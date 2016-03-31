Планы на выходные: чем заняться 17-18 августа

Мотокарнавал Werewolf MC

Шоу «Заплыв»

Театральный Петербург на «Книжных аллеях»

Битва помидорами «Томатина»

Фестиваль «Мистическая Индия»

Выставка «AES+F. Предсказания и откровения»

Фестиваль Summer Music Park

Выставка Константина Сомова

Выставка «Петербургские лилии»

Выставка фотографий настоящего Чернобыля Герда Людвига «Длинная тень»

В субботу на территории сестрорецкого «Петровского Арсенала» состоится ежегодный (16-й по счету) праздник байкеров и им сочувствующих. Предварять его будет парад мотоциклистов в красочных костюмах: они проедут по улицам города от площади Свободы до места проведения фестиваля (старт в 11:00). В 12:00 начнется сам праздник. Пришедших ждет кастом-шоу с уникальными моделями мотоциклов, турнир по боям без правил, выступления артистов (будут Юлия Коган, группа BRO SOUND и другие), фудкорт. Для детей подготовят специальную зону с интерактивными площадками, батутами, тиром, картингом и различными мастер-классами. Завершится праздник салютом.17 августа, 11:00-22:00город Сестрорецк, Петровский Арсенал, улица Воскова, 2бесплатноВ прошлом году в парке 300-летия Петербурга провели шоу самодельных плавсредств. Как видно, участники остались довольны результатами и решили повторить. Правила соревнования просты: местные самоделкины создают необычные (и при этом держащиеся на воде) конструкции, движимые только мускульной силой команды, и пытаются преодолеть на них стометровку по глади Финского залива. В прошлом году в «Заплыве» участвовали лох-несское чудовище, огромный бумажный кораблик, ростральная колонна и другие порождения сумрачного петербургского гения.17 августа, 12:00парк 300-летия Санкт-Петербурга, Приморский проспект, 74бесплатноКаждую субботу для посетителей «Книжных аллей» выступают артисты петербургских театров. В этот раз на сцену поднимутся актеры «Театра на Литейном», «Приюта комедианта» и «Балтийского дома». Кроме того, по воскресеньям здесь устраивают образовательную программу «Оперная классика на «Книжных аллеях».17 августа, 14:00; 18 августа, 16:00Конюшенная площадьбесплатноОдин из самых известных фестивалей мира впервые в России: Петербург ждёт масштабное сражение, оружием в котором станут 20 тонн спелых помидоров! Также в программе — паэлья, водная битва, скачки на быках и дискотека.18 августа, 15:00стадион «Кировец», улица Перекопская, 6/8от 1200 рублейДесятый по счету фестиваль Индии откроется на этих выходных. В субботу будут праздновать День независимости Индии, в воскресенье отметят праздник сладкой горы и холи. Следующую неделю посвятят лекциям и освоению различных практик.17-24 августапоселок Лахта, улица Морская, 15бесплатно (но необходима регистрация на сайте)Центральный выставочный зал «Манеж» и галерея «Триумф» представят большую выставку работ, выполненных на стыке различных жанров и видов искусства. Художники создают свои работы на стыке живописи, скульптуры, архитектуры и фотографии, а также новейших информационных технологий. В экспозицию выставки «Предсказания и откровения» войдут главные магистральные проекты, например, трилогия «Последнее восстание», серии скульптур 2005-2012-х годов, запись оперы «Турандот», цифровые инсталляции и даже ковры.19 июля – 22 сентября, 11:00–20:00Центральный выставочный зал «Манеж», Исаакиевская площадь, 1до 300 рублейВ Петербурге стартовал фестиваль Summer Music Park — летний опер-эйр на территории Ботанического сада. До конца недели под кронами деревьев будет звучать музыка — каждый раз разная. Вечер четверга посвятят танго, исполнив произведения Астора Пьяццоллы и Карлоса Гарделя. В пятницу наступит черед вальсов и романтических миниатюр — гостей ждут мелодии Штрауса, Чайковского, Шуберта, Брамса и других композиторов. Субботу посвятят произведениям Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы для скрипки с оркестром, а воскресенье — музыке из популярных фильмов и рок-хитам в исполнении Ganenko & Band.15-18 августа, 21:00 (сбор в 20:15)Ботанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова, 2от 1000 рублейК 150-летию Константина Сомова в Русском музее откроется выставка художника. В Инженерном замке покажут более ста произведений автора. Художник писал портреты, натюрморты, активно занимался книжной графикой. Он создал известные иллюстрации к пушкинскому «Графу Нулину», гоголевским «Носу» и «Невскому проспекту», титул книги Блока «Театр», «Портрет Анны Карловны Бенуа», «В боскете», «Портрет А. П. Остроумовой», «Осмеянный поцелуй», «Зима. Каток», «Язычок Коломбины и другие. В новейшее время картины Сомова дважды устанавливали рекорды стоимости среди работ русских художников.8 августа — 4 ноябряРусский музей, Инженерный замок, Садовая улица, 2от 200 рублейВ Ботаническом саду открылась новая выставка цветов: на смену флоксам пришли лилии. Сотнями их сортов, наиболее подходящих для выращивания в нашем климате, можно полюбоваться в павильоне Зелёный домик. Кроме того, «специальным гостем» экспозиции станет зимостойкий виноград, плодоносящий и вызревающий в не самых жарких условиях Ленинградской области.до 18 августаБотанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова, 2взрослые — 350 рублей, дети — 150 рублейПетербуржцы смогут увидеть всемирно известные серии фотожурналиста National Geographic, посвященные Чернобыльской АЭС, городу Припяти и его окрестностям, местным жителям, пострадавшим от радиоактивного излучения. Это не просто серия атмосферный фотографий «постапокалипсиса», а целое исследование, фиксация последствий выброса радиации. Герд Людвиг начал снимать зону отчуждения еще в 1993 году, продолжил свою работу в 2005 году, а потом и в 2011/14 годах. Он единственный из иностранных фотожурналистов получил разрешение на съёмку на месте реактора №4. На выставке покажут фотографии разных лет, чтобы зритель смог осознать масштабы и последствия катастрофы.7 августа — 28 сентябряГосударственный музейно-выставочный центр РОСФОТО, Большая Морская улица, 35150 рублей