиста National Geographic, посвященные Чернобыльской АЭС, городу Припяти и его окрестностям, местным жителям, пострадавшим от радиоактивного излучения. Это не просто серия атмосферный фотографий «постапокалипсиса», а целое исследование, фиксация последствий выброса радиации. Герд Людвиг начал снимать зону отчуждения еще в 1993 году, продолжил свою работу в 2005 году, а потом и в 2011/14 годах. Он единственный из иностранных фотожурналистов получил разрешение на съёмку на месте реактора №4. На выставке покажут фотографии разных лет, чтобы зритель смог осознать масштабы и последствия катастрофы.
Когда: 7 августа — 28 сентября
Где: Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО, Большая Морская улица, 35
Стоимость: 150 рублей
Выставка «AES+F. Предсказания и откровения»
Центральный выставочный зал «Манеж» и галерея «Триумф» представят большую выставку работ, выполненных на стыке различных жанров и видов искусства. Художники создают свои работы на стыке живописи, скульптуры, архитектуры и фотографии, а также новейших информационных технологий. В экспозицию выставки «Предсказания и откровения» войдут главные магистральные проекты, например, трилогия «Последнее восстание», серии скульптур 2005-2012-х годов, запись оперы «Турандот», цифровые инсталляции и даже ковры.
Когда: 19 июля – 22 сентября, 11:00–20:00
Где: Центральный выставочный зал «Манеж», Исаакиевская площадь, 1
Стоимость: до 300 рублей
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