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Планы на неделю: чем заняться 19-23 августа

0% М, 0% Ж добавил akazarlyga, 11:00

Рассказываем о том, куда сходить в ближайшие пять дней. Концерт Tequilajazzz, выставка Зураба Церетели, лекции на Психфаке СПбГУ.


Курёхин NEXT: «По следам Поп-Механики»




В честь 60-летия Сергея Курехина центр его имени открыл выставку, посвященную его группе «Поп-механика». На выставке представлены редкие фотографии, афиши концертов, личные вещи Курехина, архивные материалы семьи музыканта, видеозаписи выступлений группы. К памятной дате модельер Сергей Черной даже реконструировал костюмы группы.

Когда: 18 июня – 28 августа
Где: Лиговский просп., д. 73
Стоимость: от 100 рублей


Концерт nothing,nowhere.




Оказалось, что 2007 год все таки можно вернуть. Например, на концерте Джозефа Эдварда Мулерина, который комбинирует в своей музыке эмо-рэп с альтернативным роком. Певец пользуется странным псевдонимом nothing,nowhere, не ест мясо и не употребляет алкоголь и наркотики. В Санкт-Петербург он приедет со своим последним альбомом и лучшими треками.

Когда: 20 августа, 20:00
Где: клуб Zal, набережная Обводного канала, 118
Стоимость: от 1300


Концерт группы Tequilajazzz на крыше




В этом году в очередной раз на крышах Петербурга пройдет знаменитый фестиваль Roof Fest. В среду все желающие смогут посетить концерт небезызвестной в Петербурге группы Tequilajazzz. Экспериментальное звучание, знакомые хиты, все это ждет вас на Площадке Roof Place.

Когда: 21 августа, 20:00
Где: Площадка Roof Place, Кожевенная линия, 30
Стоимость: от 750 рублей


«Неделя когнитивных экспериментов» от Психфака СПбГУ





Все желающие смогут поучаствовать в неделе когнитивных экспериментов от СПбГУ, в рамках которой послушать лекции, поучаствовать в тестах и просто весело провести время. Для участия в тестах нужно подходить всего под два критерия: иметь хорошее зрение и пребывать в возрасте от 18 до 35 лет (чтобы статистика была однородной). Что касается лекций, для всех желающих выступят старший преподаватель Психфака Наталья Андриянова, она расскажет почему компьютерам до нас далеко, а нам не догнать компьютеры, а Валерия Карпинская из ВШЭ поведает об иллюзиях восприятия. Должно быть интересно!

Когда: 20-24 августа, с 12:00
Где: набережная Макарова, 6 (3 этаж)
Стоимость: бесплатно


Выставка «Познание добра» Зураба Церетели




В Государственном музее истории религии покажут более тридцати работ Церетели в технике перегородчатой эмали. Мастер практически возродил это ремесло, ведь его традиция прервалась на Руси после татаро-монгольского нашествия. Творчество Церетели называют спорным, но в этих работах он опирается на традиции и приходит к евангельским сюжетам.

Когда: 8 августа — 10 сентября
Где: Музей истории религии, Почтамтская улица, 14/5
Стоимость: от 100 рублей


Выставка Константина Сомова




К 150-летию Константина Сомова в Русском музее откроется выставка художника. В Инженерном замке покажут более ста произведений автора. Художник писал портреты, натюрморты, активно занимался книжной графикой. Он создал известные иллюстрации к пушкинскому «Графу Нулину», гоголевским «Носу» и «Невскому проспекту», титул книги Блока «Театр», «Портрет Анны Карловны Бенуа», «В боскете», «Портрет А. П. Остроумовой», «Осмеянный поцелуй», «Зима. Каток», «Язычок Коломбины и другие. В новейшее время картины Сомова дважды устанавливали рекорды стоимости среди работ русских художников.

Когда: 8 августа — 4 ноября
Где: Русский музей, Инженерный замок, Садовая улица, 2
Стоимость: от 200 рублей


Выставка фотографий настоящего Чернобыля Герда Людвига «Длинная тень»




Петербуржцы смогут увидеть всемирно известные серии фотожурналиста National Geographic, посвященные Чернобыльской АЭС, городу Припяти и его окрестностям, местным жителям, пострадавшим от радиоактивного излучения. Это не просто серия атмосферный фотографий «постапокалипсиса», а целое исследование, фиксация последствий выброса радиации. Герд Людвиг начал снимать зону отчуждения еще в 1993 году, продолжил свою работу в 2005 году, а потом и в 2011/14 годах. Он единственный из иностранных фотожурналистов получил разрешение на съёмку на месте реактора №4. На выставке покажут фотографии разных лет, чтобы зритель смог осознать масштабы и последствия катастрофы.

Когда: 7 августа — 28 сентября
Где: Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО, Большая Морская улица, 35
Стоимость: 150 рублей


Выставка «AES+F. Предсказания и откровения»




Центральный выставочный зал «Манеж» и галерея «Триумф» представят большую выставку работ, выполненных на стыке различных жанров и видов искусства. Художники создают свои работы на стыке живописи, скульптуры, архитектуры и фотографии, а также новейших информационных технологий. В экспозицию выставки «Предсказания и откровения» войдут главные магистральные проекты, например, трилогия «Последнее восстание», серии скульптур 2005-2012-х годов, запись оперы «Турандот», цифровые инсталляции и даже ковры.

Когда: 19 июля – 22 сентября, 11:00–20:00
Где: Центральный выставочный зал «Манеж», Исаакиевская площадь, 1
Стоимость: до 300 рублей


Проект «Декорации» Жана-Кристофа Куэ о непризнанных государствах




В «Росфото» с конца июля работает выставка фотографий Жана-Кристофа Куэ, сделанных в 2007/10 годах в спорных точках геополитической карты: Абхазии, Косово, Приднестровье. Куэ иллюстрировал процесс развития регионов по заказу ООН и ОБСЕ. В результате получился очень пронзительный визуальный дневник. Главная мысль, которую вынес автор — война «всепоглощающа, война – наркотик, на котором сидят все участвующие в ней люди».

Когда: 26 июля-8 сентября
Где: Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО, Большая Морская улица, 35
Стоимость: 150 рублей


Выставка «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры»




В Главном штабе открыта выставка картин, собранных великими русскими меценатами — братьями Морозовыми. В начале XX века они первыми начали скупать живопись своих современников — Клода Моне, Пьера-Огюста Ренуара, Анри Матисса и других художников. В результате в России оказалась большая коллекция картин известных французов. После революции она была национализирована и перешла в распоряжение музеев. На проходящей в Главном штабе выставке представлены работы из собрания Эрмитажа и московского Пушкинского музея.

Когда: до 6 октября
Где: Главный штаб, Дворцовая площадь, 6/8
Стоимость: до 300 рублей
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