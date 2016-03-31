Планы на выходные: чем заняться 24-25 августа

Фестиваль Petshop Days 2019



Дворцовый маркет

Курехин NEXT: «По следам Поп-Механики»

День рождения Дацана

Дни Шерлока Холмса и доктора Ватсона в Военно-медицинском музее

Фестиваль еврейской культуры «Ой! Вей»

IX «Ораниенбаумский морской фестиваль»

День русской музыки

Концерт «Музыка Летнего сада»

Фестиваль паблик-арта «Дворы капеллы»

В выходные ЦПКиО имени Кирова превратится в сказочную страну Петландию. На этот фестиваль владельцев собак и кошек можно прийти со своим любимцем, а также провести время в компании других владельцев и любителей домашних животных. В кошачьем городе Муррсити гостей будут ждать кото-кафе и фотозона «Вечерний Мурргант», кото-йога и соревнования по кошачьему гольфу. Верных собачников ожидает провинция Догсельдорф: хозяева и их питомцы первыми в России попробуют популярный на Западе Док-дайвинг — соревнования про прыжкам в воду для собак. Здесь же появится город Добра, где любой желающий сможет познакомиться с питомцами, которые нуждаются в новом доме и заботе хозяина. На местном маркете можно будет приобрести все самое необходимое для своего четвероногого друга, а музыкальную часть фестиваля представят известные группы IOWA и «Увула», певицы Гречка и Наадя.24–25 августа, 12:00–21:00Елагин остров, 4бБесплатноВ Петербурге впервые проходит Дворцовый маркет, на котором талантливые художники, дизайнеры и рукодельники представляют уникальные изделия в атмосфере старинного бала. В роскошных интерьерах дворца князя Александра Безбородко в эти дни можно найти уникальные вещицы — дизайнерскую одежду, стильные аксессуары, необычные украшения, авторскую керамику ручной работы, винтажный и современный декор для дома, натуральную косметику, селективную парфюмерию и многое другое. Гурманов порадует широкий выбор эко-продуктов. Имейте в вижу: уйти без покупки будет трудно!22-25 августа, 11:00–20:00Дворец князя Александра Безбородко (Музей связи имени Александра Попова), Почтамтский переулок, 4БесплатноВ честь 60-летия Сергея Курехина центр его имени открыл выставку, посвященную группе «Поп-механика». В экспозицию вошли редкие снимки, афиши концертов, личные вещи Курехина, архивные материалы семьи музыканта, видеозаписи выступлений группы. К памятной дате модельер Сергей Черной даже реконструировал костюмы артистов.18 июня – 28 августаЛиговский проспект, 73от 100 рублейПервый в Европе буддийский храм отмечает 104 года существования. Отпраздновать это событие приглашают всех, кому близка философия буддизма, и кто хочет поближе познакомиться с этой культурой. Праздничная программа начнется в полдень. В это время начнутся соревнования по борьбе на поясах, луковой стрельбе и перетягиванию каната. Также откроется фудкорт и ярмарка с этно-товарами. Продолжится мероприятие концертом с участием экзотических музыкальных инструментов — китайской арфы, шаманского бубна, индийского ситара и средневекового хорала.24 августа, 12:00–19:00Дацан Гунзэчойнэй, Приморский проспект, 91БесплатноВ выходные в Военно-медицинском музее пройдет серия квест-игр, участникам которых предстоит разоблачить убийцу и победить инфекцию. В субботу за дело возьмется доктор Ватсон. Он должен будет попытаться остановить инфекцию, которая терзает Лондон. В воскресенье эстафету примет инспектор Лейстрейд. Ему предстоит раскрыть дело об убийстве и найти орудие преступления в экспозиции музея. Для участия в игре нужно купить входные билеты в музей.24-25 августа, 12:00Военно-медицинский музей, Лазаретный переулок, 2100-300 рублейВ воскресенье петербуржцы смогут оказаться на еврейском базаре, где предлагают сладости, украшения и антиквариат. Главная идея этого фестиваля — дать гостям почувствовать биение уличной жизни Тель-Авива, проникнуться обаянием этого города и пообщаться с колоритнейшими представителями еврейской диаспоры. Организаторы обещают музыкальную программу, мастер-классы, лекции и встречи с интересными людьми.25 августа, 14:00клуб-фестиваль «Морзе», «Севкабель Порт», Кожевенная линия, 40700 рублейГостей фестиваля ожидает множество морских развлечений, главным из которых станет фортепьянный концерт композитора Сергея Осколкова в лучах вечернего солнца прямо с палубы шхуны. Шоу будет сопровождаться видеорядом на парусах. Также в программе мероприятия — шоу парусных кораблей и морских каскадеров, выставки судомоделистов, тест-драйвы катеров и лодок, пленэр художников-акварелистов, показ мод, дог-шоу и многое другое.24-25 августаЛомоносов, набережная Сидоровского канала, 3БесплатноСпециальный концерт пройдет под открытым небом. Он будет длиться аж девять часов. Необычайно продолжительно выступление состоится в рамках проекта «Культура рядом».25 августа, 12:00-21:00площадь ИскусствБесплатноТрадиционный концерт выходного дня в Летнем саду порадует слушателей популярными произведения отечественных и зарубежных композиторов разных лет. На этот раз перед гостями выступит оркестр Военно-морской академии.25 августа, 16:00Летний садБесплатноФестиваль паблик-арта развернулся во дворах Капеллы. Все желающие смогут полюбоваться и познакомиться с современным искусством и удивительными инсталляциями. В экспозиции участвует музей архитектурной художественной керамики «Керамарх», также свои работы готовят студенты художественно-технического института, «Живой Финский залив», «Императорские сады России».1 июля – 31 августаДворы Капеллы, Большая Конюшенная улица, 11Бесплатно