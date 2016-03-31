Планы на выходные: чем заняться 10-11 августа

Фестиваль экологии и музыки ZAVTRA

Фотовыставка «Строители нового Петербурга»

Фестиваль музыки «ЖИВОЙ!»

Всероссийский фестиваль корейской культуры ASIA SPACE

Вечер живого джаза JazzLike в Музее советских игровых автоматов

Квартирник в арт-кафе «Триzет»

Концерт Дженнифер Лопес

Выставка Константина Сомова

Выставка серий фотографий настоящего Чернобыля Герда Людвига «Длинная тень»

Выставка «AES+F. Предсказания и откровения»

Это не очередной музыкальный фестиваль, а настоящий манифест к окружающему миру. Музыканты собрались вместе, чтобы опять заявить — только бережное обращение к природе убережет нас от страшных последствий. На фестивале будут работать две площадки — музыка и знания. Для гостей выступят «Мумий Тролль», Therr Maitz, Иван Дорн, французская певица ZAZ.10-11 августа«Севкабель Порт», Кожевенная линия, 40от 2400 рублейКо Дню строителя на Малой Конюшенной улице открылась городская фотовыставка «Строители нового Петербурга» от РСТИ (Росстройинвест). Это 68 фотографий, посвящённых тем, кто строит современный город. Автор кадров — Валентин Видякин, профессиональный строитель и фотограф. Его снимки отражают новый взгляд на жизнь тех людей, кто в ответе за внешний облик наших городов. Девиз выставки звучит так: «Мы хотим рассказать о настоящих героях стройки — тех людях, кто глотает бетонную пыль, мокнет под внезапным дождем».до 18 августаМалая Конюшенная улицабесплатноКрупнейший некоммерческий музыкальный фестиваль Петербурга «ЖИВОЙ!» пройдёт в XII раз. На сцене в этом году выступят Noize MC, Anacondaz, STIGMATA, Animal ДжаZ, Аффинаж и еще более 20 артистов. Хотя лето нас подводит погодой, но на фестивале будет жарко. Для всех, кто чувствует, что живой.10-11 августаТРК «Лето», Пулковское шоссе, 25, корпус 1, литера АбесплатноЛюбители экзотики смогут посетить масштабный фестиваль корейской культуры. Желающие почувствуют себя жителями Сеула, Пусана, Инчхона и других корейских городов, поиграть в настолки и виртуальные игры, посмотреть дорамы, почитать манхву, спеть в караоке, прикупить корейской одежды и косметики. Будет весело.10-11 августаЦентр дизайна Artplay, Красногвардейская площадь, 3от 800 рублейВ Музее советских игровых автоматов пройдет вечер живого джаза JazzLike. Будет атмосферно и очень лампово — по крайней мере, так утверждают организаторы. А вы можете проверить. Искренняя, душевная и эмоциональная музыка наполнит яркими впечатлениями и перенесет из пасмурного Петербурга в нуарный Нью-Йорк 70-х годов. Для настоящих людей.10 августа, 20:30Музей советских игровых автоматов, Конюшенная площадь, 2, литера Вот 650 рублейВ конце прошлого столетия квартирники начали проводить повсеместно. Потом запал утих, а теперь подобные мероприятия переживают вторую волну. Дружеская компания, русский рок под гитару, неформальное общение и хорошее общество... Все это вас ждет в арт-кафе «Триzет» уже в эту субботу. С программой каверов для гостей выступят Константин Грибулис, Любовь Круче и Тарас Петриченка.10 августа, 20:00Арт-кафе «Триzет», Бронницкая улица, 10бесплатноСпустя семь лет после последнего визита в Петербург возвращается американская поп-дива Дженнифер Лопес. Поклонников ждет новая программа с умопомрачительными костюмами, зажигательными танцами и невероятным драйвом ждет. Джей Ло исполнит как и старые хиты времен «Jenny from the block», так и новые синглы.11 августаСКК «Петербургский», проспект Юрия Гагарина, 8от 4000 рублейК 150-летию Константина Сомова в Русском музее откроется выставка художника. В Инженерном замке покажут более ста произведений автора. Художник писал портреты, натюрморты, активно занимался книжной графикой. Он создал известные иллюстрации к пушкинскому «Графу Нулину», гоголевским «Носу» и «Невскому проспекту», титул книги Блока «Театр», «Портрет Анны Карловны Бенуа», «В боскете», «Портрет А. П. Остроумовой», «Осмеянный поцелуй», «Зима. Каток», «Язычок Коломбины и другие. В новейшее время картины Сомова дважды устанавливали рекорды стоимости среди работ русских художников.8 августа — 4 ноябряРусский музей, Инженерный замок, Садовая улица, 2от 200 рублейПетербуржцы смогут увидеть всемирно известные серии фотожурналиста National Geographic, посвященные Чернобыльской АЭС, городу Припяти и его окрестностям, местным жителям, пострадавшим от радиоактивного излучения. Это не просто серия атмосферный фотографий «постапокалипсиса», а целое исследование, фиксация последствий выброса радиации. Герд Людвиг начал снимать зону отчуждения еще в 1993 году, продолжил свою работу в 2005 году, а потом и в 2011/14 годах. Он единственный из иностранных фотожурналистов получил разрешение на съёмку на месте реактора №4. На выставке покажут фотографии разных лет, чтобы зритель смог осознать масштабы и последствия катастрофы.7 августа — 28 сентябряГосударственный музейно-выставочный центр РОСФОТО, Большая Морская улица, 35150 рублейЦентральный выставочный зал «Манеж» и галерея «Триумф» представят большую выставку работ, выполненных на стыке различных жанров и видов искусства. Художники создают свои работы на стыке живописи, скульптуры, архитектуры и фотографии, а также новейших информационных технологий. В экспозицию выставки «Предсказания и откровения» войдут главные магистральные проекты, например, трилогия «Последнее восстание», серии скульптур 2005-2012-х годов, запись оперы «Турандот», цифровые инсталляции и даже ковры.19 июля – 22 сентября, 11:00–20:00Центральный выставочный зал «Манеж», Исаакиевская площадь, 1до 300 рублей