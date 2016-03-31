Планы на неделю: чем заняться 19-23 августа

Курёхин NEXT: «По следам Поп-Механики»

Концерт nothing,nowhere.

Концерт группы Tequilajazzz на крыше

«Неделя когнитивных экспериментов» от Психфака СПбГУ

Выставка «Познание добра» Зураба Церетели

Выставка Константина Сомова

Выставка фотографий настоящего Чернобыля Герда Людвига «Длинная тень»

Выставка «AES+F. Предсказания и откровения»

Проект «Декорации» Жана-Кристофа Куэ о непризнанных государствах

Выставка «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры»

В честь 60-летия Сергея Курехина центр его имени открыл выставку, посвященную его группе «Поп-механика». На выставке представлены редкие фотографии, афиши концертов, личные вещи Курехина, архивные материалы семьи музыканта, видеозаписи выступлений группы. К памятной дате модельер Сергей Черной даже реконструировал костюмы группы.18 июня – 28 августаЛиговский просп., д. 73от 100 рублейОказалось, что 2007 год все таки можно вернуть. Например, на концерте Джозефа Эдварда Мулерина, который комбинирует в своей музыке эмо-рэп с альтернативным роком. Певец пользуется странным псевдонимом nothing,nowhere, не ест мясо и не употребляет алкоголь и наркотики. В Санкт-Петербург он приедет со своим последним альбомом и лучшими треками.20 августа, 20:00клуб Zal, набережная Обводного канала, 118от 1300В этом году в очередной раз на крышах Петербурга пройдет знаменитый фестиваль Roof Fest. В среду все желающие смогут посетить концерт небезызвестной в Петербурге группы Tequilajazzz. Экспериментальное звучание, знакомые хиты, все это ждет вас на Площадке Roof Place.21 августа, 20:00Площадка Roof Place, Кожевенная линия, 30от 750 рублейВсе желающие смогут поучаствовать в неделе когнитивных экспериментов от СПбГУ, в рамках которой послушать лекции, поучаствовать в тестах и просто весело провести время. Для участия в тестах нужно подходить всего под два критерия: иметь хорошее зрение и пребывать в возрасте от 18 до 35 лет (чтобы статистика была однородной). Что касается лекций, для всех желающих выступят старший преподаватель Психфака Наталья Андриянова, она расскажет почему компьютерам до нас далеко, а нам не догнать компьютеры, а Валерия Карпинская из ВШЭ поведает об иллюзиях восприятия. Должно быть интересно!20-24 августа, с 12:00набережная Макарова, 6 (3 этаж)бесплатноВ Государственном музее истории религии покажут более тридцати работ Церетели в технике перегородчатой эмали. Мастер практически возродил это ремесло, ведь его традиция прервалась на Руси после татаро-монгольского нашествия. Творчество Церетели называют спорным, но в этих работах он опирается на традиции и приходит к евангельским сюжетам.8 августа — 10 сентябряМузей истории религии, Почтамтская улица, 14/5от 100 рублейК 150-летию Константина Сомова в Русском музее откроется выставка художника. В Инженерном замке покажут более ста произведений автора. Художник писал портреты, натюрморты, активно занимался книжной графикой. Он создал известные иллюстрации к пушкинскому «Графу Нулину», гоголевским «Носу» и «Невскому проспекту», титул книги Блока «Театр», «Портрет Анны Карловны Бенуа», «В боскете», «Портрет А. П. Остроумовой», «Осмеянный поцелуй», «Зима. Каток», «Язычок Коломбины и другие. В новейшее время картины Сомова дважды устанавливали рекорды стоимости среди работ русских художников.8 августа — 4 ноябряРусский музей, Инженерный замок, Садовая улица, 2от 200 рублейПетербуржцы смогут увидеть всемирно известные серии фотожурналиста National Geographic, посвященные Чернобыльской АЭС, городу Припяти и его окрестностям, местным жителям, пострадавшим от радиоактивного излучения. Это не просто серия атмосферный фотографий «постапокалипсиса», а целое исследование, фиксация последствий выброса радиации. Герд Людвиг начал снимать зону отчуждения еще в 1993 году, продолжил свою работу в 2005 году, а потом и в 2011/14 годах. Он единственный из иностранных фотожурналистов получил разрешение на съёмку на месте реактора №4. На выставке покажут фотографии разных лет, чтобы зритель смог осознать масштабы и последствия катастрофы.7 августа — 28 сентябряГосударственный музейно-выставочный центр РОСФОТО, Большая Морская улица, 35150 рублейЦентральный выставочный зал «Манеж» и галерея «Триумф» представят большую выставку работ, выполненных на стыке различных жанров и видов искусства. Художники создают свои работы на стыке живописи, скульптуры, архитектуры и фотографии, а также новейших информационных технологий. В экспозицию выставки «Предсказания и откровения» войдут главные магистральные проекты, например, трилогия «Последнее восстание», серии скульптур 2005-2012-х годов, запись оперы «Турандот», цифровые инсталляции и даже ковры.19 июля – 22 сентября, 11:00–20:00Центральный выставочный зал «Манеж», Исаакиевская площадь, 1до 300 рублейВ «Росфото» с конца июля работает выставка фотографий Жана-Кристофа Куэ, сделанных в 2007/10 годах в спорных точках геополитической карты: Абхазии, Косово, Приднестровье. Куэ иллюстрировал процесс развития регионов по заказу ООН и ОБСЕ. В результате получился очень пронзительный визуальный дневник. Главная мысль, которую вынес автор — война «всепоглощающа, война – наркотик, на котором сидят все участвующие в ней люди».26 июля-8 сентябряГосударственный музейно-выставочный центр РОСФОТО, Большая Морская улица, 35150 рублейВ Главном штабе открыта выставка картин, собранных великими русскими меценатами — братьями Морозовыми. В начале XX века они первыми начали скупать живопись своих современников — Клода Моне, Пьера-Огюста Ренуара, Анри Матисса и других художников. В результате в России оказалась большая коллекция картин известных французов. После революции она была национализирована и перешла в распоряжение музеев. На проходящей в Главном штабе выставке представлены работы из собрания Эрмитажа и московского Пушкинского музея.до 6 октябряГлавный штаб, Дворцовая площадь, 6/8до 300 рублей