5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на выходные: чем заняться 31 августа — 1 сентября
0% М, 0% Ж добавил akazarlyga, 10:40
«Маркет у моря»
Организаторы очередного маркета предлагают вспомнить все хорошее об уходящем лете, почувствовать волнение перед наступлением учебного года и нового сезона, расслабиться и получить удовольствие от шопинга у лучших локальных дизайнеров страны.
Когда: 31 августа — 1 сентября, 12:00-22:00
Где: Пространство «Севкабель Порт», Кожевенная линия, 40
Стоимость: Бесплатно
Показ фильма «Однажды... в Голливуде» с субтитрами
У петербургских киноманов есть прекрасная возможность посмотреть девятый фильм Квентина Тарантино на большом экране и на языке оригинала. Действия фильма «Однажды... в Голливуде» разворачиваются в 1969 году. Картина повествует о череде событий, произошедших в Голливуде на закате его «золотого века». Известный актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.
Когда: 1 сентября, 17:00
Где: шоу-пространство «Ленинград Центр», Потемкинская улица, 4
Стоимость: 750 рублей
«Мангал-фест»
В последний лета можно будет устроить пикник с мангалом. А пока шашлык будет готовиться, для гостей фестиваля проведут перфомансы от художников, концерты и экскурсии по экспозиции Музея уличного искусства.
Когда: 31 августа, 12:00-20:00
Где: Музей уличного искусства, Шоссе Революции, 84аб (вход с Индустриального проспекта)
Стоимость: 400 рублей
День знаний в Летнем саду
В выходные пространство главного сада Петербурга объединит множество городских музеев. Каждый из них подготовил для детей мастер-классы, интерактивные программы, конкурсы, игры и розыгрыши призов. Здесь дети познакомятся с историей возникновения и культурой Петербурга, основами искусства и художественного образования, литературой, чудесами науки и техники. Посетителей ждут исторические квесты и викторины, роспись пасхальных яиц в стилистике Фаберже, создание украшений из фетра и полимерной глины, старинные игры и уроки магии. Школьники смогут приготовить домашнее варенье и получат «Паспортную грамоту жителя Санкт-Петербурга», и также самостоятельно соберут водопровод и подержат в руках археологические экспонаты.
Когда: 31 августа — 1 сентября, 12:00-18:00
Где: Летний сад
Стоимость: 250 рублей для взрослых, 100 рублей для пенсионеров и школьников, детям до 16 лет вход свободный
VIII Фестиваль воздушных змеев «Летать легко!»
Разнообразные воздушные змеи заполонят петербургское небо в последний день лета. На фестивале любой желающий сможет принять участие в мастер-классе по созданию и оформлению воздушных змеев, а затем запустить змея в небо — сделать это правильно помогут специалисты.
Когда: 31 августа, 12:00-18:00
Где: Парк имени 300-летия Санкт-Петербурга
Стоимость: Бесплатно
Выставка архивной фотографии «Город, где жил Довлатов»
Фотограф Марк Серман, проживающий ныне в США, вернется в родной Петербург, чтобы представить свои работы и почтить память Довлатова. Экспозиция составлена из городских пейзажей Ленинграда и портретных фотографий писателя, которые снимались в 1980-1990 годы. Как вспоминает Серман, оперативности съёмки способствовала долголетняя их дружба с Довлатовым и то, что они жили в домах напротив.
Когда: 31 августа – 6 октября, 10:00-22:00
Где: набережная Мойки, 99
Стоимость: Бесплатно
Фестиваль «Будь с городом!»
Фестиваль приурочен к Международному дню благотворительности. Организаторы подготовили специальные квесты, флешмобы, интерактивный театр, творческие мастерские, фотозону и благотворительную ярмарку. Также в ходе дня можно будет знать больше о фондах и внести свой вклад в их работу. Кульминацией фестиваля станет вечерний концерт на главной площади города. Хедлайнер вечера — группа «Сплин». Для этого концерта Александр Васильев готовит специальную программу, куда войдут хиты и новые песни.
Когда: 31 августа, 17:00
Где: Дворцовая площадь
Стоимость: Бесплатно
Летние «Книжные аллеи»
На четыре месяца Малая Конюшенная улица превратилась в рай для читающих: здесь разместились 40 павильонов с самой разнообразной литературой — детективы, романы, фантастика и многое другое. По выходным здесь также проходят концерты, встречи с авторами и даже фитнес-тренировки.
Когда: 18 мая — 21 сентября, 10:00–22:00
Где: Малая Конюшенная
Стоимость: Бесплатно
Фестиваль «День Д — 89»
В программе традиционного городского мероприятия — авторские экскурсии и квесты вокруг Рубинштейна, мастер-классы по танцам, викторины, розыгрыши, чтение поэзии 80-х и произведений Довлатова, «открытый микрофон», показ мод, видеосалон 80-х со Станиславом Ростоцким, парад фокстерьеров, выступления музыкантов, стрит-арт, инсталляции, газетные и книжные стенды, акция «Рюмочный ход» и другие развлечения.
Когда: 30 августа — 4 сентября
Где: район улицы Рубинштейна
Стоимость: На большинство мероприятий в рамках фестиваля вход свободный
Фестиваль песчаных скульптур — 2019
Трудно представить лето в Петербурге без фестиваля песчаных скульптур на пляже Петропавловской крепости. В этом году он открылся 25 мая и продлится до середины сентября, главной темой станут «Затерянные миры». Сказочные герои, динозавры, гномы, обитатели микромира и другие удивительные скульптуры разместились вокруг центральной композиции, которая стала самой высокой скульптурой на площадке.
Когда: 25 мая — 8 сентября, 10:00–22:00
Где: Петропавловская крепость
Стоимость: до 390 рублей
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