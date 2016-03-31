Планы на выходные: чем заняться 31 августа — 1 сентября

«Маркет у моря»

Показ фильма «Однажды... в Голливуде» с субтитрами

«Мангал-фест»

День знаний в Летнем саду

VIII Фестиваль воздушных змеев «Летать легко!»

Выставка архивной фотографии «Город, где жил Довлатов»

Фестиваль «Будь с городом!»

Летние «Книжные аллеи»

Фестиваль «День Д — 89»

Фестиваль песчаных скульптур — 2019

Организаторы очередного маркета предлагают вспомнить все хорошее об уходящем лете, почувствовать волнение перед наступлением учебного года и нового сезона, расслабиться и получить удовольствие от шопинга у лучших локальных дизайнеров страны.31 августа — 1 сентября, 12:00-22:00Пространство «Севкабель Порт», Кожевенная линия, 40БесплатноУ петербургских киноманов есть прекрасная возможность посмотреть девятый фильм Квентина Тарантино на большом экране и на языке оригинала. Действия фильма «Однажды... в Голливуде» разворачиваются в 1969 году. Картина повествует о череде событий, произошедших в Голливуде на закате его «золотого века». Известный актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.1 сентября, 17:00шоу-пространство «Ленинград Центр», Потемкинская улица, 4750 рублейВ последний лета можно будет устроить пикник с мангалом. А пока шашлык будет готовиться, для гостей фестиваля проведут перфомансы от художников, концерты и экскурсии по экспозиции Музея уличного искусства.31 августа, 12:00-20:00Музей уличного искусства, Шоссе Революции, 84аб (вход с Индустриального проспекта)400 рублейВ выходные пространство главного сада Петербурга объединит множество городских музеев. Каждый из них подготовил для детей мастер-классы, интерактивные программы, конкурсы, игры и розыгрыши призов. Здесь дети познакомятся с историей возникновения и культурой Петербурга, основами искусства и художественного образования, литературой, чудесами науки и техники. Посетителей ждут исторические квесты и викторины, роспись пасхальных яиц в стилистике Фаберже, создание украшений из фетра и полимерной глины, старинные игры и уроки магии. Школьники смогут приготовить домашнее варенье и получат «Паспортную грамоту жителя Санкт-Петербурга», и также самостоятельно соберут водопровод и подержат в руках археологические экспонаты.31 августа — 1 сентября, 12:00-18:00Летний сад250 рублей для взрослых, 100 рублей для пенсионеров и школьников, детям до 16 лет вход свободныйРазнообразные воздушные змеи заполонят петербургское небо в последний день лета. На фестивале любой желающий сможет принять участие в мастер-классе по созданию и оформлению воздушных змеев, а затем запустить змея в небо — сделать это правильно помогут специалисты.31 августа, 12:00-18:00Парк имени 300-летия Санкт-ПетербургаБесплатноФотограф Марк Серман, проживающий ныне в США, вернется в родной Петербург, чтобы представить свои работы и почтить память Довлатова. Экспозиция составлена из городских пейзажей Ленинграда и портретных фотографий писателя, которые снимались в 1980-1990 годы. Как вспоминает Серман, оперативности съёмки способствовала долголетняя их дружба с Довлатовым и то, что они жили в домах напротив.31 августа – 6 октября, 10:00-22:00набережная Мойки, 99БесплатноФестиваль приурочен к Международному дню благотворительности. Организаторы подготовили специальные квесты, флешмобы, интерактивный театр, творческие мастерские, фотозону и благотворительную ярмарку. Также в ходе дня можно будет знать больше о фондах и внести свой вклад в их работу. Кульминацией фестиваля станет вечерний концерт на главной площади города. Хедлайнер вечера — группа «Сплин». Для этого концерта Александр Васильев готовит специальную программу, куда войдут хиты и новые песни.31 августа, 17:00Дворцовая площадьБесплатноНа четыре месяца Малая Конюшенная улица превратилась в рай для читающих: здесь разместились 40 павильонов с самой разнообразной литературой — детективы, романы, фантастика и многое другое. По выходным здесь также проходят концерты, встречи с авторами и даже фитнес-тренировки.18 мая — 21 сентября, 10:00–22:00Малая КонюшеннаяБесплатноВ программе традиционного городского мероприятия — авторские экскурсии и квесты вокруг Рубинштейна, мастер-классы по танцам, викторины, розыгрыши, чтение поэзии 80-х и произведений Довлатова, «открытый микрофон», показ мод, видеосалон 80-х со Станиславом Ростоцким, парад фокстерьеров, выступления музыкантов, стрит-арт, инсталляции, газетные и книжные стенды, акция «Рюмочный ход» и другие развлечения.30 августа — 4 сентябрярайон улицы РубинштейнаНа большинство мероприятий в рамках фестиваля вход свободныйТрудно представить лето в Петербурге без фестиваля песчаных скульптур на пляже Петропавловской крепости. В этом году он открылся 25 мая и продлится до середины сентября, главной темой станут «Затерянные миры». Сказочные герои, динозавры, гномы, обитатели микромира и другие удивительные скульптуры разместились вокруг центральной композиции, которая стала самой высокой скульптурой на площадке.25 мая — 8 сентября, 10:00–22:00Петропавловская крепостьдо 390 рублей