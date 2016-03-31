Планы на неделю: чем заняться 26-30 августа

Концерт Billie Eilish

Выставка «AES+F. Предсказания и откровения»

Летние «Книжные аллеи»

Выставка фотографий настоящего Чернобыля Герда Людвига «Длинная тень»

Фестиваль «День Д — 89»

Выставка Константина Сомова

Фестиваль паблик-арта «Дворы капеллы»

Курехин NEXT: «По следам Поп-Механики»

17-летняя американская звезда впервые выступает в России! На петербургском концерте певица исполнит хиты с дебютного альбома, которые покорили слушателей во всем мире.28 августа, 20:00Ледовый дворец, проспект Пятилеток, 1от 2000 рублейЦентральный выставочный зал «Манеж» и галерея «Триумф» представят большую выставку работ, выполненных на стыке различных жанров и видов искусства. Художники создают свои работы на стыке живописи, скульптуры, архитектуры и фотографии, а также новейших информационных технологий. В экспозицию выставки «Предсказания и откровения» войдут главные магистральные проекты, например, трилогия «Последнее восстание», серии скульптур 2005-2012-х годов, запись оперы «Турандот», цифровые инсталляции и даже ковры.19 июля – 22 сентября, 11:00–20:00Центральный выставочный зал «Манеж», Исаакиевская площадь, 1до 300 рублейНа четыре месяца Малая Конюшенная улица превратилась в рай для читающих: здесь разместились 40 павильонов с самой разнообразной литературой — детективы, романы, фантастика и многое другое. По выходным здесь также проходят концерты, встречи с авторами и даже фитнес-тренировки.18 мая — 21 сентября, 10:00–22:00Малая КонюшеннаяБесплатноТрудно представить лето в Петербурге без фестиваля песчаных скульптур на пляже Петропавловской крепости. В этом году он открылся 25 мая и продлится до середины сентября, главной темой станут «Затерянные миры». Сказочные герои, динозавры, гномы, обитатели микромира и другие удивительные скульптуры разместились вокруг центральной композиции, которая стала самой высокой скульптурой на площадке.25 мая — 8 сентября, 10:00–22:00Петропавловская крепостьдо 390 рублейПетербуржцы смогут увидеть всемирно известные серии фотожурналиста National Geographic, посвященные Чернобыльской АЭС, городу Припяти и его окрестностям, местным жителям, пострадавшим от радиоактивного излучения. Это не просто серия атмосферный фотографий «постапокалипсиса», а целое исследование, фиксация последствий выброса радиации. Герд Людвиг начал снимать зону отчуждения еще в 1993 году, продолжил свою работу в 2005 году, а потом и в 2011/14 годах. Он единственный из иностранных фотожурналистов получил разрешение на съёмку на месте реактора №4. На выставке покажут фотографии разных лет, чтобы зритель смог осознать масштабы и последствия катастрофы.7 августа — 28 сентябряГосударственный музейно-выставочный центр РОСФОТО, Большая Морская улица, 35150 рублейВ программе традиционного городского мероприятия — авторские экскурсии и квесты вокруг Рубинштейна, мастер-классы по танцам, викторины, розыгрыши, чтение поэзии 80-х и произведений Довлатова, «открытый микрофон», показ мод, видеосалон 80-х со Станиславом Ростоцким, парад фокстерьеров, выступления музыкантов, стрит-арт, инсталляции, газетные и книжные стенды, акция «Рюмочный ход» и другие развлечения.30 августа — 4 сентябрярайон улицы РубинштейнаНа большинство мероприятий в рамках фестиваля вход свободныйК 150-летию Константина Сомова в Русском музее откроется выставка художника. В Инженерном замке покажут более ста произведений автора. Художник писал портреты, натюрморты, активно занимался книжной графикой. Он создал известные иллюстрации к пушкинскому «Графу Нулину», гоголевским «Носу» и «Невскому проспекту», титул книги Блока «Театр», «Портрет Анны Карловны Бенуа», «В боскете», «Портрет А. П. Остроумовой», «Осмеянный поцелуй», «Зима. Каток», «Язычок Коломбины и другие. В новейшее время картины Сомова дважды устанавливали рекорды стоимости среди работ русских художников.8 августа — 4 ноябряРусский музей, Инженерный замок, Садовая улица, 2от 200 рублейФестиваль паблик-арта развернулся во дворах Капеллы. Все желающие смогут полюбоваться и познакомиться с современным искусством и удивительными инсталляциями. В экспозиции участвует музей архитектурной художественной керамики «Керамарх», также свои работы готовят студенты художественно-технического института, «Живой Финский залив», «Императорские сады России».1 июля – 31 августаДворы Капеллы, Большая Конюшенная улица, 11БесплатноВ честь 60-летия Сергея Курехина центр его имени открыл выставку, посвященную группе «Поп-механика». В экспозицию вошли редкие снимки, афиши концертов, личные вещи Курехина, архивные материалы семьи музыканта, видеозаписи выступлений группы. К памятной дате модельер Сергей Черной даже реконструировал костюмы артистов.18 июня – 28 августаЛиговский проспект, 73от 100 рублей